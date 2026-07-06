Нова мощна ракетна атака срещу Киев

В ранните часове на 6 юли руските въоръжени сили извършиха поредната мащабна атака с балистични ракети и дронове срещу столицата на Украйна. Сирените за въздушна тревога прозвучаха в цялата страна, а жителите на Киев бяха събудени от серия мощни експлозии около 1:40 ч. и 2:10 ч. местно време. Силите за противовъздушна отбрана бяха активирани незабавно, за да отразят комбинирания въздушен удар.
Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди, че в историческия квартал Подолск (Подилски район) има сериозни разрушения. Жилищна сграда е частично срутена в резултат на пряко попадение или падащи отломки, като хора са останали блокирани на високите етажи (между 7-ми и 9-ти етаж). На мястото веднага са изпратени спасителни екипи и линейки.
Според ръководителя на градската военна администрация на Киев Тимур Ткаченко щети са регистрирани и в други райони на града, където са паднали отломки от свалени дронове. В предградието „Софиевска Борщаговка“ се съобщава за прекъсвания на електрозахранването. Нападението се случва само броени дни след предходния изключително смъртоносен удар на 2 юли и непосредствено преди срещата на върха на НАТО в Анкара.
Към 4:00 часа сутринта все още няма официално потвърдени данни за точния брой на пострадалиге, тъй като спасителните операции в столицата току-що започват.
Екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и медицински линейки работят на място, за да евакуират хората и да претърсят руините за пострадали.
Очаква се градската военна администрация на Киев да излезе с първите официални цифри за пострадалите веднага след като спасителите успеят да достигнат до блокираните жители.
Източник: Reuters, The Kyiv Independent и CNN
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 pyzки фейкове
Коментиран от #3
02:59 06.07.2026
2 И Киев е Руски
03:01 06.07.2026
3 Мухахаха
До коментар #1 от "pyzки фейкове":Да ама сега кирки летят
03:02 06.07.2026
4 И Киев е Руски
03:02 06.07.2026
5 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
Коментиран от #8, #11
03:03 06.07.2026
6 оо, забравих
03:03 06.07.2026
7 И Киев е Руски
Методите им са добре известни: война срещу цивилното население, всичко в духа на идеологическите им предшественици, бандеровците. Просто трябва да увеличим бдителността и Вниманието. Те нямат никакви морални или правни ограничения. Напротив, me ca nogkpeпяни и ръководени по този въпрос от Лондон, Брюксел и Вашингтон. Те трябва да бъдат лишени от възможността да действат kakmo cu noискат. Нацистите в украинските въоръжени сили не трябва да имат гориво, електричество, мостове, железопътни линии.
03:05 06.07.2026
8 има и дрьг начин
До коментар #5 от "Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб":Хващаш пътя към фронта и побеждаваш руснаците, вместо за пореден път да казваш какво трябва да направи някой друг, за да се реализират болните ти блянове!
03:06 06.07.2026
9 Рублевка
Въздушните нападения убиват до 45 000 души, раняват до 125 000 (оценките варират, като цифрите варират от 37 000 до 200 000) и принуждават около милион жители да напуснат града. Историческите сгради на Алтона са безвъзвратно унищожени .
03:10 06.07.2026
10 И Киев е Руски
03:12 06.07.2026
11 Ехо муциии
До коментар #5 от "Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб":Сънуваш
03:13 06.07.2026
12 Нашмъркан потник
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