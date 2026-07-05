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Удари в Крим и вълна от дронове срещу Русия
  Тема: Украйна

Удари в Крим и вълна от дронове срещу Русия

5 Юли, 2026 03:37, обновена 5 Юли, 2026 03:40 657 9

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Един загинал при нападение на полуострова, масирани украински атаки парализираха Санкт Петербург и гранични региони

Удари в Крим и вълна от дронове срещу Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Назначеният от Кремъл губернатор на Крим Сергей Аксьонов съобщи, че един мъж е убит, а двама души, включително 10-годишно дете, са ранени при атака на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Северен Крим.

Информацията бе потвърдена от руското Министерство на отбраната, което уточни, че нападенията са част от мащабна координирана офанзива с безпилотни апарати. По данни на местните власти, към 3:30 часа българско време на 5 юли,ПВО системите в региона остават в пълна бойна готовност поради опасения от вторични вълни.

Още новини от Украйна

Парализа в Санкт Петербург и Кронщад

Извън пределите на Крим, Киев предприе една от най-мащабните си операции за дълбоки удари навътре в руската територия. Президентът на Украйна Володимир Зеленски официално потвърди, че украински дронове са поразили ключовия петролен терминал в Санкт Петербург. По думите му целта е „инфраструктура, която генерира приходи за руската война“.

Допълнително е ударена и руската военноморска база в Кронщад. Губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов призна за атаката. В опит да се спре навигацията на дроновете, руските власти спешно спряха полетите на летище „Пулково“ и ограничиха градския мобилен интернет.

Мащаб на операцията и щети по енергийната мрежа

  • Над 500 въздушни цели: Руското военно ведомство твърди, че е прехванало стотици апарати, включително 494 дрона и 10 крилати ракети.
  • Пълно затъмнение в Белгород: Пограничният град Белгород остана почти напълно без електричество и водоснабдяване след тежки нощни удари по енергийната инфраструктура.
  • Пожари в Ленинградска област: Губернаторът Александър Дрозденко потвърди, че отломки са паднали и в голямото балтийско пристанище Висоцк.
  • Жертви в Брянск: Официално се съобщава за още един загинал цивилен в Брянска област.

Експертите определят тази координирана вълна като „асиметричен отговор“ на Киев след опустошителните руски атаки срещу украинската столица по-рано през седмицата, както и опит за силен натиск преди предстоящата среща на върха на НАТО.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всеки ден побеждавате Русия със

    4 30 Отговор
    статии, а пък Константиновка изгуби стратегическо значение.😃

    Коментиран от #6, #7

    03:44 05.07.2026

  • 2 Националист

    29 8 Отговор
    Слава на Украйна и на украинската храбра армия – защитницата на Стария континент от агресия и заплахи, които отново напомнят за мрачни времена.
    Заедно сме! Силни сме!
    Единна Европа – за мир, свобода и бъдеще!
    Помни миналото, бори се за настоящето и гради бъдещето с мъдрост и единство.
    🇧🇬🇺🇦🇩🇪🇮🇹🇯🇵

    Коментиран от #3

    03:51 05.07.2026

  • 3 Един минус от мен

    3 30 Отговор

    До коментар #2 от "Националист":

    за славене на терористичният и фашистки режим в Украйна!

    03:54 05.07.2026

  • 4 Козлодуй

    7 2 Отговор
    За сега, Украйна е принудена да воюва с агресора, с ръце, вързани зад гърба. Ако САЩ и НАТО я освободят от оковите, войната ще приключи само за няколко месеца. Мдааа, Русия е ядрена държава, колкото китайците са извънземни.

    04:13 05.07.2026

  • 5 Инак не е реципрочно

    4 2 Отговор
    Руснаците нанесоха много повече щети, съвсем не по военни обекти.
    Трябва да им се върне.

    04:14 05.07.2026

  • 6 Вселенски

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Всеки ден побеждавате Русия със":

    Украйна тепърва започва да воюва...

    04:22 05.07.2026

  • 7 Подробност със стратегическо значение

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Всеки ден побеждавате Русия със":

    Над 39 000 убити окупатори за юни месец. И ще се увеличават.

    04:28 05.07.2026

  • 8 Кирил Буданов

    8 2 Отговор
    Руснаците, ще трябва да свикват с това. За в бъдеще ще увеличим чувствително интензитета и точността на безпилотните апарати, морските дронове и на последния тунинг, Фламинго.

    04:28 05.07.2026

  • 9 Удри баце

    2 0 Отговор
    Удри!

    04:54 05.07.2026

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