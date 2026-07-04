Египет и Русия с исторически напредък по АЕЦ „Ел Дабаа“

Строителството на първата атомна електроцентрала в Египет – АЕЦ „Ел Дабаа“, навлиза в своя най-съществен технологичен етап. В рамките на официална церемония, проведена чрез видеоконферентна връзка, египетският президент Абдел Фатах ас-Сиси и руският му колега Владимир Путин дадоха старт на монтирането на корпуса на реактора за Първи енергоблок. Събитието съвпадна с Деня на ядрената енергия в Египет.
В официалното си обръщение президентът Ас-Сиси изрази дълбока благодарност към Владимир Путин и руската държава за тяхното неизменно сътрудничество. Той описа проекта като „мечта, която най-накрая се превърна в реалност“ и подчерта, че централата ще затвърди лидерската позиция на Кайро в областта на мирната ядрена енергия. От своя страна руският президент Владимир Путин заяви, че централата ще осигури дългосрочна енергийна сигурност за нарастващата египетска икономика.
Паралелно с инсталирането на компонентите, Египет подписа и официална поръчка за доставка на руско ядрено гориво от държавната корпорация "Росатом", която ще покрие целия експлоатационен жизнен цикъл на реакторите.
Какво знаем за мегапроекта АЕЦ „Ел Дабаа“
Проектът е най-мащабното икономическо сътрудничество между Кайро и Москва от изграждането на Асуанската язовирна стена насам. Ето ключовите параметри на ядрения обект:
- Локация: Централата се намира в град Ел Дабаа (провинция Матрух) на брега на Средиземно море, разположен на около 300 км северозападно от Кайро.
- Технология и мощност: Обектът ще включва четири модерни ядрени реактора от поколение "III+" с водно-воден енергиен реактор (ВВЕР-1200). Общата генерирана мощност ще бъде 4800 мегавата.
- Инвестиция: Стойността на проекта възлиза на близо 30 милиарда долара. Русия финансира 85% от изграждането чрез отпускането на държавен заем за Кайро. Президентът Путин одобри и споразумение, според което Египет може да изплаща вноските си по кредита директно в руски рубли.
- Очаквано пускане в експлоатация: Планира се Първи блок да започне търговска работа през 2028 г., а пълното завършване на четирите блока и свързването им към националната мрежа да приключи до 2029–2030 г.. Централата ще осигурява около 10% от ежедневното електропотребление на страната.
Източници: Presidency.eg, World Nuclear News, Egypt Independent, Xinhua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Египет
22:40 04.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ?????
Кво да му коментираш?
Просто Баце го стиснаха за топките(кинтите) и той унищожи Белене.
А АЕЦ-ът вече щеше да работи и да се изкупува.
Но пък Баце е при кинтите си.
Честито!
22:43 04.07.2026
5 Без майтап
22:45 04.07.2026
6 Азбука КИРИЛИЦА.
До коментар #3 от "Овчар":От А до Я е ,и.
22:48 04.07.2026
7 Име
22:54 04.07.2026
8 Дзак
22:57 04.07.2026
9 Механик
А тоалетните му са външни понеже руснаците нямат кокоши яйца и краве масло и по тази причина не му трябват.
23:00 04.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 А50
23:25 04.07.2026
14 Демократ
23:26 04.07.2026