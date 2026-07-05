Удари в Крим и вълна от дронове срещу Русия

Назначеният от Кремъл губернатор на Крим Сергей Аксьонов съобщи, че един мъж е убит, а двама души, включително 10-годишно дете, са ранени при атака на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Северен Крим.

Информацията бе потвърдена от руското Министерство на отбраната, което уточни, че нападенията са част от мащабна координирана офанзива с безпилотни апарати. По данни на местните власти, към 3:30 часа българско време на 5 юли,ПВО системите в региона остават в пълна бойна готовност поради опасения от вторични вълни.

Още новини от Украйна

Парализа в Санкт Петербург и Кронщад

Извън пределите на Крим, Киев предприе една от най-мащабните си операции за дълбоки удари навътре в руската територия. Президентът на Украйна Володимир Зеленски официално потвърди, че украински дронове са поразили ключовия петролен терминал в Санкт Петербург. По думите му целта е „инфраструктура, която генерира приходи за руската война“.

Допълнително е ударена и руската военноморска база в Кронщад. Губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов призна за атаката. В опит да се спре навигацията на дроновете, руските власти спешно спряха полетите на летище „Пулково“ и ограничиха градския мобилен интернет.

Мащаб на операцията и щети по енергийната мрежа

Над 500 въздушни цели: Руското военно ведомство твърди, че е прехванало стотици апарати, включително 494 дрона и 10 крилати ракети.

Руското военно ведомство твърди, че е прехванало стотици апарати, включително 494 дрона и 10 крилати ракети. Пълно затъмнение в Белгород: Пограничният град Белгород остана почти напълно без електричество и водоснабдяване след тежки нощни удари по енергийната инфраструктура.

Пограничният град Белгород остана почти напълно без електричество и водоснабдяване след тежки нощни удари по енергийната инфраструктура. Пожари в Ленинградска област: Губернаторът Александър Дрозденко потвърди, че отломки са паднали и в голямото балтийско пристанище Висоцк.

Губернаторът Александър Дрозденко потвърди, че отломки са паднали и в голямото балтийско пристанище Висоцк. Жертви в Брянск: Официално се съобщава за още един загинал цивилен в Брянска област.

Експертите определят тази координирана вълна като „асиметричен отговор“ на Киев след опустошителните руски атаки срещу украинската столица по-рано през седмицата, както и опит за силен натиск преди предстоящата среща на върха на НАТО.