Нова вълна от атаки с дронове срещу Русия

В нощта срещу 3 юли руските сили за противовъздушна отбрана (ПВО) отразиха серия от нападения с безпилотни летателни апарати в няколко части на страната.

Атаките доведоха до въвеждането на временни ограничения за полети на две от големите московски летища.

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Най-малко два украински дрона бяха свалени в ранните часове на деня на подстъпите към Москва. Руската столица е атакувана за десети пореден ден, съобщават местни медии.

Паралелно с това интензивни взривове отекнаха и в Южна Русия. В Краснодарския край паднали отломки от прехванати дронове причиниха материални щети по няколко жилищни сгради. Масирани въздушни удари бяха насочени още към обекти в Ростовска област и на територията на полуостров Крим. Информация за сериозни разрушения или жертви към момента на публикуване на материала все още се уточнява от местните власти.

Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи официално в канала си, че силите на противовъздушната отбрана (ПВО) са прехванали и унищожили два украински безпилотни апарата, летящи по направление към Москва. На мястото на падналите обломки вече работят екипи на спешните служби.

Ограниченията, които Росавиация периодично налагаше в изминалите денонощия над големите летища (Внуково, Домодедово и Жуковский) за осигуряване безопасността на гражданските полети, са премахнати и към сутрешните часове аерогарите вече работят в нормален режим.

Руското Министерство на отбраната и водещи източници отчитат, че тази вълна следва масирания удар от предходния ден (2 юли), когато над 14 руски региона бяха прехванати общо 100 украински безпилотни апарата

Източници: News.ru, Интерфакс, MSK1.ru.