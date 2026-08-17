Васил Терзиев спря конкурса за главен архитект на София

Столичната община временно спира конкурсната процедура за заемане на длъжността „главен архитект“ до получаването на методически указания от министъра на регионалното развитие и благоустройството относно участието на представители на Камарата на архитектите в България (КАБ) и Съюза на архитектите в България (САБ) в конкурсната комисия, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Със заповед на кмета на София Васил Терзиев конкурсната процедура, обявена на 24 юли 2026 г., се спира до издаването на указания от министъра на регионалното развитие и благоустройството. От общината уточняват, че процедурата не се прекратява, а се поставя на пауза.

Решението е взето след отказа на КАБ и САБ да излъчат свои представители в конкурсната комисия. Участието на представители на двете професионални организации е предвидено в чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

Поради създалата се ситуация Столичната община счита, че преди конкурсът да продължи, е необходимо да бъде изяснен законовият ред за определяне на представители на КАБ и САБ в конкурсната комисия.

Кметът Васил Терзиев е изпратил писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и до Министерския съвет с искане за методически указания. В него се посочва, че изискванията за заемане на длъжността са нормативно определени и са били прилагани и при предходни конкурси за главен архитект на Столичната община.

След освобождаването на длъжността през януари 2026 г. функциите на главен архитект се изпълняват временно до назначаването на титуляр. С цел да бъде осигурена непрекъсваемост в изпълнението на функциите, свързани с развитието на града, през юли Столичната община обяви конкурс за длъжността.

„Столична община ще изчака методическите указания на МРРБ, преди да предприеме последващи действия по конкурса. За Общината е важно процедурата не просто да приключи, а да бъде проведена при ясни правила, в пълно съответствие със закона и без съмнение в нейната легитимност“, допълва се в изявлението.