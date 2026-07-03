Украйна обяви удари с дронове по две руски военни летища в Крим

Украинската Служба за сигурност (СБУ) съобщи, че е извършила атаки с дронове срещу две военни летища в анексирания от Русия Крим - Саки и Гвардейское, предаде Би Би Си, цитирана от News.bg.
Според официалното изявление на СБУ при удара по военното летище в Саки са били поразени седем хангара, използвани за съхранение на авиационна техника. По данни на украинските служби в тях са се намирали изтребители Су-30 и Су-24, както и фронтови бомбардировачи.
От СБУ посочват, че според предварителната информация най-малко седем самолета са били унищожени или повредени при атаката.
Украинските власти съобщават още, че при отделна операция са били атакувани два хангара на военното летище Гвардейское. По техни данни там са били разположени безпилотни летателни апарати и друга авиационна техника.
Киев твърди, че ударите са нанесли щети на военната инфраструктура и на двете бази, но към момента не предоставя допълнителна информация за точния мащаб на пораженията.
Би Би Си отбелязва, че не може независимо да потвърди украинските твърдения. До този момент руските власти не са съобщили за атаки срещу военни летища на Кримския полуостров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #10, #21, #24
15:07 03.07.2026
2 ЗИЛ 117
15:07 03.07.2026
3 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
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Коментиран от #14, #25
15:08 03.07.2026
4 стоян георгиев
Коментиран от #18
15:08 03.07.2026
5 ЗИЛ 117
Коментиран от #15
15:08 03.07.2026
6 Някой
Коментиран от #35
15:10 03.07.2026
7 КличКо
15:11 03.07.2026
8 Красимир Шкембевойводски
15:11 03.07.2026
9 Киев какво твърди не вярваме
15:12 03.07.2026
10 Нали знаеш
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":Че сиОригофрен
15:16 03.07.2026
11 Тома
15:16 03.07.2026
12 Само така
Коментиран от #56
15:17 03.07.2026
13 Роналдо
15:17 03.07.2026
14 Тотален
До коментар #3 от "ЗИЛ 117":СиОлигофрен
15:17 03.07.2026
15 Очевидно
До коментар #5 от "ЗИЛ 117":Само вТъпата ти глава,
15:18 03.07.2026
16 Без име
15:20 03.07.2026
17 Бъзиктар
15:21 03.07.2026
18 Отреазвяващ
До коментар #4 от "стоян георгиев":Диванний аналитик не пише нищо.Канала на Юрий Иванов,също.
15:22 03.07.2026
19 Жълт парцал
Хайде старт на акането. ПП Де Би ли
Коментиран от #23
15:22 03.07.2026
20 кахраман
15:23 03.07.2026
21 пРОСИЯ Е КОЧ. ИНА
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":Следваща голяма война ще на 1000% между блатния нужник просия и всички угнетени народи под блатния гумен ботуш,руските подлоги ще бъдат утилизирани там където ги сварят!
15:28 03.07.2026
22 руската мечка
15:29 03.07.2026
23 Ботокс на токчета многоходов
До коментар #19 от "Жълт парцал":В Бункера всичко е спокойно.Вьi там держитес .Крепостната ушанка всичко издържа купони, опашки за бензин .Скоро ще им изпращат ножки Тръмпа
Коментиран от #33
15:29 03.07.2026
24 Ха-ха
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
15:29 03.07.2026
25 Ха-ха
До коментар #3 от "ЗИЛ 117":Значи по тези данни излиза, че убитите руски войници са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
15:30 03.07.2026
26 Мишел
15:33 03.07.2026
27 Мишел
"Защо министърът на земеделието и вицепремиерът, който трябва да го контролира, мълчат преди жътвата? В края на краищата страната може да остане без зърно, което в условията на международни санкции е равносилно на смърт."
15:36 03.07.2026
28 Копейки
15:38 03.07.2026
29 Точна статия
15:41 03.07.2026
30 Артилерист
15:42 03.07.2026
31 Мишел
Коментиран от #32, #52
15:42 03.07.2026
32 Амиии
До коментар #31 от "Мишел":Краден Ник, фалшива новина
15:43 03.07.2026
33 До редакцията на Факти
До коментар #23 от "Ботокс на токчета многоходов":Радвате ли се, че такива пpимитиви са основата на коментарната ви секция?
Вие сте толкова кyxи, че сте изгонили всички по-нормални читатели с тенденциозно триене и са останали най-дeградиралите нapкомани в държавата.
Кажете ми - какъв нормален дебат може да се проведе с този oлигoфpен?
Коментиран от #36, #37, #42
15:43 03.07.2026
34 Луд с картечница
15:45 03.07.2026
35 да питам
До коментар #6 от "Някой":верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?
Коментиран от #39
15:47 03.07.2026
36 Пиночет
До коментар #33 от "До редакцията на Факти":Това е кло.шарр от подлезите на Централн Гара подвизаващ се под името Дон Ку.лаппоне ,може да ти осуче един хубав меннует за 2.50€ ,aко сии напра. щялне и не си от гнусливите .
15:48 03.07.2026
37 Редактор
До коментар #33 от "До редакцията на Факти":Оплачи се на арменският поп.
Коментиран от #41
15:53 03.07.2026
38 ударили ууукрите
Коментиран от #44
15:53 03.07.2026
39 Ами Нети
До коментар #35 от "да питам":Разпродава май .кятти спарружената си мрррзлифффка на Примоция в маалата 😂🍌😂.
Коментиран от #47
15:54 03.07.2026
40 Мишел
Коментиран от #45
15:55 03.07.2026
41 Истината
До коментар #37 от "Редактор":Лапуркай бе тръбар,кво ми се обясняваш,мррршооо!
15:55 03.07.2026
42 Напротив,
До коментар #33 от "До редакцията на Факти":много е забавен коментара, мен ме кефи. Основното е да се посмеем на глупавия Путин и Русия. Не потребителят е деградирал, а обекта на коментара му :) Не се вживявайте толкова много, събитията се развиват, независимо от коментарите тук.
Коментиран от #48
15:59 03.07.2026
43 Мишел
Хангарите за самолетите по руските летища са бетонни укрития, построени така, че самолетите в тях да не пострадат при атака.
Статията опитва да покаже, че и Украйна има успехи след вчерашните разгромни руски атаки с 28 балистични Искандера срещу обектите в Киев, свързани с украинската ракетна програма.
16:00 03.07.2026
44 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #38 от "ударили ууукрите":И аз тръгнах с епилираните си розови бузки към Киев за три дни, ама сега не мога да изляза от бункера пета година 🦄🌈😂
Коментиран от #51
16:10 03.07.2026
45 Кога успя да се натаралянкаш?
До коментар #40 от "Мишел":"Мобилизирани" руснаци на фронта няма.
Ти дори не знаеш значението на думата "мобилизиран", но ако продължавате така, вие първи в България ще научите какво значи мобилизация и как ще бъдете събирани подобно на украинците с бусове, вие и вашите деца и засилвани към украинския фронт - никой няма да ви съжалява и на никого няма да липсвате.
Коментиран от #55
16:11 03.07.2026
46 Смях в залата
😆
16:16 03.07.2026
47 да питам
До коментар #39 от "Ами Нети":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
16:19 03.07.2026
48 Toзи "коментар" може да бъде забавен
До коментар #42 от "Напротив,":само на някой инфантил. Или на дементен старец.
16:24 03.07.2026
49 В Град Чита
Който се намира
Там някъде на картата
Някакви 6 хиляди километра
От МУСКАЛАБАД ,
Направо до МОНГОЛИЯ,
Чакат по 48 часа на
Бензиностанцията
За 30 Литра БЕНЗИН.
Хаха хахахахаха хахахахаха
Зимата когато стане - 30 Градуса
Как ще чакат Блатарите?
16:25 03.07.2026
50 А Украйна обяви ли?!
Нападение с дрон на пазар в Токмакча-Запорожка област...!
Убити 5 цивилни и десетки ранени...!
16:28 03.07.2026
51 НА РОЗОВОТО ПОНИ
До коментар #44 от "Розовото пони Путин 🦄":ПУТИН
НАЙ МНОГО ЩЕ МУ ХОДИ
ДА ЛЕТИ НА ЕДНО РОЗОВО
УКРАИНСКО ФЛАМИНГО
Коментиран от #57
16:29 03.07.2026
52 Нафиркан Пацан
До коментар #31 от "Мишел":Тръгвам за Берлин.
В Масква свърши Бензина
16:30 03.07.2026
53 ШЕКСПИР
16:31 03.07.2026
54 ИЛИЯ ТОПУРА
ДА МЕ ФАНАТ ЗА ТОПУРА .
16:31 03.07.2026
55 За БУСИФИКАЦИЯТА
До коментар #45 от "Кога успя да се натаралянкаш?":В ПЕНЗА ЛИ ГОВОРИШ?
ЯК КУПОН ПРАВЯТ
РУСКИТЕ ВЛАСТИ
СЪС РУСКИТЕ КАБЗОНЧИЦИ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
16:34 03.07.2026
56 Ганю
До коментар #12 от "Само така":А ти го поемаш само с...уста.
Само така👍
16:45 03.07.2026
57 МЕЧТАЙ СИ...!
До коментар #51 от "НА РОЗОВОТО ПОНИ":Явно,че детските филмчета са ти в кратуната...😆😆😆!
16:48 03.07.2026