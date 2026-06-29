Ядрено оръжие на финландска територия! Русия обяви, че ще отговори

Русия днес заяви, че ще предприеме политически и военно-технически мерки в отговор на плановете на Финландия, член на НАТО, да отмени дългогодишната забрана за разполагане на ядрено оръжие на нейна територия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Финландия, която споделя граница с дължина 1340 километра с Русия, заяви през март, че ще измени закона за ядреното оръжие от епохата на Студената война, привеждайки го в съответствие с този на скандинавските си съседи – ход, който би могъл да отвори вратата за разполагане на атомни бомби на финландска територия по време на война, посочва Ройтерс.
Москва предупреди, че това решение ще направи Хелзинки по-уязвим. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви днес, че тази стъпка представлява "реална заплаха" за националната сигурност на Русия и че Москва ще предприеме бързи и ефективни мерки, за да адаптира съответно военната и политическата си позиция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ипосле
Коментиран от #112, #121, #130
16:25 29.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #50, #105
16:26 29.06.2026
4 Дзак
Коментиран от #111, #115
16:26 29.06.2026
5 Българин
До коментар #1 от "Има и видеа - потресаващи и зловещи":Трепането на ушанки нас българите много ни радва.
Коментиран от #100
16:29 29.06.2026
6 честен ционист
До коментар #1 от "Има и видеа - потресаващи и зловещи":Те такива пропагандни клипчета правиха и на 1 май 45г на покрива на Райхстага в Берлин.
16:29 29.06.2026
7 Разбирача
Коментиран от #12, #59
16:30 29.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Каймакаминът
Коментиран от #74
16:33 29.06.2026
10 володя
А всички те се водят безядрени държави, въпреки че имат материал за по няколко холяди заряда.
Коментиран от #16
16:33 29.06.2026
11 хаха
16:33 29.06.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Разбирача":На РАЗБИРАЧ като тебе - биха му пробутали тиквички за краставици😀❗
Коментиран от #58
16:33 29.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "володя":После Иран им е виновен❗
16:35 29.06.2026
17 И тези са изкукуригали като окраинците
16:35 29.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Обикновен човек
До коментар #15 от "Гледам видеата зловещи са":Всеки ден благодаря на съдбата, че не сам руснак.
Коментиран от #31
16:37 29.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Кривоверен алкаш
16:37 29.06.2026
22 Спокойно
16:39 29.06.2026
23 Бай Благой
16:41 29.06.2026
24 Симо
Просто ще препрограмират два Орешника с координатите на Хелзинки! То не е много сложно. Есть Гелзинки, есть проблем,....
Коментиран от #159
16:41 29.06.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ЯО във Финландия НЕ Е на Финландия ❗
16:41 29.06.2026
26 Кой ще им даде парии
16:41 29.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 полуцитат
Бензин сега няма, остават ракетите.
16:42 29.06.2026
29 Умен
16:42 29.06.2026
30 Нещо си се объркал
До коментар #15 от "Гледам видеата зловещи са":Нашите "братушки" не са способни на такива неща. Ти знаеш ли те какви са високо образовани и високо морални люде? Ходят облечени в бяло, говорят тихо и не близват водка.
Не, нещо си се объркал.
16:43 29.06.2026
31 Симо
До коментар #19 от "Обикновен човек":сам руснак, какво изначава, бе обикновен човек???? сам, имаш предвид че е сам човека ли?
16:43 29.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Рюте
16:44 29.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Държавният Департамент на САЩ
Точка.
16:47 29.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Оня
До коментар #15 от "Гледам видеата зловещи са":Сложи си един мокър парцал на главата може и да помогне!
16:48 29.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Дудов
16:50 29.06.2026
41 ФИНЛАНДИЯ И ПОЛША
Коментиран от #45
16:50 29.06.2026
42 Социолог
Коментиран от #52, #53
16:50 29.06.2026
43 гост
До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И като е заположила,използвала ли ги е...то е така от дсетки години,защото нещата са предвидими,докато Русия е непредвидима...пример Украйна.
Коментиран от #49
16:51 29.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Селяк
До коментар #45 от "БГария":Предполагъм че "чужбината" я глесаш дамо в хоремага по новините.Лошо е че у вас има доста безхаберници сато теб и недодяланата ти рода
Ама пък затова сме и на такова дередже
16:54 29.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 дедо Герчо
До коментар #3 от "Последния Софиянец":ПО ДВЕ,ПОД МИШКА...ХЪХЪХЪ...
16:55 29.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Путин
До коментар #42 от "Социолог":Това лесно може да се реши
16:56 29.06.2026
53 Това е безспорен
До коментар #42 от "Социолог":Факт.
16:56 29.06.2026
54 Медведев
16:57 29.06.2026
55 Чичо
До коментар #14 от "Доброволец":Браво! Кефиш ме!
16:57 29.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 БУХАХАХА
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ела да ти бутна една краставица
Коментиран от #61
16:58 29.06.2026
59 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "Разбирача":Само дето но никой не му стиска.
16:59 29.06.2026
60 4444
17:00 29.06.2026
61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #58 от "БУХАХАХА":Аз нямам зор, ти ако имаш ела❗
17:01 29.06.2026
62 Смотаняху
17:02 29.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Никой
17:02 29.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Така значи
До коментар #56 от "Мишел":Предполагаемата способност на Русия да избие милиарди човешки същества те радва? А Русия се гордее с това, придава ѝ величие. В собствените ѝ очи.
17:06 29.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Наблюдател
Коментиран от #78
17:12 29.06.2026
73 Швейк
Коментиран от #75, #77
17:14 29.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Рублевка
17:18 29.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Герге ,
17:20 29.06.2026
85 оня с коня
Коментиран от #97
17:21 29.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Мишел
Коментиран от #92
17:21 29.06.2026
88 Рублевка
До коментар #83 от "Брачет":Кой пие в тая жега?
17:21 29.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Нека да пиша
До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Германия,Нидерландия ,Италия ,Турция ,това са държавите .
Коментиран от #102, #125
17:23 29.06.2026
92 Верно ли бе?
До коментар #87 от "Мишел":Тролска смрат.
17:24 29.06.2026
93 После кой е агресора
17:24 29.06.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #86 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Също така древните укри са изкопали Черно Море и са насипали Карпатите и Кавказ. Изобретили са колелото, което всички ползват и затова ВСИЧКИ са ДЛЪЖНИ ДА ИМ ПЛАЩАТ, А ТЕ ДА ТАНЦУВАТ ПО УЛИЦИ И ДИСКОТЕКИ.
17:25 29.06.2026
96 Оня
17:25 29.06.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Релакс..
До коментар #5 от "Българин":4 и 5 июля в кинопарке «Москино» пройдет музыкальный фестиваль «Доброфест»
В программе — выступления более 20 групп, среди них «Алиса», «Пилот», «Слот», «Северный флот», Jane Air, F.P.G., «Йорш» и Rock Privet. Также гостей ждут тематические площадки, фудкорт, кинопоказ фильма «Булгаков. Тайна мастера» и свадьбы в русском стиле.
17:27 29.06.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #91 от "Нека да пиша":Чудесно ❗ Хайде пак ОТНАЧАЛО❗
Кой ПРЪВ е разположил ЯО НА ЧУЖДА територия и кой ОТГОВАРЯ🤔❓
17:27 29.06.2026
103 Вацев
Коментиран от #129
17:28 29.06.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 То хубууу, ама
До коментар #3 от "Последния Софиянец":тях кой ще ги носи. Поляците май отказват да ги поддържат?
17:28 29.06.2026
106 мдааа
17:28 29.06.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Механик
17:30 29.06.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 И после - тютюююю!
До коментар #2 от "Ипосле":Няма Рашаааа.
17:30 29.06.2026
113 Финландия с продажни политици
17:31 29.06.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 и нашата си я бива
До коментар #4 от "Дзак":има стил, ще работи за класа
17:31 29.06.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Дон Корлеоне
17:32 29.06.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Фарс
17:34 29.06.2026
124 Тая пък
17:34 29.06.2026
125 Нека да пиша
До коментар #91 от "Нека да пиша":За какво Гърция ,и Турция влязоха в НАТО,не беше ли чрез ссср,иАрменска Сср,и Грузия ,искаха тероториални отстъпки от Турция ,Дарданелите ,Босфора ,ревизия на Карския договор. За Гърция ,гражданската война 1946-1949.
17:35 29.06.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Руснак без крак
До коментар #103 от "Вацев":Утре влизам в Киев! Ако остана с глава!
17:36 29.06.2026
130 Копейкин
До коментар #2 от "Ипосле":Мунчо, всички действия на НАТО и ЕС са в резултат на агресията на Рашистан, не обратното.
Рашистан нападна Украйна с претекст, че не искали НАТО да се разширява а получиха точно обратния ефект, започнаха войната и НАТО се разшири още повече.
В "загубените" 27 държави живота си продължава плавно и спокойно а в Рашистанския Халифат вече няма бензин.
Коментиран от #133, #137, #144
17:37 29.06.2026
131 Ама вече не ходят
До коментар #128 от "Хахаха!🎺🥳😀":Не знаех че Захарова е финландка.
Имаме новина!
17:37 29.06.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 тито
17:40 29.06.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Дика
Коментиран от #141, #146
17:40 29.06.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Цъ...
До коментар #136 от "Дика":Укрепва бункера нищожеството.
17:45 29.06.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Пропагандата
До коментар #140 от "Факти":винаги се цели в глупака!
17:46 29.06.2026
144 Не троли
До коментар #130 от "Копейкин":Изглеждаш не само тъпо, а и жалко!
17:47 29.06.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 абе не ги мисли.
До коментар #136 от "Дика":Съветско-финландска война (1939 – 1940)
Русия
998 100 войници
2514 – 6541 танка
3880 самолета
Финландия
337 000 – 346 500 войници
32 танка
114 самолета
Загуби
Русия:
126 875 загинали или изчезнали
188 671 ранени
5572 пленени
3543 танка
261 – 515 самолета
323 000 общо
Финландия
25 904 загинали или изчезнали
43 557 ранени
1000 пленени
957 цивилни
20 – 30 танка
62 самолета
70 000 общо
Коментиран от #149, #151
17:48 29.06.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #146 от "абе не ги мисли.":До нассиране! После повтори!
17:53 29.06.2026
150 абе муньо
До коментар #148 от "Украйна тротке":Украйна правеше СЪВЕТСКО ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ. В завода "Южмаш" в Днипро се прави 80% от ракетите. Реалната Русия (без републиките) не може един пирон да произведе.
Коментиран от #153, #154, #155
17:55 29.06.2026
151 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #146 от "абе не ги мисли.":Точен сте господине ✌️.От руснак войник не става Това го знаят и малките деца.
Коментиран от #152
17:55 29.06.2026
152 това е всеизвестен факт
До коментар #151 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":ако няма някой отзад да ги разстрелва като се обърнат няма да минат и крачка напреде. Русия войник е воден от страха командира му да не ги застреля в гръб. И това го знаят и русофилите, макар да не им изнася.
17:57 29.06.2026
153 Мани го тоя
До коментар #150 от "абе муньо":Обясняваш на бавноразвита копейка.Ако го светнеш с един бордюр повече има да те разбере.
17:58 29.06.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Ами трот-ке
До коментар #150 от "абе муньо":Украйна е изкуствено създадена държава. Докато е била руска република, може и марсоходи да са правили. Пак ли да повтарям, че лъжата и пропагандата е за пропаднали хора и гнуси нормалните и затова света е зад Русия. Разходи се навън, вместо да се излагаш по форумите и да показваш къде е паднал запада.
Коментиран от #157, #158
18:03 29.06.2026
156 Симо Хаюка
18:04 29.06.2026
157 Кой Свят
До коментар #155 от "Ами трот-ке":Е зад Русия бе.А да Китай им е зад гърба перка си ги редовно.Окупирал е целия Си ир икомомически реже и изнася дървесина и импродава китайски стоки.А за газта сама си определя цените.
Коментиран от #163
18:08 29.06.2026
158 Тихо πръдлякk!
До коментар #155 от "Ами трот-ке":Не си компетентен.
Коментиран от #165
18:08 29.06.2026
159 койдазнай
До коментар #24 от "Симо":Да му мислят в Донецк. Или във Воронеж, че не е много ясно, точно кой ще изяде калая!
Руснаците не случайно са казали, бий своите, да са плашат чуждите!
18:09 29.06.2026
160 Антиватник
18:10 29.06.2026
161 иво христов Пуловера
18:12 29.06.2026
162 Русия сама си е виновна.
Коментиран от #167
18:14 29.06.2026
163 Ами всичкият
До коментар #157 от "Кой Свят":който не е лакей на САЩ, а това са 2/3 от света и 7 милиарда от населението!
18:16 29.06.2026
164 Мишел
18:17 29.06.2026
165 И никога няма да си
До коментар #158 от "Тихо πръдлякk!":Тротката е отпадъка в обществото! Само много голям глупак може да стигне да троли.
18:17 29.06.2026
166 Защо
18:17 29.06.2026
167 Пропагандата
До коментар #162 от "Русия сама си е виновна.":винаги се цели в глупака!
18:18 29.06.2026