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Ядрено оръжие на финландска територия! Русия обяви, че ще отговори

Ядрено оръжие на финландска територия! Русия обяви, че ще отговори

29 Юни, 2026 16:24 2 910 167

  • русия-
  • финландия-
  • нато-
  • украйна-
  • ядрено оръжие-
  • мария захарова

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви днес, че тази стъпка представлява реална заплаха за националната сигурност на Москва

Ядрено оръжие на финландска територия! Русия обяви, че ще отговори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия днес заяви, че ще предприеме политически и военно-технически мерки в отговор на плановете на Финландия, член на НАТО, да отмени дългогодишната забрана за разполагане на ядрено оръжие на нейна територия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Финландия, която споделя граница с дължина 1340 километра с Русия, заяви през март, че ще измени закона за ядреното оръжие от епохата на Студената война, привеждайки го в съответствие с този на скандинавските си съседи – ход, който би могъл да отвори вратата за разполагане на атомни бомби на финландска територия по време на война, посочва Ройтерс.

Москва предупреди, че това решение ще направи Хелзинки по-уязвим. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви днес, че тази стъпка представлява "реална заплаха" за националната сигурност на Русия и че Москва ще предприеме бързи и ефективни мерки, за да адаптира съответно военната и политическата си позиция.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ипосле

    55 43 Отговор
    И после Русия ескалира - отбора на загубените 27 държави мирно и кротко си слагал просто ядреното оръжие, а Русия го агресирала по границите.

    Коментиран от #112, #121, #130

    16:25 29.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    22 38 Отговор
    Българските Ф16 ще носят ядрени оръжия.

    Коментиран от #50, #105

    16:26 29.06.2026

  • 4 Дзак

    29 22 Отговор
    Както винаги Умна, Красива и Работлива!

    Коментиран от #111, #115

    16:26 29.06.2026

  • 5 Българин

    44 50 Отговор

    До коментар #1 от "Има и видеа - потресаващи и зловещи":

    Трепането на ушанки нас българите много ни радва.

    Коментиран от #100

    16:29 29.06.2026

  • 6 честен ционист

    20 20 Отговор

    До коментар #1 от "Има и видеа - потресаващи и зловещи":

    Те такива пропагандни клипчета правиха и на 1 май 45г на покрива на Райхстага в Берлин.

    16:29 29.06.2026

  • 7 Разбирача

    38 33 Отговор
    Русия е с огромна територия,но една ядрена ракета в Москва ще я занули.

    Коментиран от #12, #59

    16:30 29.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Каймакаминът

    35 40 Отговор
    Русия е джудже, може само безпомощно да скимти от блатата. Путин вече оп-ърдя кочана на Зеленски и сега го чака обесване на Червения площад от собствените му орки

    Коментиран от #74

    16:33 29.06.2026

  • 10 володя

    19 7 Отговор
    За всички вече е пределно ясно, че който няма термоядрено оръжие, ще бъде пометен! За това всички нормални държави увеличават и развиват ядрените си оръжия. Това активно правят и много, които традиционно не демонстрират способностите си. Япония например преработва отработено ядрено гориво, и така е получла над 25 тона 99% Плутоний 239. Канада има малко по-големи запаси. Германия има 17 тона,Нидерландия 14, Испания - 6.
    А всички те се водят безядрени държави, въпреки че имат материал за по няколко холяди заряда.

    Коментиран от #16

    16:33 29.06.2026

  • 11 хаха

    28 23 Отговор
    Московитските монголо-писслямисти пак напълниха гащите.

    16:33 29.06.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 12 Отговор

    До коментар #7 от "Разбирача":

    На РАЗБИРАЧ като тебе - биха му пробутали тиквички за краставици😀❗

    Коментиран от #58

    16:33 29.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 14 Отговор

    До коментар #10 от "володя":

    После Иран им е виновен❗

    16:35 29.06.2026

  • 17 И тези са изкукуригали като окраинците

    20 19 Отговор
    Предизвикват падането на ядрени бойни глави върху собствените такива при липса на сиво вещество в тях. Стане ли трета световна там където има ядрено оръжие дори и при унищожение на противниковите въоръжени сили ако някой успее да изпревари изкуственият интелект създаден с тази цел самостоятелно ще изпрати ракетите по предварително уточнени цели. Няма да има синьо небе и синьо зелено море. Последни ще останат Австралия и Нова Зеландия но въздухът ще бъде отровен и никой няма да оцелее.

    16:35 29.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Обикновен човек

    31 25 Отговор

    До коментар #15 от "Гледам видеата зловещи са":

    Всеки ден благодаря на съдбата, че не сам руснак.

    Коментиран от #31

    16:37 29.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кривоверен алкаш

    26 21 Отговор
    Само заплахи се виждат в очите на крепостните...колко по спокоен щеше да е Света ако ги нямаше.

    16:37 29.06.2026

  • 22 Спокойно

    17 13 Отговор
    Абе заканата не идва ли от Медведката, не е вярно!!!

    16:39 29.06.2026

  • 23 Бай Благой

    26 15 Отговор
    Краварите обичат да правят войни далеч от тях..

    16:41 29.06.2026

  • 24 Симо

    21 23 Отговор
    Москва ще предприеме бързи и ефективни мерки ....

    Просто ще препрограмират два Орешника с координатите на Хелзинки! То не е много сложно. Есть Гелзинки, есть проблем,....

    Коментиран от #159

    16:41 29.06.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 18 Отговор
    За децата ПО ПЕЙКИТЕ - като приехме САШтинските самолети-варели на нашето летище- можехме ли да ги използваме НИЕ🤔❓
    ЯО във Финландия НЕ Е на Финландия ❗

    16:41 29.06.2026

  • 26 Кой ще им даде парии

    24 13 Отговор
    А ядреното оръжие в Беларус за чий е там ?

    16:41 29.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 полуцитат

    18 11 Отговор
    Бензиностанция с ракети.
    Бензин сега няма, остават ракетите.

    16:42 29.06.2026

  • 29 Умен

    14 10 Отговор
    Раша ще опъне телена мрежа по границата с Финландия

    16:42 29.06.2026

  • 30 Нещо си се объркал

    16 9 Отговор

    До коментар #15 от "Гледам видеата зловещи са":

    Нашите "братушки" не са способни на такива неща. Ти знаеш ли те какви са високо образовани и високо морални люде? Ходят облечени в бяло, говорят тихо и не близват водка.
    Не, нещо си се объркал.

    16:43 29.06.2026

  • 31 Симо

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Обикновен човек":

    сам руснак, какво изначава, бе обикновен човек???? сам, имаш предвид че е сам човека ли?

    16:43 29.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Рюте

    15 7 Отговор
    Русия ни заплашва с лопати и перални и НАТЮ затова отговаря с ядрено оръжие!

    16:44 29.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Държавният Департамент на САЩ

    10 9 Отговор
    Украйна печели!
    Точка.

    16:47 29.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Оня

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Гледам видеата зловещи са":

    Сложи си един мокър парцал на главата може и да помогне!

    16:48 29.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Дудов

    13 11 Отговор
    Много е вероятно финландия да остане без финландци

    16:50 29.06.2026

  • 41 ФИНЛАНДИЯ И ПОЛША

    15 9 Отговор
    ОТНОВО РУСКИ ГУБЕРНИИ ИЛИ ПУСТЕЕЩИ ЗЕМИ.

    Коментиран от #45

    16:50 29.06.2026

  • 42 Социолог

    11 16 Отговор
    Ако във Северна Poccийска Федерация се проведе референдум "Искате ли да се присъедените към Финландия?" 99% от poccияни ще отговорят "ДА и ДА и пак ДА и то ВЕДНАГА."

    Коментиран от #52, #53

    16:50 29.06.2026

  • 43 гост

    6 7 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И като е заположила,използвала ли ги е...то е така от дсетки години,защото нещата са предвидими,докато Русия е непредвидима...пример Украйна.

    Коментиран от #49

    16:51 29.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Селяк

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "БГария":

    Предполагъм че "чужбината" я глесаш дамо в хоремага по новините.Лошо е че у вас има доста безхаберници сато теб и недодяланата ти рода
    Ама пък затова сме и на такова дередже

    16:54 29.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 дедо Герчо

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    ПО ДВЕ,ПОД МИШКА...ХЪХЪХЪ...

    16:55 29.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Социолог":

    Това лесно може да се реши

    16:56 29.06.2026

  • 53 Това е безспорен

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Социолог":

    Факт.

    16:56 29.06.2026

  • 54 Медведев

    4 4 Отговор
    Цяла бутилка на екс ще изпия!!! Ще видите вие!!!

    16:57 29.06.2026

  • 55 Чичо

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Доброволец":

    Браво! Кефиш ме!

    16:57 29.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 БУХАХАХА

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ела да ти бутна една краставица

    Коментиран от #61

    16:58 29.06.2026

  • 59 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Разбирача":

    Само дето но никой не му стиска.

    16:59 29.06.2026

  • 60 4444

    3 3 Отговор
    Маша и нейното конче.

    17:00 29.06.2026

  • 61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #58 от "БУХАХАХА":

    Аз нямам зор, ти ако имаш ела❗

    17:01 29.06.2026

  • 62 Смотаняху

    3 3 Отговор
    Почти всички съвременни математически модели показват, че ядреното възпиране прави пълномащабната война изключително разрушителна и за двете страни. Поради това концепцията за гарантирано взаимно унищожение (Mutual Assured Destruction (MAD)) остава основен фактор, който възпира използването на стратегически ядрени оръжия между големите ядрени сили.

    17:02 29.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Никой

    4 5 Отговор
    И замириса на война . Време е българските ватенки да бегат у Русията където ще ги приютят .

    17:02 29.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Така значи

    4 6 Отговор

    До коментар #56 от "Мишел":

    Предполагаемата способност на Русия да избие милиарди човешки същества те радва? А Русия се гордее с това, придава ѝ величие. В собствените ѝ очи.

    17:06 29.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Наблюдател

    4 6 Отговор
    Ако погледнем от друг ъгъл, значи Русия има правото да разполага ядрено оръжие на финландската граница, а Финландия трябва безропотно да търпи.

    Коментиран от #78

    17:12 29.06.2026

  • 73 Швейк

    6 6 Отговор
    Отговорът на Захарова ще е жесток! Ще унищожи не една, а две бутилки водка Финландия!

    Коментиран от #75, #77

    17:14 29.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Рублевка

    5 4 Отговор
    Преди ВСВ имаше превантивна война със съюзникът на Хитлер, Финландия. Фините изврещяха на умряло и 80 години бяха неутрални. Сега ще има превантивни ядрени удари и няма да има страна Финландия..

    17:18 29.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Герге ,

    1 2 Отговор
    Превантивно - ТИС@ЙРЯФОСТАТЪ ..

    17:20 29.06.2026

  • 85 оня с коня

    5 5 Отговор
    Украйна е НЕядрена държава,но Русия в лицето на Медведев и доста други Влиятелни особи непрекъснато я заплашват с Ядрен удар ако не се предаде и оказва съпротива.Финландия Също не е Ядрена държава,но какво пречи на Русия да я Схруска като Солета ей-тъй- просто щото й е дошло "харащото"?Затова и бе приет Финландски Закон,разрешаващ пребиваване на чуждо ЯО на тяхна територия.Щяла да отговаря русия на това??Ами нейна си работа,просто след пълната Изолация в която я постави Светът и Драстичното орязване на Сферите й на влияние от Тръмп вече е на командно дишане.

    Коментиран от #97

    17:21 29.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Мишел

    7 2 Отговор
    Ядрените оръжия в държави като Финландия само гарантират при война да са първите, превърнали се в радиоактивна пустиня

    Коментиран от #92

    17:21 29.06.2026

  • 88 Рублевка

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Брачет":

    Кой пие в тая жега?

    17:21 29.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Нека да пиша

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Германия,Нидерландия ,Италия ,Турция ,това са държавите .

    Коментиран от #102, #125

    17:23 29.06.2026

  • 92 Верно ли бе?

    2 2 Отговор

    До коментар #87 от "Мишел":

    Тролска смрат.

    17:24 29.06.2026

  • 93 После кой е агресора

    6 3 Отговор
    Провокирате Русия и тикате света към трета световна! Фашизма заля запада!

    17:24 29.06.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Хахаха!🎺🥳😀

    6 3 Отговор

    До коментар #86 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Също така древните укри са изкопали Черно Море и са насипали Карпатите и Кавказ. Изобретили са колелото, което всички ползват и затова ВСИЧКИ са ДЛЪЖНИ ДА ИМ ПЛАЩАТ, А ТЕ ДА ТАНЦУВАТ ПО УЛИЦИ И ДИСКОТЕКИ.

    17:25 29.06.2026

  • 96 Оня

    5 2 Отговор
    Пак да питам, за толкоз милиарди зеления върна ли поне една улица? Не питам за село само за уличка ?!

    17:25 29.06.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Релакс..

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    4 и 5 июля в кинопарке «Москино» пройдет музыкальный фестиваль «Доброфест»

    В программе — выступления более 20 групп, среди них «Алиса», «Пилот», «Слот», «Северный флот», Jane Air, F.P.G., «Йорш» и Rock Privet. Также гостей ждут тематические площадки, фудкорт, кинопоказ фильма «Булгаков. Тайна мастера» и свадьбы в русском стиле.

    17:27 29.06.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #91 от "Нека да пиша":

    Чудесно ❗ Хайде пак ОТНАЧАЛО❗
    Кой ПРЪВ е разположил ЯО НА ЧУЖДА територия и кой ОТГОВАРЯ🤔❓

    17:27 29.06.2026

  • 103 Вацев

    2 7 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #129

    17:28 29.06.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 То хубууу, ама

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    тях кой ще ги носи. Поляците май отказват да ги поддържат?

    17:28 29.06.2026

  • 106 мдааа

    4 6 Отговор
    Само за 2 години ПЕ ДЕ РАССия увеличи със 1340 км границата си с НАТО

    17:28 29.06.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Механик

    3 5 Отговор
    Удри копейката с фаража!!!

    17:30 29.06.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 И после - тютюююю!

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ипосле":

    Няма Рашаааа.

    17:30 29.06.2026

  • 113 Финландия с продажни политици

    5 4 Отговор
    прави глупост срещу глупост! От приятели с Русия, търговия и туризъм, ще стигнат до цел на Русия!

    17:31 29.06.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 и нашата си я бива

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    има стил, ще работи за класа

    17:31 29.06.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Дон Корлеоне

    3 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    17:32 29.06.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Фарс

    2 1 Отговор
    Война няма,ква война като в русия и Украйна хората ходят по дискотеките,войната е в интернет,

    17:34 29.06.2026

  • 124 Тая пък

    3 2 Отговор
    Какво се е разпищяла ходи по бившите източни държави от европа и като вещица с метла плаши хората.

    17:34 29.06.2026

  • 125 Нека да пиша

    2 2 Отговор

    До коментар #91 от "Нека да пиша":

    За какво Гърция ,и Турция влязоха в НАТО,не беше ли чрез ссср,иАрменска Сср,и Грузия ,искаха тероториални отстъпки от Турция ,Дарданелите ,Босфора ,ревизия на Карския договор. За Гърция ,гражданската война 1946-1949.

    17:35 29.06.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Руснак без крак

    4 3 Отговор

    До коментар #103 от "Вацев":

    Утре влизам в Киев! Ако остана с глава!

    17:36 29.06.2026

  • 130 Копейкин

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ипосле":

    Мунчо, всички действия на НАТО и ЕС са в резултат на агресията на Рашистан, не обратното.
    Рашистан нападна Украйна с претекст, че не искали НАТО да се разширява а получиха точно обратния ефект, започнаха войната и НАТО се разшири още повече.
    В "загубените" 27 държави живота си продължава плавно и спокойно а в Рашистанския Халифат вече няма бензин.

    Коментиран от #133, #137, #144

    17:37 29.06.2026

  • 131 Ама вече не ходят

    3 0 Отговор

    До коментар #128 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Не знаех че Захарова е финландка.
    Имаме новина!

    17:37 29.06.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 тито

    3 2 Отговор
    Още един блестящ дипломатически ход на Путин, здраво укрепва НАТО.

    17:40 29.06.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Дика

    4 1 Отговор
    Каква стана тя, уж Украйна беше заплахата, сега ще влезе ли Путин във Финландия?

    Коментиран от #141, #146

    17:40 29.06.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Цъ...

    2 2 Отговор

    До коментар #136 от "Дика":

    Укрепва бункера нищожеството.

    17:45 29.06.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Пропагандата

    2 1 Отговор

    До коментар #140 от "Факти":

    винаги се цели в глупака!

    17:46 29.06.2026

  • 144 Не троли

    2 2 Отговор

    До коментар #130 от "Копейкин":

    Изглеждаш не само тъпо, а и жалко!

    17:47 29.06.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 абе не ги мисли.

    5 0 Отговор

    До коментар #136 от "Дика":

    Съветско-финландска война (1939 – 1940)
    Русия
    998 100 войници
    2514 – 6541 танка
    3880 самолета
    Финландия
    337 000 – 346 500 войници
    32 танка
    114 самолета

    Загуби
    Русия:
    126 875 загинали или изчезнали
    188 671 ранени
    5572 пленени
    3543 танка
    261 – 515 самолета
    323 000 общо
    Финландия
    25 904 загинали или изчезнали
    43 557 ранени
    1000 пленени
    957 цивилни
    20 – 30 танка
    62 самолета
    70 000 общо

    Коментиран от #149, #151

    17:48 29.06.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Удри копейката с лопатЕто!

    2 1 Отговор

    До коментар #146 от "абе не ги мисли.":

    До нассиране! После повтори!

    17:53 29.06.2026

  • 150 абе муньо

    2 4 Отговор

    До коментар #148 от "Украйна тротке":

    Украйна правеше СЪВЕТСКО ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ. В завода "Южмаш" в Днипро се прави 80% от ракетите. Реалната Русия (без републиките) не може един пирон да произведе.

    Коментиран от #153, #154, #155

    17:55 29.06.2026

  • 151 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 4 Отговор

    До коментар #146 от "абе не ги мисли.":

    Точен сте господине ✌️.От руснак войник не става Това го знаят и малките деца.

    Коментиран от #152

    17:55 29.06.2026

  • 152 това е всеизвестен факт

    5 4 Отговор

    До коментар #151 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ако няма някой отзад да ги разстрелва като се обърнат няма да минат и крачка напреде. Русия войник е воден от страха командира му да не ги застреля в гръб. И това го знаят и русофилите, макар да не им изнася.

    17:57 29.06.2026

  • 153 Мани го тоя

    2 3 Отговор

    До коментар #150 от "абе муньо":

    Обясняваш на бавноразвита копейка.Ако го светнеш с един бордюр повече има да те разбере.

    17:58 29.06.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Ами трот-ке

    4 2 Отговор

    До коментар #150 от "абе муньо":

    Украйна е изкуствено създадена държава. Докато е била руска република, може и марсоходи да са правили. Пак ли да повтарям, че лъжата и пропагандата е за пропаднали хора и гнуси нормалните и затова света е зад Русия. Разходи се навън, вместо да се излагаш по форумите и да показваш къде е паднал запада.

    Коментиран от #157, #158

    18:03 29.06.2026

  • 156 Симо Хаюка

    1 0 Отговор
    Многа ватенки положих ,да внимават многа още мога да паложа.

    18:04 29.06.2026

  • 157 Кой Свят

    2 0 Отговор

    До коментар #155 от "Ами трот-ке":

    Е зад Русия бе.А да Китай им е зад гърба перка си ги редовно.Окупирал е целия Си ир икомомически реже и изнася дървесина и импродава китайски стоки.А за газта сама си определя цените.

    Коментиран от #163

    18:08 29.06.2026

  • 158 Тихо πръдлякk!

    2 1 Отговор

    До коментар #155 от "Ами трот-ке":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #165

    18:08 29.06.2026

  • 159 койдазнай

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Симо":

    Да му мислят в Донецк. Или във Воронеж, че не е много ясно, точно кой ще изяде калая!
    Руснаците не случайно са казали, бий своите, да са плашат чуждите!

    18:09 29.06.2026

  • 160 Антиватник

    3 1 Отговор
    Ватенките са нещастници.

    18:10 29.06.2026

  • 161 иво христов Пуловера

    3 1 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    18:12 29.06.2026

  • 162 Русия сама си е виновна.

    1 3 Отговор
    Финландия и Швеция видяха какво направи РФ с Украйна, Грузия, Абхазия, Южна Осетия, Чечня, Приднестровието и разбраха, че Прибалтиките (най-апетитната плячка) не са нападнати защото са в НАТО. Затова влязоха в НАТО

    Коментиран от #167

    18:14 29.06.2026

  • 163 Ами всичкият

    0 1 Отговор

    До коментар #157 от "Кой Свят":

    който не е лакей на САЩ, а това са 2/3 от света и 7 милиарда от населението!

    18:16 29.06.2026

  • 164 Мишел

    0 2 Отговор
    Двете съветско -финландски войни завършиха с капитулации на Финландия, делегации на която подписа мирните договори с победителя в Москва. Финландия загуби Карелия и границата се измести от на 23 км от Ленинград до на 160 км.. Това позволи на СССР да спечели Втората световна война.

    18:17 29.06.2026

  • 165 И никога няма да си

    0 1 Отговор

    До коментар #158 от "Тихо πръдлякk!":

    Тротката е отпадъка в обществото! Само много голям глупак може да стигне да троли.

    18:17 29.06.2026

  • 166 Защо

    0 1 Отговор
    не пушете за стещата на Лукашенко със Си?Веднага след Путин!

    18:17 29.06.2026

  • 167 Пропагандата

    0 2 Отговор

    До коментар #162 от "Русия сама си е виновна.":

    винаги се цели в глупака!

    18:18 29.06.2026

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