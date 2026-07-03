"Израел одобри изграждането на 13 нови селища на окупирания Западен бряг"

Израелският кабинет по сигурността одобри план за създаването на 13 нови израелски селища в централната част на окупирания Западен бряг, съобщава „Ал Джазира“, предава News.bg.

Новите населени места са предвидени в района на Бинямин - един от най-големите израелски заселнически блокове на палестинската територия.

Според плана първата фаза от проекта ще започне през следващите месеци. Тя предвижда изграждането на между четири и шест нови селища, подкрепени с инвестиции за милиони шекели. Предвижда се също няколко съществуващи пасторални аванпоста да бъдат официално легализирани, което ще им осигури достъп до държавно финансиране, инфраструктура и административна подкрепа.

Проектът е съсредоточен в два стратегически района - северозападно от Йерусалим и западно от Рамала по протежение на Път 60, както и в зоната, простираща се на изток към долината на река Йордан. Според Йерусалимската губернаторска власт целта е да бъдат свързани съществуващите заселнически блокове, да се укрепи израелският контрол върху ключови височини и да се ограничи териториалната свързаност на палестинските райони.

Одобрението идва на фона на рязко увеличаване на заселническата дейност през последните години. Данни на Палестинския форум за израелски изследвания (MADAR) показват, че след средно около осем нови аванпоста годишно в периода 2012–2022 г., броят им е нараснал до 32 през 2023 г., 62 през 2024 г. и 86 през 2025 г.

Разширяването на селищата е подкрепено и с нарастващо държавно финансиране. Израелското правителство е отпуснало 28 милиона шекела за аванпостове през 2023 г. и 75 милиона шекела през 2024 г., като са предвидени средства за общо 70 аванпоста.

Палестинските власти от години предупреждават, че продължаващото разширяване на израелските селища прави все по-трудно реализирането на решението за две държави. По техни данни над 700 000 израелски заселници вече живеят на Западния бряг и в Източен Йерусалим - територии, които Израел завзе по време на войната през 1967 г.

Международната общност, включително Организацията на обединените нации и Европейският съюз, продължава да счита израелските селища на окупираните палестински територии за незаконни съгласно международното право.