Нощен ужас: Руска атака уби петима в Киев

Най-малко петима души загинаха, а седем други бяха ранени при нова масирана руска атака срещу украинската столица, съобщи началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко в Telegram. Двама от пострадалите са настанени в болница, а спасителните операции в най-тежко засегнатите райони продължават.

Ситуацията по райони в столицата

Въздушният удар е нанесен на вълни, комбинирайки балистични и крилати ракети, както и десетки безпилотни летателни апарати. Според местните власти щетите са концентрирани в няколко ключови зони:

Подилски район : Частично се срути многоетажна жилищна сграда. Кметът на града Виталий Кличко обяви, че спасителите са успели да евакуират 15 души, включително три жени и шест деца, от горните етажи.

: Частично се срути многоетажна жилищна сграда. Кметът на града Виталий Кличко обяви, че спасителите са успели да евакуират 15 души, включително три жени и шест деца, от горните етажи. Дарницки район : Поразени са три жилищни блока. Има сериозни опасения, че под отломките все още има затрупани цивилни граждани.

: Поразени са три жилищни блока. Има сериозни опасения, че под отломките все още има затрупани цивилни граждани. Голосеевски район: Регистрирани са щети по нежилищни постройки, складови помещения и гаражи.

Контекст и предупреждения

Атаката започна само часове след като президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди в редовното си обръщение, че руските сили подготвят мащабен удар. Стотици жители на Киев потърсиха убедителна защита в подземните метростанции и паркинги, докато системите за противовъздушна отбрана (ПВО) бяха ангажирани с падащите отломки и ракети.

Нападението се случва броени дни след предишната голяма офанзива срещу Киев на 2 юли, при която загинаха над 30 души, и съвпада с подготовката за предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара.

Източници: Telegram, БТА, The Kyiv Independent