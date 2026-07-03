САЩ с оферта за милиарди към Иран за Ормузкия проток

Вашингтон и Оман предлагат на Иран достъп до блокирани финансови активи в замяна на отказ от налагането на такси и контрол над корабоплаването в Ормузкия проток. Към ранните часове на 3 юли 2026 г. обаче Техеран категорично отказва да отстъпи от позициите си, което доведе до нов срив в трафика на търговски кораби през стратегическия регион.

Финансовият залог и дипломатическата безизходица

Според информация на The Wall Street Journal (WSJ) американските преговарящи, в сътрудничество с Катар и Пакистан, са предложили освобождаването на първоначален транш от 6 милиарда долара от замразените ирански фондове. Тези средства са част от общо над 100 милиарда долара ирански активи в чужбина, които Вашингтон е готов да размрази поетапно за хуманитарни нужди.

В замяна САЩ настояват Иран да се откаже от плановете си да събира транзитни такси от преминаващите кораби – ход, който Техеран се опитва да наложи, за да генерира близо 40 милиарда долара годишно.

Нови военни заплахи от страна на Техеран

Веднага след приключването на поредния кръг от непреки преговори в Доха, иранската делегация зае твърда позиция:

Иранско командване: Заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади обяви, че Ормузкият проток се намира изцяло „под командата на Иран“, а не на САЩ.

Заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади обяви, че Ормузкият проток се намира изцяло „под командата на Иран“, а не на САЩ. Ултиматум към танкерите: Съвместното военно командване на Иран предупреди, че всеки петролен танкер, който не преминава по одобрените от Техеран маршрути, ще получи „незабавен и мощен отговор“.

Съвместното военно командване на Иран предупреди, че всеки петролен танкер, който не преминава по одобрените от Техеран маршрути, ще получи „незабавен и мощен отговор“. Искане за такси: Иран настоява, че има правото да управлява трафика и да таксува корабите срещу предоставяне на услуги по сигурността – искане, отхвърлено от САЩ и съседните арабски страни от Персийския залив.

Търговският колапс в цифри

Дипломатическата безизходица продължава да парализира световната търговия с енергийни ресурси. По данни на аналитичната компания Kpler, цитирани от The Wall Street Journal:

43 кораба на ден са преминали през протока към сряда, което е срив в сравнение със 75 кораба седмица по-рано.

са преминали през протока към сряда, което е срив в сравнение със 75 кораба седмица по-рано. Преди избухването на конфликта средният трафик е надхвърлял 100 кораба дневно.

Търсене на алтернативи: Планът на Оман

Поради иранския отказ, в момента САЩ разглеждат компромисно предложение, представено от Оман. Оманският план предвижда морските услуги в протока да се плащат чрез специален фонд, финансиран от доброволни дарения от големите корабни и петролни компании, вместо да се плащат директни такси на Техеран. Иран обаче вече изрази възражения и срещу тази формула.

Преговорите между Вашингтон и Техеран временно се преустановяват заради предстоящото погребение на покойния върховен лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, след което се очаква посредниците от Катар да насрочат нов кръг от срещи.