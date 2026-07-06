Кремъл: руско-китайските военноморски учения не са насочени срещу други държави

Кремъл заяви, че съвместните военноморски учения между Русия и Китай, които започнаха в понеделник във водите и въздушното пространство край китайския град Циндао, не са насочени срещу която и да е държава и имат за цел да допринесат за укрепване на регионалната сигурност, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.
Годишните маневри ще се проведат в периода 6-13 юли. Русия е изпратила за участие крайцер, корвета, дизел-електрическа подводница и спасителен кораб от Тихоокеанския си флот, съобщава руската държавна информационна агенция РИА.
Руският контраадмирал Сергей Синко заяви при откриването на ученията, че те ще издигнат военноморското сътрудничество между Москва и Пекин на по-високо ниво и подчерта, че имат отбранителен характер.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че маневрите не са насочени срещу нито една държава в региона и не трябва да се тълкуват като заплаха. По думите му сътрудничеството между Русия и Китай в тази сфера е важен фактор за предвидимост и сигурност в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Правилно
Коментиран от #9, #18
16:53 06.07.2026
2 само с печатане на пари не става
16:54 06.07.2026
3 стоян георгиев
16:56 06.07.2026
4 да питам
Коментиран от #7, #10
16:56 06.07.2026
5 Патологичен лъжец - рашист
Коментиран от #11
16:57 06.07.2026
6 Владимир Путин, президент
16:57 06.07.2026
7 стоян георгиев
До коментар #4 от "да питам":За първи път чувам че Беларус са имали кораби.вероятно са били платноходки и от силния вятър на руските хеликоптери са се преобърнали.
16:58 06.07.2026
8 Тоя идиот
17:00 06.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 дя вярно е
До коментар #4 от "да питам":Но потънало на бандерите целия флот.
17:01 06.07.2026
11 Биби
До коментар #5 от "Патологичен лъжец - рашист":От мен гледат, малко бавно загряват, но важното е че загряват ☝️!
17:03 06.07.2026
12 Летец Пешеходец
17:05 06.07.2026
13 Тогава за къв чеп
Коментиран от #21
17:06 06.07.2026
14 Васил
Коментиран от #16
17:07 06.07.2026
15 хаха
17:08 06.07.2026
16 Хи хи
До коментар #14 от "Васил":Архаично било руското оръжие, ама я виж маленкия зеля как реве от руските ракети, че не можело да се прихванат !!
17:09 06.07.2026
17 гост
Коментиран от #27
17:10 06.07.2026
18 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Правилно":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
Коментиран от #24
17:12 06.07.2026
19 СВО 1 593 дни РЕЗИЛ
„Има война, това е истинска война. Знаеш ли защо войната? Защото всичко започна като специална военна операция. Тя продължава като война, защото зад Киев са Берлин, Париж, Хага и Осло, и за съжаление, Вашингтон“, казва Песков в интервю за кореспондента на VGTRK Павел Зарубин.
Според Песков „никой не трябва да се съмнява, че нашите военни вървят гладко, а ние виждаме конкретни резултати“.
17:16 06.07.2026
20 Никой
17:17 06.07.2026
21 сополиво соросне
До коментар #13 от "Тогава за къв чеп":Бъди благодарен, яко не са тези учения и други действия, вместо да пада някой цент, ще се налага да бъркаме по кофите!
17:21 06.07.2026
22 руzко = боклук
Коментиран от #28
17:21 06.07.2026
23 Московските BAPBAPИ !
Всеки, който подкрепя росия, нахлула в суверенна демократична държава и обявила ни за вражеска, е национален предател. Да подчертаем дебело: росия е била против Съединението ни, а почти всички наши бележити български комити са изпитвали ненавист към московията и имперската й политика.
Всеки, който злорадства над нещастието, което сполетя братския ни украински народ, страда от неизлечима форма на сърдечна недостатъчност и акъл@липсис.
Коментиран от #26
17:21 06.07.2026
24 Хи хи
До коментар #18 от "Град Козлодуй":Русия е територия на БРИКС, затова ако маленкия зеля си праща дроновете, Китай ще го удари много лошо !!
Коментиран от #35
17:22 06.07.2026
25 Поглед на дебил
17:23 06.07.2026
26 Хи хи
До коментар #23 от "Московските BAPBAPИ !":маленкия зеля е лузър, загуби 20% територии, а урките избягаха от укрия !!
17:24 06.07.2026
27 Хапчетата
До коментар #17 от "гост":Измислиците не помагат нито да се подмени историята, нито да се промени реялността. Справка: "ауу, какво стана в Константиновка"
Коментиран от #31, #38
17:25 06.07.2026
28 Хи хи
До коментар #22 от "руzко = боклук":гледаме Кийййййф как гори !!!!
17:26 06.07.2026
29 Бензин в Крим 3 евро за литър
17:29 06.07.2026
30 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
А ГДЕ БЕНЗИН САБАКА?
ОМСК ГОРИ ЛИ ?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
КАКВА ДВИЖУХА ВИ ЧАКА ,
ДА ВИДИТЕ КАК СЕ БИЕ ПО МИРНО
НАСЕЛЕНИЕ
КРЕМЪЛСКИ ТЕРОРИСТИ.
17:32 06.07.2026
31 гост
До коментар #27 от "Хапчетата":Именно , само че измислиците са руски , както винаги , за твое съжаление !!
17:33 06.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Град Козлодуй
17:37 06.07.2026
34 ОМСКИЙ НПЗ
САМО БЕНЗИНЪТ КОЙТО ПРОИЗВЕЖДА
В ГОДИНА
Е НАД 5 МИЛИОНА ЛИТРА.
ВСЕКИ 8ми ЛИТЪР БЕНЗИН
КОЙТО СЕ ПРОДАВА В
РУСКАТА КОЧИНА
ИДВА ОТ ОМСК.
ПОЛОЖЕНИЕТО СЪС ПРОДЪЛЖАВА ДА
ВЪРВИ КЪМ ПЪЛНА КАТАСТРОФАТА.
УРААААА УРААААА УРААААА
17:37 06.07.2026
35 Абсурд
До коментар #24 от "Хи хи":Китай официално заяви, че подкрепя териториалната цялост на Украйна и правото й на защита. Китай никога няма да се намеси във войната, защото Китай иска Русия да е бедна, слаба и зависима. Колкото повече воюва Русия, толкова по-зле за нея, а Китай иска точно това. :)
Коментиран от #39
17:41 06.07.2026
36 ХИТЪР Е ДРУГАРЯ СИ
СЛАБИТЕ МЕСТА
НА РУСКИТЕ ЛЕГЕНИ.
ДА ЗНАЕ КАК ДА ГИ ПОТОПЯТ ПО БЪРЗО
ПРИ АНЕКСИЯТА НА СИБИР
17:41 06.07.2026
37 Ехеее
17:43 06.07.2026
38 Нищо различно от преди
До коментар #27 от "Хапчетата":В Константиновка украинците разстрелват на гюме ватенки.Както беше в Покровск.
17:47 06.07.2026
39 Хи хи
До коментар #35 от "Абсурд":Разбира се, че Китай подкрепя териториалната цялост на урките, след като Русия си вземе нейните територии, и квото остане е урковско !!
Коментиран от #40
17:51 06.07.2026
40 Вие съвсем се ошашавихте от тежкото
До коментар #39 от "Хи хи":положение на Русия и се объркахте в ситуацията. Не се вживявайте толкова, Русия се пробва в тази война и катастрофира. Голяма, работа, нас какво ни интересува. Русия е вражеска за България държава.
Коментиран от #42
17:54 06.07.2026
41 Захарова
17:59 06.07.2026
42 Хи хи
До коментар #40 от "Вие съвсем се ошашавихте от тежкото":Русия е вражеска за вас тагаренковците, но приятел за нас българите. Ти изкопа ли си вече бункерче да се криеш, че като дойде Путин тука, както казва маленкий зеля, да те издърпаме за ушите ?
18:00 06.07.2026