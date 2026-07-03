Издирваната за атентата срещу украински олигарх в Монако е избягала през няколко европейски държави

Разследващите смятат, че заподозряната за атентата в Монако, чиято мишена е бил украинският олигарх Вадим Ермолаев, вече е напуснала страната и се намира извън пределите на княжеството. Това съобщава италианската информационна агенция АНСА, позовавайки се на публикация на френското издание Le Parisien, предава News.bg.
Според информацията 39-годишната жена е успяла да избяга непосредствено след нападението. Първоначално тя е преминала пеша до френския град Босолей, който се намира непосредствено до границата с Монако. Оттам е продължила с автомобил, регистриран и нает в Германия.
Разследването сочи, че маршрутът ѝ е преминал през Франция, след което е навлязла в Италия и впоследствие е продължила към Швейцария. Към момента властите смятат, че тя вече е напуснала района, а издирването ѝ продължава на международно ниво.
По данни на разследващите заподозряната е украинска гражданка, която живее във Франкфурт, Германия, и е известна на службите с предполагаеми връзки с организираната престъпност.
Във връзка със случая Интерпол е издал червена бюлетина за международното ѝ издирване, като правоохранителните органи в няколко европейски държави участват в издирвателните действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Олеся Иласчук
Коментиран от #20
15:51 03.07.2026
2 оня с коня
Коментиран от #21
15:52 03.07.2026
3 Затова
15:54 03.07.2026
4 Хм.....
15:55 03.07.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #9
15:56 03.07.2026
6 Евродебил
16:11 03.07.2026
7 Тома
16:12 03.07.2026
8 Този
16:14 03.07.2026
9 Ами да
До коментар #5 от "Сатана Z":Украинците винаги те намират.
Коментиран от #13, #18
16:15 03.07.2026
10 Миндич
Коментиран от #15
16:16 03.07.2026
11 ТАСС
16:17 03.07.2026
12 В Град Чита
Който се намира
Там някъде на картата
Някакви 6 хиляди километра
От МУСКАЛАБАД ,
Направо до МОНГОЛИЯ,
Чакат по 48 часа на
Бензиностанцията
За 30 Литра БЕНЗИН.
Хаха хахахахаха хахахахаха
Зимата когато стане - 30 Градуса
Как ще чакат Блатарите?
16:23 03.07.2026
13 Сатана Z
До коментар #9 от "Ами да":Украинците се познават по дебилното изражение на мордата и жълто-сините гащи с които подскачат по площадите.
16:35 03.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 толкова ти е акъла
До коментар #10 от "Миндич":"Това на снимката ужасно ми прилича на сталински тип архитектура", стила е Бел е ок...
Коментиран от #16
16:37 03.07.2026
16 толкова ти е акъла
До коментар #15 от "толкова ти е акъла":Бел епок
16:38 03.07.2026
17 ще я хванат у щестък
16:42 03.07.2026
18 Улав
До коментар #9 от "Ами да":Това което търсиха.... намериха
16:44 03.07.2026
19 Истината:
за да убие украински олигарх Вадим Ермолаев защото е спрял вече да му плаща рушвет.
Тя има тъмна коса и татуировка на змия на дясната си ръка.
Говори немски.
16:54 03.07.2026
20 Шенген геби
До коментар #1 от "Олеся Иласчук":Свободата на придвижване на хора и стоки е основополагаща за демокрацията в ЕС. Само дето обикновенните хора си седят вкъщи, а разни хайдуци минават границите като летящия холандец.
16:57 03.07.2026
21 Ще е сложно
До коментар #2 от "оня с коня":Жената, била преоблечена като мъж. А за ЕС това е норма.
16:59 03.07.2026