Руски ракети удариха Кривой Рог

В ранните сутрешни часове на 3 юли. руските сили нанесоха нов ракетен удар по Украйна, като основна цел стана град Кривой Рог, предаде РБК-Украйна.

Нападението е извършено в сектор с гъсто градско застрояване, а ракетите са паднали в пространствата между няколко многоквартирни блока.

Според официалната информация към 6:00 часа сутринта, при удара са ранени най-малко седем местни жители. Трима от пострадалите са транспортирани в болница в стабилно състояние, без опасност за живота. В резултат на взривовете в жилищните сгради са избухнали пожари, които вече са потушени от аварийните екипи. Нанесени са сериозни материални щети – изпочупени са прозорци, разрушени са балкони и се е наложило временно спиране на газоподаването и водоснабдяването в района.

Тази нова атака се случва в момент, в който столицата Киев обяви 3 юли за Ден на траур. Спасителните операции там продължават да извличат тела изпод отломките след историческия по мащаб удар от предходния ден (извършен с 74 ракети и близо 500 дрона), при който броят на потвърдените жертви в столицата достигна 27 загинали и над 100 ранени.

Нощните атаки са част от целенасочена кампания на руските сили срещу енергийната система и гражданската логистика на Украйна

В нападнатия район на град Кривой Рог взривната вълна е компрометирала местните разпределителни системи. Комуналните служби спешно са прекъснали газоподаването и водоснабдяването за стотици домакинства, за да предотвратят последващи аварии.

Руското Министерство на отбраната официално обяви, че масираният удар от предходния ден е целял военни летища и ключови енергийни обекти в регионите на Киев, Полтава и Днепропетровск. ООН предупреждава, че тези системни повреди застрашават дългосрочната устойчивост не само на украинската мрежа, но и на свързаната европейска енергийна система.

В столицата Киев освен десетките жилищни сгради са засегнати транспортни възли, хотели и търговски центрове. Силните експлозии са разтърсили дори подземни съоръжения като метростанция „Нивки“, където е паднала част от мазилката на тавана.

Мащабите на ударите през последните 48 часа предизвикаха остри политически реакции на Запада.

Лидерите на ЕС осъдиха остро „системното и умишлено насочване на атаки срещу цивилни граждани и критична инфраструктура“. Представители на Брюксел призоваха за спешно ускоряване и засилване на доставките на системи за противовъздушна отбрана (ПВО) и боеприпаси за Киев, за да се спрат балистичните заплахи, които остават най-трудно уязвими за украинската отбрана.

Атаката съвпада с деликатен момент в САЩ. Белият дом е подложен на силен натиск от страна на съюзниците за възобновяване на мирния процес. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че неговият секретар по национална сигурност Рустем Умеров е в контакт с американски представители, като се подготвя и среща с Доналд Тръмп в кулоарите на предстоящата среща на върха на НАТО.

Даниел Бел, ръководител на Мисията на ООН за наблюдение на човешките права в Украйна, посети разрушенията в Киев и определи използването на мощни експлозивни оръжия в гъсто населени райони като „ужасяващо човешко страдание с предвидими опустошителни последици“.