Временно затвориха Кримския мост за движение

Движението на автомобили по стратегическия за Русия Кримски мост, свързващ Краснодарския край с окупирания Кримски полуостров, е временно преустановено в нощта срещу 4 юли.
Официалното съобщение от назначената от Москва администрация за сигурност на съоръжението бе публикувано в 01:21 часа. Към 04:30 часа българско време трафикът все още не е възстановен.
Пътуващите, които вече се намират на моста или в зоните за задължителен технически преглед и сигурност, са призовани да следват стриктно указанията на служителите на транспортната сигурност. Официални мотиви за конкретното спиране не се посочват, но практиката показва, че подобни мерки се налагат при опасност от въздушни удари или атаки с дронове.
Спирането съвпада с поредица от експлозии и украински атаки по логистичната и енергийната инфраструктура на полуострова през последните седмици. Само през изминалото денонощие беше съобщено за сериозни разрушения и пожари на енергийни субстанции в Крим. През изминалите дни затварянията на съоръжението доведоха до многокилометрични задръствания и струпване на хиляди автомобили от двете страни на Керченския пролив.
Източник: Crimea News
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сигурно ще сменят лампите по бего
04:31 04.07.2026
2 Еми за какво им е мост
Коментиран от #6
04:32 04.07.2026
3 Бай Араб
04:38 04.07.2026
4 То е ясно
Коментиран от #7, #8
04:41 04.07.2026
5 Бащата на мръсната Саяна
04:42 04.07.2026
6 Бонго
До коментар #2 от "Еми за какво им е мост":Ще плуват.
05:19 04.07.2026
7 Берни
До коментар #4 от "То е ясно":За сега Константиновка падна и руските знамена се веят на всички високи сгради...Следват Харков, Херсон и Одеса.
05:30 04.07.2026
8 Ама
До коментар #4 от "То е ясно":първо пада тавана !
05:32 04.07.2026