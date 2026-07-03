Площта на соларните паркове в Нидерландия се е увеличила четирикратно за 5 години

Общата площ на соларните паркове в Нидерландия се е увеличила четирикратно през последните пет години, сочат данни на нидерландския Кадастър - институцията, която поддържа информация за собствеността и ползването на недвижимите имоти и територии в страната, предаде БТА.

През 2025 г. соларните паркове са заемали 3950 хектара при по-малко от 1000 хектара през 2020 г. За същия период броят им е нараснал от над 3100 до повече от 12 000.

Най-големият соларен парк в Нидерландия се намира в Дронтен, в провинция Флеволанд, и заема площ от 72 хектара.

В повечето нидерландски провинции площта на соларните паркове вече е три до четири пъти по-голяма спрямо 2020 г. Най-голямо увеличение е отчетено в провинция Гелдерланд, където са изградени нови соларни паркове с обща площ 534 хектара.

Основен принос за разширяването имат мащабните проекти. Около 98 процента от общата площ на соларните паркове се пада на обекти с площ над 1000 квадратни метра. Тези по-големи инсталации обикновено са собственост на компании, докато по-малките соларни паркове по-често принадлежат на частни собственици.