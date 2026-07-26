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Ливърпул започна ерата на Андони Ираола с победа над Съндърланд

Ливърпул започна ерата на Андони Ираола с победа над Съндърланд

26 Юли, 2026 12:44 324 0

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До началото на новия сезон във Висшата лига Ливърпул ще изиграе още четири контролни срещи

Ливърпул започна ерата на Андони Ираола с победа над Съндърланд - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ливърпул победи Съндърланд с 4:2 в първия мач под ръководството на новия си мениджър Андони Ираола, но успехът беше помрачен от контузията на защитника Джо Гомес, предаде БТА. 29-годишният бранител напусна принудително терена още в началните минути на двубоя, игран в Нешвил.

За победителите се разписаха Кийрън Морисън, Доминик Собослай, Федерико Киеза и Луис Кумас. Попаденията за Съндърланд отбелязаха Енцо льо Фе и Тимур Тутиеров.

След срещата Ираола призна, че тимът му има още много работа по време на подготовката.

„Има много неща за коригиране, очевидно е още от първия ден. Усещаше се тежестта в краката на играчите след тренировките. Липсваше ни достатъчно свежест, но най-лошата новина е контузията на Джо“, заяви испанският специалист пред официалния сайт на Ливърпул.

До началото на новия сезон във Висшата лига Ливърпул ще изиграе още четири контролни срещи – срещу Рексъм, Лийдс, Монако и Комо. Първият официален мач на отбора е гостуване на Нюкасъл на 23 август.


Великобритания
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