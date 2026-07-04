Руският въздушен терор в Украйна продължава: Нови жертви и ранени при среднощни удари

През изминалата нощ, в периода между 23:00 часа на 3 юли и 7:00 часа на 4 юли 2026 г. българско време, руските въоръжени сили осъществиха поредица от комбинирани въздушни нападения над цивилна инфраструктура в Украйна. Според докладите на местните военни администрации, основни цели на среднощната вълна са били пограничната Сумска област, град Кривой Рог и южният регион Запорожие.
Кървава атака в Сумска област
Най-тежки последици са регистрирани в Сумска област, която се намира под постоянен обстрел заради близостта си до руската граница. По данни на ръководителя на регионалната военна администрация Олег Григоров, руски ударни безпилотни самолети са поразили директно жилищна къща. При нападението са загинали поне четирима души, предаде УНИАН.
Ракетен удар по Кривой Рог
Родното място на украинския президент Володимир Зеленски в Централна Украйна стана обект на директна ракетна атака. Ръководителят на градския съвет за отбрана Олександър Вилкул съобщи за седем ранени граждани вследствие на мощната експлозия. Огромни материални щети са нанесени на околните жилищни сгради.
Експлозии и тревоги на юг и изток
Сирените за въздушна опасност не спряха да звучат и в град Запорожие, където местният губернатор Иван Федоров потвърди за нови експлозии в късните часове на вечерта. Тревоги за предстоящи удари с дронове и ракети бяха обявени още в Харков и Павлоград.
Контекст на ескалацията
Тези атаки идват броени часове след като в Киев беше отбелязан официален ден на траур за жертвите от предходния масиран обстрел на Русия с над 500 въздушни цели, отнел живота на най-малко 30 души в столицата. Междувременно украинският държавен глава Володимир Зеленски отново отправи спешен апел към западните съюзници да не бавят доставките на системи за противовъздушна отбрана Patriot, за да се спре умишленият терор над мирното население.
Източници: БТА, Reuters. DW, BBC News
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зленски съм
Ама нещо това се повтаря вече много години и накрая пак ще стане както Хитлер "печелеше до последно".
Коментиран от #8, #16
03:20 04.07.2026
2 Иван Бедров
03:25 04.07.2026
3 Как, нали Украйна оказва
03:26 04.07.2026
4 То украински Контаранаступ
03:27 04.07.2026
5 Глупости, това е руска пропаганда,
Коментиран от #18
03:28 04.07.2026
6 И Киев е Руски
Коментиран от #30
03:53 04.07.2026
7 И Киев е Руски
03:55 04.07.2026
8 В 4 часа сутринта, в събота.
До коментар #1 от "Зленски съм":Подобен пост и личността зад него трябва да се изучават в специалност "Психиатрия".
03:58 04.07.2026
9 И Киев е Руски
03:58 04.07.2026
10 404
04:02 04.07.2026
11 Влади Горанов от финансите
04:25 04.07.2026
12 Дават им суми за да загиват
04:34 04.07.2026
13 Чорбара
07:10 04.07.2026
14 Наблюдател
В момента европа вместо да си дава парите за пътища, училища, болници и заплати ги хвърля за тоз дет ги клати.
Коментиран от #24
07:13 04.07.2026
15 Без име
07:13 04.07.2026
16 Остави го Белият дом!
До коментар #1 от "Зленски съм":Нещо повече, генчодайнов се провикна, че украйна е спечелила войната, а както знаем за бг соросоид-педофили иван костов е патриарх, а генчодайнов нещо като владика (това по Нойзи)🤔
07:14 04.07.2026
17 Българка 😺-Маца
07:15 04.07.2026
18 Така е!
До коментар #5 от "Глупости, това е руска пропаганда,":Обаче, какъв натиск можеш да окажеш на таралеж с голият си киндаЗ !😂
07:17 04.07.2026
19 Дара
07:18 04.07.2026
20 Механик
Привет кривоглави motherfuckers!
BANGARANGA феоревър!
07:19 04.07.2026
21 СЛОНА
Коментиран от #29
07:25 04.07.2026
22 Ахъ
07:25 04.07.2026
23 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС и...пи ЗДЕЦ,..ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД!
Като НЕМА.. ПОКРОВСК, Купянск, Малая Токмачка, Часов Яр,.. педофила бомби жилищни квартали
Тва е истината
07:27 04.07.2026
24 Хм...
До коментар #14 от "Наблюдател":Европа дава пари на жертва да се защити от агресор. Така правят нормалните хора.
Коментиран от #26
07:31 04.07.2026
25 Европа
Коментиран от #27
07:33 04.07.2026
26 Без име
До коментар #24 от "Хм...":Напекло те е.
07:36 04.07.2026
27 европозиция
До коментар #25 от "Европа":Къде си видял фашисти и нацисти да правят терор?Четвъртия райх е безобиден и приветлив.
07:36 04.07.2026
28 Във
07:38 04.07.2026
29 да продължаваме така...
До коментар #21 от "СЛОНА":Колкото повече пари им даваме е ги въоръжаваме толкова повече ги изб...т
07:39 04.07.2026
30 Антирашист 1043
До коментар #6 от "И Киев е Руски":Нацизма е в просия тя отговаря на почти всички критерии за нацистка държава . Не спори а чети за нацистките държави !
07:43 04.07.2026