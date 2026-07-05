Тръмп: Европа се превръща в Третия свят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към европейските лидери заради либералния им подход към миграцията.

В поредица от публикации в социалните си мрежи държавният глава заяви, че Старият континент вече започва да изпитва тежките последици от приемането на нелегални мигранти.

„Европа започва да разбира, че когато приемаш престъпници от Третия свят, самата ти се превръщаш в страна от Третия свят“, написа Тръмп в платформата си Truth Social. Американският лидер подчерта, че тези деструктивни процеси се случват изключително бързо – „с мигане на окото“. Той допълни, че е бил избран на поста „точно навреме“, за да предотврати подобен сценарий в Съединените щати.

Предизборна реторика и вътрешни критики

Освен към европейските правителства, Тръмп насочи атаките си и към своите вътрешнополитически опоненти. Той разкритикува Демократическата партия, използвайки иронични квалификации, и ги обвини, че политиките им биха довели САЩ до същата криза, пред която е изправена Европа в момента.

През последните месеци администрацията на Тръмп значително засили реториката си срещу нелегалната миграция, заплашвайки с масови депортации и блокиране на процедури за граждани от десетки рискови държави. Според него без строг контрол и експулсиране на компрометирани лица, всяка развита нация рискува да бъде залята от престъпност.

Геополитическо раздалечаване

Изявлението идва в момент на сериозно охлаждане на отношенията между Вашингтон и Брюксел. Белият дом вече предприе редица стъпки за преразглеждане на ангажиментите си към сигурността на континента, включително планове за намаляване на американския военен контингент в страни като Германия, Италия и Испания. Тръмп настоява европейските държави да поемат пълна финансова и оперативна отговорност за собствената си отбрана и вътрешна сигурност.

Източници: Donald Trump Archive via Roll Call, Demócrata, Bloomberg TV Bulgaria