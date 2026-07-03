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Украйна обяви удари с дронове по две руски военни летища в Крим
  Тема: Украйна

Украйна обяви удари с дронове по две руски военни летища в Крим

3 Юли, 2026 15:04, обновена 3 Юли, 2026 15:08 1 320 57

  • украйна-
  • удари-
  • дронове-
  • военни летища-
  • крим

СБУ твърди, че са повредени или унищожени най-малко седем бойни самолета, докато Москва засега не е потвърдила информацията

Украйна обяви удари с дронове по две руски военни летища в Крим - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинската Служба за сигурност (СБУ) съобщи, че е извършила атаки с дронове срещу две военни летища в анексирания от Русия Крим - Саки и Гвардейское, предаде Би Би Си, цитирана от News.bg.

Според официалното изявление на СБУ при удара по военното летище в Саки са били поразени седем хангара, използвани за съхранение на авиационна техника. По данни на украинските служби в тях са се намирали изтребители Су-30 и Су-24, както и фронтови бомбардировачи.

От СБУ посочват, че според предварителната информация най-малко седем самолета са били унищожени или повредени при атаката.

Украинските власти съобщават още, че при отделна операция са били атакувани два хангара на военното летище Гвардейское. По техни данни там са били разположени безпилотни летателни апарати и друга авиационна техника.

Киев твърди, че ударите са нанесли щети на военната инфраструктура и на двете бази, но към момента не предоставя допълнителна информация за точния мащаб на пораженията.

Би Би Си отбелязва, че не може независимо да потвърди украинските твърдения. До този момент руските власти не са съобщили за атаки срещу военни летища на Кримския полуостров.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗИЛ 117

    34 26 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #10, #21, #24

    15:07 03.07.2026

  • 2 ЗИЛ 117

    39 21 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    15:07 03.07.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    21 21 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #14, #25

    15:08 03.07.2026

  • 4 стоян георгиев

    18 27 Отговор
    Видеата ги има в мрежата.

    Коментиран от #18

    15:08 03.07.2026

  • 5 ЗИЛ 117

    32 20 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #15

    15:08 03.07.2026

  • 6 Някой

    45 17 Отговор
    Не е ясно дали информацията е вярна. Но при всяко положение, пак ще има фойерверки над Киев и други украински територии.

    Коментиран от #35

    15:10 03.07.2026

  • 7 КличКо

    40 16 Отговор
    Хвалят се какво са ударили и после реват, че и тях удрят??

    15:11 03.07.2026

  • 8 Красимир Шкембевойводски

    17 41 Отговор
    Удряй, батко Зеленски! Спуквай руските болшевики!

    15:11 03.07.2026

  • 9 Киев какво твърди не вярваме

    43 17 Отговор
    Киев лъже до припадък и медиите повтарят в несвяст.

    15:12 03.07.2026

  • 10 Нали знаеш

    14 16 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    Че сиОригофрен

    15:16 03.07.2026

  • 11 Тома

    36 12 Отговор
    Знаем достоверно че СБУ е поразило апартамент в Монако

    15:16 03.07.2026

  • 12 Само така

    15 33 Отговор
    Малко им е на руските фашисти, кремъската утайка от дума не разбира

    Коментиран от #56

    15:17 03.07.2026

  • 13 Роналдо

    16 24 Отговор
    В Крим остана ли здраво място?

    15:17 03.07.2026

  • 14 Тотален

    15 12 Отговор

    До коментар #3 от "ЗИЛ 117":

    СиОлигофрен

    15:17 03.07.2026

  • 15 Очевидно

    13 12 Отговор

    До коментар #5 от "ЗИЛ 117":

    Само вТъпата ти глава,

    15:18 03.07.2026

  • 16 Без име

    22 11 Отговор
    Независими източници потвърдиха ли новината или на бандерите се вярва безусловно?

    15:20 03.07.2026

  • 17 Бъзиктар

    18 10 Отговор
    Ех,трябваше да каже нещо след онази вечер.Пак се е сдържал -само 7 самолета.,,Нашта система,4/4/2,,понамаля ги вече.

    15:21 03.07.2026

  • 18 Отреазвяващ

    8 10 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Диванний аналитик не пише нищо.Канала на Юрий Иванов,също.

    15:22 03.07.2026

  • 19 Жълт парцал

    24 12 Отговор
    За розовите понита, да знаете преди да се подмокрите в розовата си мъгла. Военните хангари са сериозни бетонни укрития, та твърденията на укрите, че са унищожили нещо си отиват в кофите. Твърде вероятно е хангарите да са им олющили боята...
    Хайде старт на акането. ПП Де Би ли

    Коментиран от #23

    15:22 03.07.2026

  • 20 кахраман

    5 11 Отговор
    Потвърдена смъртта на 5 човека и 18 пострадали след удара по пазара в Токмак , Запорожска обл.

    15:23 03.07.2026

  • 21 пРОСИЯ Е КОЧ. ИНА

    12 21 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    Следваща голяма война ще на 1000% между блатния нужник просия и всички угнетени народи под блатния гумен ботуш,руските подлоги ще бъдат утилизирани там където ги сварят!

    15:28 03.07.2026

  • 22 руската мечка

    13 18 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    15:29 03.07.2026

  • 23 Ботокс на токчета многоходов

    12 18 Отговор

    До коментар #19 от "Жълт парцал":

    В Бункера всичко е спокойно.Вьi там держитес .Крепостната ушанка всичко издържа купони, опашки за бензин .Скоро ще им изпращат ножки Тръмпа

    Коментиран от #33

    15:29 03.07.2026

  • 24 Ха-ха

    12 11 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    15:29 03.07.2026

  • 25 Ха-ха

    13 13 Отговор

    До коментар #3 от "ЗИЛ 117":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руски войници са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    15:30 03.07.2026

  • 26 Мишел

    14 11 Отговор
    За юни 2026г. руската армия е използвала по цели в Украйна рекордно количество тежки планиращи управляеми авиобомби - 8266 броя, по 276 броя средно на ден. Тези фугасни бомби са с тегло от 250 кг. до 3000кг. ,обсег на управляемия полет 120- 200 км., кръгово отклонение от целта под 10 метра. Това са основните оръжия на руската армия за унищожаване на отбраната на противника. Срещу тях Украйна няма защита.

    15:33 03.07.2026

  • 27 Мишел

    9 13 Отговор
    В Думата скочиха на ръководството на Кремъл: Нина Останина, председател на Комисията за защита на семейството към Държавната дума, обвини без заобикалки руското правителство, че прикрива истинския мащаб на кризата с горивата в Русия, а вицепремиерите и министрите мълчат. Тя специално обърна внимание, че кризата удари Русия точно преди жътвата.

    "Защо министърът на земеделието и вицепремиерът, който трябва да го контролира, мълчат преди жътвата? В края на краищата страната може да остане без зърно, което в условията на международни санкции е равносилно на смърт."

    15:36 03.07.2026

  • 28 Копейки

    9 13 Отговор
    Няма да се притеснявате.До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    15:38 03.07.2026

  • 29 Точна статия

    9 8 Отговор
    СБУ удари военни летища в Крим: унищожени и повредени са най-малко седем самолета

    15:41 03.07.2026

  • 30 Артилерист

    9 12 Отговор
    Според Киев на двете летища е имало по 20 бойни самолета, а те са унищожили по 40 и то от най-новите СУ-57. Също така от УКРОИНФОРМ се съобщава, че всички руски хиперзвукови ракети, атакували снощи Киев са били прихванати. От граждани, които са преспали снощи в киевското метро, категорично се провергава пропагандата на Кремъл, че там нямало тоалетни...

    15:42 03.07.2026

  • 31 Мишел

    9 12 Отговор
    Опашките за гориво в Русия са толкова големи, че се виждат от сателит. Двойно по-скъп е вече бензина в Крим спрямо цените в България. Официалната цена е 260 рубли или около 2,86 евро за литър бензин, близо два пъти по-скъпо от България – в Севастопол, но но места достига до 4,40 евро за литър.

    Коментиран от #32, #52

    15:42 03.07.2026

  • 32 Амиии

    8 5 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    Краден Ник, фалшива новина

    15:43 03.07.2026

  • 33 До редакцията на Факти

    9 8 Отговор

    До коментар #23 от "Ботокс на токчета многоходов":

    Радвате ли се, че такива пpимитиви са основата на коментарната ви секция?
    Вие сте толкова кyxи, че сте изгонили всички по-нормални читатели с тенденциозно триене и са останали най-дeградиралите нapкомани в държавата.

    Кажете ми - какъв нормален дебат може да се проведе с този oлигoфpен?

    Коментиран от #36, #37, #42

    15:43 03.07.2026

  • 34 Луд с картечница

    9 8 Отговор
    Де се е чуло дрон да пробие дебел железоботен на хангари за самолети ,поредните приказки от 1001 нощ на хохохолите за сплотяване и повдигане духа на козяшките мzzz.тии 😂😂😂 !

    15:45 03.07.2026

  • 35 да питам

    8 7 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #39

    15:47 03.07.2026

  • 36 Пиночет

    5 9 Отговор

    До коментар #33 от "До редакцията на Факти":

    Това е кло.шарр от подлезите на Централн Гара подвизаващ се под името Дон Ку.лаппоне ,може да ти осуче един хубав меннует за 2.50€ ,aко сии напра. щялне и не си от гнусливите .

    15:48 03.07.2026

  • 37 Редактор

    7 7 Отговор

    До коментар #33 от "До редакцията на Факти":

    Оплачи се на арменският поп.

    Коментиран от #41

    15:53 03.07.2026

  • 38 ударили ууукрите

    6 9 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    Коментиран от #44

    15:53 03.07.2026

  • 39 Ами Нети

    2 6 Отговор

    До коментар #35 от "да питам":

    Разпродава май .кятти спарружената си мрррзлифффка на Примоция в маалата 😂🍌😂.

    Коментиран от #47

    15:54 03.07.2026

  • 40 Мишел

    8 7 Отговор
    Мобилизираните руснаци на фронта оцеляват между 10 дни и 20 дни- като в това време е включен и престоят им в учебен център, пише The New York Times. В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 мобилизирани руснаци. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

    Коментиран от #45

    15:55 03.07.2026

  • 41 Истината

    5 5 Отговор

    До коментар #37 от "Редактор":

    Лапуркай бе тръбар,кво ми се обясняваш,мррршооо!

    15:55 03.07.2026

  • 42 Напротив,

    5 8 Отговор

    До коментар #33 от "До редакцията на Факти":

    много е забавен коментара, мен ме кефи. Основното е да се посмеем на глупавия Путин и Русия. Не потребителят е деградирал, а обекта на коментара му :) Не се вживявайте толкова много, събитията се развиват, независимо от коментарите тук.

    Коментиран от #48

    15:59 03.07.2026

  • 43 Мишел

    6 9 Отговор
    От година Русия защити с Панцири своите военни обекти и Украйна се отказа да ги атакува поради много ниски шансове за успех. Затова Украйна атакува само граждански обекти и горивни бази.
    Хангарите за самолетите по руските летища са бетонни укрития, построени така, че самолетите в тях да не пострадат при атака.
    Статията опитва да покаже, че и Украйна има успехи след вчерашните разгромни руски атаки с 28 балистични Искандера срещу обектите в Киев, свързани с украинската ракетна програма.

    16:00 03.07.2026

  • 44 Розовото пони Путин 🦄

    10 5 Отговор

    До коментар #38 от "ударили ууукрите":

    И аз тръгнах с епилираните си розови бузки към Киев за три дни, ама сега не мога да изляза от бункера пета година 🦄🌈😂

    Коментиран от #51

    16:10 03.07.2026

  • 45 Кога успя да се натаралянкаш?

    8 9 Отговор

    До коментар #40 от "Мишел":

    "Мобилизирани" руснаци на фронта няма.
    Ти дори не знаеш значението на думата "мобилизиран", но ако продължавате така, вие първи в България ще научите какво значи мобилизация и как ще бъдете събирани подобно на украинците с бусове, вие и вашите деца и засилвани към украинския фронт - никой няма да ви съжалява и на никого няма да липсвате.

    Коментиран от #55

    16:11 03.07.2026

  • 46 Смях в залата

    8 4 Отговор
    "Руският Starlink" претърпя фиаско още при старта. Мащабната кампания на Русия за пускане на местен конкурент на сателитната мрежа Starlink на SpaceX се сблъска с незабавни оперативни и военни неуспехи. Първоначалното разгръщане на руската система „Рассвет“ претърпя отказ на оборудването. Провалът беше пълен, след новината, че въоръжените сили на Украйна са нанесли и удар срещу центъра за космически комуникации в района на Москва.

    😆

    16:16 03.07.2026

  • 47 да питам

    8 4 Отговор

    До коментар #39 от "Ами Нети":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    16:19 03.07.2026

  • 48 Toзи "коментар" може да бъде забавен

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "Напротив,":

    само на някой инфантил. Или на дементен старец.

    16:24 03.07.2026

  • 49 В Град Чита

    7 5 Отговор
    Русия ,
    Който се намира
    Там някъде на картата
    Някакви 6 хиляди километра
    От МУСКАЛАБАД ,
    Направо до МОНГОЛИЯ,

    Чакат по 48 часа на
    Бензиностанцията
    За 30 Литра БЕНЗИН.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Зимата когато стане - 30 Градуса
    Как ще чакат Блатарите?

    16:25 03.07.2026

  • 50 А Украйна обяви ли?!

    4 6 Отговор
    Поредният си терористичен акт!
    Нападение с дрон на пазар в Токмакча-Запорожка област...!
    Убити 5 цивилни и десетки ранени...!

    16:28 03.07.2026

  • 51 НА РОЗОВОТО ПОНИ

    7 4 Отговор

    До коментар #44 от "Розовото пони Путин 🦄":

    ПУТИН

    НАЙ МНОГО ЩЕ МУ ХОДИ

    ДА ЛЕТИ НА ЕДНО РОЗОВО

    УКРАИНСКО ФЛАМИНГО

    Коментиран от #57

    16:29 03.07.2026

  • 52 Нафиркан Пацан

    6 5 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    Тръгвам за Берлин.

    В Масква свърши Бензина

    16:30 03.07.2026

  • 53 ШЕКСПИР

    4 7 Отговор
    Търсят си боя с тези дрончета , след това реват ,че ги бомбят с ракети !!!!

    16:31 03.07.2026

  • 54 ИЛИЯ ТОПУРА

    6 4 Отговор
    РУСОФИЛКИТЕ

    ДА МЕ ФАНАТ ЗА ТОПУРА .

    16:31 03.07.2026

  • 55 За БУСИФИКАЦИЯТА

    6 3 Отговор

    До коментар #45 от "Кога успя да се натаралянкаш?":

    В ПЕНЗА ЛИ ГОВОРИШ?

    ЯК КУПОН ПРАВЯТ

    РУСКИТЕ ВЛАСТИ

    СЪС РУСКИТЕ КАБЗОНЧИЦИ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    16:34 03.07.2026

  • 56 Ганю

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Само така":

    А ти го поемаш само с...уста.
    Само така👍

    16:45 03.07.2026

  • 57 МЕЧТАЙ СИ...!

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "НА РОЗОВОТО ПОНИ":

    Явно,че детските филмчета са ти в кратуната...😆😆😆!

    16:48 03.07.2026

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