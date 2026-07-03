Тръмп с мащабни инвестиции в технологичния сектор дни преди борсовия бум

Вълна от коментари заля финансовите и политическите среди, след като нова декларация за активите на Доналд Тръмп разкри впечатляваща серия от инвестиции в технологични компании.

На 8 април 2025 г. бившият президент и неговият екип са осъществили цели 327 покупки на акции, сред които се открояват имената на Apple и Nvidia – водещи играчи в света на иновациите.

Само дни след тези сделки, администрацията обяви 90-дневно частично облекчаване на митата – новина, която предизвика истински фурор на фондовите пазари и доведе до исторически ръст на технологичните акции. Мнозина анализатори определят този ход като „перфектно таймиране“, което събуди подозрения за евентуално използване на вътрешна информация.

Обемът на сделките далеч надхвърля обичайната дневна активност по тези сметки, която обикновено се движи около 62 транзакции. Това предизвика буря от критики и обвинения в потенциална пазарна манипулация и конфликт на интереси. Въпреки това, представители на Белия дом категорично отхвърлиха всички обвинения, подчертавайки, че действията са били напълно в рамките на закона.

Случаят отново поставя на дневен ред въпроса за прозрачността и етичните стандарти при инвестициите на висши държавни служители. Докато общественото внимание е приковано към действията на Тръмп, експерти настояват за по-строги регулации и по-голяма отчетност, за да се избегнат бъдещи съмнения за злоупотреба с власт.

Докато разследванията продължават, остава неясно дали става дума за щастливо съвпадение или за внимателно планирана стратегия. Едно е сигурно – финансовите решения на политиците ще бъдат под все по-строг обществен контрол.

Източник: CNBC