Масирана атака с дронове срещу Москва

В нощта срещу 4 юли руската столица Москва стана обект на масирана и продължителна атака с безпилотни летателни апарати. Според официални изявления на кмета на града Сергей Собянин, нападението е започнало около 22:45 часа местно време в петък вечер и е продължило с часове в ранните часове на съботния ден.

До момента силите за противовъздушна отбрана на Руската федерация докладват за успешното прихващане и сваляне на най-малко 16 украински дрона в покрайнините и подстъпите към столицата. Няма потвърдена информация за пострадали граждани или сериозни материални щети на земята, но на мястото на падане на отломките работят аварийни екипи.

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Заради непосредствената въздушна опасност, руските авиационни власти въведоха извънредни ограничения за полетите на международното летище „Внуково“, което временно спря да приема и изпраща самолети. Местни източници съобщават за закъснения и пренасочвания на десетки граждански полети.

Освен в Москва, предупреждения за въздушна опасност и ракетна заплаха бяха задействани и в редица други руски региони, включително граничните Белгородска, Брянска и Смоленска области. През изминалото денонощие там бе съобщено за локални удари по индустриални обекти и енергийна инфраструктура, довели до прекъсвания на тока и водоснабдяването.

Новата вълна от нападения е част от засилената кампания на Украйна за нанасяне на дълбоки удари по руския тил. Те идват непосредствено след най-смъртоносната руска атака срещу Киев за годината, при която загинаха най-малко 30 цивилни граждани, а украинският президент Володимир Зеленски обяви старта на специална 40-дневна операция за оказване на натиск върху Кремъл.

Източник: RBC Ukraine, БТА, Al Jazeera, CNBC