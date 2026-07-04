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Руският въздушен терор в Украйна продължава: Нови жертви и ранени при среднощни удари
  Тема: Украйна

Руският въздушен терор в Украйна продължава: Нови жертви и ранени при среднощни удари

4 Юли, 2026 03:08, обновена 4 Юли, 2026 07:06 2 173 30

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  • жертви

Серия от атаки с ракети и дронове порази жилищни квартали в Суми, Кривой Рог и Запорожието в ранните часове на 4 юли

Руският въздушен терор в Украйна продължава: Нови жертви и ранени при среднощни удари - 1
Снимка: &quot;Суспильне&quot;
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изминалата нощ, в периода между 23:00 часа на 3 юли и 7:00 часа на 4 юли 2026 г. българско време, руските въоръжени сили осъществиха поредица от комбинирани въздушни нападения над цивилна инфраструктура в Украйна. Според докладите на местните военни администрации, основни цели на среднощната вълна са били пограничната Сумска област, град Кривой Рог и южният регион Запорожие.

Кървава атака в Сумска област

Най-тежки последици са регистрирани в Сумска област, която се намира под постоянен обстрел заради близостта си до руската граница. По данни на ръководителя на регионалната военна администрация Олег Григоров, руски ударни безпилотни самолети са поразили директно жилищна къща. При нападението са загинали поне четирима души, предаде УНИАН.

Ракетен удар по Кривой Рог

Родното място на украинския президент Володимир Зеленски в Централна Украйна стана обект на директна ракетна атака. Ръководителят на градския съвет за отбрана Олександър Вилкул съобщи за седем ранени граждани вследствие на мощната експлозия. Огромни материални щети са нанесени на околните жилищни сгради.

Експлозии и тревоги на юг и изток

Сирените за въздушна опасност не спряха да звучат и в град Запорожие, където местният губернатор Иван Федоров потвърди за нови експлозии в късните часове на вечерта. Тревоги за предстоящи удари с дронове и ракети бяха обявени още в Харков и Павлоград.

Контекст на ескалацията

Тези атаки идват броени часове след като в Киев беше отбелязан официален ден на траур за жертвите от предходния масиран обстрел на Русия с над 500 въздушни цели, отнел живота на най-малко 30 души в столицата. Междувременно украинският държавен глава Володимир Зеленски отново отправи спешен апел към западните съюзници да не бавят доставките на системи за противовъздушна отбрана Patriot, за да се спре умишленият терор над мирното население.

Източници: БТА, Reuters. DW, BBC News


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зленски съм

    61 3 Отговор
    Така върви 40-дневната коонтратака на НАТО, която Зеленски обяви, с която щяха да принудят Русия да капитулира. Даже Белият дом каза, че вече Урайна печели войната.

    Ама нещо това се повтаря вече много години и накрая пак ще стане както Хитлер "печелеше до последно".

    Коментиран от #8, #16

    03:20 04.07.2026

  • 2 Иван Бедров

    50 1 Отговор
    А, не моое да е вярно. Нали Зеления разби Путлер в предишните статии?

    03:25 04.07.2026

  • 3 Как, нали Украйна оказва

    46 2 Отговор
    40 дневен натиск над Русия и ги побеждава безапелационно?!

    03:26 04.07.2026

  • 4 То украински Контаранаступ

    41 2 Отговор
    като оня предния Контранаступ и Перемогата....

    03:27 04.07.2026

  • 5 Глупости, това е руска пропаганда,

    44 2 Отговор
    защото всички които четем редовно форума на факти бг знаем, че Украина оказва 40 дневен натиск и печели по всички фронтове.

    Коментиран от #18

    03:28 04.07.2026

  • 6 И Киев е Руски

    39 3 Отговор
    Основното е денацификация, основното е унищожаването на бандеровци, а освобождението на територии е бонус по пътя

    Коментиран от #30

    03:53 04.07.2026

  • 7 И Киев е Руски

    38 2 Отговор
    Владимир Путин беше информиран за пълното освобождение на Константиновка в ДНР. Президентът подчерта, че това е постигнато благодарение на героизма на руските войски и отбеляза, че стратегическата инициатива в зоната на СВО е изцяло тяхна

    03:55 04.07.2026

  • 8 В 4 часа сутринта, в събота.

    13 19 Отговор

    До коментар #1 от "Зленски съм":

    Подобен пост и личността зад него трябва да се изучават в специалност "Психиатрия".

    03:58 04.07.2026

  • 9 И Киев е Руски

    34 1 Отговор
    По време на среща в спомагателния команден пункт на Обединената група сили на 3 юли, руският президент Владимир Путин повдигна въпроса за повишаване в генералско звание на полковник Александър Картавкин. Командирът на 6-та мотострелкова дивизия ръководеше частите, освободили Константиновка в ДНР

    03:58 04.07.2026

  • 10 404

    34 1 Отговор
    Какво да 4ма загинали в сравнение с трите милиона бандери дали фира?

    04:02 04.07.2026

  • 11 Влади Горанов от финансите

    25 1 Отговор
    Не се разбра срещу какви суми загиват. То и тук народът се трепе за 50 еевра надница.

    04:25 04.07.2026

  • 12 Дават им суми за да загиват

    28 0 Отговор
    Брюксел дава милиарди и за асе тези суми загиват хора.

    04:34 04.07.2026

  • 13 Чорбара

    12 0 Отговор
    Милена как спиш бе нямаш ли срам за глупостите които пишеш?

    07:10 04.07.2026

  • 14 Наблюдател

    21 0 Отговор
    Русия унищожава оръжието закупено от европейските данъкоплатци и поставено на фашистките марионетки.
    В момента европа вместо да си дава парите за пътища, училища, болници и заплати ги хвърля за тоз дет ги клати.

    Коментиран от #24

    07:13 04.07.2026

  • 15 Без име

    17 0 Отговор
    "МЕЧКА С МРАВКИ НЕ СЕ НАСИЩА". (българска народна поговорка) Чакаме да видим кои ще са големите мръвки.

    07:13 04.07.2026

  • 16 Остави го Белият дом!

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зленски съм":

    Нещо повече, генчодайнов се провикна, че украйна е спечелила войната, а както знаем за бг соросоид-педофили иван костов е патриарх, а генчодайнов нещо като владика (това по Нойзи)🤔

    07:14 04.07.2026

  • 17 Българка 😺-Маца

    7 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:15 04.07.2026

  • 18 Така е!

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Глупости, това е руска пропаганда,":

    Обаче, какъв натиск можеш да окажеш на таралеж с голият си киндаЗ !😂

    07:17 04.07.2026

  • 19 Дара

    9 1 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,в Украйна снощи е имало гореща Пачанга !

    07:18 04.07.2026

  • 20 Механик

    8 0 Отговор
    Hello, Кривой Рог!
    Привет кривоглави motherfuckers!
    BANGARANGA феоревър!

    07:19 04.07.2026

  • 21 СЛОНА

    6 1 Отговор
    ОГЪН ДО ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ УКРАИНЕЦ!!!

    Коментиран от #29

    07:25 04.07.2026

  • 22 Ахъ

    6 0 Отговор
    Ма и вий какви сте неориентирани ! Я дайте мара тъпото да обясни как укрите са вече пред Москва

    07:25 04.07.2026

  • 23 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    3 2 Отговор
    У йло ПЕН дела е отчаян и Безпомощен! От 13 годин монгольята,заедно със жълтурето от С.Корея
    мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС и...пи ЗДЕЦ,..ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД!
    Като НЕМА.. ПОКРОВСК, Купянск, Малая Токмачка, Часов Яр,.. педофила бомби жилищни квартали
    Тва е истината

    07:27 04.07.2026

  • 24 Хм...

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "Наблюдател":

    Европа дава пари на жертва да се защити от агресор. Така правят нормалните хора.

    Коментиран от #26

    07:31 04.07.2026

  • 25 Европа

    2 2 Отговор
    А нещо за окраинския терор?

    Коментиран от #27

    07:33 04.07.2026

  • 26 Без име

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хм...":

    Напекло те е.

    07:36 04.07.2026

  • 27 европозиция

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Европа":

    Къде си видял фашисти и нацисти да правят терор?Четвъртия райх е безобиден и приветлив.

    07:36 04.07.2026

  • 28 Във

    3 0 Отговор
    наглите окраинци!

    07:38 04.07.2026

  • 29 да продължаваме така...

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "СЛОНА":

    Колкото повече пари им даваме е ги въоръжаваме толкова повече ги изб...т

    07:39 04.07.2026

  • 30 Антирашист 1043

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    Нацизма е в просия тя отговаря на почти всички критерии за нацистка държава . Не спори а чети за нацистките държави !

    07:43 04.07.2026

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