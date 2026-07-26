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Арсенал готви размяна с Атлетико Мадрид за Хулиан Алварес

Арсенал готви размяна с Атлетико Мадрид за Хулиан Алварес

26 Юли, 2026 12:16 462 0

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В сделката може да се включи и Виктор Гьокереш

Арсенал готви размяна с Атлетико Мадрид за Хулиан Алварес - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Арсенал подготвя офанзива за нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес, като е готов да включи в сделката Виктор Гьокереш плюс сериозно финансово доплащане, твърди Cadena SER. „Артилеристите“, които тази седмица официализираха привличането на Христос Цолис от Брюж, продължават да търсят още едно класно попълнение в атака. След като не успяха да привлекат Морган Роджърс, преминал в Челси, лондончани са насочили усилията си към аржентинския национал, предава sportal.bg.

Според информацията Хулиан Алварес е сред най-желаните футболисти от мениджъра Микел Артета. Основната пречка пред евентуалния трансфер е желанието на самия играч да премине в Барселона. От Атлетико Мадрид обаче не желаят да се разделят с него в полза на пряк конкурент в Ла Лига, което увеличава шансовете на английския шампион. От Арсенал са готови да предложат Виктор Гьокереш като част от сделката, допълвайки офертата с 51,7 милиона паунда.

Според Cadena SER ръководството на Атлетико разглежда сериозно подобен вариант. Очаква се клубът да проведе решаващи разговори с Алварес след завръщането му от лятната почивка след участието му с Аржентина на Световното първенство.

Ако нападателят потвърди желанието си да напусне, именно Арсенал изглежда като най-вероятната му следваща дестинация. Причините са две – отказът на Атлетико да продава на Барселона и възможността веднага да получи качествен заместник в лицето на Гьокереш.

Подобен ход би бил смело решение от страна на Микел Артета и спортния директор Андреа Берта, тъй като шведският нападател пристигна в Арсенал едва миналото лято. В дебютния си сезон той отбеляза 21 гола в 55 мача във всички турнири и помогна на тима да спечели титлата във Висшата лига.


Великобритания
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