Украйна: Михайло Федоров настоя за избори

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Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров призова в страната да се проведат избори дори в условията на война. "Сложността не означава невъзможност", отбеляза той.

Бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров призова да се намери законен, безопасен и реалистичен механизъм, който ще позволи в страната да се проведат избори дори в условията на война. "Ако войната продължи още година, две или три, може ли Русия да получи правото да определя кога украинците отново ще могат да избират своята власт? Убеден съм, че не. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия", заяви Федоров във видеообръщение в Ютюб.

"Сложността не означава невъзможност"

Същевременно Федоров призна, че възобновяването на пълноценния демократичен процес ще е сложно, тъй като правото на глас трябва да бъде гарантирано и на военните, украинците зад граница и хората във фронтовите региони. Той изтъкна и важността на осигуряването на независимост на институциите и на доверието в резултата. "Сложността обаче не означава невъзможност. Украйна вече много пъти е правила неща, които светът е смятал за невъзможни."

Федоров отбеляза и, че смята за "особено опасно" възникването на чувството в обществото, че основен критерий за назначаването на човек на някаква длъжност е "не неговият професионализъм, не резултатността и не способността за промяна на страната, а личната му лоялност към системата".

Оставката на Михайло Федоров

Михайло Федоров обяви, че подава оставка от поста министър на отбраната на 15 юли. Една от причините бяха неговите разногласия с главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски. След напускането на Федоров в редица украински градове се проведоха протести срещу решението на президента Володимир Зеленски за оставката на министъра.

Участниците в протестите са на мнението, че Федоров е бил един от най-ефективните министри във военното ведомство през последните години. Някои протестиращи открито изразяваха недоволство от управлението на армията, отбелязвайки, че свързват реформите и модернизацията на армията именно с Федоров.

Кой иска избори в Украйна

"Политико" пише по същия повод, че Путин и политиците, подкрепящи Русия, отдавна се опитват да представят управлението на Зеленски като нелегитимно. Изданието припомня, че украинският президент беше избран с огромно мнозинство през 2019 година, но оттогава в страната не са се провеждали избори.

Въпреки че Зеленски бе подложен на натиск да проведе избори включително от президента на САЩ Доналд Тръмп, той твърдо поддържа становището, че те не могат да се състоят по време на война, посочва "Политико". Същевременно изтъква, че през февруари Зеленски предложи избори в замяна на примирие, но Путин продължи войната.

Зеленски все още не е отговорил на видеото на Федоров.