Руският президент Владимир Путин е разпоредил мащабни мерки за сигурност, включително официално разширяване на териториалната „зона за сигурност“ (буферна зона) в Украйна, с цел да се пресекат зачестилите атаки с дронове и ракети срещу пограничните руски региони. В поредица от изявления руският държавен глава предупреди за сериозни рискове от украински саботажи срещу критична енергийна инфраструктура и нареди строго разследване на чуждестранните „подстрекатели“, които стимулират ескалацията на бойните действия.

Разширяване на буферната зона в Украйна

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Според официални доклади на руското командване, военните сили са получили директна заповед да отместят фронтовата линия по-дълбоко в украинските области Харков и Суми.

Причината: Честите удари на украинските въоръжени сили (ВСУ) по логистични и цивилни обекти в пограничните Курска, Белгородска и Брянска области.

Честите удари на украинските въоръжени сили (ВСУ) по логистични и цивилни обекти в пограничните Курска, Белгородска и Брянска области. Целта: Създаване на отстояние, което да направи руските градове недосегаеми за конвенционалната украинска артилерия.

Риск от енергиен саботаж

Путин отправи остро предупреждение относно потенциални диверсии срещу стратегически обекти, като изрично спомена рисковете от саботаж на международните газопроводи „Турски поток“ и „Син поток“. Федералната служба за сигурност (ФСБ) е инструктирана да премине в режим на повишена готовност около морската и сухопътната енергийна мрежа.

Лов на „подстрекатели“ и предатели

Президентът разпореди на следствените органи да идентифицират и подведат под отговорност лицата и външните сили, действащи като идеологически и финансови „подстрекатели“ на конфликта. Паралелно с това, Кремъл затегна вътрешния курс, като нареди на службите да издирват „национални предатели“ и диверсанти, действащи на руска територия.

„Всички те трябва да бъдат идентифицирани поименно. Ще ги наказваме без давност, където и да се намират“, категоричен бе руският лидер по отношение на замесените в саботажи.