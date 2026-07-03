САЩ с оферта за милиарди към Иран за Ормузкия проток

Вашингтон и Оман предлагат на Иран достъп до блокирани финансови активи в замяна на отказ от налагането на такси и контрол над корабоплаването в Ормузкия проток. Към ранните часове на 3 юли 2026 г. обаче Техеран категорично отказва да отстъпи от позициите си, което доведе до нов срив в трафика на търговски кораби през стратегическия регион.
Финансовият залог и дипломатическата безизходица
Според информация на The Wall Street Journal (WSJ) американските преговарящи, в сътрудничество с Катар и Пакистан, са предложили освобождаването на първоначален транш от 6 милиарда долара от замразените ирански фондове. Тези средства са част от общо над 100 милиарда долара ирански активи в чужбина, които Вашингтон е готов да размрази поетапно за хуманитарни нужди.
В замяна САЩ настояват Иран да се откаже от плановете си да събира транзитни такси от преминаващите кораби – ход, който Техеран се опитва да наложи, за да генерира близо 40 милиарда долара годишно.
Нови военни заплахи от страна на Техеран
Веднага след приключването на поредния кръг от непреки преговори в Доха, иранската делегация зае твърда позиция:
- Иранско командване: Заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади обяви, че Ормузкият проток се намира изцяло „под командата на Иран“, а не на САЩ.
- Ултиматум към танкерите: Съвместното военно командване на Иран предупреди, че всеки петролен танкер, който не преминава по одобрените от Техеран маршрути, ще получи „незабавен и мощен отговор“.
- Искане за такси: Иран настоява, че има правото да управлява трафика и да таксува корабите срещу предоставяне на услуги по сигурността – искане, отхвърлено от САЩ и съседните арабски страни от Персийския залив.
Търговският колапс в цифри
Дипломатическата безизходица продължава да парализира световната търговия с енергийни ресурси. По данни на аналитичната компания Kpler, цитирани от The Wall Street Journal:
- 43 кораба на ден са преминали през протока към сряда, което е срив в сравнение със 75 кораба седмица по-рано.
- Преди избухването на конфликта средният трафик е надхвърлял 100 кораба дневно.
Търсене на алтернативи: Планът на Оман
Поради иранския отказ, в момента САЩ разглеждат компромисно предложение, представено от Оман. Оманският план предвижда морските услуги в протока да се плащат чрез специален фонд, финансиран от доброволни дарения от големите корабни и петролни компании, вместо да се плащат директни такси на Техеран. Иран обаче вече изрази възражения и срещу тази формула.
Преговорите между Вашингтон и Техеран временно се преустановяват заради предстоящото погребение на покойния върховен лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, след което се очаква посредниците от Катар да насрочат нов кръг от срещи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БАНДИТСКА РАБУТА
04:43 03.07.2026
2 Иван
04:59 03.07.2026
3 Ха Ха
05:29 03.07.2026
4 Йосиф
05:47 03.07.2026
5 Много подценяват Иранците
05:49 03.07.2026
6 Бай Дончо
05:57 03.07.2026
7 Турски паток
06:07 03.07.2026
8 Разбрахте ли, че "голямата оферта"
Коментиран от #9
06:10 03.07.2026
9 А Иран просто иска
До коментар #8 от "Разбрахте ли, че "голямата оферта"":освен да му върнат парите - и да си платят за "екскурзията".
Но медиите, все неразбрали!
06:16 03.07.2026
10 Арсенал
И евентуално ще си намерят …..
Но тогава ще стане страшно и няма фа има връщане назад и никакви компромиси …..
06:27 03.07.2026