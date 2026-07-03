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САЩ с оферта за милиарди към Иран за Ормузкия проток

САЩ с оферта за милиарди към Иран за Ормузкия проток

3 Юли, 2026 04:18, обновена 3 Юли, 2026 04:24 1 441 10

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  • сделка

Техеран отхвърля предложението на Вашингтон за размразяване на активи и заплашва корабоплаването с „мощен отговор“.

САЩ с оферта за милиарди към Иран за Ормузкия проток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вашингтон и Оман предлагат на Иран достъп до блокирани финансови активи в замяна на отказ от налагането на такси и контрол над корабоплаването в Ормузкия проток. Към ранните часове на 3 юли 2026 г. обаче Техеран категорично отказва да отстъпи от позициите си, което доведе до нов срив в трафика на търговски кораби през стратегическия регион.

Финансовият залог и дипломатическата безизходица

Според информация на The Wall Street Journal (WSJ) американските преговарящи, в сътрудничество с Катар и Пакистан, са предложили освобождаването на първоначален транш от 6 милиарда долара от замразените ирански фондове. Тези средства са част от общо над 100 милиарда долара ирански активи в чужбина, които Вашингтон е готов да размрази поетапно за хуманитарни нужди.

В замяна САЩ настояват Иран да се откаже от плановете си да събира транзитни такси от преминаващите кораби – ход, който Техеран се опитва да наложи, за да генерира близо 40 милиарда долара годишно.

Нови военни заплахи от страна на Техеран

Веднага след приключването на поредния кръг от непреки преговори в Доха, иранската делегация зае твърда позиция:

  • Иранско командване: Заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади обяви, че Ормузкият проток се намира изцяло „под командата на Иран“, а не на САЩ.
  • Ултиматум към танкерите: Съвместното военно командване на Иран предупреди, че всеки петролен танкер, който не преминава по одобрените от Техеран маршрути, ще получи „незабавен и мощен отговор“.
  • Искане за такси: Иран настоява, че има правото да управлява трафика и да таксува корабите срещу предоставяне на услуги по сигурността – искане, отхвърлено от САЩ и съседните арабски страни от Персийския залив.

Търговският колапс в цифри

Дипломатическата безизходица продължава да парализира световната търговия с енергийни ресурси. По данни на аналитичната компания Kpler, цитирани от The Wall Street Journal:

  • 43 кораба на ден са преминали през протока към сряда, което е срив в сравнение със 75 кораба седмица по-рано.
  • Преди избухването на конфликта средният трафик е надхвърлял 100 кораба дневно.

Търсене на алтернативи: Планът на Оман

Поради иранския отказ, в момента САЩ разглеждат компромисно предложение, представено от Оман. Оманският план предвижда морските услуги в протока да се плащат чрез специален фонд, финансиран от доброволни дарения от големите корабни и петролни компании, вместо да се плащат директни такси на Техеран. Иран обаче вече изрази възражения и срещу тази формула.

Преговорите между Вашингтон и Техеран временно се преустановяват заради предстоящото погребение на покойния върховен лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, след което се очаква посредниците от Катар да насрочат нов кръг от срещи.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАНДИТСКА РАБУТА

    10 1 Отговор
    ОТ КЪТИН 300 МЛРД ОТ ТИЯ 100 МЛРД ЕТО ТАКА ,,,НАДЕЖДНАТА,,,, ЗАПАДНА СИСТЕМА ТИ ПАЗИ ПАРИТЕ................

    04:43 03.07.2026

  • 2 Иван

    11 0 Отговор
    Не по-малко от един трилион долара.

    04:59 03.07.2026

  • 3 Ха Ха

    16 2 Отговор
    Развитата Западна банкова система ясно показа, че е готова не само да замразява, но и да краде парите на непослушните държави, инвестирали като "будали" в западния атлантически просперитет. Това, разбира се, няма да се повтори.

    05:29 03.07.2026

  • 4 Йосиф

    8 0 Отговор
    Голяма излагация за САЩ....Даже не очаквах!

    05:47 03.07.2026

  • 5 Много подценяват Иранците

    7 0 Отговор
    Иран знае че контролът им над протока е най добрата им защита срещу международните терористи Израел и марионетката им САЩ. Тръм се опитва да ги заблуди, но няма да мине номерът. Израел са бесни! Хителирсткия им план за "Велик Израел" и господство над Земята се проваля!

    05:49 03.07.2026

  • 6 Бай Дончо

    6 0 Отговор
    Не стига че е Епщайн, ами краде лъже и се хвали като някой в детската градина. На този жалък маниполатор никой не му вярва вече за нищо.

    05:57 03.07.2026

  • 7 Турски паток

    0 0 Отговор
    Ако бяха крадливи и продажни демократи като тука, щяха да го дадат на концесия за 30 години, за един процент годишно.

    06:07 03.07.2026

  • 8 Разбрахте ли, че "голямата оферта"

    1 0 Отговор
    на САЩ, е от лични пари на Иран?

    Коментиран от #9

    06:10 03.07.2026

  • 9 А Иран просто иска

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Разбрахте ли, че "голямата оферта"":

    освен да му върнат парите - и да си платят за "екскурзията".
    Но медиите, все неразбрали!

    06:16 03.07.2026

  • 10 Арсенал

    0 0 Отговор
    Иран се вземат прекалено сериозно и си го търсят ….
    И евентуално ще си намерят …..
    Но тогава ще стане страшно и няма фа има връщане назад и никакви компромиси …..

    06:27 03.07.2026

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