Нощен ужас: Руска атака уби петима в Киев

Най-малко петима души загинаха, а седем други бяха ранени при нова масирана руска атака срещу украинската столица, съобщи началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко в Telegram. Двама от пострадалите са настанени в болница, а спасителните операции в най-тежко засегнатите райони продължават.
Ситуацията по райони в столицата
Въздушният удар е нанесен на вълни, комбинирайки балистични и крилати ракети, както и десетки безпилотни летателни апарати. Според местните власти щетите са концентрирани в няколко ключови зони:
- Подилски район: Частично се срути многоетажна жилищна сграда. Кметът на града Виталий Кличко обяви, че спасителите са успели да евакуират 15 души, включително три жени и шест деца, от горните етажи.
- Дарницки район: Поразени са три жилищни блока. Има сериозни опасения, че под отломките все още има затрупани цивилни граждани.
- Голосеевски район: Регистрирани са щети по нежилищни постройки, складови помещения и гаражи.
Контекст и предупреждения
Атаката започна само часове след като президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди в редовното си обръщение, че руските сили подготвят мащабен удар. Стотици жители на Киев потърсиха убедителна защита в подземните метростанции и паркинги, докато системите за противовъздушна отбрана (ПВО) бяха ангажирани с падащите отломки и ракети.
Нападението се случва броени дни след предишната голяма офанзива срещу Киев на 2 юли, при която загинаха над 30 души, и съвпада с подготовката за предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара.
Източници: Telegram, БТА, The Kyiv Independent
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мухахаха
До коментар #1 от "pyzки фейкове":Да ама сега кирки летят
03:02 06.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
Коментиран от #8, #11
03:03 06.07.2026
6 оо, забравих
Коментиран от #25, #41
03:03 06.07.2026
7 И Киев е Руски
Методите им са добре известни: война срещу цивилното население, всичко в духа на идеологическите им предшественици, бандеровците. Просто трябва да увеличим бдителността и Вниманието. Те нямат никакви морални или правни ограничения. Напротив, me ca nogkpeпяни и ръководени по този въпрос от Лондон, Брюксел и Вашингтон. Те трябва да бъдат лишени от възможността да действат kakmo cu noискат. Нацистите в украинските въоръжени сили не трябва да имат гориво, електричество, мостове, железопътни линии.
Коментиран от #40, #58
03:05 06.07.2026
8 има и дрьг начин
До коментар #5 от "Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб":Хващаш пътя към фронта и побеждаваш руснаците, вместо за пореден път да казваш какво трябва да направи някой друг, за да се реализират болните ти блянове!
03:06 06.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И Киев е Руски
Коментиран от #62
03:12 06.07.2026
11 Ехо муциии
До коментар #5 от "Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб":Сънуваш
03:13 06.07.2026
12 Нашмъркан потник
03:19 06.07.2026
13 Где Сирски?
03:22 06.07.2026
14 УрСульо
03:46 06.07.2026
15 Това част от масирания
04:01 06.07.2026
16 Баба Гошка
04:04 06.07.2026
17 Град София
Коментиран от #64
04:07 06.07.2026
18 Абе, глупости, Украйна побеждава,
04:13 06.07.2026
19 Софиянец
04:16 06.07.2026
20 Ненормалните Урко фашисти празнуват
04:23 06.07.2026
21 Зеленски защо пали и убива също
Коментиран от #67
04:26 06.07.2026
22 Кирил
Скоро ще има Украинска балистика по москва
Коментиран от #38
04:32 06.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Рублевка
04:36 06.07.2026
25 Нищо
До коментар #6 от "оо, забравих":Не ти разбрах.
04:42 06.07.2026
26 Да изтряскат Рада та и толкоз
04:52 06.07.2026
27 Последния Софиянец
04:53 06.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Рублевка
04:56 06.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Последния Софиянец
До коментар #28 от "Асен Василев довърши копейките":Примитивната съдрана копейка си иска, опашки за хляб, тиня , терор и огради, свободата не му понася!
05:00 06.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 хихи
Коментиран от #35
05:03 06.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Сатана Z
До коментар #33 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Супер, това лято ще вадят бакшиша с имплантите в зурлата от мазето, времето му изтече!
05:07 06.07.2026
37 Новини от последните минути
От оперативно-тактическата групировка войски „Изток“ съобщиха във Facebook, че Константиновка се намира в тяхната зона на отговорност. По думите на военните градът остава под контрола на подразделенията на Силите за отбрана на Украйна, въпреки че в отделни райони продължават интензивни бойни действия.
„Опитите на руснаците да проникнат в града се разкриват своевременно, окупаторите се унищожават, а по логистичните маршрути и местата за съсредоточаване на жива сила ,се нанасят масирани огневи удари".
Коментиран от #42, #61
05:10 06.07.2026
38 Ба бааааа
До коментар #22 от "Кирил":Бълнуваш
05:18 06.07.2026
39 стоян георгиев
05:38 06.07.2026
40 Европеец
До коментар #7 от "И Киев е Руски":Прав си..... Но защо Либералния Путин все още се бави и не приключва с хунтата в Киев....
Коментиран от #43
05:44 06.07.2026
41 Лорда
До коментар #6 от "оо, забравих":Готина е, и аз сефте я чувам.
05:56 06.07.2026
42 Оня
До коментар #37 от "Новини от последните минути":А бе ти на боб ли гледаш или на кафе?
05:58 06.07.2026
43 стоян георгиев
До коментар #40 от "Европеец":Нали опитва 5та година бе мусор, над милион и половина вата замина за крематорките в блатата!
Коментиран от #44, #46, #49
06:00 06.07.2026
44 Оня
До коментар #43 от "стоян георгиев":Ти ли ги брои бе убавец?
06:02 06.07.2026
45 Е, те нали Украйна побеждава, нищо, че
06:09 06.07.2026
46 😃 ти там ли беше
До коментар #43 от "стоян георгиев":каро ги брои?
06:11 06.07.2026
47 Топ новина
06:12 06.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Стояне, що не вземеш да ги
До коментар #43 от "стоян георгиев":пиеш тия хапчета?
06:14 06.07.2026
50 az СВО Победа 81
Кадри от камери за видеонаблюдение фиксират пуск на ПВО ракети, които след кратък полет падат в рамките на Киев, вероятно поради дефект, заради изчерпан срок на годност.
Вече еведнъж сме ставали свидетели на подобни случаи с украинското ПВО.
Чакаме подробности за ударите и поразените цели!
06:30 06.07.2026
51 Мишел
06:39 06.07.2026
52 Сиси
06:39 06.07.2026
53 гумата
06:40 06.07.2026
54 Баба Гошка
06:41 06.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 az СВО Победа 81
Очевидно там руснаците са улучили складирани боеприпаси на ВСУ...
06:48 06.07.2026
58 Антирашист 1093
До коментар #7 от "И Киев е Руски":Фашизма е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #60
06:48 06.07.2026
59 ВЕСЕЛЯК
Прекрасни новини за започване на седмицата.
А от говедария няма ли нещо? Нощеска не са ли се гърмели по някой паркинг или или някое ба куку да е изпоизклало цял квартал?
хихи
06:50 06.07.2026
60 Някой си
До коментар #58 от "Антирашист 1093":Абе ти да не си опериран в главата че дращиш само едно и също?
Коментиран от #74
06:51 06.07.2026
61 Същите "новини" копи-пейст
До коментар #37 от "Новини от последните минути":както от Покровск, Мирноград, Гуляйполе, Сиверск ...и т.н., само дето сменяш имената!
Нали?
06:54 06.07.2026
62 Антирашист 1099
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Обръщиленията към пусин ги прави в рашистки сайтове ! Още ник неима ти противоречи на документи на ООН .Нагло е да подкрепяш тук вражеска държава !
Коментиран от #70, #75
06:55 06.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Антирашист 1100
До коментар #17 от "Град София":Ти не си грд ,още помалко софия !Това е манипулация ! И прочети за фашизма ,вместо да пишеш неверни неща !
07:01 06.07.2026
65 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:03 06.07.2026
66 Антирашист 10101
07:03 06.07.2026
67 Антирашист 1101
До коментар #21 от "Зеленски защо пали и убива също":Рашистите са агресора ,те започнаха тази война и носят цялата отговорност за всички жертви и разрушения !
Коментиран от #71, #73
07:05 06.07.2026
68 ЕЙ БАНДЕРИ
07:05 06.07.2026
69 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
07:06 06.07.2026
70 Механик
До коментар #62 от "Антирашист 1099":Много ли боли загубата на Константиновка? М?
Успокой се! Ще свикнеш като с Бахмут и Мариупол. Като с 1/3 изгубена Украина.
По-добре поспи малко, че цяла нощ си се напъвал да изтребваш руснаци.
Коментиран от #79
07:07 06.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:10 06.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Антирашист 1093
До коментар #60 от "Някой си":Какво може да те накара да прочетеш какво е фашизъм ?
Коментиран от #78
07:11 06.07.2026
75 Анти пропаганда!
До коментар #62 от "Антирашист 1099":Момче,съвземи се? Какви неща четеш? Кой ти промо мозъка така? Смени си блогърите и ютюбърите.Още има шанс да видиш светът, такъв какъвто е!
07:12 06.07.2026
76 Българка 😺-Маца
07:12 06.07.2026
77 Дара
07:14 06.07.2026
78 Ние сме чели,
До коментар #74 от "Антирашист 1093":Какво е фашизъм. Ние имахме дядовци и баби ,които са ни казвали какво е,снимки и филми сме гледали. Учеха ни на какво да не се кланяме! А ти дали четеш или само слушаш?
07:14 06.07.2026
79 Антирашист 1099
До коментар #70 от "Механик":Защитаваш вражеска държава ! Това в просия води да затвора !
07:15 06.07.2026
80 МЪКЪ МЪКЪ
07:16 06.07.2026