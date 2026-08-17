Високо напрежение на борда! Висш американски командир посетил самолетоносача "Линкълн", за да провери психичното здраве на екипажа

Ръководителят на Централното командване на САЩ, адмирал Брад Купър, заяви, че неотдавнашното му посещение на борда на самолетоносача "Линкълн" е било "впечатляващо" и похвали "устойчивостта" на екипажа след съобщения за опасения относно психичното здраве и влошаващите се условия на борда на кораба.
В изявление, публикувано от CENTCOM в X, Купър отбелязва, че макар продължителната служба в морето да е "изключително предизвикателна и тежка", "Линкълн" е отбелязал най-малко случаи на психични проблеми сред 11-те действащи самолетоносачи на Военноморските сили и похвали ръководството на кораба за това, че е дало приоритет на психичното здраве и издръжливостта на екипажа.
Припомняме, че се появиха твърдения за лоши условия на борда на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", като беше съобщено за недостиг на материали, проблеми със санитарните помещения и влошаващо се психично здраве.
Сред посочените проблеми бяха недостиг на сапун, запушени тоалетни и опасения относно безопасността на откритите палуби на кораба. Съобщаваше се също, че нарушения в пощенската система са довели до това пратки с провизии, адресирани до членове на екипажа, да останат в транзит в продължение на месеци.
Тогава Централното командване на САЩ (CENTCOM) отхвърли тези твърденията, като заяви, че 84,4% от екипажа са избрали да останат на военна служба след изтичането на договорите им. От командването посочиха, че моряците и морските пехотинци са запазили устойчивостта и решимостта си, след като са прекарали над 260 дни в морето.
Освен това CENTCOM отрече и съобщенията, че член на екипажа е починал на борда на самолетоносача. Моряк, който е паднал зад борда на 3 август, е бил бързо и безопасно изваден от водата, заявиха от командването, определяйки съобщенията за смъртен случай като неверни.
Но ирански медии съобщиха, че седем души са били убити при ожесточени сблъсъци на борда на самолетоносача и че напрежението сред екипажа е високо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Янко
15:31 17.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гошо
Коментиран от #22
15:34 17.08.2026
4 сащисан кравар
15:39 17.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:39 17.08.2026
6 Град Козлодуй
15:40 17.08.2026
7 Куки
15:41 17.08.2026
8 Ами
15:47 17.08.2026
9 Мюмюн
15:48 17.08.2026
10 Анонимен
Засраха и усмърдяха целия световен океан!!
Затова никой не ги иска в териториалните си води.
15:52 17.08.2026
11 Дзак
15:56 17.08.2026
12 Kaлпазанин
16:01 17.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Чорбара
16:04 17.08.2026
15 САМО С ОРЪЖИЯ НЕ СТАВА
16:05 17.08.2026
16 Радио Ереван
16:05 17.08.2026
17 гошо
16:06 17.08.2026
18 Марко
16:08 17.08.2026
19 Световна Биологическа Революция
AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, но на ниво всяка отделна олигархическа корпорация. Чрез въвеждане на дигиталното евро предстои нов данък- Въглеродна следа така кризата в ЕС ще се задълбочи. Ами то планирането за КНР, си е вътрешно присъщо, успешно и лесно позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът - повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. Слава на другарката Урсула.
16:13 17.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тъпо соросоидче
16:21 17.08.2026
22 Зелената сделка
До коментар #3 от "Гошо":да се научат да си я рециклират бре
16:25 17.08.2026
23 И Киев е Руски
16:29 17.08.2026
24 Ебаааааси извъртането и лъжите
То бива, то може, ама моля ви се!!!
16:43 17.08.2026