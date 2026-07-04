Бейрут: Сделката с Израел не легитимира окупацията

Рамковото споразумение с Израел не легитимира продължаващата израелска окупация в Ливан, а има за цел да позволи на националната армия да наложи пълен контрол върху цялата територия на страната.

Това заяви ливанският президент Жозеф Аун по време на среща с академични и медицински делегации в президентския дворец „Баабда“.

Изявлението идва на фона на засилващото се вътрешно политическо напрежение в Ливан. Критици и представители на проиранската групировка „Хизбула“ определиха подписания на 26 юни с посредничеството на САЩ документ като „капитулация“, тъй като той обвързва изтеглянето на Израел с разоръжаването на шиитското движение. Според анализатори това на практика дава право на Тел Авив да поддържа безсрочно военно присъствие в Южен Ливан под предлог, че сигурността му е застрашена.

Президентът Аун категорично отхвърли тези твърдения, определяйки дипломацията като легитимно средство за прекратяване на конфликта. „Силата не се крие в способността да се води или поддържа война, а в смелостта тя да бъде прекратена чрез преговори, които са битка без кръвопролитие“, посочи държавният глава. Той подчерта, че ливанската армия е готова да поеме пълната отговорност за стабилността и сигурността в южните региони веднага след изтеглянето на израелските сили от първите договорени „пилотни зони“.

Ситуацията остава силно нестабилна. Израелският премиер Бенямин Нетаняху вече декларира, че армията му няма да напусне Южен Ливан, докато „Хизбула“ представлява заплаха, докато правозащитни организации изразиха загриженост, че споразумението може да ограничи възможностите на Ливан да преследва Израел в международните съдилища за военни престъпления.

Източник: L'Orient Today и Anadolu Agency