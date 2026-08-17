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Васил Терзиев спря конкурса за главен архитект на София

Васил Терзиев спря конкурса за главен архитект на София

17 Август, 2026 21:03 967 22

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Решението е взето след отказа на КАБ и САБ да излъчат свои представители в конкурсната комисия

Васил Терзиев спря конкурса за главен архитект на София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичната община временно спира конкурсната процедура за заемане на длъжността „главен архитект“ до получаването на методически указания от министъра на регионалното развитие и благоустройството относно участието на представители на Камарата на архитектите в България (КАБ) и Съюза на архитектите в България (САБ) в конкурсната комисия, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Със заповед на кмета на София Васил Терзиев конкурсната процедура, обявена на 24 юли 2026 г., се спира до издаването на указания от министъра на регионалното развитие и благоустройството. От общината уточняват, че процедурата не се прекратява, а се поставя на пауза.

Решението е взето след отказа на КАБ и САБ да излъчат свои представители в конкурсната комисия. Участието на представители на двете професионални организации е предвидено в чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

Поради създалата се ситуация Столичната община счита, че преди конкурсът да продължи, е необходимо да бъде изяснен законовият ред за определяне на представители на КАБ и САБ в конкурсната комисия.

Кметът Васил Терзиев е изпратил писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и до Министерския съвет с искане за методически указания. В него се посочва, че изискванията за заемане на длъжността са нормативно определени и са били прилагани и при предходни конкурси за главен архитект на Столичната община.

След освобождаването на длъжността през януари 2026 г. функциите на главен архитект се изпълняват временно до назначаването на титуляр. С цел да бъде осигурена непрекъсваемост в изпълнението на функциите, свързани с развитието на града, през юли Столичната община обяви конкурс за длъжността.

„Столична община ще изчака методическите указания на МРРБ, преди да предприеме последващи действия по конкурса. За Общината е важно процедурата не просто да приключи, а да бъде проведена при ясни правила, в пълно съответствие със закона и без съмнение в нейната легитимност“, допълва се в изявлението.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 с отказ

    12 0 Отговор
    КАБ и САБ протестират срещу условията на кмета за провеждането на процедурата на конкурса.

    21:06 17.08.2026

  • 2 Разпорен нацюга

    8 1 Отговор
    Пловдивските малолетни нацисти вместо да си поиграят с петроханските педофили убиват невинни хора. Главния педофил Киро им е съгражданин.

    Коментиран от #6

    21:07 17.08.2026

  • 3 Арх

    10 0 Отговор
    Що ли КАБ и САБ са отказали? Дали не е, защото политиката ви е да се грижите единствено за инвеститорите? Иначе казано, за ония с парите?

    21:13 17.08.2026

  • 4 Хмм

    13 0 Отговор
    След Петрохан кметът е с отпаднала необходимост, лъжливото овчарче

    21:14 17.08.2026

  • 5 Яшар

    11 0 Отговор
    Васил терзиев-Голямото разочарование ..нито той я намери нито София намери него

    21:14 17.08.2026

  • 6 Кой Киро, Кирчо ли?

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Разпорен нацюга":

    На Кокорчо партньора? Или друг някакъв?

    21:14 17.08.2026

  • 7 Фройд

    9 0 Отговор
    Някой да му купи по големи очила на тоя сбърканяк.
    Е къв трябва да си, да се правиш на това, което не си ?!

    21:15 17.08.2026

  • 8 Гост

    10 0 Отговор
    Този е дал 100 000 евра за моторетки на петроханците. Нещо не му е на ред работата.

    21:16 17.08.2026

  • 9 Истината

    11 0 Отговор
    Най слабия и зависим от мафията кмет на София до сега !

    Коментиран от #12

    21:17 17.08.2026

  • 10 Коментар

    3 2 Отговор
    Най доброто решение е изкуствен интелект за главен архитект на София

    21:20 17.08.2026

  • 11 Васко ДС-то

    10 0 Отговор
    Оставка некадърник, съсипа София!

    21:21 17.08.2026

  • 12 Дс внук

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Истината":

    Пряк ДС наследник по бащина и майчина линия , а ДС е първоначалното наименование на мафиотската структура на държава в държавата.

    21:22 17.08.2026

  • 13 Васил Терзиев official

    4 0 Отговор
    Боли ме ухото какво мислете за мен.

    21:25 17.08.2026

  • 14 Любопитен

    4 0 Отговор
    А кой взима неговата заплата ще ни каже ли Васко?

    21:30 17.08.2026

  • 15 Пълен Провал

    3 0 Отговор
    От Васето толкова...

    21:31 17.08.2026

  • 16 КМЕТА НЕО И РАСАТЕ ЩЕ ПРАВЯТ

    4 0 Отговор
    МЛАДЕЖКИ ХЪЛМОВЕ В СОФИЯ ЗА ДА БОРЯТ ПЕДОФИЛИЯТА ! ПОСЛЕ ОТИВАТ В ПЛОВДИВ ДА НАРЕЖАТ АЛЬОШАТА !

    21:31 17.08.2026

  • 17 Софето

    2 1 Отговор
    Жалко, сложете си още един цървул като дикофф да досъсипе София. Толкова надежди съсипа Терзиев не е истина…

    Коментиран от #19

    21:53 17.08.2026

  • 18 Не искат да имат нищо общо

    1 0 Отговор
    Не искат да имат нищо общо професионалистите, то какви ли кандидати се лансират, "на пауза" означава, че кандидатите остават, търсят продажници от проф.организациите да гласуват "за".

    21:53 17.08.2026

  • 19 Сердика

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Софето":

    Диков поне е софиянец, а оня от Червен бряг тиквеник, вярно уби всичко, наречено столица, от селяк само тиквенски решения и пълен джоб като нов софиянец.

    21:59 17.08.2026

  • 20 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Трета година София е без главен архитект.
    Но е добре представена на ППетрохан.
    Ако това не е Продължаваща Промяна, ако това не е динамично и прозрачно управление на почти никаквото строителство в столицата - какво друго да е?
    Най-важното е, че подпирането и Мониторинга на надлеза към Бояна продължава изключително успешно! Най-голямото архитектурно постижение на ДСУшко, ако имахме Главен архитект, той щеше да попречи за установяването на рекорда по затваряне, подпиране и зяпане, настоявайки за незабавен ремонт, ама ето я ползата от липсата на такава пречка 😂😂

    21:59 17.08.2026

  • 21 ТОЯ КРАДЕЦ НИКОЙ АРХИТЕКТ НЯМА ДА МУ

    2 0 Отговор
    ХАРЕСА , ИСКА ТОЙ ДА ИЗПЪЛНЯВА ДЛЪЖНОСТТА ПО НЕОТЛОЖНИ ПРИЧИНИ ! ИНАЧЕ КАК ДА ОТКРАДНЕ ЦЯЛА СОФИЯ ?

    22:38 17.08.2026

  • 22 КОГАТО СТОЛИЦАТА ПРИЛИЧА НА КЕНЕФ ,

    1 0 Отговор
    НАЧИ ИМА ,,ГОЛЯМА НУЖДА" ДА СЕ СТРОЯТ КЕНЕФИ ! АЗ ЗНАМ САМО ДВА В ЦЕНТЪРА И ТЕ ПРИЛИЧАТ НА НУЖНИЦИ !

    22:43 17.08.2026

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