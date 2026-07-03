Новини
Свят »
Нидерландия »
Площта на соларните паркове в Нидерландия се е увеличила четирикратно за 5 години

Площта на соларните паркове в Нидерландия се е увеличила четирикратно за 5 години

3 Юли, 2026 09:20 717 69

  • слънчева енергия-
  • соларни панели-
  • зелена енергия-
  • нидерландия

Най-голямо увеличение е отчетено в провинция Гелдерланд, където са изградени нови соларни паркове с обща площ 534 хектара

Площта на соларните паркове в Нидерландия се е увеличила четирикратно за 5 години - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общата площ на соларните паркове в Нидерландия се е увеличила четирикратно през последните пет години, сочат данни на нидерландския Кадастър - институцията, която поддържа информация за собствеността и ползването на недвижимите имоти и територии в страната, предаде БТА.

През 2025 г. соларните паркове са заемали 3950 хектара при по-малко от 1000 хектара през 2020 г. За същия период броят им е нараснал от над 3100 до повече от 12 000.

Най-големият соларен парк в Нидерландия се намира в Дронтен, в провинция Флеволанд, и заема площ от 72 хектара.

В повечето нидерландски провинции площта на соларните паркове вече е три до четири пъти по-голяма спрямо 2020 г. Най-голямо увеличение е отчетено в провинция Гелдерланд, където са изградени нови соларни паркове с обща площ 534 хектара.

Основен принос за разширяването имат мащабните проекти. Около 98 процента от общата площ на соларните паркове се пада на обекти с площ над 1000 квадратни метра. Тези по-големи инсталации обикновено са собственост на компании, докато по-малките соларни паркове по-често принадлежат на частни собственици.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъй ли

    18 1 Отговор
    Тези огледала отразяват много светлина обратно в атмосферата и я затоплят прекалено. После ревете, че било жега.

    Коментиран от #5, #7

    09:22 03.07.2026

  • 2 Дъното на Европа

    23 1 Отговор
    Още повече фотоволтаици означава нула земеделски земи.

    Коментиран от #6, #9, #14

    09:22 03.07.2026

  • 3 И КАКВО Е ПОЛЗАТА ОТ ТОВА

    17 1 Отговор
    Никаква. Зелена измама.

    Коментиран от #12

    09:25 03.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Заради големите полета солари Европа се затопля два пъти по бързо.Скоро лятото ще е негодна за живеене.Площта на соларите е колкото Германия и Франция взети заедно.

    09:26 03.07.2026

  • 5 хех

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Тъй ли":

    Отразяването на светлината би имало охлаждащ ефект физико клет. Да не говорим колко е незначително в сравнение със световния океан, повърхностните води, снеговете, ледовете и облаците.

    Коментиран от #10, #11, #36

    09:26 03.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тъй ли":

    Малка част се превръща в ток а повечето в топлина.Нагряват се до 75 градуса.

    Коментиран от #15

    09:26 03.07.2026

  • 8 жоро

    8 0 Отговор
    само един ислансдки вулкан да изригне и тия финландци ще стоят поне месец без ток, щото там ще е тъмно поне 3 седмици

    09:27 03.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "хех":

    Площта на соларите в Европа е колкото Германия и Франция взети заедно.Все едно си пускаш радиатор парно в апартамента през лятото.

    Коментиран от #19

    09:28 03.07.2026

  • 11 Тъй ли

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "хех":

    Май не си чувал за парников ефект.
    Океанът си е тук от милиарди години.
    Фотопанелите са от сега и са допълнителен фактор, който тепърва ще влияе и променя климата.

    Коментиран от #17, #35

    09:28 03.07.2026

  • 12 пешо

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "И КАКВО Е ПОЛЗАТА ОТ ТОВА":

    Аз смятам, че са полезни за отдалечени OFF-GRID остовни инсталации. Но да градиш масова индустрия с този метод не ми се струва многo ефикасно. Ефект има... но ефикастността (направете разлика между ефективност и ефикасност) е много ниска в сравнение с други доказани индустриални енергоизточници. но.... ЕК и ЕС , Кая и Урсула знаят по-добре.

    09:29 03.07.2026

  • 13 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    3 7 Отговор
    Стига с вашите глупости. Цяла Холандия съм обиколил и само тук -таме съм видял такива !!!

    09:29 03.07.2026

  • 14 Европчанин

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дъното на Европа":

    За какво ти е земеделие? На магазина има хляб и домати.

    09:29 03.07.2026

  • 15 хех

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Как се "превръща"? Има някакъв превъщач в тях, или това си е просто слънчевата топлина, която така или иначе си попада на повърхността, но просто нагрява панелите в случая? Ако имаше буркани с кисели краставици на това място, щеше да нагрее тях.

    Коментиран от #25, #26

    09:30 03.07.2026

  • 16 хихи

    9 0 Отговор
    Къде ги слагат, като нямат земя и после ток ли ще ядат?

    09:30 03.07.2026

  • 17 хех

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Тъй ли":

    Аз за парников ефект съм чувал, ама май ти не знаеш какво представлява? : )))

    Коментиран от #31

    09:30 03.07.2026

  • 18 Атина Палада

    0 7 Отговор
    Фатмака ще внася ли евтин бендзин от Русия?

    Коментиран от #20, #27

    09:32 03.07.2026

  • 19 хех

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Как любезно и без да те обиждам да ти обясня, че панелите усвояват единствено това, което така или иначе е дошло от слънцето? Има ги, няма ги, слънчевата радиация попаднала на това място, пак ще е същата. Панелите не произвеждат допълнително слънчева радиация! Да, награвят се, както се нагрява всичко на земната повърхност в резултат на слънцегреенето, ама не че те произвеждат собствена топлина.

    Коментиран от #30, #37

    09:34 03.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пич

    8 0 Отговор
    Затова глупаците горят живи!!! И горенето още не е свършило!!! Или ще им уврат тъпите Урсулиански кратуни, и ще бутат, или ще горят!!! От алчност!!!

    Коментиран от #29

    09:39 03.07.2026

  • 23 На нискоземците

    7 0 Отговор
    с колко им поевтиня "зеления" ток? 😂😂

    09:40 03.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тъй ли

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "хех":

    За теб : Библиотека - карта - учебник по физика.
    Прочети как влияе соларната радиация попаднала върху горите и полята, и как, ако се отразява в атмосферата. Можеш да опиташ и с телефона в Гугъл, но знам, че ще се захласнеш по рекламите в темуто и пак няма да научиш нищо полезно.

    09:41 03.07.2026

  • 26 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "хех":

    Вместо топлината да се поглъща от земята се отразява от Соларите във въздуха.

    Коментиран от #34

    09:41 03.07.2026

  • 27 Xаcан Bacилев

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Чекаме първо кирчо пpoстoтo дa внece тoк oт Бандеристан. Едно по едно обещанията, не може да не преcкaчат.

    09:41 03.07.2026

  • 28 Цензура на макс

    6 1 Отговор
    Полза нулева.

    09:41 03.07.2026

  • 29 хех

    1 8 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Интересно ако е затова, тогава защо в цялата слънчева система се наблюдава глобално затопляне? И на Сатурн ли са наслагали панели тези лоши холандци?

    Коментиран от #32

    09:41 03.07.2026

  • 30 Последния Софиянец

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "хех":

    Пречат на земята да поглъща топлината и я отразяват.

    09:42 03.07.2026

  • 31 Тъй ли

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "хех":

    Но не си чувал, че има значение, дали слънчевата радиация попада върху камънак и пясък, като в африканските страни, или попада върху гористи места и полски треви, каквито унищожихме в Европа, за да разполагаме соларни огледала.
    Не бягайте от училище! Много е важно.

    09:45 03.07.2026

  • 32 Тъй ли

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "хех":

    Това сега си го измисли.

    Коментиран от #42

    09:46 03.07.2026

  • 33 е ми

    3 5 Отговор
    2025 Холандия само от слънчева енергия са произвели 21 Тераватчаса? От вятър 33 Тераватчаса. А АЕЦ Козлодуй - 16 Тераватчаса

    Коментиран от #40

    09:47 03.07.2026

  • 34 хех

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    Ами гений, щом част от радиацията се отразява, това би трябвало да охлажда повърхността на земята! Не си ли учил физика и география? Не са ли ти казвали, че слънцето нагрява повърхността на Земята, а не атмосферата? и че повърхността на Земята нагрява после атмосферата, а не слънцето директно? Не са ли те учили, че отразяващия ефект на океана влиае охлаждащо на климата и че ако го нямаше да отразява и забавя поглъщането и отделянето на топлината, Земята щеше да е пустиня със средни годишни температури над 100 градуса Целзий? Стига си чел само руски опорки, прочети и някой учебник!

    Коментиран от #39, #41

    09:47 03.07.2026

  • 35 парников ефект

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Тъй ли":

    Е от СО2 в атмосферата. Седни и учи.

    Коментиран от #38

    09:48 03.07.2026

  • 36 Европейски бизнесмен

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "хех":

    Да изсечем амазонската гора и да я покрием с фотоволтаици, тогава. Ще се охладим още повече.

    09:48 03.07.2026

  • 37 име

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "хех":

    Абе, Kaлъф, панелите отразяват, в това е проблема, от там допринасят за парниковия ефект.

    Коментиран от #50

    09:48 03.07.2026

  • 38 име

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "парников ефект":

    Не само от СО2, от отразяването също.

    Коментиран от #43

    09:49 03.07.2026

  • 39 ха га ха

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "хех":

    Излагаш се и не знаеш нито термини нито имаш знания. Само 1 процент от слънчевара енергия удря земната кора. Затоплянето идва от газове в атмосферата(дето се уфрят останалите 99%) , не от панели на земята.

    09:50 03.07.2026

  • 40 е ми

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "е ми":

    И 100 минуса да набиеш - това са фактите

    09:51 03.07.2026

  • 41 Абе "зелено" малоумниче,

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "хех":

    тая отразената светлина не топли ли атмосферата? Баш парников ефект се получава, но грантаджиите на "зелената" мафия сте парично мотивирани по цял ден да спамите простотии и лъжи в защита на "зелените" зловредни измами!

    09:51 03.07.2026

  • 42 хех

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Тъй ли":

    От 1859г. се измерва температурата на повърхността на небесните тела чрез спектрален анализ. От 1872г. се водят постоянни наблюдения на климата на небесните тела в слънчевата система, а от 1920г., след едно нововъведение на един чиляк, измерманията са изключително точни. Базите данни с температурните промени на повърхността на небесните тела от слънчевата система са достъпни и можеш да си ги провериш. Ако не ти стига акъла къде да търсиш, ползвай някой от множеството ИИ и директно го попитай!

    09:51 03.07.2026

  • 43 пенчо бре учи

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "име":

    Не си измисляй факти и нова физика

    09:51 03.07.2026

  • 44 5кв.м. е 1кВтп,

    1 0 Отговор
    5мил. кв. м.=5кв.км.- 1000МВтп. На България ѝ трябват 10 000МВтп което е 50кв. км., а страната ни е 111 000кв.км. Разбира се тия 50кв. км. са чиста площ, ще има пътища, пътеки между панелите, преобразувателни станции, акумулаторни депа. Нека са 100кв. км, това е квадрат 10Х10км и 0,1% от площта на България. Унищожената земя от откритите рудници в Маришкия басейн е повече(250кв. км.). Могат да се поставят на покриви, над пътища, над паркинги - не е задължително върху земеделска земя. Бъдещето е в много, но малки семейни фотоволтаици 3-30 кВтп, които да отдават излишния ток на Енергото или в акумулатори, а не в огромни паркове по 50-300 МВтп като на Гинка Върбакова.

    Коментиран от #51

    09:53 03.07.2026

  • 45 Летищен работник

    2 2 Отговор
    Какво ме интересува Нидерландия , някои вече коментираха че украински дрон е предизвикал пожара в Люлин , абе факти бг спите ли защо главната тема не е еко катастрофата тип Чернобил в София ? От шалом колко ви заплатиха да мълчите

    Коментиран от #48, #49

    09:56 03.07.2026

  • 46 факт

    3 1 Отговор
    И произвеждат 50% повече от АЕЦа ни.

    09:57 03.07.2026

  • 47 Тъй ли

    1 1 Отговор
    Когато се монтират масово върху градски покриви (които обикновено отразяват повече светлина), панелите могат да повишат дневната температура на въздуха в града с до 1.5°C. Ефект в пустинни райони (напр. Сахара): Пустинният пясък отразява около 30–40% от светлината. Ако огромни площи се покрият с тъмни соларни панели, земята ще поглъща много повече топлина. Климатичните модели показват, че изграждането на гигантски соларни паркове в Сахара би затоплило местния въздух

    Коментиран от #53

    09:57 03.07.2026

  • 48 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "Летищен работник":

    Започни да раниш нещо.Тролските простотии ги остави на друго място.

    09:59 03.07.2026

  • 49 Тъй ли

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Летищен работник":

    Никой не казва, какво влияние имат върху климата всичкият барут изгорен в Украйна от тази война.

    10:01 03.07.2026

  • 50 Та е.а

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "име":

    у физика.

    10:01 03.07.2026

  • 51 Тъй ли

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "5кв.м. е 1кВтп,":

    Това е решение, но задължително само по покривите, както си писал, и комбинирано с агроволтаика.

    10:03 03.07.2026

  • 52 УдоМача

    1 1 Отговор
    Само да не реват после, че температурата се е вдигнала с няколко градуса и че нямат питейна водичка..

    10:03 03.07.2026

  • 53 Мъй ли

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Тъй ли":

    Панелите произвеждат електрическа енергия по възможно най-щадящият начин. Дори покривът да се нагрее повече, отколкото без тях, другите начини да произведеш електрическа енергия като въглища, газ, АЕЦ... имат много по-затоплящ климата ефект. Фотоволтаичните панели не правят нищо повече от това, да трансформират част от слънчевата радиация в електрическа енергия. Без тази трансформация, слънчевата радиация така или иначе би попаднала на повърхността на земята като топлинна енергия. Това че едно по тъмно тяло ще се нагрее повече, не означава че количеството радиация на повърхността на земята ще стане различно, означава единствено че в тъмното тяло се е концентрирала топлина, която иначе би се разпръснала равномерно в останалите не тъмни тела, повишавайки им общата температура, но без да прави някое от тях значително по-топло от другите. Получената енергия обаче е същата!

    Коментиран от #55, #56, #58

    10:04 03.07.2026

  • 54 млад еврас

    3 1 Отговор
    Дааа и температурите им са се вдигнали драстично, след евраското спасение на планетата нещата за европа се влошиха драстично, скоро и данък климатик ви гласят, та още да ви спасят.

    10:05 03.07.2026

  • 55 Тъй ли

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "Мъй ли":

    Намесваш различен отрасъл за да правиш сравнения, което не е по темата, но пък очакваш да докажеш правотата си. Е, не става
    Продаваш соларни панели, нали?

    10:09 03.07.2026

  • 56 Тъй ли

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Мъй ли":

    Горите, които изсякохте и полята, които унищожихте, не са тъмни тела. Те улавяха радиацията и щадяха земната повърхност от нагряване.
    Фотосинтезата на едно просто листо има в пъти по-голям КПД от всичките ви соларни панели.
    Природата е много по-ефективна и полезна, но вие я унищожихте за пари.

    Коментиран от #62

    10:12 03.07.2026

  • 57 Левски

    4 1 Отговор
    Да попитам "зелените". Не смятате ли, че това вреди на климата и природата. Земята под тези панели изстива, растения и животни изчезват. Ефекта ще бъде опустошителен след време.

    10:14 03.07.2026

  • 58 до53

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Мъй ли":

    А знаеш ли от кви химикали се произвеждат, знаеш ли как се рециклират щадящите ти панели, знаеш ли колко бързо им пада капацитета на производство на ел енергия, а е да проучиш всички тея неща и пак ще говорим за панели, за вятърните мелници също мога да ти разкажа много, но е добре сам да проучиш нещата и кво казват за зелените енергии и батериите сериозни учени преди да плямпаш зелените глупотевини с които си облъчен.

    Коментиран от #59, #61, #65

    10:14 03.07.2026

  • 59 Тъй ли

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "до53":

    Той, като го напече слънцето веднага тича на сянка под някое дърво. Я го питай, що не се скрие под фотоволтаици?

    10:18 03.07.2026

  • 60 млад еврас

    1 1 Отговор
    Слънчопеците, батерии и вятърните мелници трябва веднага да бъдат забранени, като вредни и не екологични, политиците които ни "спасиха" с тях без да слушат експерти и учени трябва веднага да бъдат вкарани в затвора.

    10:18 03.07.2026

  • 61 Мъй ли

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "до53":

    Знам. Произвеждат се от силиций, мед и алуминий (за рамка, ако има). Има и малко пластмаса в кабелите и кабелните кутии. Ти за какво друго знаеш и от къде го "знаеш"? Аз това го знам, защото съм произвеждал панели и съм правил технология за производство на панели на някои от най-големите заводи в света. Да чуем твоето мнение по въпроса! : )))

    10:24 03.07.2026

  • 62 Това, че го правим

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Тъй ли":

    по български не ни оправдава. Това да се строят солари близо до пътя, на хубава земеделска земя е само у нас(надявам се). Дори хванаха някакъв аграрен професор да променя категорията на земята за да става за солари. Просто е евтин монтажа. Камионът с панелите идва, монтират се на равно място близо до пътя по най-лесния начин и парите потичат. Иначе по сокаците как ще ги носиш, разполагаш ги на бетонирани железни ферми, далеч си от населени места, нямаш достъп с автомобил ако вали или има сняг - абе на баир лозе. Над пътищата е същото - поне на 4м височина.

    Коментиран от #64

    10:30 03.07.2026

  • 63 В Германия

    1 0 Отговор
    поставят солари на вертикални стени на обществени сгради, по-големи къщи, дори и на църкви. Вертикалният монтаж има някои предимства - по-устойчиви са на вятър, трудно се крадат, не се запрашават и заснежават както хоризонталните, по-устойчиви са на градушка и светкавици, близо са до прозореца(по-къси кабели).

    10:35 03.07.2026

  • 64 Ггг

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Това, че го правим":

    Стига с тези глупости бе хора. Никой не слага панели върху "хубава земеделска земя" поради простата причина, че от зърнарство се печели много повече. А дори и да слага, това по никакъв начин не вреди на земята, напротив съхранява я, и можеш отново да си я засееш с картофи когато си искаш. Не ставайте жертви на хибридната война и не вярвайте на всяка тъпотия в интернет.

    Коментиран от #67

    10:37 03.07.2026

  • 65 Преди няколко години

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "до53":

    пътувах за Пловдив и минавайки покрай село Черноземен се удивих на наистина черната току що разорана земя. След около 500м. видях върху земята поставени на десетина, а може би и повече декара слънчеви панели. Понеже съм от планински край и там земята е жълта и глинеста ме хвана яд защо на тази хубава земя, а не в планината, над пътищата, по покривите не слагат панелите? Оказа се като поразпитах в ТУ- филиал Пловдив, че там било просто удобно - хем равно, хем до главен път и близко до града.

    Коментиран от #66

    10:41 03.07.2026

  • 66 Ггг

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Преди няколко години":

    И как си обясняваш, че сбственикът/инвеститорът, вместо да печели хиляди от декар като я засади с пшеница е избрал да печели стотици, или по-малко, като сложи панели? Аз си го обяснявам, че или нещо не е наред с този парцел, или просто си измисляш, а и кой си ти да му държиш сметка какво прави на собствената си земя? На твоята си засади каквото си искаш!

    Коментиран от #69

    10:46 03.07.2026

  • 67 У нас се прави

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ггг":

    за далавера. Първо купуват гора, после я изсичат да избият парите като продадат дървата след което засяват солари и така настройват хората против ВЕИ-тата. По горе съм написал за Германия, но у нас не виждам това да се прави.

    10:48 03.07.2026

  • 68 Вместо 1 милион къщи

    2 0 Отговор
    у нас да имат монтирани по 10кВтп солари по покриви, гаражи и сушини, нашите политици искат да има 20 огромни соларни парка по 500МВтп, да смучат евросубсидии и да стават милионери(пример - Гинка Върбакова). Мощността и в двата ми примера е една и съща - 10 000МВтп. Разликата е, че в тия 1млн. къщи има 1-2млн. бойлери и още толкова акумулиращи печки които ще съхраняват под формата на топлина голяма част от еленергията. Например през деня се пуска бойлер и се загрява с 10кВтч енергия, а зимата и акумулираща печка с 24кВтч. През деня пускате пералнята и съдомиялната от снощи. Ако пък имате електрическа кола с 30кВтп панели може да я зареждате за 1 ден през лятото или за 2-3 дни през зимата. Остатъка се консумира от домакинството или зарежда акумулатор. Няма нужда да се усилват далекопроводите, хората си консумират тока на място. За вятъра е същото, има едни симпатични ветрогенератори с вертикални цилиндри.

    10:51 03.07.2026

  • 69 Това беше 2013г.

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ггг":

    началото на соларизацията. Европейски пари, държавна дотация, задължително изкупуване. Надявам се сега да не е така, да правят агросолари и овцете да пасат отдолу или градинки със зеленчуци.

    10:56 03.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания