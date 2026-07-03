Руски ракети удариха Кривой Рог

В ранните сутрешни часове на 3 юли. руските сили нанесоха нов ракетен удар по Украйна, като основна цел стана град Кривой Рог, предаде РБК-Украйна.
Нападението е извършено в сектор с гъсто градско застрояване, а ракетите са паднали в пространствата между няколко многоквартирни блока.
Според официалната информация към 6:00 часа сутринта, при удара са ранени най-малко седем местни жители. Трима от пострадалите са транспортирани в болница в стабилно състояние, без опасност за живота. В резултат на взривовете в жилищните сгради са избухнали пожари, които вече са потушени от аварийните екипи. Нанесени са сериозни материални щети – изпочупени са прозорци, разрушени са балкони и се е наложило временно спиране на газоподаването и водоснабдяването в района.
Тази нова атака се случва в момент, в който столицата Киев обяви 3 юли за Ден на траур. Спасителните операции там продължават да извличат тела изпод отломките след историческия по мащаб удар от предходния ден (извършен с 74 ракети и близо 500 дрона), при който броят на потвърдените жертви в столицата достигна 27 загинали и над 100 ранени.
Нощните атаки са част от целенасочена кампания на руските сили срещу енергийната система и гражданската логистика на Украйна
В нападнатия район на град Кривой Рог взривната вълна е компрометирала местните разпределителни системи. Комуналните служби спешно са прекъснали газоподаването и водоснабдяването за стотици домакинства, за да предотвратят последващи аварии.
Руското Министерство на отбраната официално обяви, че масираният удар от предходния ден е целял военни летища и ключови енергийни обекти в регионите на Киев, Полтава и Днепропетровск. ООН предупреждава, че тези системни повреди застрашават дългосрочната устойчивост не само на украинската мрежа, но и на свързаната европейска енергийна система.
В столицата Киев освен десетките жилищни сгради са засегнати транспортни възли, хотели и търговски центрове. Силните експлозии са разтърсили дори подземни съоръжения като метростанция „Нивки“, където е паднала част от мазилката на тавана.
Мащабите на ударите през последните 48 часа предизвикаха остри политически реакции на Запада.
Лидерите на ЕС осъдиха остро „системното и умишлено насочване на атаки срещу цивилни граждани и критична инфраструктура“. Представители на Брюксел призоваха за спешно ускоряване и засилване на доставките на системи за противовъздушна отбрана (ПВО) и боеприпаси за Киев, за да се спрат балистичните заплахи, които остават най-трудно уязвими за украинската отбрана.
Атаката съвпада с деликатен момент в САЩ. Белият дом е подложен на силен натиск от страна на съюзниците за възобновяване на мирния процес. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че неговият секретар по национална сигурност Рустем Умеров е в контакт с американски представители, като се подготвя и среща с Доналд Тръмп в кулоарите на предстоящата среща на върха на НАТО.
Даниел Бел, ръководител на Мисията на ООН за наблюдение на човешките права в Украйна, посети разрушенията в Киев и определи използването на мощни експлозивни оръжия в гъсто населени райони като „ужасяващо човешко страдание с предвидими опустошителни последици“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зелен президент
Коментиран от #46
06:20 03.07.2026
2 Лопата Орешник
Коментиран от #4, #11, #55
06:24 03.07.2026
3 Оня
06:26 03.07.2026
4 Абе
До коментар #2 от "Лопата Орешник":То зеленото като дръпне две линии и става като мъж.
06:29 03.07.2026
5 Маринов
Коментиран от #7
06:31 03.07.2026
6 Иван
06:34 03.07.2026
7 Иван
До коментар #5 от "Маринов":Шмерц скри лъжичката.
06:35 03.07.2026
8 Урсула
06:36 03.07.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #15, #19
06:38 03.07.2026
10 Иван
06:38 03.07.2026
11 Зеленски
До коментар #2 от "Лопата Орешник":Ако не бях отказал почти подписания договор за мир в Истанбул, нямаше Украйна да загуби територии и половината от населението си, но пък нямаше да имам златна тоалетна, а и нямаше да ме има на този свят, както главния ни преговарящ тогава.
МИ-6 не си поплюват! А сега те ме пазят.
Коментиран от #16, #17
06:40 03.07.2026
12 Иван
06:40 03.07.2026
13 Иван
06:42 03.07.2026
14 Иван
06:43 03.07.2026
15 Уважаван Журналист
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Знаем, но не го пишем защото поне няма опашки за бензин, както в Русия.
06:45 03.07.2026
16 Соломон
До коментар #11 от "Зеленски":Ако беше подписал капитулацията в Истанбул сега 2 милиона орки щяха да са живи а 140 милиона нямаше да висят на опашки за бензин.
Коментиран от #31
06:45 03.07.2026
17 А ти
До коментар #11 от "Зеленски":в Украйна ли си? Или пак обикаляш с торбите?
06:47 03.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Соломон
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":За това пък комбайните в Украйна жънат а тези в Русия стоят на полето и чакат някой да им докара солярка
06:50 03.07.2026
20 Иван
06:51 03.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 редник
компрометирам
Речник на българския език
компрометирам, компрометѝраш, несв. и св. ; Кого, какво. Излагам, уронвам престиж с думи или постъпки.
Авторе,
Добре е да се придържате към българския език - в случая: "...взривната вълна е повредила местните разпределителни системи."
Коментиран от #25
06:52 03.07.2026
24 Иван
06:53 03.07.2026
25 Иван
До коментар #23 от "редник":Компроментирала е натовските оръжия.
06:55 03.07.2026
26 Туй ПВО по дърветата ли расте?
Или просто искат да дерат още кожи от населението си ?
Пък и като дадат всичкото си ПВО на Зеленски, с какво ще се бранят от Торбалан?
"Представители на Брюксел призоваха за спешно ускоряване и засилване на доставките на системи за противовъздушна отбрана (ПВО)"
Мирът щеше да им излезе без пари! Но пък край с процентите. Пък и с мир в Европа, дойното НАТО е излишно.
Коментиран от #39
06:59 03.07.2026
27 И Киев е Руски
07:05 03.07.2026
28 КРИВИЯ РОГ
07:07 03.07.2026
29 Анонимен
07:08 03.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Провери си сметките
До коментар #16 от "Соломон":и после сравни с това, какво спечели Украйна с това.
Но си прав че опашки за бензин в Украйна няма, защото просто няма вече бензиностанции.
Ще го напишат и това, имай търпение. Просто изчакват обективните западни медии да се престрашат първи и да видят как са го позасукали.
Коментиран от #48
07:10 03.07.2026
32 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСИК
07:10 03.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Оня
До коментар #30 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":Абе дали са спали незнам ама не могат да си платят наема!
07:10 03.07.2026
35 БОНДЕРИТЕ ТЪРСЕХА ЕСКАЛАЦИЯ
07:11 03.07.2026
36 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
07:13 03.07.2026
37 Факт
07:13 03.07.2026
38 БОНДЕРИТЕ
07:14 03.07.2026
39 А тия уж се подготвяли
До коментар #26 от "Туй ПВО по дърветата ли расте?":скоро да водят война с Русия???
07:15 03.07.2026
40 Оня
07:15 03.07.2026
41 УДАРИХА АПАРТАМЕНТА НА ЗЕЛЕНОТО
07:16 03.07.2026
42 траур
Коментиран от #44
07:16 03.07.2026
43 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:17 03.07.2026
44 КЛИЧКО ТРЪГНА ЛИ СИ
До коментар #42 от "траур":Или още се крие в България?
07:18 03.07.2026
45 Баламата
07:23 03.07.2026
46 Извънредно
До коментар #1 от "Зелен президент":всички ракети и дронове са поразени, Зеленото и Крючко решили да изнесът лъжливи данни..100% всичко което летяло към Киев било унищожено..а разрушения са измислени..Китай постави ултиматум на Путин и Русия и каза или спирайте войната или ще превземем Москва или най малко Сибир и Курилските острови..Китайци са настроени решително..виждаме как 100г. притискат Тайван...с такива темпове след 500г ще са на острова..Китайци не бързат..
07:23 03.07.2026
47 НОПИШЕТЕ НЕЩО ЗА КИИФ
07:24 03.07.2026
48 Соломон
До коментар #31 от "Провери си сметките":Сметката ти е кръчмарска.В Украйна може да няма бензиностанции но реколтата се пребира.А в Русия комбайните стоят на полето и чакат
07:25 03.07.2026
49 Удриии
Коментиран от #59
07:29 03.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ВЕСЕЛЯК
Bangaranga forevr, kief madafakas!
07:31 03.07.2026
52 До соломон
Коментиран от #58
07:45 03.07.2026
53 Някой
Ако една ракета падне в близост од жилищна сграда, от последната ще останат само димящи отломки. Да не говорим за няколко ракети. Ако това стане през нощта, всички хора ще си бъдат по домовете, спинкайки в леглата си. Тогава жертвите ще бъдат ужасяващо много.
Тъй че, стига глупости. Не са ударени цивилни сгради, а военни обекти. Просто не ви се иска да го признаете, а и свеки руски удар трябва да се използва за пропаганда. Гьобелс би се чувствал като пеленаче в наше време.
07:49 03.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Омбре
До коментар #2 от "Лопата Орешник":Много точен коментар.
07:53 03.07.2026
56 Чичо Дончо Тръмпа
Коментиран от #57
07:58 03.07.2026
57 МУЖИК РУСКИ
До коментар #56 от "Чичо Дончо Тръмпа":Путин пак ша ни щави за пари
08:19 03.07.2026
58 Така де
До коментар #52 от "До соломон":То Ив путинова Русия не жънат
Нема гориво
08:21 03.07.2026
59 ЕС БОМБИ ПУТИН
До коментар #49 от "Удриии":Направо го разсипа
В ЕС се живее тихо и мирно
Кой ли е прецакания
08:23 03.07.2026
60 Даниел Бел
08:43 03.07.2026