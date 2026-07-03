Издирваната за атентата срещу украински олигарх в Монако е избягала през няколко европейски държави

Разследващите смятат, че заподозряната за атентата в Монако, чиято мишена е бил украинският олигарх Вадим Ермолаев, вече е напуснала страната и се намира извън пределите на княжеството. Това съобщава италианската информационна агенция АНСА, позовавайки се на публикация на френското издание Le Parisien, предава News.bg.

Според информацията 39-годишната жена е успяла да избяга непосредствено след нападението. Първоначално тя е преминала пеша до френския град Босолей, който се намира непосредствено до границата с Монако. Оттам е продължила с автомобил, регистриран и нает в Германия.

Разследването сочи, че маршрутът ѝ е преминал през Франция, след което е навлязла в Италия и впоследствие е продължила към Швейцария. Към момента властите смятат, че тя вече е напуснала района, а издирването ѝ продължава на международно ниво.

По данни на разследващите заподозряната е украинска гражданка, която живее във Франкфурт, Германия, и е известна на службите с предполагаеми връзки с организираната престъпност.

Във връзка със случая Интерпол е издал червена бюлетина за международното ѝ издирване, като правоохранителните органи в няколко европейски държави участват в издирвателните действия.