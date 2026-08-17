Васил Терзиев спря конкурса за главен архитект на София

Столичната община временно спира конкурсната процедура за заемане на длъжността „главен архитект“ до получаването на методически указания от министъра на регионалното развитие и благоустройството относно участието на представители на Камарата на архитектите в България (КАБ) и Съюза на архитектите в България (САБ) в конкурсната комисия, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.
Със заповед на кмета на София Васил Терзиев конкурсната процедура, обявена на 24 юли 2026 г., се спира до издаването на указания от министъра на регионалното развитие и благоустройството. От общината уточняват, че процедурата не се прекратява, а се поставя на пауза.
Решението е взето след отказа на КАБ и САБ да излъчат свои представители в конкурсната комисия. Участието на представители на двете професионални организации е предвидено в чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията.
Поради създалата се ситуация Столичната община счита, че преди конкурсът да продължи, е необходимо да бъде изяснен законовият ред за определяне на представители на КАБ и САБ в конкурсната комисия.
Кметът Васил Терзиев е изпратил писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и до Министерския съвет с искане за методически указания. В него се посочва, че изискванията за заемане на длъжността са нормативно определени и са били прилагани и при предходни конкурси за главен архитект на Столичната община.
След освобождаването на длъжността през януари 2026 г. функциите на главен архитект се изпълняват временно до назначаването на титуляр. С цел да бъде осигурена непрекъсваемост в изпълнението на функциите, свързани с развитието на града, през юли Столичната община обяви конкурс за длъжността.
„Столична община ще изчака методическите указания на МРРБ, преди да предприеме последващи действия по конкурса. За Общината е важно процедурата не просто да приключи, а да бъде проведена при ясни правила, в пълно съответствие със закона и без съмнение в нейната легитимност“, допълва се в изявлението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 с отказ
21:06 17.08.2026
2 Разпорен нацюга
Коментиран от #6
21:07 17.08.2026
3 Арх
21:13 17.08.2026
4 Хмм
21:14 17.08.2026
5 Яшар
21:14 17.08.2026
6 Кой Киро, Кирчо ли?
До коментар #2 от "Разпорен нацюга":На Кокорчо партньора? Или друг някакъв?
21:14 17.08.2026
7 Фройд
Е къв трябва да си, да се правиш на това, което не си ?!
21:15 17.08.2026
8 Гост
21:16 17.08.2026
9 Истината
Коментиран от #12
21:17 17.08.2026
10 Коментар
21:20 17.08.2026
11 Васко ДС-то
21:21 17.08.2026
12 Дс внук
До коментар #9 от "Истината":Пряк ДС наследник по бащина и майчина линия , а ДС е първоначалното наименование на мафиотската структура на държава в държавата.
21:22 17.08.2026
13 Васил Терзиев official
21:25 17.08.2026
14 Любопитен
21:30 17.08.2026
15 Пълен Провал
21:31 17.08.2026
16 КМЕТА НЕО И РАСАТЕ ЩЕ ПРАВЯТ
21:31 17.08.2026
17 Софето
Коментиран от #19
21:53 17.08.2026
18 Не искат да имат нищо общо
21:53 17.08.2026
19 Сердика
До коментар #17 от "Софето":Диков поне е софиянец, а оня от Червен бряг тиквеник, вярно уби всичко, наречено столица, от селяк само тиквенски решения и пълен джоб като нов софиянец.
21:59 17.08.2026
20 Тити на Кака
Но е добре представена на ППетрохан.
Ако това не е Продължаваща Промяна, ако това не е динамично и прозрачно управление на почти никаквото строителство в столицата - какво друго да е?
Най-важното е, че подпирането и Мониторинга на надлеза към Бояна продължава изключително успешно! Най-голямото архитектурно постижение на ДСУшко, ако имахме Главен архитект, той щеше да попречи за установяването на рекорда по затваряне, подпиране и зяпане, настоявайки за незабавен ремонт, ама ето я ползата от липсата на такава пречка 😂😂
21:59 17.08.2026
21 ТОЯ КРАДЕЦ НИКОЙ АРХИТЕКТ НЯМА ДА МУ
22:38 17.08.2026
22 КОГАТО СТОЛИЦАТА ПРИЛИЧА НА КЕНЕФ ,
22:43 17.08.2026