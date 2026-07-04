Тръмп обяви комунизма за най-голямата заплаха за САЩ

В ранните часове на 4 юли българско време американският президент Доналд Тръмп даде официален старт на честванията по случай 250-годишнината от Деня на независимостта на САЩ с емблематична реч пред монумента на хълма Ръшмор в Южна Дакота.
Пред хиляди свои поддръжници Тръмп отправи изключително остри политически послания, превръщайки националния юбилей в арена за тежки идеологически атаки срещу политическите си опоненти броени месеци преди ключовите междинни избори за Конгрес.
„Комунист или патриот – не може и двете“
В речта си Тръмп директно противопостави американския патриотизъм на марксистката идеология.
- „Можете да бъдете лоялни към Карл Маркс или можете да бъдете лоялни към Америка. Можете да бъдете комунист или можете да бъдете патриот. Не можете да бъдете и двете“, заяви категорично държавният глава.
- Той увери присъстващите, че под негово ръководство „Америка никога няма да бъде комунистическа страна“.
- Тръмп отправи директно предупреждение за „възраждаща се комунистическа заплаха“, като дефинира поддръжниците на тази идеология в САЩ по следния начин: „Комунистическата партия се състои от нелегални имигранти, престъпници и хора, които не искат да работят“.
- Президентът призова за радикални мерки: „Ние ще ги прокудим бързо в изгнание и ще продължим да градим страната си по-голяма, по-добра и по-силна“.
Комунизмът като заплаха, по-голяма от Първата световна война и 11 септември
Речта на хълма Ръшмор е кулминацията на засилващата се през последните дни реторика на Белия дом, напомняща за епохата на Маккартизма и „Червената заплаха“ от средата на миналия век. През изминалата седмица Тръмп многократно определи комунизма като „екзистенциален рак“ и най-голямата заплаха за нацията от нейното основаване насам. По думите му, тази идеологическа вълна е по-опасна за САЩ от „Първата световна война, Втората световна война, Пърл Харбър и дори терористичните атаки от 11 септември“.
Повод за тези яростни атаки станаха неотдавнашните вътрешнопартийни избори на Демократическата партия в Ню Йорк и Колорадо, където кандидати, подкрепени от лявото крило и кмета на Ню Йорк Зоран Мамдани (самоопределящ се като демократичен социалист), спечелиха номинации. Тръмп и Републиканската партия умишлено заличават разликата между социалдемокрация и комунизъм, използвайки темата, за да мобилизират консервативните гласоподаватели и общностите от имигранти, избягали от исторически комунистически режими.
Какво още се случи в лагера на Тръмп през последните часове?
Освен идеологическите послания, подготовката за 4 юли премина под знака на метеорологични аномалии и нови административни решения:
- Рекордни горещини и провалени събития: Вашингтон и голяма част от САЩ са обхванати от безпрецедентна гореща вълна с температури около 40°C (над 100°F). Поради опасност за здравето на гражданите, традиционният парад за Деня на независимостта в столицата Вашингтон беше официално отменен. Горещината затвори и организирания от Белия дом „Голям американски държавен панаир“ на Националната алея. Въпреки това Тръмп се закани по-късно днес да изнесе „изключително дълга реч“ във Вашингтон на открито, „просто за да докаже, че може да се справи с всичко“.
- Лицето на Тръмп на хълма Ръшмор?: Часове преди речта говорителят на Белия дом Тейлър Роджърс предизвика сериозни коментари с официално изявление, че „не би имало по-добро допълнение към иконичния хълм Ръшмор от лика на 45-ия и 47-ия президент Доналд Тръмп“. Самият Тръмп пристигна в Южна Дакота с прелитане на новия президентски самолет Air Force One, предоставен като подарък от правителството на Катар.
- Старт на програмата „Акаунти Тръмп“: В навечерието на празника Министерството на финансите на САЩ разреши филантропски дарения под формата на акции, с които да се финансират т.нар. „Акаунти Тръмп“ – държавна програма за детски спестовни влогове. Според администрацията над 6 милиона семейства вече са се регистрирали за инициативата, която стартира официално днес.
Източници: NBC News, The Hill, Singjupost, ABC News, The New York Times
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕГА СИИУ И ЛЪЖАТА
Коментиран от #4
07:23 04.07.2026
2 Новичок
Коментиран от #17
07:23 04.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #15
07:24 04.07.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #1 от "ЕГА СИИУ И ЛЪЖАТА":Комунизмът е измислен от евреите.
07:25 04.07.2026
5 Напълно прав е
Бившите соц страни знаят кога свършва това, когато свършат парите на ДРуГИТЕ
Коментиран от #12
07:25 04.07.2026
6 Тея ги ислямизират
Ела Тръмпи в кочината да видиш бившите комунисти са най-големите комунисти. Крадът като за последно, Империя само за капиталисти-бивши комунисти правят.
07:25 04.07.2026
7 Бай Араб
07:26 04.07.2026
8 хехе
07:26 04.07.2026
9 Тея ги ислямизират
Ела Тръмпи в кочината да видиш бившите комунисти са най-големите капиталисти. Крадът като за последно, Империя само за капиталисти-бивши комунисти правят.
07:27 04.07.2026
10 авантгард
Пълна окачалка!
07:27 04.07.2026
11 Една истина
Не са нужни на обществото.
Коментиран от #18
07:28 04.07.2026
12 Витиня
До коментар #5 от "Напълно прав е":Единственото зло е алчността на капиталиста. Знае се, че е безкрайна...
07:32 04.07.2026
13 А най-голямата заплаха за света :
07:33 04.07.2026
14 Някой
Това на САЩ за комунизма е оправдание и като гонене на вещици. Правели по 20 преврата за 10 години в Латинска Америка. Самото отвращение от тях води към този резултат преди, там да се разпространява комунизма. В Китай е само на название, а си е див капитализъм.
07:33 04.07.2026
15 Да добавя...!
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И ЕС...и ЕС...!
07:34 04.07.2026
16 очевидец
Робите започнаха да схващат, че господарите не ги броят за хора.
07:35 04.07.2026
17 oт аминидстрациията
До коментар #2 от "Новичок":все пак се изхранваме от кликове и реклами!
ако трябва една и съща статия ще я публкуваме и няколко години , само коментари под нея да има
за рекламите е важно колко серсеемина кликат тука за нас това е доход
07:35 04.07.2026
18 Затова и...
До коментар #11 от "Една истина":...украинските спец-служби ги унищожават...!
И Тръмп се опитаха да унищожат...
07:36 04.07.2026
19 Хаха
Точно от такива е създадена неговата държава, на която чества 250 годишен юбилей!
Може ли такова лицемерии, епщайнецо!? Имай почит към предците си все пак!
07:37 04.07.2026
20 какво мислят индинаците днес?
цялата измет на света там е събрана като са изтребили местното население и сега говорят ден на независимостта
а къде са местните индинаци? във резерватите натъпкани
егати независимостта
07:38 04.07.2026
21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:40 04.07.2026
22 голям смях
07:41 04.07.2026
23 Дзак
07:46 04.07.2026