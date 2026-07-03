Откриха тялото на американски пилот, убит от бунтовници в Индонезия

Индонезийски военни откриха тялото на американски пилот, застрелян от бунтовниците в размирната източна провинция Папуа, съобщи днес индонезийската армия, цитирана от Ройтерс, след като сепаратистка групировка заяви, че нападението е било “послание” за правителствата на САЩ и Индонезия, предаде БТА.

В богатата на ресурси западна половина на Папуа отдавна бушува битка за независимост от Индонезия, където атаките от бойци за независимост стават все по-смъртоносни и по-чести, тъй като те се снабдяват с по-добро оръжие.

Говорителят на въоръжената сепаратистка групировка Националноосвободителна армия на Западна Папуа (НАЗП) Себи Самбом каза вчера, че нейни войници са застреляли американския пилот Никълъс Ф. Гослин и са подпалили самолета му, след като се е приземил в района Яхукимо.

Той посочи, че самолетът “често е транспортирал индонезийски военен персонал и е нарушавал ултиматума” на групировката и заплаши да бъдат извършени още нападения, ако Индонезия продължи да позволява на граждански самолети да влизат в контролираните от бунтовниците червени зони на Папуа.

Атаката беше послание към правителствата на САЩ и Индонезия за “неспособността им да се справят с коренните причини за конфликта в Папуа между индонезийските военни и Националноосвободителна армия на Западна Папуа“, каза Себи.

Говорителят на индонезийската армия в Папуа Виря Артадигуна днес потвърди, че сепаратистката групировка е извършила нападение и заяви, че тялото на американския пилот е намерено и евакуирано.

Армията издирва нападателите, заяви той и добави, че се търсят и пътниците от полета.

По-рано властите съобщиха, че на борда е имало седем пътници, всички от които папуаси.

Самолетът е собственост на индонезийската авиокомпания "ПТ АМА" (PT AMA), чиито машини се използват за доставки на храна, гориво и поща в отдалечени села в Папуа.