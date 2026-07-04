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Египет и Русия с исторически напредък по АЕЦ „Ел Дабаа“

Египет и Русия с исторически напредък по АЕЦ „Ел Дабаа“

4 Юли, 2026 22:34, обновена 4 Юли, 2026 22:39 712 14

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  • русия

Египетският президент нарече първата ядрена централа в страната „сбъдната мечта“, постигната благодарение на стратегическото партньорство с Москва

Египет и Русия с исторически напредък по АЕЦ „Ел Дабаа“ - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Строителството на първата атомна електроцентрала в Египет – АЕЦ „Ел Дабаа“, навлиза в своя най-съществен технологичен етап. В рамките на официална церемония, проведена чрез видеоконферентна връзка, египетският президент Абдел Фатах ас-Сиси и руският му колега Владимир Путин дадоха старт на монтирането на корпуса на реактора за Първи енергоблок. Събитието съвпадна с Деня на ядрената енергия в Египет.

В официалното си обръщение президентът Ас-Сиси изрази дълбока благодарност към Владимир Путин и руската държава за тяхното неизменно сътрудничество. Той описа проекта като „мечта, която най-накрая се превърна в реалност“ и подчерта, че централата ще затвърди лидерската позиция на Кайро в областта на мирната ядрена енергия. От своя страна руският президент Владимир Путин заяви, че централата ще осигури дългосрочна енергийна сигурност за нарастващата египетска икономика.

Паралелно с инсталирането на компонентите, Египет подписа и официална поръчка за доставка на руско ядрено гориво от държавната корпорация "Росатом", която ще покрие целия експлоатационен жизнен цикъл на реакторите.

Какво знаем за мегапроекта АЕЦ „Ел Дабаа“​

Проектът е най-мащабното икономическо сътрудничество между Кайро и Москва от изграждането на Асуанската язовирна стена насам. Ето ключовите параметри на ядрения обект:

  • Локация: Централата се намира в град Ел Дабаа (провинция Матрух) на брега на Средиземно море, разположен на около 300 км северозападно от Кайро.
  • Технология и мощност: Обектът ще включва четири модерни ядрени реактора от поколение "III+" с водно-воден енергиен реактор (ВВЕР-1200). Общата генерирана мощност ще бъде 4800 мегавата.
  • Инвестиция: Стойността на проекта възлиза на близо 30 милиарда долара. Русия финансира 85% от изграждането чрез отпускането на държавен заем за Кайро. Президентът Путин одобри и споразумение, според което Египет може да изплаща вноските си по кредита директно в руски рубли.
  • Очаквано пускане в експлоатация: Планира се Първи блок да започне търговска работа през 2028 г., а пълното завършване на четирите блока и свързването им към националната мрежа да приключи до 2029–2030 г.. Централата ще осигурява около 10% от ежедневното електропотребление на страната.

Източници: Presidency.eg, World Nuclear News, Egypt Independent, Xinhua


Египет
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Египет

    1 16 Отговор
    Акъл нямат - зорлем си строят втори Чернобил

    22:40 04.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ?????

    17 2 Отговор
    Уф.
    Кво да му коментираш?
    Просто Баце го стиснаха за топките(кинтите) и той унищожи Белене.
    А АЕЦ-ът вече щеше да работи и да се изкупува.
    Но пък Баце е при кинтите си.
    Честито!

    22:43 04.07.2026

  • 5 Без майтап

    0 9 Отговор
    ИСТОРИЧЕСКИ НАПРЕДЪК. ИСТОРИЧЕСКИ НАПРЕДАК ИМА И В ЕВРОПА. РАДЕВ НАСЛЕДИ ОРБАН. ВСЕ ПАК КАТО СТАВА ВЪПРОС ЗА ИСТОРИЯ КОЙ ЩЕ НАСЛЕДИ РАДЕВ.?

    22:45 04.07.2026

  • 6 Азбука КИРИЛИЦА.

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    От А до Я е ,и.

    22:48 04.07.2026

  • 7 Име

    2 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:54 04.07.2026

  • 8 Дзак

    0 0 Отговор
    Копие на Турската централа!

    22:57 04.07.2026

  • 9 Механик

    7 0 Отговор
    Е как така руснаците с троят АЕЦ?? СтоянГеоргиев ми каза, че руснака не може да произведе пирон, понеже е заседнал в 16-ти век с външните тоалетни.
    А тоалетните му са външни понеже руснаците нямат кокоши яйца и краве масло и по тази причина не му трябват.

    23:00 04.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А50

    2 0 Отговор
    Да ама там си нямат умнокрасиви

    23:25 04.07.2026

  • 14 Демократ

    1 4 Отговор
    Биби да не се услушва а ми да удря още докато не е зареден с гориво. Тия са следващите дето искат да правят атомна бомба

    23:26 04.07.2026