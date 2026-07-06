Нова мощна ракетна атака срещу Киев

В ранните часове на 6 юли руските въоръжени сили извършиха поредната мащабна атака с балистични ракети и дронове срещу столицата на Украйна. Сирените за въздушна тревога прозвучаха в цялата страна, а жителите на Киев бяха събудени от серия мощни експлозии около 1:40 ч. и 2:10 ч. местно време. Силите за противовъздушна отбрана бяха активирани незабавно, за да отразят комбинирания въздушен удар.

Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди, че в историческия квартал Подолск (Подилски район) има сериозни разрушения. Жилищна сграда е частично срутена в резултат на пряко попадение или падащи отломки, като хора са останали блокирани на високите етажи (между 7-ми и 9-ти етаж). На мястото веднага са изпратени спасителни екипи и линейки.

Според ръководителя на градската военна администрация на Киев Тимур Ткаченко щети са регистрирани и в други райони на града, където са паднали отломки от свалени дронове. В предградието „Софиевска Борщаговка“ се съобщава за прекъсвания на електрозахранването. Нападението се случва само броени дни след предходния изключително смъртоносен удар на 2 юли и непосредствено преди срещата на върха на НАТО в Анкара.

Към 4:00 часа сутринта все още няма официално потвърдени данни за точния брой на пострадалиге, тъй като спасителните операции в столицата току-що започват.



Екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и медицински линейки работят на място, за да евакуират хората и да претърсят руините за пострадали.



Очаква се градската военна администрация на Киев да излезе с първите официални цифри за пострадалите веднага след като спасителите успеят да достигнат до блокираните жители.

Източник: Reuters, The Kyiv Independent и CNN