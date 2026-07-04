Руският въздушен терор в Украйна продължава: Нови жертви и ранени при среднощни удари

През изминалата нощ, в периода между 23:00 часа на 3 юли и 7:00 часа на 4 юли 2026 г. българско време, руските въоръжени сили осъществиха поредица от комбинирани въздушни нападения над цивилна инфраструктура в Украйна. Според докладите на местните военни администрации, основни цели на среднощната вълна са били пограничната Сумска област, град Кривой Рог и южният регион Запорожие.

Кървава атака в Сумска област

Най-тежки последици са регистрирани в Сумска област, която се намира под постоянен обстрел заради близостта си до руската граница. По данни на ръководителя на регионалната военна администрация Олег Григоров, руски ударни безпилотни самолети са поразили директно жилищна къща. При нападението са загинали поне четирима души, предаде УНИАН.

Ракетен удар по Кривой Рог

Родното място на украинския президент Володимир Зеленски в Централна Украйна стана обект на директна ракетна атака. Ръководителят на градския съвет за отбрана Олександър Вилкул съобщи за седем ранени граждани вследствие на мощната експлозия. Огромни материални щети са нанесени на околните жилищни сгради.

Експлозии и тревоги на юг и изток

Сирените за въздушна опасност не спряха да звучат и в град Запорожие, където местният губернатор Иван Федоров потвърди за нови експлозии в късните часове на вечерта. Тревоги за предстоящи удари с дронове и ракети бяха обявени още в Харков и Павлоград.

Контекст на ескалацията

Тези атаки идват броени часове след като в Киев беше отбелязан официален ден на траур за жертвите от предходния масиран обстрел на Русия с над 500 въздушни цели, отнел живота на най-малко 30 души в столицата. Междувременно украинският държавен глава Володимир Зеленски отново отправи спешен апел към западните съюзници да не бавят доставките на системи за противовъздушна отбрана Patriot, за да се спре умишленият терор над мирното население.

Източници: БТА, Reuters. DW, BBC News