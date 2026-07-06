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Москва заплаши Рига при удари в Русия под "чадъра" на НАТО

Москва заплаши Рига при удари в Русия под "чадъра" на НАТО

6 Юли, 2026 05:50, обновена 6 Юли, 2026 05:54 1 556 6

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Заместник-министър Михаил Галузин предупреди за ответни мерки, ако Латвия осигурява коридори за украински дронове

Москва заплаши Рига при удари в Русия под "чадъра" на НАТО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия отправи директно предупреждение към Латвия, че страната сериозно греши, ако очаква да участва в нападения срещу руска територия под прикритието на НАТО, без това да доведе до сериозни последствия за нея. Изявлението беше направено от заместник-министъра на външните работи на Руската федерация Михаил Галузин в интервю за РИА Новости.

Според думите на Галузин, балтийските държави и в частност Латвия вече са осигурявали въздушни коридори за украински безпилотни апарати, които атакуваха руска инфраструктура. Като допълнителна "провокация" той определи латвийските планове за изграждане на съвместен завод с Украйна за производство на военни дронове в близост до руската граница. Руският дипломат подчерта, че подобни действия напълно съответстват на враждебния курс на Рига и целят единствено милитаризация на региона.

Напрежението по оста Москва – Рига ескалира сериозно през последните месеци. По-рано руското външно разузнаване излезе с твърдения, че на латвийска територия се подготвят специализирани бази за украински атаки. От своя страна, властите в Латвия и Украйна категорично отхвърлят руските обвинения. Те ги определят като масирана дезинформационна кампания на Кремъл, целяща да оправдае хибридните атаки на Москва в Балтийския регион.

Източник: РИА Новости


Русия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня

    23 6 Отговор
    Еииии тия тигри балтийски много проскубани бре!

    06:00 06.07.2026

  • 2 Цукахара

    20 2 Отговор
    Латишите-пинчери, първи ще го отнесат.

    06:04 06.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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