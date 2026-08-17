Високо напрежение на борда! Висш американски командир посетил самолетоносача "Линкълн", за да провери психичното здраве на екипажа

Ръководителят на Централното командване на САЩ, адмирал Брад Купър, заяви, че неотдавнашното му посещение на борда на самолетоносача "Линкълн" е било "впечатляващо" и похвали "устойчивостта" на екипажа след съобщения за опасения относно психичното здраве и влошаващите се условия на борда на кораба.

В изявление, публикувано от CENTCOM в X, Купър отбелязва, че макар продължителната служба в морето да е "изключително предизвикателна и тежка", "Линкълн" е отбелязал най-малко случаи на психични проблеми сред 11-те действащи самолетоносачи на Военноморските сили и похвали ръководството на кораба за това, че е дало приоритет на психичното здраве и издръжливостта на екипажа.

Припомняме, че се появиха твърдения за лоши условия на борда на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", като беше съобщено за недостиг на материали, проблеми със санитарните помещения и влошаващо се психично здраве.

Сред посочените проблеми бяха недостиг на сапун, запушени тоалетни и опасения относно безопасността на откритите палуби на кораба. Съобщаваше се също, че нарушения в пощенската система са довели до това пратки с провизии, адресирани до членове на екипажа, да останат в транзит в продължение на месеци.

Тогава Централното командване на САЩ (CENTCOM) отхвърли тези твърденията, като заяви, че 84,4% от екипажа са избрали да останат на военна служба след изтичането на договорите им. От командването посочиха, че моряците и морските пехотинци са запазили устойчивостта и решимостта си, след като са прекарали над 260 дни в морето.

Освен това CENTCOM отрече и съобщенията, че член на екипажа е починал на борда на самолетоносача. Моряк, който е паднал зад борда на 3 август, е бил бързо и безопасно изваден от водата, заявиха от командването, определяйки съобщенията за смъртен случай като неверни.

Но ирански медии съобщиха, че седем души са били убити при ожесточени сблъсъци на борда на самолетоносача и че напрежението сред екипажа е високо.