Площта на соларните паркове в Нидерландия се е увеличила четирикратно за 5 години

Общата площ на соларните паркове в Нидерландия се е увеличила четирикратно през последните пет години, сочат данни на нидерландския Кадастър - институцията, която поддържа информация за собствеността и ползването на недвижимите имоти и територии в страната, предаде БТА.
През 2025 г. соларните паркове са заемали 3950 хектара при по-малко от 1000 хектара през 2020 г. За същия период броят им е нараснал от над 3100 до повече от 12 000.
Най-големият соларен парк в Нидерландия се намира в Дронтен, в провинция Флеволанд, и заема площ от 72 хектара.
В повечето нидерландски провинции площта на соларните паркове вече е три до четири пъти по-голяма спрямо 2020 г. Най-голямо увеличение е отчетено в провинция Гелдерланд, където са изградени нови соларни паркове с обща площ 534 хектара.
Основен принос за разширяването имат мащабните проекти. Около 98 процента от общата площ на соларните паркове се пада на обекти с площ над 1000 квадратни метра. Тези по-големи инсталации обикновено са собственост на компании, докато по-малките соларни паркове по-често принадлежат на частни собственици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тъй ли
Коментиран от #5, #7
09:22 03.07.2026
2 Дъното на Европа
Коментиран от #6, #9, #14
09:22 03.07.2026
3 И КАКВО Е ПОЛЗАТА ОТ ТОВА
Коментиран от #12
09:25 03.07.2026
4 Последния Софиянец
09:26 03.07.2026
5 хех
До коментар #1 от "Тъй ли":Отразяването на светлината би имало охлаждащ ефект физико клет. Да не говорим колко е незначително в сравнение със световния океан, повърхностните води, снеговете, ледовете и облаците.
Коментиран от #10, #11, #36
09:26 03.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Тъй ли":Малка част се превръща в ток а повечето в топлина.Нагряват се до 75 градуса.
Коментиран от #15
09:26 03.07.2026
8 жоро
09:27 03.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Последния Софиянец
До коментар #5 от "хех":Площта на соларите в Европа е колкото Германия и Франция взети заедно.Все едно си пускаш радиатор парно в апартамента през лятото.
Коментиран от #19
09:28 03.07.2026
11 Тъй ли
До коментар #5 от "хех":Май не си чувал за парников ефект.
Океанът си е тук от милиарди години.
Фотопанелите са от сега и са допълнителен фактор, който тепърва ще влияе и променя климата.
Коментиран от #17, #35
09:28 03.07.2026
12 пешо
До коментар #3 от "И КАКВО Е ПОЛЗАТА ОТ ТОВА":Аз смятам, че са полезни за отдалечени OFF-GRID остовни инсталации. Но да градиш масова индустрия с този метод не ми се струва многo ефикасно. Ефект има... но ефикастността (направете разлика между ефективност и ефикасност) е много ниска в сравнение с други доказани индустриални енергоизточници. но.... ЕК и ЕС , Кая и Урсула знаят по-добре.
09:29 03.07.2026
13 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
09:29 03.07.2026
14 Европчанин
До коментар #2 от "Дъното на Европа":За какво ти е земеделие? На магазина има хляб и домати.
09:29 03.07.2026
15 хех
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Как се "превръща"? Има някакъв превъщач в тях, или това си е просто слънчевата топлина, която така или иначе си попада на повърхността, но просто нагрява панелите в случая? Ако имаше буркани с кисели краставици на това място, щеше да нагрее тях.
Коментиран от #25, #26
09:30 03.07.2026
16 хихи
09:30 03.07.2026
17 хех
До коментар #11 от "Тъй ли":Аз за парников ефект съм чувал, ама май ти не знаеш какво представлява? : )))
Коментиран от #31
09:30 03.07.2026
18 Атина Палада
Коментиран от #20, #27
09:32 03.07.2026
19 хех
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Как любезно и без да те обиждам да ти обясня, че панелите усвояват единствено това, което така или иначе е дошло от слънцето? Има ги, няма ги, слънчевата радиация попаднала на това място, пак ще е същата. Панелите не произвеждат допълнително слънчева радиация! Да, награвят се, както се нагрява всичко на земната повърхност в резултат на слънцегреенето, ама не че те произвеждат собствена топлина.
Коментиран от #30, #37
09:34 03.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Пич
Коментиран от #29
09:39 03.07.2026
23 На нискоземците
09:40 03.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тъй ли
До коментар #15 от "хех":За теб : Библиотека - карта - учебник по физика.
Прочети как влияе соларната радиация попаднала върху горите и полята, и как, ако се отразява в атмосферата. Можеш да опиташ и с телефона в Гугъл, но знам, че ще се захласнеш по рекламите в темуто и пак няма да научиш нищо полезно.
09:41 03.07.2026
26 Последния Софиянец
До коментар #15 от "хех":Вместо топлината да се поглъща от земята се отразява от Соларите във въздуха.
Коментиран от #34
09:41 03.07.2026
27 Xаcан Bacилев
До коментар #18 от "Атина Палада":Чекаме първо кирчо пpoстoтo дa внece тoк oт Бандеристан. Едно по едно обещанията, не може да не преcкaчат.
09:41 03.07.2026
28 Цензура на макс
09:41 03.07.2026
29 хех
До коментар #22 от "Пич":Интересно ако е затова, тогава защо в цялата слънчева система се наблюдава глобално затопляне? И на Сатурн ли са наслагали панели тези лоши холандци?
Коментиран от #32
09:41 03.07.2026
30 Последния Софиянец
До коментар #19 от "хех":Пречат на земята да поглъща топлината и я отразяват.
09:42 03.07.2026
31 Тъй ли
До коментар #17 от "хех":Но не си чувал, че има значение, дали слънчевата радиация попада върху камънак и пясък, като в африканските страни, или попада върху гористи места и полски треви, каквито унищожихме в Европа, за да разполагаме соларни огледала.
Не бягайте от училище! Много е важно.
09:45 03.07.2026
32 Тъй ли
До коментар #29 от "хех":Това сега си го измисли.
Коментиран от #42
09:46 03.07.2026
33 е ми
Коментиран от #40
09:47 03.07.2026
34 хех
До коментар #26 от "Последния Софиянец":Ами гений, щом част от радиацията се отразява, това би трябвало да охлажда повърхността на земята! Не си ли учил физика и география? Не са ли ти казвали, че слънцето нагрява повърхността на Земята, а не атмосферата? и че повърхността на Земята нагрява после атмосферата, а не слънцето директно? Не са ли те учили, че отразяващия ефект на океана влиае охлаждащо на климата и че ако го нямаше да отразява и забавя поглъщането и отделянето на топлината, Земята щеше да е пустиня със средни годишни температури над 100 градуса Целзий? Стига си чел само руски опорки, прочети и някой учебник!
Коментиран от #39, #41
09:47 03.07.2026
35 парников ефект
До коментар #11 от "Тъй ли":Е от СО2 в атмосферата. Седни и учи.
Коментиран от #38
09:48 03.07.2026
36 Европейски бизнесмен
До коментар #5 от "хех":Да изсечем амазонската гора и да я покрием с фотоволтаици, тогава. Ще се охладим още повече.
09:48 03.07.2026
37 име
До коментар #19 от "хех":Абе, Kaлъф, панелите отразяват, в това е проблема, от там допринасят за парниковия ефект.
Коментиран от #50
09:48 03.07.2026
38 име
До коментар #35 от "парников ефект":Не само от СО2, от отразяването също.
Коментиран от #43
09:49 03.07.2026
39 ха га ха
До коментар #34 от "хех":Излагаш се и не знаеш нито термини нито имаш знания. Само 1 процент от слънчевара енергия удря земната кора. Затоплянето идва от газове в атмосферата(дето се уфрят останалите 99%) , не от панели на земята.
09:50 03.07.2026
40 е ми
До коментар #33 от "е ми":И 100 минуса да набиеш - това са фактите
09:51 03.07.2026
41 Абе "зелено" малоумниче,
До коментар #34 от "хех":тая отразената светлина не топли ли атмосферата? Баш парников ефект се получава, но грантаджиите на "зелената" мафия сте парично мотивирани по цял ден да спамите простотии и лъжи в защита на "зелените" зловредни измами!
09:51 03.07.2026
42 хех
До коментар #32 от "Тъй ли":От 1859г. се измерва температурата на повърхността на небесните тела чрез спектрален анализ. От 1872г. се водят постоянни наблюдения на климата на небесните тела в слънчевата система, а от 1920г., след едно нововъведение на един чиляк, измерманията са изключително точни. Базите данни с температурните промени на повърхността на небесните тела от слънчевата система са достъпни и можеш да си ги провериш. Ако не ти стига акъла къде да търсиш, ползвай някой от множеството ИИ и директно го попитай!
09:51 03.07.2026
43 пенчо бре учи
До коментар #38 от "име":Не си измисляй факти и нова физика
09:51 03.07.2026
44 5кв.м. е 1кВтп,
Коментиран от #51
09:53 03.07.2026
45 Летищен работник
Коментиран от #48, #49
09:56 03.07.2026
46 факт
09:57 03.07.2026
47 Тъй ли
Коментиран от #53
09:57 03.07.2026
48 Ами
До коментар #45 от "Летищен работник":Започни да раниш нещо.Тролските простотии ги остави на друго място.
09:59 03.07.2026
49 Тъй ли
До коментар #45 от "Летищен работник":Никой не казва, какво влияние имат върху климата всичкият барут изгорен в Украйна от тази война.
10:01 03.07.2026
50 Та е.а
До коментар #37 от "име":у физика.
10:01 03.07.2026
51 Тъй ли
До коментар #44 от "5кв.м. е 1кВтп,":Това е решение, но задължително само по покривите, както си писал, и комбинирано с агроволтаика.
10:03 03.07.2026
52 УдоМача
10:03 03.07.2026
53 Мъй ли
До коментар #47 от "Тъй ли":Панелите произвеждат електрическа енергия по възможно най-щадящият начин. Дори покривът да се нагрее повече, отколкото без тях, другите начини да произведеш електрическа енергия като въглища, газ, АЕЦ... имат много по-затоплящ климата ефект. Фотоволтаичните панели не правят нищо повече от това, да трансформират част от слънчевата радиация в електрическа енергия. Без тази трансформация, слънчевата радиация така или иначе би попаднала на повърхността на земята като топлинна енергия. Това че едно по тъмно тяло ще се нагрее повече, не означава че количеството радиация на повърхността на земята ще стане различно, означава единствено че в тъмното тяло се е концентрирала топлина, която иначе би се разпръснала равномерно в останалите не тъмни тела, повишавайки им общата температура, но без да прави някое от тях значително по-топло от другите. Получената енергия обаче е същата!
Коментиран от #55, #56, #58
10:04 03.07.2026
54 млад еврас
10:05 03.07.2026
55 Тъй ли
До коментар #53 от "Мъй ли":Намесваш различен отрасъл за да правиш сравнения, което не е по темата, но пък очакваш да докажеш правотата си. Е, не става
Продаваш соларни панели, нали?
10:09 03.07.2026
56 Тъй ли
До коментар #53 от "Мъй ли":Горите, които изсякохте и полята, които унищожихте, не са тъмни тела. Те улавяха радиацията и щадяха земната повърхност от нагряване.
Фотосинтезата на едно просто листо има в пъти по-голям КПД от всичките ви соларни панели.
Природата е много по-ефективна и полезна, но вие я унищожихте за пари.
Коментиран от #62
10:12 03.07.2026
57 Левски
10:14 03.07.2026
58 до53
До коментар #53 от "Мъй ли":А знаеш ли от кви химикали се произвеждат, знаеш ли как се рециклират щадящите ти панели, знаеш ли колко бързо им пада капацитета на производство на ел енергия, а е да проучиш всички тея неща и пак ще говорим за панели, за вятърните мелници също мога да ти разкажа много, но е добре сам да проучиш нещата и кво казват за зелените енергии и батериите сериозни учени преди да плямпаш зелените глупотевини с които си облъчен.
Коментиран от #59, #61, #65
10:14 03.07.2026
59 Тъй ли
До коментар #58 от "до53":Той, като го напече слънцето веднага тича на сянка под някое дърво. Я го питай, що не се скрие под фотоволтаици?
10:18 03.07.2026
60 млад еврас
10:18 03.07.2026
61 Мъй ли
До коментар #58 от "до53":Знам. Произвеждат се от силиций, мед и алуминий (за рамка, ако има). Има и малко пластмаса в кабелите и кабелните кутии. Ти за какво друго знаеш и от къде го "знаеш"? Аз това го знам, защото съм произвеждал панели и съм правил технология за производство на панели на някои от най-големите заводи в света. Да чуем твоето мнение по въпроса! : )))
10:24 03.07.2026
62 Това, че го правим
До коментар #56 от "Тъй ли":по български не ни оправдава. Това да се строят солари близо до пътя, на хубава земеделска земя е само у нас(надявам се). Дори хванаха някакъв аграрен професор да променя категорията на земята за да става за солари. Просто е евтин монтажа. Камионът с панелите идва, монтират се на равно място близо до пътя по най-лесния начин и парите потичат. Иначе по сокаците как ще ги носиш, разполагаш ги на бетонирани железни ферми, далеч си от населени места, нямаш достъп с автомобил ако вали или има сняг - абе на баир лозе. Над пътищата е същото - поне на 4м височина.
Коментиран от #64
10:30 03.07.2026
63 В Германия
10:35 03.07.2026
64 Ггг
До коментар #62 от "Това, че го правим":Стига с тези глупости бе хора. Никой не слага панели върху "хубава земеделска земя" поради простата причина, че от зърнарство се печели много повече. А дори и да слага, това по никакъв начин не вреди на земята, напротив съхранява я, и можеш отново да си я засееш с картофи когато си искаш. Не ставайте жертви на хибридната война и не вярвайте на всяка тъпотия в интернет.
Коментиран от #67
10:37 03.07.2026
65 Преди няколко години
До коментар #58 от "до53":пътувах за Пловдив и минавайки покрай село Черноземен се удивих на наистина черната току що разорана земя. След около 500м. видях върху земята поставени на десетина, а може би и повече декара слънчеви панели. Понеже съм от планински край и там земята е жълта и глинеста ме хвана яд защо на тази хубава земя, а не в планината, над пътищата, по покривите не слагат панелите? Оказа се като поразпитах в ТУ- филиал Пловдив, че там било просто удобно - хем равно, хем до главен път и близко до града.
Коментиран от #66
10:41 03.07.2026
66 Ггг
До коментар #65 от "Преди няколко години":И как си обясняваш, че сбственикът/инвеститорът, вместо да печели хиляди от декар като я засади с пшеница е избрал да печели стотици, или по-малко, като сложи панели? Аз си го обяснявам, че или нещо не е наред с този парцел, или просто си измисляш, а и кой си ти да му държиш сметка какво прави на собствената си земя? На твоята си засади каквото си искаш!
Коментиран от #69
10:46 03.07.2026
67 У нас се прави
До коментар #64 от "Ггг":за далавера. Първо купуват гора, после я изсичат да избият парите като продадат дървата след което засяват солари и така настройват хората против ВЕИ-тата. По горе съм написал за Германия, но у нас не виждам това да се прави.
10:48 03.07.2026
68 Вместо 1 милион къщи
10:51 03.07.2026
69 Това беше 2013г.
До коментар #66 от "Ггг":началото на соларизацията. Европейски пари, държавна дотация, задължително изкупуване. Надявам се сега да не е така, да правят агросолари и овцете да пасат отдолу или градинки със зеленчуци.
10:56 03.07.2026