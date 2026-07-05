Удари в Крим и вълна от дронове срещу Русия

Назначеният от Кремъл губернатор на Крим Сергей Аксьонов съобщи, че един мъж е убит, а двама души, включително 10-годишно дете, са ранени при атака на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Северен Крим.
Информацията бе потвърдена от руското Министерство на отбраната, което уточни, че нападенията са част от мащабна координирана офанзива с безпилотни апарати. По данни на местните власти, към 3:30 часа българско време на 5 юли,ПВО системите в региона остават в пълна бойна готовност поради опасения от вторични вълни.
Парализа в Санкт Петербург и Кронщад
Извън пределите на Крим, Киев предприе една от най-мащабните си операции за дълбоки удари навътре в руската територия. Президентът на Украйна Володимир Зеленски официално потвърди, че украински дронове са поразили ключовия петролен терминал в Санкт Петербург. По думите му целта е „инфраструктура, която генерира приходи за руската война“.
Допълнително е ударена и руската военноморска база в Кронщад. Губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов призна за атаката. В опит да се спре навигацията на дроновете, руските власти спешно спряха полетите на летище „Пулково“ и ограничиха градския мобилен интернет.
Мащаб на операцията и щети по енергийната мрежа
- Над 500 въздушни цели: Руското военно ведомство твърди, че е прехванало стотици апарати, включително 494 дрона и 10 крилати ракети.
- Пълно затъмнение в Белгород: Пограничният град Белгород остана почти напълно без електричество и водоснабдяване след тежки нощни удари по енергийната инфраструктура.
- Пожари в Ленинградска област: Губернаторът Александър Дрозденко потвърди, че отломки са паднали и в голямото балтийско пристанище Висоцк.
- Жертви в Брянск: Официално се съобщава за още един загинал цивилен в Брянска област.
Експертите определят тази координирана вълна като „асиметричен отговор“ на Киев след опустошителните руски атаки срещу украинската столица по-рано през седмицата, както и опит за силен натиск преди предстоящата среща на върха на НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всеки ден побеждавате Русия със
Коментиран от #6, #7
03:44 05.07.2026
2 Националист
Заедно сме! Силни сме!
Единна Европа – за мир, свобода и бъдеще!
Помни миналото, бори се за настоящето и гради бъдещето с мъдрост и единство.
🇧🇬🇺🇦🇩🇪🇮🇹🇯🇵
Коментиран от #3
03:51 05.07.2026
3 Един минус от мен
До коментар #2 от "Националист":за славене на терористичният и фашистки режим в Украйна!
03:54 05.07.2026
4 Козлодуй
04:13 05.07.2026
5 Инак не е реципрочно
Трябва да им се върне.
04:14 05.07.2026
6 Вселенски
До коментар #1 от "Всеки ден побеждавате Русия със":Украйна тепърва започва да воюва...
04:22 05.07.2026
7 Подробност със стратегическо значение
До коментар #1 от "Всеки ден побеждавате Русия със":Над 39 000 убити окупатори за юни месец. И ще се увеличават.
04:28 05.07.2026
8 Кирил Буданов
04:28 05.07.2026
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04:54 05.07.2026