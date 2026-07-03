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Откриха тялото на американски пилот, убит от бунтовници в Индонезия

Откриха тялото на американски пилот, убит от бунтовници в Индонезия

3 Юли, 2026 07:01 1 576 19

  • индонезия-
  • папуа-
  • пилот-
  • западна папуа

В богатата на ресурси западна половина на Папуа отдавна бушува битка за независимост от Индонезия, където атаките стават все по-смъртоносни

Откриха тялото на американски пилот, убит от бунтовници в Индонезия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Индонезийски военни откриха тялото на американски пилот, застрелян от бунтовниците в размирната източна провинция Папуа, съобщи днес индонезийската армия, цитирана от Ройтерс, след като сепаратистка групировка заяви, че нападението е било “послание” за правителствата на САЩ и Индонезия, предаде БТА.

В богатата на ресурси западна половина на Папуа отдавна бушува битка за независимост от Индонезия, където атаките от бойци за независимост стават все по-смъртоносни и по-чести, тъй като те се снабдяват с по-добро оръжие.

Говорителят на въоръжената сепаратистка групировка Националноосвободителна армия на Западна Папуа (НАЗП) Себи Самбом каза вчера, че нейни войници са застреляли американския пилот Никълъс Ф. Гослин и са подпалили самолета му, след като се е приземил в района Яхукимо.

Той посочи, че самолетът “често е транспортирал индонезийски военен персонал и е нарушавал ултиматума” на групировката и заплаши да бъдат извършени още нападения, ако Индонезия продължи да позволява на граждански самолети да влизат в контролираните от бунтовниците червени зони на Папуа.

Атаката беше послание към правителствата на САЩ и Индонезия за “неспособността им да се справят с коренните причини за конфликта в Папуа между индонезийските военни и Националноосвободителна армия на Западна Папуа“, каза Себи.

Говорителят на индонезийската армия в Папуа Виря Артадигуна днес потвърди, че сепаратистката групировка е извършила нападение и заяви, че тялото на американския пилот е намерено и евакуирано.

Армията издирва нападателите, заяви той и добави, че се търсят и пътниците от полета.

По-рано властите съобщиха, че на борда е имало седем пътници, всички от които папуаси.

Самолетът е собственост на индонезийската авиокомпания "ПТ АМА" (PT AMA), чиито машини се използват за доставки на храна, гориво и поща в отдалечени села в Папуа.


Индонезия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йеронимус БОШ

    31 3 Отговор
    Що дири американеца в чужди далечни земи и то в размирна обстановка ?

    Коментиран от #9, #12, #14

    07:07 03.07.2026

  • 2 що дири там ?

    34 2 Отговор
    800 бази по цял свят за да крадат

    07:10 03.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 пръц

    15 2 Отговор
    Намерил каквото търсил, но обещавам довечера да отроня една сълза

    07:17 03.07.2026

  • 5 КРАВИТЕ

    20 2 Отговор
    Всеки ги рита.

    07:25 03.07.2026

  • 6 Някой

    16 1 Отговор
    Американците какво търсят там

    07:29 03.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ся, глей Ко стаа...!

    2 4 Отговор
    Бай-Дончо,ще ги разнищи и 1000 пъти ще съжаляват,че са го сторили...

    07:50 03.07.2026

  • 11 Джо Бидона

    2 0 Отговор
    Пътниците ще бъдат изядени.

    07:52 03.07.2026

  • 12 Демократ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Йеронимус БОШ":

    Разкарай това Хомо от ника си.

    07:53 03.07.2026

  • 13 ВЕСЕЛЯК

    0 2 Отговор
    Много се радвам, че са го открили най-после.
    Да е жив и здрав!

    07:58 03.07.2026

  • 14 морския

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Йеронимус БОШ":

    кинти, какво друго може да търси американец !? няма да са идеи за демокрация , я !

    08:07 03.07.2026

  • 15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Нещо не са го харесали този краварски "миротворец"...

    08:08 03.07.2026

  • 16 СЛОНА

    0 0 Отговор
    ВАЖНОТО Е ЧЕ Е НИКОГА ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ЛЕТИ

    08:20 03.07.2026

  • 17 злати

    0 0 Отговор
    в този самолет са били 7 човека ,бунтовниците свалили и изгорили самолета ,съдбата на тези хора е в неизвестност

    Коментиран от #19

    08:38 03.07.2026

  • 18 кравария

    0 0 Отговор
    изтече в Персийския залив!

    08:47 03.07.2026

  • 19 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "злати":

    Не разбра ли,че за цивилизования свят,а това е запада и то англосаксонския най-вече,само американеца е човек?

    08:53 03.07.2026