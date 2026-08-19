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Украйна: Михайло Федоров настоя за избори
  Тема: Украйна

Украйна: Михайло Федоров настоя за избори

19 Август, 2026 22:00 768 13

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • михайло федоров-
  • олександър сирски-
  • донбас-
  • крим

"Политико" пише по същия повод, че Путин и политиците, подкрепящи Русия, отдавна се опитват да представят управлението на Зеленски като нелегитимно

Украйна: Михайло Федоров настоя за избори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
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Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров призова в страната да се проведат избори дори в условията на война. "Сложността не означава невъзможност", отбеляза той.

Бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров призова да се намери законен, безопасен и реалистичен механизъм, който ще позволи в страната да се проведат избори дори в условията на война. "Ако войната продължи още година, две или три, може ли Русия да получи правото да определя кога украинците отново ще могат да избират своята власт? Убеден съм, че не. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия", заяви Федоров във видеообръщение в Ютюб.

"Сложността не означава невъзможност"

Същевременно Федоров призна, че възобновяването на пълноценния демократичен процес ще е сложно, тъй като правото на глас трябва да бъде гарантирано и на военните, украинците зад граница и хората във фронтовите региони. Той изтъкна и важността на осигуряването на независимост на институциите и на доверието в резултата. "Сложността обаче не означава невъзможност. Украйна вече много пъти е правила неща, които светът е смятал за невъзможни."

Федоров отбеляза и, че смята за "особено опасно" възникването на чувството в обществото, че основен критерий за назначаването на човек на някаква длъжност е "не неговият професионализъм, не резултатността и не способността за промяна на страната, а личната му лоялност към системата".

Оставката на Михайло Федоров

Михайло Федоров обяви, че подава оставка от поста министър на отбраната на 15 юли. Една от причините бяха неговите разногласия с главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски. След напускането на Федоров в редица украински градове се проведоха протести срещу решението на президента Володимир Зеленски за оставката на министъра.

Участниците в протестите са на мнението, че Федоров е бил един от най-ефективните министри във военното ведомство през последните години. Някои протестиращи открито изразяваха недоволство от управлението на армията, отбелязвайки, че свързват реформите и модернизацията на армията именно с Федоров.

Кой иска избори в Украйна

"Политико" пише по същия повод, че Путин и политиците, подкрепящи Русия, отдавна се опитват да представят управлението на Зеленски като нелегитимно. Изданието припомня, че украинският президент беше избран с огромно мнозинство през 2019 година, но оттогава в страната не са се провеждали избори.

Въпреки че Зеленски бе подложен на натиск да проведе избори включително от президента на САЩ Доналд Тръмп, той твърдо поддържа становището, че те не могат да се състоят по време на война, посочва "Политико". Същевременно изтъква, че през февруари Зеленски предложи избори в замяна на примирие, но Путин продължи войната.

Зеленски все още не е отговорил на видеото на Федоров.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Видьо Видев

    3 15 Отговор
    ДГИ-Движение Граждански Инициативи

    Българи! Да действаме! Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г

    Да направим всички паметни плочи с петолъчки на чакъл!

    Коментиран от #5

    22:02 19.08.2026

  • 2 андрейчо що не го оплавате във факти ?

    9 1 Отговор
    На родителите на командира на 3-ти армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна, основателя на Азовския полк, националиста Андрей Билецки, бяха донесени цветя с траурна лента

    22:04 19.08.2026

  • 3 Хе хе...

    11 2 Отговор
    Абе май май се готвят да лъзнат зеле наркомана по пързалката, евроатлантическите му "приятели".

    22:04 19.08.2026

  • 4 Гост

    11 0 Отговор
    Тя работата на Зеленски отдавна върви към "събуй гащи", но пустата му алчност и властолюбие насита нямат. Пък и от война най-много се печели и оръжейните фирми и брюкселските и киевските политикани, дето си дялкат комисионните за сметка на убитите украинци и руснаци. Пък евробалъците -данъкоплатци плащат ли плащат!

    Коментиран от #7

    22:07 19.08.2026

  • 5 Лопата Орешник

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Видьо Видев":

    Да срутим и АЕЦ, всички язовири и училища, Аспарухов мост и моста на Витиня, големите болници и малкото останали военни поделения! Все пак всичко е построено от комунистите, калъф безроден! Да срутим цялата държава направо, че като се замисля, всичко е строено от ония ужасни хора, комунистите!

    Коментиран от #10

    22:07 19.08.2026

  • 6 ДойчеВечер

    6 1 Отговор
    И значи щом Федеров иска избори е агент на Путин!! Поредният шедьовър от ДВ 🤣

    Коментиран от #8

    22:13 19.08.2026

  • 7 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Не просто рижия перчем търси начин как да помогне на Путин

    22:20 19.08.2026

  • 8 Соломон

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "ДойчеВечер":

    Агента на Путин е Тръмп

    22:21 19.08.2026

  • 9 Ало, ало

    7 0 Отговор
    Абе, няКОЙ друг е настоял. Феодоров просто предава съобщението..

    22:28 19.08.2026

  • 10 Аааааа нема,нема

    0 5 Отговор

    До коментар #5 от "Лопата Орешник":

    Само петолъчките и петолъчните.Долу!

    22:32 19.08.2026

  • 11 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Клоуна с Майдан го сложиха на власт ЦРУ и с Майдан ще го обесят. Това е

    22:35 19.08.2026

  • 12 Много,

    1 0 Отговор
    ама много бърза момчето на 35г.

    22:52 19.08.2026

  • 13 Камаз

    1 0 Отговор
    Избори в украйна трябваше да има преди една година.Зеленски е нелигитимен.Защо Путин да преговоря с тоя никаквец.

    23:20 19.08.2026