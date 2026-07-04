Египет и Русия с исторически напредък по АЕЦ „Ел Дабаа“

Строителството на първата атомна електроцентрала в Египет – АЕЦ „Ел Дабаа“, навлиза в своя най-съществен технологичен етап. В рамките на официална церемония, проведена чрез видеоконферентна връзка, египетският президент Абдел Фатах ас-Сиси и руският му колега Владимир Путин дадоха старт на монтирането на корпуса на реактора за Първи енергоблок. Събитието съвпадна с Деня на ядрената енергия в Египет.

В официалното си обръщение президентът Ас-Сиси изрази дълбока благодарност към Владимир Путин и руската държава за тяхното неизменно сътрудничество. Той описа проекта като „мечта, която най-накрая се превърна в реалност“ и подчерта, че централата ще затвърди лидерската позиция на Кайро в областта на мирната ядрена енергия. От своя страна руският президент Владимир Путин заяви, че централата ще осигури дългосрочна енергийна сигурност за нарастващата египетска икономика.

Паралелно с инсталирането на компонентите, Египет подписа и официална поръчка за доставка на руско ядрено гориво от държавната корпорация "Росатом", която ще покрие целия експлоатационен жизнен цикъл на реакторите.

Какво знаем за мегапроекта АЕЦ „Ел Дабаа“​

Проектът е най-мащабното икономическо сътрудничество между Кайро и Москва от изграждането на Асуанската язовирна стена насам. Ето ключовите параметри на ядрения обект:

Локация : Централата се намира в град Ел Дабаа (провинция Матрух) на брега на Средиземно море, разположен на около 300 км северозападно от Кайро.

: Централата се намира в град Ел Дабаа (провинция Матрух) на брега на Средиземно море, разположен на около 300 км северозападно от Кайро. Технология и мощност : Обектът ще включва четири модерни ядрени реактора от поколение "III+" с водно-воден енергиен реактор (ВВЕР-1200). Общата генерирана мощност ще бъде 4800 мегавата .

: Обектът ще включва четири модерни ядрени реактора от поколение "III+" с водно-воден енергиен реактор (ВВЕР-1200). Общата генерирана мощност ще бъде . Инвестиция : Стойността на проекта възлиза на близо 30 милиарда долара . Русия финансира 85% от изграждането чрез отпускането на държавен заем за Кайро. Президентът Путин одобри и споразумение, според което Египет може да изплаща вноските си по кредита директно в руски рубли.

: Стойността на проекта възлиза на близо . Русия финансира 85% от изграждането чрез отпускането на държавен заем за Кайро. Президентът Путин одобри и споразумение, според което Египет може да изплаща вноските си по кредита директно в руски рубли. Очаквано пускане в експлоатация: Планира се Първи блок да започне търговска работа през 2028 г., а пълното завършване на четирите блока и свързването им към националната мрежа да приключи до 2029–2030 г.. Централата ще осигурява около 10% от ежедневното електропотребление на страната.

Източници: Presidency.eg, World Nuclear News, Egypt Independent, Xinhua