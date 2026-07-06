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Нова мощна ракетна атака срещу Киев
  Тема: Украйна

Нова мощна ракетна атака срещу Киев

6 Юли, 2026 02:30, обновена 6 Юли, 2026 04:05 884 17

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  • украйна

Русия подложи украинската столица на масиран комбиниран обстрел; срути се сграда в историческия квартал Подолск

Нова мощна ракетна атака срещу Киев - 1
Снимка: t.me/znua_live
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 6 юли руските въоръжени сили извършиха поредната мащабна атака с балистични ракети и дронове срещу столицата на Украйна. Сирените за въздушна тревога прозвучаха в цялата страна, а жителите на Киев бяха събудени от серия мощни експлозии около 1:40 ч. и 2:10 ч. местно време. Силите за противовъздушна отбрана бяха активирани незабавно, за да отразят комбинирания въздушен удар.

Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди, че в историческия квартал Подолск (Подилски район) има сериозни разрушения. Жилищна сграда е частично срутена в резултат на пряко попадение или падащи отломки, като хора са останали блокирани на високите етажи (между 7-ми и 9-ти етаж). На мястото веднага са изпратени спасителни екипи и линейки.

Според ръководителя на градската военна администрация на Киев Тимур Ткаченко щети са регистрирани и в други райони на града, където са паднали отломки от свалени дронове. В предградието „Софиевска Борщаговка“ се съобщава за прекъсвания на електрозахранването. Нападението се случва само броени дни след предходния изключително смъртоносен удар на 2 юли и непосредствено преди срещата на върха на НАТО в Анкара.

Към 4:00 часа сутринта все още няма официално потвърдени данни за точния брой на пострадалиге, тъй като спасителните операции в столицата току-що започват.

Екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и медицински линейки работят на място, за да евакуират хората и да претърсят руините за пострадали.

Очаква се градската военна администрация на Киев да излезе с първите официални цифри за пострадалите веднага след като спасителите успеят да достигнат до блокираните жители.

Източник: Reuters, The Kyiv Independent и CNN


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 pyzки фейкове

    13 0 Отговор
    Всички знаем, че бандерите свалят поне 105 от 100 изтреляни лопати, значи няма как да има големи поражения, най-много някой и друг гараж, за който бандерите ще сезират ООН!

    Коментиран от #3

    02:59 06.07.2026

  • 2 И Киев е Руски

    13 0 Отговор
    Е добре че поне в кiиф има бензин.който иска лесно може да се запали

    03:01 06.07.2026

  • 3 Мухахаха

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "pyzки фейкове":

    Да ама сега кирки летят

    03:02 06.07.2026

  • 4 И Киев е Руски

    9 0 Отговор
    Превъзходен резултат! Само за една седмица украинските Въоръжени сили загубиха над 10 000 убити и ранени бойци и 11 населени места в Запорожка, Днепропетровска и Харковска области, както и в Донецката народна република (ДНР). Шест военни завода бяха унищожени в Киев и десemku бензиностанции в цяла Украйна

    03:02 06.07.2026

  • 5 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    0 8 Отговор
    Трябва друг начин за справяне с напаста Русия.Само защута и отстраняване само тия от Кремъл снайпера.Или всичко насочено към свърталишето Кремъл.

    Коментиран от #8, #11

    03:03 06.07.2026

  • 6 оо, забравих

    7 0 Отговор
    Най-новата опорка, (поне за мен, някой може и да я е чувал вече), е че ЕССР не искали да се намесят здраво в конфликта в Украйна, защото руснаците щели да загубят войната бързо и болезнено и така можело да се почувстват притиснати и да ползват ядрено оръжие, а това значело, че никой не печели. Затова тактиката им била да унижават систематично руснаците....

    03:03 06.07.2026

  • 7 И Киев е Руски

    10 0 Отговор
    Режимът на контролираната от Киев територия е терористичен.

    Методите им са добре известни: война срещу цивилното население, всичко в духа на идеологическите им предшественици, бандеровците. Просто трябва да увеличим бдителността и Вниманието. Те нямат никакви морални или правни ограничения. Напротив, me ca nogkpeпяни и ръководени по този въпрос от Лондон, Брюксел и Вашингтон. Те трябва да бъдат лишени от възможността да действат kakmo cu noискат. Нацистите в украинските въоръжени сили не трябва да имат гориво, електричество, мостове, железопътни линии.

    03:05 06.07.2026

  • 8 има и дрьг начин

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб":

    Хващаш пътя към фронта и побеждаваш руснаците, вместо за пореден път да казваш какво трябва да направи някой друг, за да се реализират болните ти блянове!

    03:06 06.07.2026

  • 9 Рублевка

    4 0 Отговор
    Операция "Гомора" на Кралската бомбардировъчна авиация през ВСВ. Имала е за цел да унищожи работническите квартали в Хамбург и да убие колкото се може повече германски работници и техните семейства.
    Въздушните нападения убиват до 45 000 души, раняват до 125 000 (оценките варират, като цифрите варират от 37 000 до 200 000) и принуждават около милион жители да напуснат града. Историческите сгради на Алтона са безвъзвратно унищожени .

    03:10 06.07.2026

  • 10 И Киев е Руски

    8 0 Отговор
    „Уважаеми президент Путин, продължавайте с добрата работа. Време е това да спре, ние ви подкрепяме.“ - Това е само началото

    03:12 06.07.2026

  • 11 Ехо муциии

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб":

    Сънуваш

    03:13 06.07.2026

  • 12 Нашмъркан потник

    4 0 Отговор
    Краварската ПВО работи като ууукраинска Зазка, хахахах

    03:19 06.07.2026

  • 13 Где Сирски?

    4 0 Отговор
    Намерихте ли му тиквaтa? На 80 км от “гаража”?

    03:22 06.07.2026

  • 14 УрСульо

    1 0 Отговор
    Това трябва да стане ежедневна традиция.

    03:46 06.07.2026

  • 15 Това част от масирания

    0 0 Отговор
    40 дневен натиск върху Русия който обеща господин зеленски ли е да запитам. Явно добре се справя ,, президента,, .

    04:01 06.07.2026

  • 16 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Нямат ли бамби за масово ззачистване на биоматРиал тез руснаци бре? Хайде, на никого няма да липсват кийфзоопланктона. Преди и малкото останали там да ни дойдат на пълна пожизнена издръжка. До последната, дет още не сей изнесла

    04:04 06.07.2026

  • 17 Град София

    0 0 Отговор
    Путин се събуди най после! С кафявата чума трябва по строго!

    04:07 06.07.2026

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