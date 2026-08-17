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Високо напрежение на борда! Висш американски командир посетил самолетоносача "Линкълн", за да провери психичното здраве на екипажа
  Тема: Иранската криза

Високо напрежение на борда! Висш американски командир посетил самолетоносача "Линкълн", за да провери психичното здраве на екипажа

17 Август, 2026 15:26 2 111 24

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Ирански медии съобщиха, че седем души са били убити при ожесточени сблъсъци на борда на самолетоносача и че напрежението сред екипажа е високо

Високо напрежение на борда! Висш американски командир посетил самолетоносача "Линкълн", за да провери психичното здраве на екипажа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Ръководителят на Централното командване на САЩ, адмирал Брад Купър, заяви, че неотдавнашното му посещение на борда на самолетоносача "Линкълн" е било "впечатляващо" и похвали "устойчивостта" на екипажа след съобщения за опасения относно психичното здраве и влошаващите се условия на борда на кораба.

В изявление, публикувано от CENTCOM в X, Купър отбелязва, че макар продължителната служба в морето да е "изключително предизвикателна и тежка", "Линкълн" е отбелязал най-малко случаи на психични проблеми сред 11-те действащи самолетоносачи на Военноморските сили и похвали ръководството на кораба за това, че е дало приоритет на психичното здраве и издръжливостта на екипажа.

Припомняме, че се появиха твърдения за лоши условия на борда на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", като беше съобщено за недостиг на материали, проблеми със санитарните помещения и влошаващо се психично здраве.

Сред посочените проблеми бяха недостиг на сапун, запушени тоалетни и опасения относно безопасността на откритите палуби на кораба. Съобщаваше се също, че нарушения в пощенската система са довели до това пратки с провизии, адресирани до членове на екипажа, да останат в транзит в продължение на месеци.

Тогава Централното командване на САЩ (CENTCOM) отхвърли тези твърденията, като заяви, че 84,4% от екипажа са избрали да останат на военна служба след изтичането на договорите им. От командването посочиха, че моряците и морските пехотинци са запазили устойчивостта и решимостта си, след като са прекарали над 260 дни в морето.

Освен това CENTCOM отрече и съобщенията, че член на екипажа е починал на борда на самолетоносача. Моряк, който е паднал зад борда на 3 август, е бил бързо и безопасно изваден от водата, заявиха от командването, определяйки съобщенията за смъртен случай като неверни.

Но ирански медии съобщиха, че седем души са били убити при ожесточени сблъсъци на борда на самолетоносача и че напрежението сред екипажа е високо.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янко

    39 2 Отговор
    Няма начин и да няма из.плющяни моряци

    15:31 17.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гошо

    41 1 Отговор
    запушени тоалетни Е те за това са им и намалили храната

    Коментиран от #22

    15:34 17.08.2026

  • 4 сащисан кравар

    34 0 Отговор
    Кой знае, ко са им сипали в канчетата преди да пристигне Голямата глава на инспекция😅 Полет над кукувиче гнездо😂

    15:39 17.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    29 0 Отговор
    Май верно е имало ДЖЪМПИНГ зад борда❗

    15:39 17.08.2026

  • 6 Град Козлодуй

    19 4 Отговор
    Свършили са им презервативите.

    15:40 17.08.2026

  • 7 Куки

    21 0 Отговор
    Американци!?!?!?

    15:41 17.08.2026

  • 8 Ами

    23 1 Отговор
    Свърши ли им батериите за вибраторите

    15:47 17.08.2026

  • 9 Мюмюн

    22 1 Отговор
    донесъл им г. хартия

    15:48 17.08.2026

  • 10 Анонимен

    33 2 Отговор
    Кога ще им монтират вътрешни тоалетни на прехвалените краварски самолетоносачи!?
    Засраха и усмърдяха целия световен океан!!

    Затова никой не ги иска в териториалните си води.

    15:52 17.08.2026

  • 11 Дзак

    14 1 Отговор
    Всъщност трябва да им позволят да правят балконинг от някоя по-ниска палуба за развлечение!

    15:56 17.08.2026

  • 12 Kaлпазанин

    15 0 Отговор
    Най много работи него хвърлят през борда 🤣🤣🤣🤣да иде и клоуна президент да ги нагледа и да потанцува с тях

    16:01 17.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Чорбара

    17 0 Отговор
    Като видял състоянието на екипажа и той се о о а къл.

    16:04 17.08.2026

  • 15 САМО С ОРЪЖИЯ НЕ СТАВА

    21 1 Отговор
    ИСКА СЕ КАУЗА,ЗДРАВА ПСИХИКА,СМЕЛОСТ И СЪРЦЕ.

    16:05 17.08.2026

  • 16 Радио Ереван

    20 0 Отговор
    Вече ми е ясно защо иранците спряха да стрелят по голямото ръждиво корито. Чакат янките да се самоизбият и да си го потопят сами.

    16:05 17.08.2026

  • 17 гошо

    15 1 Отговор
    Да иде в Белия психодиспансер да провери и оранжевия идиот.

    16:06 17.08.2026

  • 18 Марко

    2 8 Отговор
    Обе всичко е ЯСНО защо от българска се пишат тия небивалици и пошли ЛЪЖИ........

    16:08 17.08.2026

  • 19 Световна Биологическа Революция

    2 3 Отговор
    Войната на бъдещето мина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2 от КНР. Това в комбинация на контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на всичките им конкуренти. Засега САЩ разчитат на AI революцията, но там също китайските AI, се оказват по-печеливши.
    AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, но на ниво всяка отделна олигархическа корпорация. Чрез въвеждане на дигиталното евро предстои нов данък- Въглеродна следа така кризата в ЕС ще се задълбочи. Ами то планирането за КНР, си е вътрешно присъщо, успешно и лесно позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът - повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. Слава на другарката Урсула.

    16:13 17.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тъпо соросоидче

    10 1 Отговор
    Ние атлантиците винаги сме омазани в кафяво.

    16:21 17.08.2026

  • 22 Зелената сделка

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гошо":

    да се научат да си я рециклират бре

    16:25 17.08.2026

  • 23 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    Само в Карлуково ще се възстановят .Но не знам дали още действа

    16:29 17.08.2026

  • 24 Ебаааааси извъртането и лъжите

    1 0 Отговор
    Това, че моряци се хвърлят през борда е наречено “проблеми с безопасността на откритите палуби”!!!
    То бива, то може, ама моля ви се!!!

    16:43 17.08.2026