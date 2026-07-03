Украйна обяви удари с дронове по две руски военни летища в Крим

Украинската Служба за сигурност (СБУ) съобщи, че е извършила атаки с дронове срещу две военни летища в анексирания от Русия Крим - Саки и Гвардейское, предаде Би Би Си, цитирана от News.bg.

Според официалното изявление на СБУ при удара по военното летище в Саки са били поразени седем хангара, използвани за съхранение на авиационна техника. По данни на украинските служби в тях са се намирали изтребители Су-30 и Су-24, както и фронтови бомбардировачи.

От СБУ посочват, че според предварителната информация най-малко седем самолета са били унищожени или повредени при атаката.

Украинските власти съобщават още, че при отделна операция са били атакувани два хангара на военното летище Гвардейское. По техни данни там са били разположени безпилотни летателни апарати и друга авиационна техника.

Киев твърди, че ударите са нанесли щети на военната инфраструктура и на двете бази, но към момента не предоставя допълнителна информация за точния мащаб на пораженията.

Би Би Си отбелязва, че не може независимо да потвърди украинските твърдения. До този момент руските власти не са съобщили за атаки срещу военни летища на Кримския полуостров.