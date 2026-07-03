Откриха тялото на американски пилот, убит от бунтовници в Индонезия

Индонезийски военни откриха тялото на американски пилот, застрелян от бунтовниците в размирната източна провинция Папуа, съобщи днес индонезийската армия, цитирана от Ройтерс, след като сепаратистка групировка заяви, че нападението е било “послание” за правителствата на САЩ и Индонезия, предаде БТА.
В богатата на ресурси западна половина на Папуа отдавна бушува битка за независимост от Индонезия, където атаките от бойци за независимост стават все по-смъртоносни и по-чести, тъй като те се снабдяват с по-добро оръжие.
Говорителят на въоръжената сепаратистка групировка Националноосвободителна армия на Западна Папуа (НАЗП) Себи Самбом каза вчера, че нейни войници са застреляли американския пилот Никълъс Ф. Гослин и са подпалили самолета му, след като се е приземил в района Яхукимо.
Той посочи, че самолетът “често е транспортирал индонезийски военен персонал и е нарушавал ултиматума” на групировката и заплаши да бъдат извършени още нападения, ако Индонезия продължи да позволява на граждански самолети да влизат в контролираните от бунтовниците червени зони на Папуа.
Атаката беше послание към правителствата на САЩ и Индонезия за “неспособността им да се справят с коренните причини за конфликта в Папуа между индонезийските военни и Националноосвободителна армия на Западна Папуа“, каза Себи.
Говорителят на индонезийската армия в Папуа Виря Артадигуна днес потвърди, че сепаратистката групировка е извършила нападение и заяви, че тялото на американския пилот е намерено и евакуирано.
Армията издирва нападателите, заяви той и добави, че се търсят и пътниците от полета.
По-рано властите съобщиха, че на борда е имало седем пътници, всички от които папуаси.
Самолетът е собственост на индонезийската авиокомпания "ПТ АМА" (PT AMA), чиито машини се използват за доставки на храна, гориво и поща в отдалечени села в Папуа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Йеронимус БОШ
Коментиран от #9, #12, #14
07:07 03.07.2026
2 що дири там ?
07:10 03.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 пръц
07:17 03.07.2026
5 КРАВИТЕ
07:25 03.07.2026
6 Някой
07:29 03.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ся, глей Ко стаа...!
07:50 03.07.2026
11 Джо Бидона
07:52 03.07.2026
12 Демократ
До коментар #1 от "Йеронимус БОШ":Разкарай това Хомо от ника си.
07:53 03.07.2026
13 ВЕСЕЛЯК
Да е жив и здрав!
07:58 03.07.2026
14 морския
До коментар #1 от "Йеронимус БОШ":кинти, какво друго може да търси американец !? няма да са идеи за демокрация , я !
08:07 03.07.2026
15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:08 03.07.2026
16 СЛОНА
08:20 03.07.2026
17 злати
Коментиран от #19
08:38 03.07.2026
18 кравария
08:47 03.07.2026
19 Сандо
До коментар #17 от "злати":Не разбра ли,че за цивилизования свят,а това е запада и то англосаксонския най-вече,само американеца е човек?
08:53 03.07.2026