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Тръмп обяви комунизма за най-голямата заплаха за САЩ

Тръмп обяви комунизма за най-голямата заплаха за САЩ

4 Юли, 2026 07:13, обновена 4 Юли, 2026 07:19 542 23

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Американският президент свърза лявата идеология с новите имигранти и призова за бързото ѝ „прокуждане в изгнание“ преди междинните избори

Тръмп обяви комунизма за най-голямата заплаха за САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 4 юли българско време американският президент Доналд Тръмп даде официален старт на честванията по случай 250-годишнината от Деня на независимостта на САЩ с емблематична реч пред монумента на хълма Ръшмор в Южна Дакота.

Пред хиляди свои поддръжници Тръмп отправи изключително остри политически послания, превръщайки националния юбилей в арена за тежки идеологически атаки срещу политическите си опоненти броени месеци преди ключовите междинни избори за Конгрес.

„Комунист или патриот – не може и двете“

В речта си Тръмп директно противопостави американския патриотизъм на марксистката идеология.

  • „Можете да бъдете лоялни към Карл Маркс или можете да бъдете лоялни към Америка. Можете да бъдете комунист или можете да бъдете патриот. Не можете да бъдете и двете“, заяви категорично държавният глава.
  • Той увери присъстващите, че под негово ръководство „Америка никога няма да бъде комунистическа страна“.
  • Тръмп отправи директно предупреждение за „възраждаща се комунистическа заплаха“, като дефинира поддръжниците на тази идеология в САЩ по следния начин: „Комунистическата партия се състои от нелегални имигранти, престъпници и хора, които не искат да работят“.
  • Президентът призова за радикални мерки: „Ние ще ги прокудим бързо в изгнание и ще продължим да градим страната си по-голяма, по-добра и по-силна“.

Комунизмът като заплаха, по-голяма от Първата световна война и 11 септември

Речта на хълма Ръшмор е кулминацията на засилващата се през последните дни реторика на Белия дом, напомняща за епохата на Маккартизма и „Червената заплаха“ от средата на миналия век. През изминалата седмица Тръмп многократно определи комунизма като „екзистенциален рак“ и най-голямата заплаха за нацията от нейното основаване насам. По думите му, тази идеологическа вълна е по-опасна за САЩ от „Първата световна война, Втората световна война, Пърл Харбър и дори терористичните атаки от 11 септември“.

Повод за тези яростни атаки станаха неотдавнашните вътрешнопартийни избори на Демократическата партия в Ню Йорк и Колорадо, където кандидати, подкрепени от лявото крило и кмета на Ню Йорк Зоран Мамдани (самоопределящ се като демократичен социалист), спечелиха номинации. Тръмп и Републиканската партия умишлено заличават разликата между социалдемокрация и комунизъм, използвайки темата, за да мобилизират консервативните гласоподаватели и общностите от имигранти, избягали от исторически комунистически режими.

Какво още се случи в лагера на Тръмп през последните часове?

Освен идеологическите послания, подготовката за 4 юли премина под знака на метеорологични аномалии и нови административни решения:

  • Рекордни горещини и провалени събития: Вашингтон и голяма част от САЩ са обхванати от безпрецедентна гореща вълна с температури около 40°C (над 100°F). Поради опасност за здравето на гражданите, традиционният парад за Деня на независимостта в столицата Вашингтон беше официално отменен. Горещината затвори и организирания от Белия дом „Голям американски държавен панаир“ на Националната алея. Въпреки това Тръмп се закани по-късно днес да изнесе „изключително дълга реч“ във Вашингтон на открито, „просто за да докаже, че може да се справи с всичко“.
  • Лицето на Тръмп на хълма Ръшмор?: Часове преди речта говорителят на Белия дом Тейлър Роджърс предизвика сериозни коментари с официално изявление, че „не би имало по-добро допълнение към иконичния хълм Ръшмор от лика на 45-ия и 47-ия президент Доналд Тръмп“. Самият Тръмп пристигна в Южна Дакота с прелитане на новия президентски самолет Air Force One, предоставен като подарък от правителството на Катар.
  • Старт на програмата „Акаунти Тръмп“: В навечерието на празника Министерството на финансите на САЩ разреши филантропски дарения под формата на акции, с които да се финансират т.нар. „Акаунти Тръмп“ – държавна програма за детски спестовни влогове. Според администрацията над 6 милиона семейства вече са се регистрирали за инициативата, която стартира официално днес.

Източници: NBC News, The Hill, Singjupost, ABC News, The New York Times


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕГА СИИУ И ЛЪЖАТА

    10 0 Отговор
    ВСЪЩНОСТ ТЕ СТРОЯТ КОМУНИЗЪМ ...СВЯТ В КОЙТО СОБСТВЕННОСТТА ЩЕ Е НА ЕДИ ПРОЦЕНТ А СИЧИИИ ДРУГИ ША СА НА ПОДАЯНИЯ АКУ СИ ПОСЛУШЕН И БЕЗ НИИИИИЩО ТВОЕ.....

    Коментиран от #4

    07:23 04.07.2026

  • 2 Новичок

    11 0 Отговор
    Абе вчера вече коментирахте .Редакторе сами не си четете сайта пък искате ние да го четем.Пфу...

    Коментиран от #17

    07:23 04.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Комунистите в Брюксел унищожават България.

    Коментиран от #15

    07:24 04.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЕГА СИИУ И ЛЪЖАТА":

    Комунизмът е измислен от евреите.

    07:25 04.07.2026

  • 5 Напълно прав е

    2 8 Отговор
    Маргарет Тачър казва: вечно тлеещо зло в човешката душа, което обещава придобивки без усилия.
    Бившите соц страни знаят кога свършва това, когато свършат парите на ДРуГИТЕ

    Коментиран от #12

    07:25 04.07.2026

  • 6 Тея ги ислямизират

    2 1 Отговор
    Тихо и без шум, той за комунизъм говори ... Заплаха.
    Ела Тръмпи в кочината да видиш бившите комунисти са най-големите комунисти. Крадът като за последно, Империя само за капиталисти-бивши комунисти правят.

    07:25 04.07.2026

  • 7 Бай Араб

    1 6 Отговор
    Комунистическата партия се състои от НЕЛЕГАЛНИ ИМИГРАНТИ , ПРЕСТЪПНИЦИ И ХОРА КОИТО НЕ ИСКАТ ДА РАБОТЯТ

    07:26 04.07.2026

  • 8 хехе

    6 1 Отговор
    "Миротвореца" съвсем е изтрещял какъв комунизъм го гони и най-смешното е, че патриотите които са воювали за независимостта на обора според сегашните разбирания щяха да ги обявят за терористи.

    07:26 04.07.2026

  • 9 Тея ги ислямизират

    2 1 Отговор
    тихо и без шум, той за комунизъм говори ... Заплаха.
    Ела Тръмпи в кочината да видиш бившите комунисти са най-големите капиталисти. Крадът като за последно, Империя само за капиталисти-бивши комунисти правят.

    07:27 04.07.2026

  • 10 авантгард

    5 0 Отговор
    Този пак изтрещя.
    Пълна окачалка!

    07:27 04.07.2026

  • 11 Една истина

    5 0 Отговор
    Милиардерите са изроди!

    Не са нужни на обществото.

    Коментиран от #18

    07:28 04.07.2026

  • 12 Витиня

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Напълно прав е":

    Единственото зло е алчността на капиталиста. Знае се, че е безкрайна...

    07:32 04.07.2026

  • 13 А най-голямата заплаха за света :

    3 0 Отговор
    Синдромът на Шизофренията,в сламената глава на Тръмп...!

    07:33 04.07.2026

  • 14 Някой

    1 0 Отговор
    Един от кандидат президентите на САЩ бил комунист - Бърни Сандърс. Но демократическата партия го прецака за да пробута Байдън на по-предните избори, който в началото бе едва на 4-5 място по подкрепа.
    Това на САЩ за комунизма е оправдание и като гонене на вещици. Правели по 20 преврата за 10 години в Латинска Америка. Самото отвращение от тях води към този резултат преди, там да се разпространява комунизма. В Китай е само на название, а си е див капитализъм.

    07:33 04.07.2026

  • 15 Да добавя...!

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И ЕС...и ЕС...!

    07:34 04.07.2026

  • 16 очевидец

    2 0 Отговор
    🇪🇺🤡🤣В Европейската комисия служителите продължават да се възмущават от факта, че в жегата са им спрели климатиците и са оставили да работят само тези на етажа на европейските комисари и Урсула.
    Робите започнаха да схващат, че господарите не ги броят за хора.

    07:35 04.07.2026

  • 17 oт аминидстрациията

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Новичок":

    все пак се изхранваме от кликове и реклами!

    ако трябва една и съща статия ще я публкуваме и няколко години , само коментари под нея да има

    за рекламите е важно колко серсеемина кликат тука за нас това е доход

    07:35 04.07.2026

  • 18 Затова и...

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Една истина":

    ...украинските спец-служби ги унищожават...!
    И Тръмп се опитаха да унищожат...

    07:36 04.07.2026

  • 19 Хаха

    3 1 Отговор
    "нелегални имигранти, престъпници и хора, които не искат да работят“.

    Точно от такива е създадена неговата държава, на която чества 250 годишен юбилей!
    Може ли такова лицемерии, епщайнецо!? Имай почит към предците си все пак!

    07:37 04.07.2026

  • 20 какво мислят индинаците днес?

    4 1 Отговор
    каква държава може да е америка? създадена от престъпници избягали от затворите на англия , проститутки и златотърсачи?

    цялата измет на света там е събрана като са изтребили местното население и сега говорят ден на независимостта
    а къде са местните индинаци? във резерватите натъпкани

    егати независимостта

    07:38 04.07.2026

  • 21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    А доналдтръмпизма е вреден за ЦЕЛИЯ СВЯТ...

    07:40 04.07.2026

  • 22 голям смях

    2 1 Отговор
    заблудата на вярващите в демокрацията е че притежават нещо, а реално сичко е частно, включително правителството

    07:41 04.07.2026

  • 23 Дзак

    0 0 Отговор
    Идеологията често става прикритие за масова психоза. Това обществено състояние е идеално прикритие за психично болни садисти!

    07:46 04.07.2026