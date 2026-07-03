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Издирваната за атентата срещу украински олигарх в Монако е избягала през няколко европейски държави
  Тема: Украйна

Издирваната за атентата срещу украински олигарх в Монако е избягала през няколко европейски държави

3 Юли, 2026 15:50 1 612 21

  • украйна-
  • атентат-
  • олигарх-
  • монако-
  • европейски държави

Според разследването заподозряната украинска гражданка е напуснала Монако, преминала е през Франция, Италия и Швейцария, а Интерпол вече я издирва с червена бюлетина.

Издирваната за атентата срещу украински олигарх в Монако е избягала през няколко европейски държави - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Разследващите смятат, че заподозряната за атентата в Монако, чиято мишена е бил украинският олигарх Вадим Ермолаев, вече е напуснала страната и се намира извън пределите на княжеството. Това съобщава италианската информационна агенция АНСА, позовавайки се на публикация на френското издание Le Parisien, предава News.bg.

Според информацията 39-годишната жена е успяла да избяга непосредствено след нападението. Първоначално тя е преминала пеша до френския град Босолей, който се намира непосредствено до границата с Монако. Оттам е продължила с автомобил, регистриран и нает в Германия.

Разследването сочи, че маршрутът ѝ е преминал през Франция, след което е навлязла в Италия и впоследствие е продължила към Швейцария. Към момента властите смятат, че тя вече е напуснала района, а издирването ѝ продължава на международно ниво.

По данни на разследващите заподозряната е украинска гражданка, която живее във Франкфурт, Германия, и е известна на службите с предполагаеми връзки с организираната престъпност.

Във връзка със случая Интерпол е издал червена бюлетина за международното ѝ издирване, като правоохранителните органи в няколко европейски държави участват в издирвателните действия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Олеся Иласчук

    33 3 Отговор
    Сега е в Баба Алино.

    Коментиран от #20

    15:51 03.07.2026

  • 2 оня с коня

    14 5 Отговор
    ще и хванете цъврулите

    Коментиран от #21

    15:52 03.07.2026

  • 3 Затова

    22 5 Отговор
    Украйна се управлява от Хазар и затова е терористична държава.

    15:54 03.07.2026

  • 4 Хм.....

    9 1 Отговор
    И аз познавам една, която е голямо магаре, но украинката е голямо животно!

    15:55 03.07.2026

  • 5 Сатана Z

    16 5 Отговор
    Само ГРУ на Укрия и партньорските служби могат да осигурят коридор на изпратения от Зеленски килър,който необезпокоявано изпълнява мократа си поръчка и бива отведен по канален ред.Трябва да е бил много специален за да не го свитнат след атентата за замазване на следите.

    Коментиран от #9

    15:56 03.07.2026

  • 6 Евродебил

    14 3 Отговор
    A бе не е зле.Аз тоя акт го одобрявам.Точно подготвя евроинтегрираните за това което тепърва им предстой.Днес украйници(пардон жидове) взривяват бомби,а утре връз евроатлантиците,ще се стоварят сърмати и орешници,кинжали и прочее....тоя път от руска страна.

    16:11 03.07.2026

  • 7 Тома

    13 3 Отговор
    А поръчителя бати зеле.За него нищо а.

    16:12 03.07.2026

  • 8 Този

    12 3 Отговор
    Обзалагам се, че е вече се е скрила в Украинското посолство в България. Ако не е там, няма къде другаде да скрие. Всички които бягят, първо от там минават.

    16:14 03.07.2026

  • 9 Ами да

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Украинците винаги те намират.

    Коментиран от #13, #18

    16:15 03.07.2026

  • 10 Миндич

    3 4 Отговор
    Това на снимката ужасно ми прилича на сталински тип архитектура.Трябва само един и сърп и чук да сложат на кооперацията.Жалко,че не са я взривили цялата.В нея нямаше да има невни жертви.Все охранени паразити!

    Коментиран от #15

    16:16 03.07.2026

  • 11 ТАСС

    3 8 Отговор
    Кочината ще внася бензин от Афганистан.

    16:17 03.07.2026

  • 12 В Град Чита

    2 8 Отговор
    Русия ,
    Който се намира
    Там някъде на картата
    Някакви 6 хиляди километра
    От МУСКАЛАБАД ,
    Направо до МОНГОЛИЯ,

    Чакат по 48 часа на
    Бензиностанцията
    За 30 Литра БЕНЗИН.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Зимата когато стане - 30 Градуса
    Как ще чакат Блатарите?

    16:23 03.07.2026

  • 13 Сатана Z

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами да":

    Украинците се познават по дебилното изражение на мордата и жълто-сините гащи с които подскачат по площадите.

    16:35 03.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 толкова ти е акъла

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Миндич":

    "Това на снимката ужасно ми прилича на сталински тип архитектура", стила е Бел е ок...

    Коментиран от #16

    16:37 03.07.2026

  • 16 толкова ти е акъла

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "толкова ти е акъла":

    Бел епок

    16:38 03.07.2026

  • 17 ще я хванат у щестък

    4 0 Отговор
    кака ѝ Олеся вече я уреди с документи с нова самоличност и скромно имотче в Нова Алиновка варненско

    16:42 03.07.2026

  • 18 Улав

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами да":

    Това което търсиха.... намериха

    16:44 03.07.2026

  • 19 Истината:

    2 0 Отговор
    Березовская, която е на 39 години, е Изпратена лично от Владимир Зеленски
    за да убие украински олигарх Вадим Ермолаев защото е спрял вече да му плаща рушвет.
    Тя има тъмна коса и татуировка на змия на дясната си ръка.
    Говори немски.

    16:54 03.07.2026

  • 20 Шенген геби

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Олеся Иласчук":

    Свободата на придвижване на хора и стоки е основополагаща за демокрацията в ЕС. Само дето обикновенните хора си седят вкъщи, а разни хайдуци минават границите като летящия холандец.

    16:57 03.07.2026

  • 21 Ще е сложно

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Жената, била преоблечена като мъж. А за ЕС това е норма.

    16:59 03.07.2026

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