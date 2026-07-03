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Израел одобри изграждането на 13 нови селища на окупирания Западен бряг

Израел одобри изграждането на 13 нови селища на окупирания Западен бряг

3 Юли, 2026 16:24, обновена 3 Юли, 2026 16:25 422 8

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Планът предвижда мащабно разширяване на заселническата дейност в района на Бинямин, а палестинските власти предупреждават, че това допълнително подкопава перспективите за решение с две държави.

Израел одобри изграждането на 13 нови селища на окупирания Западен бряг - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският кабинет по сигурността одобри план за създаването на 13 нови израелски селища в централната част на окупирания Западен бряг, съобщава „Ал Джазира“, предава News.bg.

Новите населени места са предвидени в района на Бинямин - един от най-големите израелски заселнически блокове на палестинската територия.

Според плана първата фаза от проекта ще започне през следващите месеци. Тя предвижда изграждането на между четири и шест нови селища, подкрепени с инвестиции за милиони шекели. Предвижда се също няколко съществуващи пасторални аванпоста да бъдат официално легализирани, което ще им осигури достъп до държавно финансиране, инфраструктура и административна подкрепа.

Проектът е съсредоточен в два стратегически района - северозападно от Йерусалим и западно от Рамала по протежение на Път 60, както и в зоната, простираща се на изток към долината на река Йордан. Според Йерусалимската губернаторска власт целта е да бъдат свързани съществуващите заселнически блокове, да се укрепи израелският контрол върху ключови височини и да се ограничи териториалната свързаност на палестинските райони.

Одобрението идва на фона на рязко увеличаване на заселническата дейност през последните години. Данни на Палестинския форум за израелски изследвания (MADAR) показват, че след средно около осем нови аванпоста годишно в периода 2012–2022 г., броят им е нараснал до 32 през 2023 г., 62 през 2024 г. и 86 през 2025 г.

Разширяването на селищата е подкрепено и с нарастващо държавно финансиране. Израелското правителство е отпуснало 28 милиона шекела за аванпостове през 2023 г. и 75 милиона шекела през 2024 г., като са предвидени средства за общо 70 аванпоста.

Палестинските власти от години предупреждават, че продължаващото разширяване на израелските селища прави все по-трудно реализирането на решението за две държави. По техни данни над 700 000 израелски заселници вече живеят на Западния бряг и в Източен Йерусалим - територии, които Израел завзе по време на войната през 1967 г.

Международната общност, включително Организацията на обединените нации и Европейският съюз, продължава да счита израелските селища на окупираните палестински територии за незаконни съгласно международното право.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ккк

    8 0 Отговор
    Е , изсраелци като анексират територии няма проблем...

    16:29 03.07.2026

  • 2 Наблюдател

    7 0 Отговор
    "Израел одобри изграждането на 13 нови селища на окупирания Западен бряг"

    Русия одобри изграждането на 13 нови области на окупираната Западна територия.

    Няма разлика. Хайде всички да пляскаме с ръце!

    16:33 03.07.2026

  • 3 Милен

    6 0 Отговор
    Цял свят знае, че евреите са окупатори ама никой не им налага санкции, що ли тъй?

    16:39 03.07.2026

  • 4 Шопо

    6 0 Отговор
    Демокрация по американски - избиваш местното население и си правиш държава.

    16:40 03.07.2026

  • 5 Теслатъ

    2 0 Отговор
    Архитектурата на 13-те нови израелски селища на окупирания Западен бряг ще трябва да е от типа - Албански БУНКЕР!!!, с Телени заграждения и Вишки с Картченици и Камери!!! Кои ли ще са желаещите да сепреселят в тях????

    16:45 03.07.2026

  • 6 Някой

    5 0 Отговор
    Целенасочен геноцид избиване, за да им ограбят територията. Според ООН в Га-за целенасочено са убили над 20 000 деца.

    16:47 03.07.2026

  • 7 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    И докога светът ще си затваря очите ????

    16:48 03.07.2026

  • 8 55555

    0 0 Отговор
    Израел е окупатор къде е светът. Русия си взима своето което и принадлежи по право и името на Зеля е Руско пък санкций наливане на пари къде са умномислящите или няма такива.

    16:58 03.07.2026