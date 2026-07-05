Трагедията във Венецуела: Жертвите вече са 2 954

Броят на загиналите при катастрофалното двойно земетресение, което разтърси Венецуела на 24 юни, достигна 2954 души, съобщиха официалните власти в страната. По последни данни към 3:45 часа българско време на 5 юли 2026 г., броят на ранените е нараснал до 16 592 души. Бедствието се превърна в една от най-тежките сеизмични катастрофи в историята на Латинска Америка за последния век.

Какво знаем за бедствието до момента:

Хронология на трусовете: Земетресението удари на 24 юни в северозападната и централната част на страната. В рамките на едва 39 секунди бяха регистрирани два изключително мощни последователни труса с магнитуд 7,2 и 7.5 по скалата на Рихтер. Епицентърът им е локализиран в община Вероес (щат Яракуй).

Земетресението удари на 24 юни в северозападната и централната част на страната. В рамките на едва 39 секунди бяха регистрирани два изключително мощни последователни труса с по скалата на Рихтер. Епицентърът им е локализиран в община Вероес (щат Яракуй). Епицентър на разрушенията: Най-тежко засегнат е крайбрежният щат Ла Guайра , както и столицата Каракас. До момента в страната са регистрирани над 890 вторични труса, които допълнително усложняват обстановката.

Най-тежко засегнат е крайбрежният щат , както и столицата Каракас. До момента в страната са регистрирани над 890 вторични труса, които допълнително усложняват обстановката. Хуманитарна криза и щети: Повече от 16 000 души са останали напълно без покрив. Официално са потвърдени над 190 напълно срутени сгради, а стотици други (включително болници и училища) са претърпели сериозни конструктивни щети. Прекъсванията в електрозахранването, водоснабдяването и телекомуникациите остават масови.

Повече от 16 000 души са останали напълно без покрив. Официално са потвърдени над 190 напълно срутени сгради, а стотици други (включително болници и училища) са претърпели сериозни конструктивни щети. Прекъсванията в електрозахранването, водоснабдяването и телекомуникациите остават масови. Спасителни операции: Десет дни след трусовете международните и местните екипи постепенно започват да прекратяват претърсването за оцелели под отломките. До момента успешно са спасени 6462 души. Моpгите в страната са препълнени, а идентифицирането на телата е затруднено поради липса на средства за ДНК тестове.

Десет дни след трусовете международните и местните екипи постепенно започват да прекратяват претърсването за оцелели под отломките. До момента успешно са спасени 6462 души. Моpгите в страната са препълнени, а идентифицирането на телата е затруднено поради липса на средства за ДНК тестове. Международна помощ: На място оперират агенции на ООН (УНИЦЕФ, ОЧА), съвместно с Международния Червен кръст. Изградени са полеви болници от САЩ и Индия за подпомагане на рухналата местна здравна система. Венецуела и Международният валутен фонд (МВФ) подготвят фонд за възстановяване на стойност 200 милиона долара.

Източници: БТА, NOVA, OCHA, ReliefWeb, CNN