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Нова вълна от атаки с дронове срещу Русия
  Тема: Украйна

Нова вълна от атаки с дронове срещу Русия

3 Юли, 2026 06:20, обновена 3 Юли, 2026 06:26 2 214 28

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Украински безпилотни апарати задействаха противовъздушната отбрана на подстъпите към Москва и в южните руски региони, налагайки ограничения по летищата

Нова вълна от атаки с дронове срещу Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 3 юли руските сили за противовъздушна отбрана (ПВО) отразиха серия от нападения с безпилотни летателни апарати в няколко части на страната.

Атаките доведоха до въвеждането на временни ограничения за полети на две от големите московски летища.

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Най-малко два украински дрона бяха свалени в ранните часове на деня на подстъпите към Москва. Руската столица е атакувана за десети пореден ден, съобщават местни медии.

Паралелно с това интензивни взривове отекнаха и в Южна Русия. В Краснодарския край паднали отломки от прехванати дронове причиниха материални щети по няколко жилищни сгради. Масирани въздушни удари бяха насочени още към обекти в Ростовска област и на територията на полуостров Крим. Информация за сериозни разрушения или жертви към момента на публикуване на материала все още се уточнява от местните власти.

Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи официално в канала си, че силите на противовъздушната отбрана (ПВО) са прехванали и унищожили два украински безпилотни апарата, летящи по направление към Москва. На мястото на падналите обломки вече работят екипи на спешните служби.

Ограниченията, които Росавиация периодично налагаше в изминалите денонощия над големите летища (Внуково, Домодедово и Жуковский) за осигуряване безопасността на гражданските полети, са премахнати и към сутрешните часове аерогарите вече работят в нормален режим.

Руското Министерство на отбраната и водещи източници отчитат, че тази вълна следва масирания удар от предходния ден (2 юли), когато над 14 руски региона бяха прехванати общо 100 украински безпилотни апарата

Източници: News.ru, Интерфакс, MSK1.ru.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой си

    28 2 Отговор
    Напънала се планината и родила мишка!

    06:29 03.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сатана Z

    41 15 Отговор
    Слава на Русия,Освободителката на България !
    Признателният български народ винаги ще благодарен за това.Ако я нямаше Русия,нямаше да я има и третата българска държава.

    Коментиран от #24, #28

    06:30 03.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 асенчо

    17 2 Отговор
    Явно киевските ударите все още недостатъчни.

    06:31 03.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    10 22 Отговор
    От Киев за два дня до талони за топливо и храна в блатата, все па план.

    06:37 03.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 пешо

    17 5 Отговор
    милене , пиши за киев какво се случи снощи

    Коментиран от #14, #25

    06:46 03.07.2026

  • 12 Не ги мисля тея

    8 1 Отговор
    в БГ има поне 5 различни марки консерви русенско варено и на всяка бензиностанция пропан бутан и промоция мастика 1,5 литра за 8 евро...

    Коментиран от #16

    06:46 03.07.2026

  • 13 Ударил Греда

    8 7 Отговор
    В Русия ДДС-то станало вече 22%...

    06:48 03.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не ги мисля тея":

    Промоционалната мастика "Узо Кринос" в една от веригите в Града ми е 3,9 Евро за Литър,при теб някакси Литърът излиза 5,85 Евро?Вискито "Барклейс" 0,7л пък е 3,9 Евро.

    Коментиран от #18, #26

    07:03 03.07.2026

  • 17 Учуден

    9 1 Отговор
    Нова вълна от два дрона??Ех,Милене.Трудно ти е,знам.

    07:16 03.07.2026

  • 18 Епа оня

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    последния софиянец да идва при тебе да зарежда за кръчмата му, кат пусне дъртия пес голямото на 5 евро и е милионер

    07:16 03.07.2026

  • 19 Гого

    11 1 Отговор
    Миленчо това на снимката е в Киев.

    07:19 03.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Някой

    10 1 Отговор
    Украинците се напинят, но не им се получава. Сравнете атаката на украинците със вчерашната руска атака. Комар срещу мамут.
    Иначе, с подобни акции се опитват да покажат на запада, че все още не са умрели. И че трябва да дават още пари и оръжие. Докато се съсипят напълно икономиките им.
    Лошо няма!

    07:34 03.07.2026

  • 22 спете спокойно руснаци

    1 5 Отговор
    Фашиста путин е Велик!

    07:49 03.07.2026

  • 23 Мишел

    6 0 Отговор
    Вчера в Киев 28 Искандера удариха и унищожиха обектите на украинския ВПК в града, които са свързани с украинското ракетостроене.

    07:51 03.07.2026

  • 24 русия Агресор

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Само българите са били роби, само българите са били освободени? Колко още държави са освободени от руснаците и не ги величаят?!?!?

    07:51 03.07.2026

  • 25 Вече може да пише

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "пешо":

    какво ще се случи в Укра утре.
    Не е нужно да се гадае!

    08:22 03.07.2026

  • 26 Ама кое от тях

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    е истинско/оригинално? Или спирт с есенции.

    08:29 03.07.2026

  • 27 ОНЯ с ДРОНЯ

    0 0 Отговор
    АЙ ЧЕСТИТО

    БЕЛГОРОД ПЪРВИ ГО ОТНЕСЕ .

    УДАРЕН Е МИЧУРИНСКАЯ ТЕЦ

    ТОК НЯМА

    И ВОДА НЯМА .

    ОБЛОМКИ САМО ОБЛОМКИ.

    08:44 03.07.2026

  • 28 КАКВА ОСВОБОДИТЕЛКА

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    БРЕ РУСОРАБЕ?

    ОЩЕ СИ СИ СЛОЖИЛ ХАМУТА
    БРЕ РУСОРАБЕ .

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ГОЛЯМОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ
    ПЛАТЕНО СЪС ЗЛАТО

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    08:47 03.07.2026

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