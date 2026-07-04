Тръмп обяви комунизма за най-голямата заплаха за САЩ

В ранните часове на 4 юли българско време американският президент Доналд Тръмп даде официален старт на честванията по случай 250-годишнината от Деня на независимостта на САЩ с емблематична реч пред монумента на хълма Ръшмор в Южна Дакота.

Пред хиляди свои поддръжници Тръмп отправи изключително остри политически послания, превръщайки националния юбилей в арена за тежки идеологически атаки срещу политическите си опоненти броени месеци преди ключовите междинни избори за Конгрес.

„Комунист или патриот – не може и двете“

В речта си Тръмп директно противопостави американския патриотизъм на марксистката идеология.

„Можете да бъдете лоялни към Карл Маркс или можете да бъдете лоялни към Америка. Можете да бъдете комунист или можете да бъдете патриот. Не можете да бъдете и двете“, заяви категорично държавният глава.

Той увери присъстващите, че под негово ръководство „Америка никога няма да бъде комунистическа страна“ .

. Тръмп отправи директно предупреждение за „възраждаща се комунистическа заплаха“, като дефинира поддръжниците на тази идеология в САЩ по следния начин: „Комунистическата партия се състои от нелегални имигранти, престъпници и хора, които не искат да работят “.

“. Президентът призова за радикални мерки: „Ние ще ги прокудим бързо в изгнание и ще продължим да градим страната си по-голяма, по-добра и по-силна“.

Комунизмът като заплаха, по-голяма от Първата световна война и 11 септември

Речта на хълма Ръшмор е кулминацията на засилващата се през последните дни реторика на Белия дом, напомняща за епохата на Маккартизма и „Червената заплаха“ от средата на миналия век. През изминалата седмица Тръмп многократно определи комунизма като „екзистенциален рак“ и най-голямата заплаха за нацията от нейното основаване насам. По думите му, тази идеологическа вълна е по-опасна за САЩ от „Първата световна война, Втората световна война, Пърл Харбър и дори терористичните атаки от 11 септември“.

Повод за тези яростни атаки станаха неотдавнашните вътрешнопартийни избори на Демократическата партия в Ню Йорк и Колорадо, където кандидати, подкрепени от лявото крило и кмета на Ню Йорк Зоран Мамдани (самоопределящ се като демократичен социалист), спечелиха номинации. Тръмп и Републиканската партия умишлено заличават разликата между социалдемокрация и комунизъм, използвайки темата, за да мобилизират консервативните гласоподаватели и общностите от имигранти, избягали от исторически комунистически режими.

Какво още се случи в лагера на Тръмп през последните часове?

Освен идеологическите послания, подготовката за 4 юли премина под знака на метеорологични аномалии и нови административни решения:

Рекордни горещини и провалени събития: Вашингтон и голяма част от САЩ са обхванати от безпрецедентна гореща вълна с температури около 40°C (над 100°F). Поради опасност за здравето на гражданите, традиционният парад за Деня на независимостта в столицата Вашингтон беше официално отменен. Горещината затвори и организирания от Белия дом „Голям американски държавен панаир“ на Националната алея. Въпреки това Тръмп се закани по-късно днес да изнесе „изключително дълга реч“ във Вашингтон на открито, „просто за да докаже, че може да се справи с всичко“.

Вашингтон и голяма част от САЩ са обхванати от безпрецедентна гореща вълна с температури около 40°C (над 100°F). Поради опасност за здравето на гражданите, традиционният парад за Деня на независимостта в столицата Вашингтон беше официално отменен. Горещината затвори и организирания от Белия дом „Голям американски държавен панаир“ на Националната алея. Въпреки това Тръмп се закани по-късно днес да изнесе „изключително дълга реч“ във Вашингтон на открито, „просто за да докаже, че може да се справи с всичко“. Лицето на Тръмп на хълма Ръшмор?: Часове преди речта говорителят на Белия дом Тейлър Роджърс предизвика сериозни коментари с официално изявление, че „не би имало по-добро допълнение към иконичния хълм Ръшмор от лика на 45-ия и 47-ия президент Доналд Тръмп“. Самият Тръмп пристигна в Южна Дакота с прелитане на новия президентски самолет Air Force One, предоставен като подарък от правителството на Катар.

Часове преди речта говорителят на Белия дом Тейлър Роджърс предизвика сериозни коментари с официално изявление, че „не би имало по-добро допълнение към иконичния хълм Ръшмор от лика на 45-ия и 47-ия президент Доналд Тръмп“. Самият Тръмп пристигна в Южна Дакота с прелитане на новия президентски самолет Air Force One, предоставен като подарък от правителството на Катар. Старт на програмата „Акаунти Тръмп“: В навечерието на празника Министерството на финансите на САЩ разреши филантропски дарения под формата на акции, с които да се финансират т.нар. „Акаунти Тръмп“ – държавна програма за детски спестовни влогове. Според администрацията над 6 милиона семейства вече са се регистрирали за инициативата, която стартира официално днес.

Източници: NBC News, The Hill, Singjupost, ABC News, The New York Times