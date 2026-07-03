Нова вълна от атаки с дронове срещу Русия

В нощта срещу 3 юли руските сили за противовъздушна отбрана (ПВО) отразиха серия от нападения с безпилотни летателни апарати в няколко части на страната.
Атаките доведоха до въвеждането на временни ограничения за полети на две от големите московски летища.
Най-малко два украински дрона бяха свалени в ранните часове на деня на подстъпите към Москва. Руската столица е атакувана за десети пореден ден, съобщават местни медии.
Паралелно с това интензивни взривове отекнаха и в Южна Русия. В Краснодарския край паднали отломки от прехванати дронове причиниха материални щети по няколко жилищни сгради. Масирани въздушни удари бяха насочени още към обекти в Ростовска област и на територията на полуостров Крим. Информация за сериозни разрушения или жертви към момента на публикуване на материала все още се уточнява от местните власти.
Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи официално в канала си, че силите на противовъздушната отбрана (ПВО) са прехванали и унищожили два украински безпилотни апарата, летящи по направление към Москва. На мястото на падналите обломки вече работят екипи на спешните служби.
Ограниченията, които Росавиация периодично налагаше в изминалите денонощия над големите летища (Внуково, Домодедово и Жуковский) за осигуряване безопасността на гражданските полети, са премахнати и към сутрешните часове аерогарите вече работят в нормален режим.
Руското Министерство на отбраната и водещи източници отчитат, че тази вълна следва масирания удар от предходния ден (2 юли), когато над 14 руски региона бяха прехванати общо 100 украински безпилотни апарата
Източници: News.ru, Интерфакс, MSK1.ru.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Някой си
06:29 03.07.2026
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4 Сатана Z
Признателният български народ винаги ще благодарен за това.Ако я нямаше Русия,нямаше да я има и третата българска държава.
Коментиран от #24, #28
06:30 03.07.2026
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6 асенчо
06:31 03.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Последния Софиянец
06:37 03.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 пешо
Коментиран от #14, #25
06:46 03.07.2026
12 Не ги мисля тея
Коментиран от #16
06:46 03.07.2026
13 Ударил Греда
06:48 03.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 оня с коня
До коментар #12 от "Не ги мисля тея":Промоционалната мастика "Узо Кринос" в една от веригите в Града ми е 3,9 Евро за Литър,при теб някакси Литърът излиза 5,85 Евро?Вискито "Барклейс" 0,7л пък е 3,9 Евро.
Коментиран от #18, #26
07:03 03.07.2026
17 Учуден
07:16 03.07.2026
18 Епа оня
До коментар #16 от "оня с коня":последния софиянец да идва при тебе да зарежда за кръчмата му, кат пусне дъртия пес голямото на 5 евро и е милионер
07:16 03.07.2026
19 Гого
07:19 03.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Някой
Иначе, с подобни акции се опитват да покажат на запада, че все още не са умрели. И че трябва да дават още пари и оръжие. Докато се съсипят напълно икономиките им.
Лошо няма!
07:34 03.07.2026
22 спете спокойно руснаци
07:49 03.07.2026
23 Мишел
07:51 03.07.2026
24 русия Агресор
До коментар #4 от "Сатана Z":Само българите са били роби, само българите са били освободени? Колко още държави са освободени от руснаците и не ги величаят?!?!?
07:51 03.07.2026
25 Вече може да пише
До коментар #11 от "пешо":какво ще се случи в Укра утре.
Не е нужно да се гадае!
08:22 03.07.2026
26 Ама кое от тях
До коментар #16 от "оня с коня":е истинско/оригинално? Или спирт с есенции.
08:29 03.07.2026
27 ОНЯ с ДРОНЯ
БЕЛГОРОД ПЪРВИ ГО ОТНЕСЕ .
УДАРЕН Е МИЧУРИНСКАЯ ТЕЦ
ТОК НЯМА
И ВОДА НЯМА .
ОБЛОМКИ САМО ОБЛОМКИ.
08:44 03.07.2026
28 КАКВА ОСВОБОДИТЕЛКА
До коментар #4 от "Сатана Z":БРЕ РУСОРАБЕ?
ОЩЕ СИ СИ СЛОЖИЛ ХАМУТА
БРЕ РУСОРАБЕ .
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ГОЛЯМОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ
ПЛАТЕНО СЪС ЗЛАТО
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
08:47 03.07.2026