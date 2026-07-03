Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Руски ракети удариха Кривой Рог
  Тема: Украйна

Руски ракети удариха Кривой Рог

3 Юли, 2026 06:09, обновена 3 Юли, 2026 06:17 2 405 60

  • кривой рог-
  • украйна-
  • русия-
  • удари-
  • киев-
  • траур

Нова въздушна атака рани седем души и предизвика пожари в жилищни квартали, докато Киев е в траур

Руски ракети удариха Кривой Рог - 1
Снимка: ДСНС-Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните сутрешни часове на 3 юли. руските сили нанесоха нов ракетен удар по Украйна, като основна цел стана град Кривой Рог, предаде РБК-Украйна.

Нападението е извършено в сектор с гъсто градско застрояване, а ракетите са паднали в пространствата между няколко многоквартирни блока.

Според официалната информация към 6:00 часа сутринта, при удара са ранени най-малко седем местни жители. Трима от пострадалите са транспортирани в болница в стабилно състояние, без опасност за живота. В резултат на взривовете в жилищните сгради са избухнали пожари, които вече са потушени от аварийните екипи. Нанесени са сериозни материални щети – изпочупени са прозорци, разрушени са балкони и се е наложило временно спиране на газоподаването и водоснабдяването в района.

Тази нова атака се случва в момент, в който столицата Киев обяви 3 юли за Ден на траур. Спасителните операции там продължават да извличат тела изпод отломките след историческия по мащаб удар от предходния ден (извършен с 74 ракети и близо 500 дрона), при който броят на потвърдените жертви в столицата достигна 27 загинали и над 100 ранени.

Нощните атаки са част от целенасочена кампания на руските сили срещу енергийната система и гражданската логистика на Украйна

В нападнатия район на град Кривой Рог взривната вълна е компрометирала местните разпределителни системи. Комуналните служби спешно са прекъснали газоподаването и водоснабдяването за стотици домакинства, за да предотвратят последващи аварии.

Руското Министерство на отбраната официално обяви, че масираният удар от предходния ден е целял военни летища и ключови енергийни обекти в регионите на Киев, Полтава и Днепропетровск. ООН предупреждава, че тези системни повреди застрашават дългосрочната устойчивост не само на украинската мрежа, но и на свързаната европейска енергийна система.

В столицата Киев освен десетките жилищни сгради са засегнати транспортни възли, хотели и търговски центрове. Силните експлозии са разтърсили дори подземни съоръжения като метростанция „Нивки“, където е паднала част от мазилката на тавана.

Мащабите на ударите през последните 48 часа предизвикаха остри политически реакции на Запада.

Лидерите на ЕС осъдиха остро „системното и умишлено насочване на атаки срещу цивилни граждани и критична инфраструктура“. Представители на Брюксел призоваха за спешно ускоряване и засилване на доставките на системи за противовъздушна отбрана (ПВО) и боеприпаси за Киев, за да се спрат балистичните заплахи, които остават най-трудно уязвими за украинската отбрана.

Атаката съвпада с деликатен момент в САЩ. Белият дом е подложен на силен натиск от страна на съюзниците за възобновяване на мирния процес. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че неговият секретар по национална сигурност Рустем Умеров е в контакт с американски представители, като се подготвя и среща с Доналд Тръмп в кулоарите на предстоящата среща на върха на НАТО.

Даниел Бел, ръководител на Мисията на ООН за наблюдение на човешките права в Украйна, посети разрушенията в Киев и определи използването на мощни експлозивни оръжия в гъсто населени райони като „ужасяващо човешко страдание с предвидими опустошителни последици“.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зелен президент

    60 4 Отговор
    Лелеее, удариха ми гарсониерата!

    Коментиран от #46

    06:20 03.07.2026

  • 2 Лопата Орешник

    82 6 Отговор
    Еленски не мисли! Винаги триумфира, когато безпилотка удря някоя руска рафинерия, но никога не мисли, че този избор означава жертви и щети! Дефакто той съзнателно избира да получи масиран ракетен обстрел и да даде жертви само и само да се похвали,че е ударил някоя рафинерия!! И дори през ум не му минава, че единственото което прави е да дразни рояк пчели!! В крайна сметка всеки знае , че освен ако не си измислил как да ги премахнеш напълно, не ходиш да буташ кошер с пчели, защото наистина ще им развалиш спокойствието, но цената която ще платиш не е релевантна!

    Коментиран от #4, #11, #55

    06:24 03.07.2026

  • 3 Оня

    61 4 Отговор
    Зельььььо колко кинти ги стрижеш урките за нощувка в метрото? Май си вдигнал тарифата!

    06:26 03.07.2026

  • 4 Абе

    60 4 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    То зеленото като дръпне две линии и става като мъж.

    06:29 03.07.2026

  • 5 Маринов

    76 4 Отговор
    Атакувани били жилищни райони. Я вижте и други сайтове с инфо от другата страна. Има и писанки и филми. Пишете и за разрушените военни заводи, електроцентрали, складове. И за това как се крият отломките на Ирис-Т и Патриот в жилищните квартали и защо. Пропагандата си работи, но не може да скрие истината.

    Коментиран от #7

    06:31 03.07.2026

  • 6 Иван

    56 3 Отговор
    Златни тоалетни хвърчат във въздуха.

    06:34 03.07.2026

  • 7 Иван

    44 2 Отговор

    До коментар #5 от "Маринов":

    Шмерц скри лъжичката.

    06:35 03.07.2026

  • 8 Урсула

    48 3 Отговор
    До последния украинец казах .....

    06:36 03.07.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    50 5 Отговор
    ОТ ХАРКОВ ДО КИЕВ НЕ ОСТАНА ЕДНА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ:)

    Коментиран от #15, #19

    06:38 03.07.2026

  • 10 Иван

    30 3 Отговор
    Еленски благодари на спешните екипи.

    06:38 03.07.2026

  • 11 Зеленски

    50 5 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Ако не бях отказал почти подписания договор за мир в Истанбул, нямаше Украйна да загуби територии и половината от населението си, но пък нямаше да имам златна тоалетна, а и нямаше да ме има на този свят, както главния ни преговарящ тогава.
    МИ-6 не си поплюват! А сега те ме пазят.

    Коментиран от #16, #17

    06:40 03.07.2026

  • 12 Иван

    16 6 Отговор
    Пукнати первази.

    06:40 03.07.2026

  • 13 Иван

    6 9 Отговор
    Две спукани гуми на автомобил.

    06:42 03.07.2026

  • 14 Иван

    32 1 Отговор
    Еленски спешно поиска от ЕС 27 милиарда евро.

    06:43 03.07.2026

  • 15 Уважаван Журналист

    6 27 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Знаем, но не го пишем защото поне няма опашки за бензин, както в Русия.

    06:45 03.07.2026

  • 16 Соломон

    14 25 Отговор

    До коментар #11 от "Зеленски":

    Ако беше подписал капитулацията в Истанбул сега 2 милиона орки щяха да са живи а 140 милиона нямаше да висят на опашки за бензин.

    Коментиран от #31

    06:45 03.07.2026

  • 17 А ти

    23 1 Отговор

    До коментар #11 от "Зеленски":

    в Украйна ли си? Или пак обикаляш с торбите?

    06:47 03.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Соломон

    4 33 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    За това пък комбайните в Украйна жънат а тези в Русия стоят на полето и чакат някой да им докара солярка

    06:50 03.07.2026

  • 20 Иван

    20 1 Отговор
    Горещата вълна стигна ли до Украйна?

    06:51 03.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 редник

    27 1 Отговор
    /...взривната вълна е компрометирала местните разпределителни системи. /

    компрометирам
    Речник на българския език
    компрометирам, компрометѝраш, несв. и св. ; Кого, какво. Излагам, уронвам престиж с думи или постъпки.

    Авторе,
    Добре е да се придържате към българския език - в случая: "...взривната вълна е повредила местните разпределителни системи."

    Коментиран от #25

    06:52 03.07.2026

  • 24 Иван

    21 2 Отговор
    Укрите ще почнат да се давят в шадраваните.

    06:53 03.07.2026

  • 25 Иван

    24 0 Отговор

    До коментар #23 от "редник":

    Компроментирала е натовските оръжия.

    06:55 03.07.2026

  • 26 Туй ПВО по дърветата ли расте?

    27 0 Отговор
    Като няма, как ще се купи?
    Или просто искат да дерат още кожи от населението си ?
    Пък и като дадат всичкото си ПВО на Зеленски, с какво ще се бранят от Торбалан?

    "Представители на Брюксел призоваха за спешно ускоряване и засилване на доставките на системи за противовъздушна отбрана (ПВО)"

    Мирът щеше да им излезе без пари! Но пък край с процентите. Пък и с мир в Европа, дойното НАТО е излишно.

    Коментиран от #39

    06:59 03.07.2026

  • 27 И Киев е Руски

    23 1 Отговор
    Харашо.Работай те братя

    07:05 03.07.2026

  • 28 КРИВИЯ РОГ

    25 1 Отговор
    Са го изправили снощи.

    07:07 03.07.2026

  • 29 Анонимен

    26 1 Отговор
    Какви мирни преговори, бе! Нали Зеления побеждава! Условията на Русия са ясни и не са променяни! Какво не разбраха?!

    07:08 03.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Провери си сметките

    25 2 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    и после сравни с това, какво спечели Украйна с това.
    Но си прав че опашки за бензин в Украйна няма, защото просто няма вече бензиностанции.
    Ще го напишат и това, имай търпение. Просто изчакват обективните западни медии да се престрашат първи и да видят как са го позасукали.

    Коментиран от #48

    07:10 03.07.2026

  • 32 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСИК

    21 1 Отговор
    Е тотален крах.

    07:10 03.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Оня

    15 0 Отговор

    До коментар #30 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    Абе дали са спали незнам ама не могат да си платят наема!

    07:10 03.07.2026

  • 35 БОНДЕРИТЕ ТЪРСЕХА ЕСКАЛАЦИЯ

    23 1 Отговор
    Вече я намериха.

    07:11 03.07.2026

  • 36 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    26 1 Отговор
    Щял да бяга.

    07:13 03.07.2026

  • 37 Факт

    23 1 Отговор
    Когато си избереш треторазряден комик за президент винаги следват дни на траур.

    07:13 03.07.2026

  • 38 БОНДЕРИТЕ

    21 1 Отговор
    Здраво ядат дървото.

    07:14 03.07.2026

  • 39 А тия уж се подготвяли

    20 1 Отговор

    До коментар #26 от "Туй ПВО по дърветата ли расте?":

    скоро да водят война с Русия???

    07:15 03.07.2026

  • 40 Оня

    21 1 Отговор
    А бе ако гръмнат зеленото дали ще има ден на траур? Или национален празник?

    07:15 03.07.2026

  • 41 УДАРИХА АПАРТАМЕНТА НА ЗЕЛЕНОТО

    20 1 Отговор
    Сега как ще направим музей на фюрето.

    07:16 03.07.2026

  • 42 траур

    20 1 Отговор
    в Киев...а всеки ден 1000 укроинци загиват "геройски" Това ако не лицемерие и "двойни стандарти" Кличко решил да покаже съпричастност..Боже..това не ти бокс..където ти изкараха и последна гънка от тиквата ти..

    Коментиран от #44

    07:16 03.07.2026

  • 43 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    22 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    07:17 03.07.2026

  • 44 КЛИЧКО ТРЪГНА ЛИ СИ

    21 1 Отговор

    До коментар #42 от "траур":

    Или още се крие в България?

    07:18 03.07.2026

  • 45 Баламата

    14 0 Отговор
    Не разбрах,детски градини и родилни домове удариха ли?

    07:23 03.07.2026

  • 46 Извънредно

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зелен президент":

    всички ракети и дронове са поразени, Зеленото и Крючко решили да изнесът лъжливи данни..100% всичко което летяло към Киев било унищожено..а разрушения са измислени..Китай постави ултиматум на Путин и Русия и каза или спирайте войната или ще превземем Москва или най малко Сибир и Курилските острови..Китайци са настроени решително..виждаме как 100г. притискат Тайван...с такива темпове след 500г ще са на острова..Китайци не бързат..

    07:23 03.07.2026

  • 47 НОПИШЕТЕ НЕЩО ЗА КИИФ

    18 0 Отговор
    Как е била снощи дискотеката.

    07:24 03.07.2026

  • 48 Соломон

    0 17 Отговор

    До коментар #31 от "Провери си сметките":

    Сметката ти е кръчмарска.В Украйна може да няма бензиностанции но реколтата се пребира.А в Русия комбайните стоят на полето и чакат

    07:25 03.07.2026

  • 49 Удриии

    14 0 Отговор
    Европейските лидери да го смучат. "Га ядохти кифтета ни ривахти, сига рививети."

    Коментиран от #59

    07:29 03.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ВЕСЕЛЯК

    13 0 Отговор
    Руснаците отново са изправяли Кирвия рог.
    Bangaranga forevr, kief madafakas!

    07:31 03.07.2026

  • 52 До соломон

    11 1 Отговор
    Най - радостното от цялата ситуация че покрай пътя с унищожаването на бензиностанциите се запалиха хектари с пшеница и никакви комбайни не жънат . Няма да ядем мръсното жито , а в Запорожка област където отстъпват всу сами палят пшеницата .

    Коментиран от #58

    07:45 03.07.2026

  • 53 Някой

    13 1 Отговор
    Няколко ракети паднали в гъстозастроен жилищен район - между блоковете. И само няколко ранени.
    Ако една ракета падне в близост од жилищна сграда, от последната ще останат само димящи отломки. Да не говорим за няколко ракети. Ако това стане през нощта, всички хора ще си бъдат по домовете, спинкайки в леглата си. Тогава жертвите ще бъдат ужасяващо много.
    Тъй че, стига глупости. Не са ударени цивилни сгради, а военни обекти. Просто не ви се иска да го признаете, а и свеки руски удар трябва да се използва за пропаганда. Гьобелс би се чувствал като пеленаче в наше време.

    07:49 03.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Омбре

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Много точен коментар.

    07:53 03.07.2026

  • 56 Чичо Дончо Тръмпа

    7 0 Отговор
    Сега Зеленчука пак ще ми иска пари.Абе не миряса тоя компир.

    Коментиран от #57

    07:58 03.07.2026

  • 57 МУЖИК РУСКИ

    0 5 Отговор

    До коментар #56 от "Чичо Дончо Тръмпа":

    Путин пак ша ни щави за пари

    08:19 03.07.2026

  • 58 Така де

    0 3 Отговор

    До коментар #52 от "До соломон":

    То Ив путинова Русия не жънат
    Нема гориво

    08:21 03.07.2026

  • 59 ЕС БОМБИ ПУТИН

    0 3 Отговор

    До коментар #49 от "Удриии":

    Направо го разсипа
    В ЕС се живее тихо и мирно
    Кой ли е прецакания

    08:23 03.07.2026

  • 60 Даниел Бел

    0 0 Отговор
    От мисията на ООН за човешки права отиде ли да види убитите - съвсем преднамерено от украинци - 21 деца в педагогически колеж в Русия?

    08:43 03.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания