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Путин нареди разширяване на „зоната за сигурност“ и затягане на мерките срещу украински саботажи
  Тема: Украйна

Путин нареди разширяване на „зоната за сигурност“ и затягане на мерките срещу украински саботажи

4 Юли, 2026 03:40, обновена 4 Юли, 2026 03:46 762 6

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Кремъл засилва военния натиск и контраразузнавателните мерки в отговор на ударите срещу руска инфраструктура

Путин нареди разширяване на „зоната за сигурност“ и затягане на мерките срещу украински саботажи - 1
Снимка: Кремъл
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е разпоредил мащабни мерки за сигурност, включително официално разширяване на териториалната „зона за сигурност“ (буферна зона) в Украйна, с цел да се пресекат зачестилите атаки с дронове и ракети срещу пограничните руски региони. В поредица от изявления руският държавен глава предупреди за сериозни рискове от украински саботажи срещу критична енергийна инфраструктура и нареди строго разследване на чуждестранните „подстрекатели“, които стимулират ескалацията на бойните действия.

Разширяване на буферната зона в Украйна

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Според официални доклади на руското командване, военните сили са получили директна заповед да отместят фронтовата линия по-дълбоко в украинските области Харков и Суми.

  • Причината: Честите удари на украинските въоръжени сили (ВСУ) по логистични и цивилни обекти в пограничните Курска, Белгородска и Брянска области.
  • Целта: Създаване на отстояние, което да направи руските градове недосегаеми за конвенционалната украинска артилерия.

Риск от енергиен саботаж

Путин отправи остро предупреждение относно потенциални диверсии срещу стратегически обекти, като изрично спомена рисковете от саботаж на международните газопроводи „Турски поток“ и „Син поток“. Федералната служба за сигурност (ФСБ) е инструктирана да премине в режим на повишена готовност около морската и сухопътната енергийна мрежа.

Лов на „подстрекатели“ и предатели

Президентът разпореди на следствените органи да идентифицират и подведат под отговорност лицата и външните сили, действащи като идеологически и финансови „подстрекатели“ на конфликта. Паралелно с това, Кремъл затегна вътрешния курс, като нареди на службите да издирват „национални предатели“ и диверсанти, действащи на руска територия.

„Всички те трябва да бъдат идентифицирани поименно. Ще ги наказваме без давност, където и да се намират“, категоричен бе руският лидер по отношение на замесените в саботажи.


Русия
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  • 1 Хаха

    4 3 Отговор
    Ех, пуся, пуся, още три дни и още две села са ваши.....

    03:58 04.07.2026

  • 2 Мурка

    4 3 Отговор
    г-н ПРЕЗИДЕНТ за саботажите трябва да важи ЗА ОКО ДВЕ ЗА ЗЪБ ЧЕЙНЕ ПО ДВА ОРЕШНИКА И 10 на КАБ--- 20 на ФАБ

    04:01 04.07.2026

  • 3 Путин може да си разшири само халката

    4 5 Отговор
    Ако му докарат в бункера някое надарено малолетни момченце

    04:03 04.07.2026

  • 4 Бай Араб

    6 0 Отговор
    В Русия започва лов на НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ, службите за сигурност ще се занимават с това.

    04:18 04.07.2026

  • 5 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Путин предприема да се разшири

    04:32 04.07.2026

  • 6 Отдавна

    2 1 Отговор
    трябваше! Свървайте ги вече,на света му писна от тия фашаги!

    05:04 04.07.2026

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