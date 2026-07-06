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Нощен ужас: Руска атака уби петима в Киев
  Тема: Украйна

Нощен ужас: Руска атака уби петима в Киев

6 Юли, 2026 02:30, обновена 6 Юли, 2026 06:01 3 734 80

  • киев-
  • атака-
  • ракети-
  • русия-
  • украйна

Столицата на Украйна е подложена на нов комбиниран въздушен удар с балистични ракети и дронове, който предизвика разрушения в жилищни райони и заклещи хора под развалините

Нощен ужас: Руска атака уби петима в Киев - 1
Снимка: t.me/znua_live
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко петима души загинаха, а седем други бяха ранени при нова масирана руска атака срещу украинската столица, съобщи началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко в Telegram. Двама от пострадалите са настанени в болница, а спасителните операции в най-тежко засегнатите райони продължават.

Ситуацията по райони в столицата

Въздушният удар е нанесен на вълни, комбинирайки балистични и крилати ракети, както и десетки безпилотни летателни апарати. Според местните власти щетите са концентрирани в няколко ключови зони:

  • Подилски район: Частично се срути многоетажна жилищна сграда. Кметът на града Виталий Кличко обяви, че спасителите са успели да евакуират 15 души, включително три жени и шест деца, от горните етажи.
  • Дарницки район: Поразени са три жилищни блока. Има сериозни опасения, че под отломките все още има затрупани цивилни граждани.
  • Голосеевски район: Регистрирани са щети по нежилищни постройки, складови помещения и гаражи.

Контекст и предупреждения

Атаката започна само часове след като президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди в редовното си обръщение, че руските сили подготвят мащабен удар. Стотици жители на Киев потърсиха убедителна защита в подземните метростанции и паркинги, докато системите за противовъздушна отбрана (ПВО) бяха ангажирани с падащите отломки и ракети.

Нападението се случва броени дни след предишната голяма офанзива срещу Киев на 2 юли, при която загинаха над 30 души, и съвпада с подготовката за предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара.

Източници: Telegram, БТА, The Kyiv Independent


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мухахаха

    50 2 Отговор

    До коментар #1 от "pyzки фейкове":

    Да ама сега кирки летят

    03:02 06.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    11 59 Отговор
    Трябва друг начин за справяне с напаста Русия.Само защута и отстраняване само тия от Кремъл снайпера.Или всичко насочено към свърталишето Кремъл.

    Коментиран от #8, #11

    03:03 06.07.2026

  • 6 оо, забравих

    43 2 Отговор
    Най-новата опорка, (поне за мен, някой може и да я е чувал вече), е че ЕССР не искали да се намесят здраво в конфликта в Украйна, защото руснаците щели да загубят войната бързо и болезнено и така можело да се почувстват притиснати и да ползват ядрено оръжие, а това значело, че никой не печели. Затова тактиката им била да унижават систематично руснаците....

    Коментиран от #25, #41

    03:03 06.07.2026

  • 7 И Киев е Руски

    47 5 Отговор
    Режимът на контролираната от Киев територия е терористичен.

    Методите им са добре известни: война срещу цивилното население, всичко в духа на идеологическите им предшественици, бандеровците. Просто трябва да увеличим бдителността и Вниманието. Те нямат никакви морални или правни ограничения. Напротив, me ca nogkpeпяни и ръководени по този въпрос от Лондон, Брюксел и Вашингтон. Те трябва да бъдат лишени от възможността да действат kakmo cu noискат. Нацистите в украинските въоръжени сили не трябва да имат гориво, електричество, мостове, железопътни линии.

    Коментиран от #40, #58

    03:05 06.07.2026

  • 8 има и дрьг начин

    50 5 Отговор

    До коментар #5 от "Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб":

    Хващаш пътя към фронта и побеждаваш руснаците, вместо за пореден път да казваш какво трябва да направи някой друг, за да се реализират болните ти блянове!

    03:06 06.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И Киев е Руски

    38 7 Отговор
    „Уважаеми президент Путин, продължавайте с добрата работа. Време е това да спре, ние ви подкрепяме.“ - Това е само началото

    Коментиран от #62

    03:12 06.07.2026

  • 11 Ехо муциии

    20 2 Отговор

    До коментар #5 от "Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб":

    Сънуваш

    03:13 06.07.2026

  • 12 Нашмъркан потник

    30 6 Отговор
    Краварската ПВО работи като ууукраинска Зазка, хахахах

    03:19 06.07.2026

  • 13 Где Сирски?

    33 5 Отговор
    Намерихте ли му тиквaтa? На 80 км от “гаража”?

    03:22 06.07.2026

  • 14 УрСульо

    27 6 Отговор
    Това трябва да стане ежедневна традиция.

    03:46 06.07.2026

  • 15 Това част от масирания

    34 5 Отговор
    40 дневен натиск върху Русия който обеща господин зеленски ли е да запитам. Явно добре се справя ,, президента,, .

    04:01 06.07.2026

  • 16 Баба Гошка

    24 8 Отговор
    Нямат ли бамби за масово ззачистване на биоматРиал тез руснаци бре? Хайде, на никого няма да липсват кийфзоопланктона. Преди и малкото останали там да ни дойдат на пълна пожизнена издръжка. До последната, дет още не сей изнесла

    04:04 06.07.2026

  • 17 Град София

    37 8 Отговор
    Путин се събуди най после! С кафявата чума трябва по строго!

    Коментиран от #64

    04:07 06.07.2026

  • 18 Абе, глупости, Украйна побеждава,

    38 5 Отговор
    е, и вчера Константиновка просто изгуби стратегическо значение.

    04:13 06.07.2026

  • 19 Софиянец

    21 4 Отговор
    Красота 🍻

    04:16 06.07.2026

  • 20 Ненормалните Урко фашисти празнуват

    28 8 Отговор
    Зеления днес пак ще реве и проси

    04:23 06.07.2026

  • 21 Зеленски защо пали и убива също

    27 3 Отговор
    Ми то му се връща каквото сам си направи. Защо посегна на бутиковия град Кронщад предградие на Питер.

    Коментиран от #67

    04:26 06.07.2026

  • 22 Кирил

    10 31 Отговор
    Рашистко безсилие.
    Скоро ще има Украинска балистика по москва

    Коментиран от #38

    04:32 06.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Рублевка

    33 7 Отговор
    В сравнение със Запада, Путин е майка Тереза. Чак сега започна тотално унищожение на украинската промишленост, в която акции имат и руските олигарси. Жилищните квартали не ги е започнал и няма намерение.

    04:36 06.07.2026

  • 25 Нищо

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "оо, забравих":

    Не ти разбрах.

    04:42 06.07.2026

  • 26 Да изтряскат Рада та и толкоз

    22 4 Отговор
    И резидентската резиденция тя е празна и без друго, наркомана е в бункера. Имам предвид другия бункер.

    04:52 06.07.2026

  • 27 Последния Софиянец

    7 17 Отговор
    До като не висне бункерното с ботокса от башнята мир няма да има!

    04:53 06.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Рублевка

    9 19 Отговор
    кабаев бомби многоетажки, а на фронта самагонените орди пълнят чувалите!

    04:56 06.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Последния Софиянец

    8 20 Отговор

    До коментар #28 от "Асен Василев довърши копейките":

    Примитивната съдрана копейка си иска, опашки за хляб, тиня , терор и огради, свободата не му понася!

    05:00 06.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 хихи

    19 4 Отговор
    а в същото време ВСУ бавно(поради недостатъчната подкрепа от руската армия) настъпват към Киев...

    Коментиран от #35

    05:03 06.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Сатана Z

    7 12 Отговор

    До коментар #33 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Супер, това лято ще вадят бакшиша с имплантите в зурлата от мазето, времето му изтече!

    05:07 06.07.2026

  • 37 Новини от последните минути

    6 22 Отговор
    На кадрите се вижда как украински изтребител МиГ-29 пуска авиобомба по струпване на руски оператори на дронове в промишлената зона на града. След експлозията сградата е почти напълно разрушена.

    От оперативно-тактическата групировка войски „Изток“ съобщиха във Facebook, че Константиновка се намира в тяхната зона на отговорност. По думите на военните градът остава под контрола на подразделенията на Силите за отбрана на Украйна, въпреки че в отделни райони продължават интензивни бойни действия.

    „Опитите на руснаците да проникнат в града се разкриват своевременно, окупаторите се унищожават, а по логистичните маршрути и местата за съсредоточаване на жива сила ,се нанасят масирани огневи удари".

    Коментиран от #42, #61

    05:10 06.07.2026

  • 38 Ба бааааа

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "Кирил":

    Бълнуваш

    05:18 06.07.2026

  • 39 стоян георгиев

    19 5 Отговор
    киiф и лвоf са основните фашистки центрове използвани от запада! Трябва да бъдат изравнени!

    05:38 06.07.2026

  • 40 Европеец

    10 5 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    Прав си..... Но защо Либералния Путин все още се бави и не приключва с хунтата в Киев....

    Коментиран от #43

    05:44 06.07.2026

  • 41 Лорда

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "оо, забравих":

    Готина е, и аз сефте я чувам.

    05:56 06.07.2026

  • 42 Оня

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "Новини от последните минути":

    А бе ти на боб ли гледаш или на кафе?

    05:58 06.07.2026

  • 43 стоян георгиев

    5 17 Отговор

    До коментар #40 от "Европеец":

    Нали опитва 5та година бе мусор, над милион и половина вата замина за крематорките в блатата!

    Коментиран от #44, #46, #49

    06:00 06.07.2026

  • 44 Оня

    13 1 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    Ти ли ги брои бе убавец?

    06:02 06.07.2026

  • 45 Е, те нали Украйна побеждава, нищо, че

    14 2 Отговор
    вчера и Константиновка изгуби каквото и да е стратегическо значение.

    06:09 06.07.2026

  • 46 😃 ти там ли беше

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    каро ги брои?

    06:11 06.07.2026

  • 47 Топ новина

    12 2 Отговор
    Поредните заличени наемници. А КозяшкитеЛикета кога?

    06:12 06.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Стояне, що не вземеш да ги

    14 2 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    пиеш тия хапчета?

    06:14 06.07.2026

  • 50 az СВО Победа 81

    12 3 Отговор
    Накратко:

    Кадри от камери за видеонаблюдение фиксират пуск на ПВО ракети, които след кратък полет падат в рамките на Киев, вероятно поради дефект, заради изчерпан срок на годност.

    Вече еведнъж сме ставали свидетели на подобни случаи с украинското ПВО.

    Чакаме подробности за ударите и поразените цели!

    06:30 06.07.2026

  • 51 Мишел

    10 2 Отговор
    Явно ПВО на Киев продължава да ползва Пейтриът с изминал гаранционен срок.

    06:39 06.07.2026

  • 52 Сиси

    6 1 Отговор
    А в същото време в България по пътищата колко убити и ранени има! Като гледам статистиките, в бг войната е по голяма!

    06:39 06.07.2026

  • 53 гумата

    2 8 Отговор
    Като стрелят по спящи хора, русите стрелят по своите деца и един ден тежко ще патят за сегашните злодеяния.

    06:40 06.07.2026

  • 54 Баба Гошка

    2 2 Отговор
    На Тоз Тимур Ткаченко защо са пропуснали О-то на фамилиата му?

    06:41 06.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 az СВО Победа 81

    5 1 Отговор
    Епичен вторичен взрив във жулянския машиностроителен завод "Визар" във Вишневое, в западната част на Киев.

    Очевидно там руснаците са улучили складирани боеприпаси на ВСУ...

    06:48 06.07.2026

  • 58 Антирашист 1093

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    Фашизма е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #60

    06:48 06.07.2026

  • 59 ВЕСЕЛЯК

    7 1 Отговор
    Бангаранга форевър, Киефс мадафакас.
    Прекрасни новини за започване на седмицата.
    А от говедария няма ли нещо? Нощеска не са ли се гърмели по някой паркинг или или някое ба куку да е изпоизклало цял квартал?
    хихи

    06:50 06.07.2026

  • 60 Някой си

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Антирашист 1093":

    Абе ти да не си опериран в главата че дращиш само едно и също?

    Коментиран от #74

    06:51 06.07.2026

  • 61 Същите "новини" копи-пейст

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Новини от последните минути":

    както от Покровск, Мирноград, Гуляйполе, Сиверск ...и т.н., само дето сменяш имената!
    Нали?

    06:54 06.07.2026

  • 62 Антирашист 1099

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Обръщиленията към пусин ги прави в рашистки сайтове ! Още ник неима ти противоречи на документи на ООН .Нагло е да подкрепяш тук вражеска държава !

    Коментиран от #70, #75

    06:55 06.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Антирашист 1100

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Град София":

    Ти не си грд ,още помалко софия !Това е манипулация ! И прочети за фашизма ,вместо да пишеш неверни неща !

    07:01 06.07.2026

  • 65 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    5 1 Отговор
    Добре ли спахте у метрото в кииф?

    07:03 06.07.2026

  • 66 Антирашист 10101

    4 2 Отговор
    Уудрий бандерите яко с Бандерола !

    07:03 06.07.2026

  • 67 Антирашист 1101

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Зеленски защо пали и убива също":

    Рашистите са агресора ,те започнаха тази война и носят цялата отговорност за всички жертви и разрушения !

    Коментиран от #71, #73

    07:05 06.07.2026

  • 68 ЕЙ БАНДЕРИ

    5 1 Отговор
    Нали се радвахте, че британците ескалират конфликта. Яжде дърво сега.

    07:05 06.07.2026

  • 69 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    4 1 Отговор
    Е тотален крах.

    07:06 06.07.2026

  • 70 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #62 от "Антирашист 1099":

    Много ли боли загубата на Константиновка? М?
    Успокой се! Ще свикнеш като с Бахмут и Мариупол. Като с 1/3 изгубена Украина.
    По-добре поспи малко, че цяла нощ си се напъвал да изтребваш руснаци.

    Коментиран от #79

    07:07 06.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    1 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:10 06.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Антирашист 1093

    0 2 Отговор

    До коментар #60 от "Някой си":

    Какво може да те накара да прочетеш какво е фашизъм ?

    Коментиран от #78

    07:11 06.07.2026

  • 75 Анти пропаганда!

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Антирашист 1099":

    Момче,съвземи се? Какви неща четеш? Кой ти промо мозъка така? Смени си блогърите и ютюбърите.Още има шанс да видиш светът, такъв какъвто е!

    07:12 06.07.2026

  • 76 Българка 😺-Маца

    2 0 Отговор
    Удрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:12 06.07.2026

  • 77 Дара

    2 0 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,снощи отново в Киев е имало яка Пачанга !

    07:14 06.07.2026

  • 78 Ние сме чели,

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Антирашист 1093":

    Какво е фашизъм. Ние имахме дядовци и баби ,които са ни казвали какво е,снимки и филми сме гледали. Учеха ни на какво да не се кланяме! А ти дали четеш или само слушаш?

    07:14 06.07.2026

  • 79 Антирашист 1099

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Механик":

    Защитаваш вражеска държава ! Това в просия води да затвора !

    07:15 06.07.2026

  • 80 МЪКЪ МЪКЪ

    0 0 Отговор
    Пак ли има затрупани натюфци?

    07:16 06.07.2026

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