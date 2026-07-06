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Кремъл: руско-китайските военноморски учения не са насочени срещу други държави

Кремъл: руско-китайските военноморски учения не са насочени срещу други държави

6 Юли, 2026 16:51 725 42

  • русия-
  • кремъл-
  • учения-
  • държави-
  • военноморски учения

Маневрите край Циндао ще продължат до 13 юли и имат за цел да укрепят сътрудничеството и регионалната сигурност, твърдят Москва и Пекин

Кремъл: руско-китайските военноморски учения не са насочени срещу други държави - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че съвместните военноморски учения между Русия и Китай, които започнаха в понеделник във водите и въздушното пространство край китайския град Циндао, не са насочени срещу която и да е държава и имат за цел да допринесат за укрепване на регионалната сигурност, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Годишните маневри ще се проведат в периода 6-13 юли. Русия е изпратила за участие крайцер, корвета, дизел-електрическа подводница и спасителен кораб от Тихоокеанския си флот, съобщава руската държавна информационна агенция РИА.

Руският контраадмирал Сергей Синко заяви при откриването на ученията, че те ще издигнат военноморското сътрудничество между Москва и Пекин на по-високо ниво и подчерта, че имат отбранителен характер.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че маневрите не са насочени срещу нито една държава в региона и не трябва да се тълкуват като заплаха. По думите му сътрудничеството между Русия и Китай в тази сфера е важен фактор за предвидимост и сигурност в региона.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Правилно

    8 24 Отговор
    Тайван не е държава. Както и Украйна. Това са територии.

    Коментиран от #9, #18

    16:53 06.07.2026

  • 2 само с печатане на пари не става

    7 16 Отговор
    нато пак са изплаши....Успокойте ги ,че пак започнаха да дават парите ни на Зеленски

    16:54 06.07.2026

  • 3 стоян георгиев

    13 5 Отговор
    Навремето така беше и със съветско немските учения и паради.

    16:56 06.07.2026

  • 4 да питам

    20 5 Отговор
    А верно ли Беларус и Русия правили морско учение с 6 кораба, но 2 от тях потънали по време на учението ?

    Коментиран от #7, #10

    16:56 06.07.2026

  • 5 Патологичен лъжец - рашист

    27 7 Отговор
    Русия в състояние на тотално безсилие в Украйна и вече се отказа да води нормална война на фронта ,а започна да избива целенасочено цивилни в градовете. Това са бездушни социопати!

    Коментиран от #11

    16:57 06.07.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    22 4 Отговор
    Инвазията на Русия в Украйна не е насочена по никъв начин срещу Украйна и благодарния украински народ ☝️😄

    16:57 06.07.2026

  • 7 стоян георгиев

    16 4 Отговор

    До коментар #4 от "да питам":

    За първи път чувам че Беларус са имали кораби.вероятно са били платноходки и от силния вятър на руските хеликоптери са се преобърнали.

    16:58 06.07.2026

  • 8 Тоя идиот

    14 3 Отговор
    Кой го пита?

    17:00 06.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 дя вярно е

    6 14 Отговор

    До коментар #4 от "да питам":

    Но потънало на бандерите целия флот.

    17:01 06.07.2026

  • 11 Биби

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Патологичен лъжец - рашист":

    От мен гледат, малко бавно загряват, но важното е че загряват ☝️!

    17:03 06.07.2026

  • 12 Летец Пешеходец

    13 6 Отговор
    В случая, кремълският съсел е прав. Тези учения са, да се изучават едни други, кой докъде е стигнал. Аз залагам на китайците, особено след провалът на Черноморският Флот на Русия. Страхът от Китай в Русия вече е придобил огромни размери.

    17:05 06.07.2026

  • 13 Тогава за къв чеп

    14 3 Отговор
    ги правите?

    Коментиран от #21

    17:06 06.07.2026

  • 14 Васил

    12 6 Отговор
    Явно Китайците не могат да се забавляват и канят рашистите за да се посмеят на архаичното военно оборудване.

    Коментиран от #16

    17:07 06.07.2026

  • 15 хаха

    6 1 Отговор
    По-тихичко...

    17:08 06.07.2026

  • 16 Хи хи

    6 12 Отговор

    До коментар #14 от "Васил":

    Архаично било руското оръжие, ама я виж маленкия зеля как реве от руските ракети, че не можело да се прихванат !!

    17:09 06.07.2026

  • 17 гост

    14 5 Отговор
    Руската армия е стигала до София поне три пъти , а до Южна България цели 5 пъти мноооооого преди тази война през предишните 4 през над 100 години !! И се е ОТТЕГЛЯЛА !!! Договаряйки независимост на Сърбия , на Гърция , но НЕ И НА БЪЛГАРИЯ !!! Нещо повече , при най-успешния си опит , когато пак стига до Истанбул 50 ГОДИНИ ПРЕДИ любимата ти "освободителна" война , не само че не иска освобождение на България , а иска репарации във вида на 200 000 (ДВЕСТА ХИЛЯДИ) БЪЛГАРИ , които да засели ПРИНУДИТЕЛНО в Бесарабия !!! И това са днешните бессарабски българи отведени НАСИЛА от руския империализъм !! А за българите не се безпокой , те 500 години не проговориха турски , нямаше да го проговорят и 50 г след измислената "освободителна война " до първата световна , когато Османската империя се разпадна и България пак щеше да е свободна и то навярно много по добре и БЕЗ Руска "помощ" срещу ЗАПЛАЩАНЕ !!! Ти чети , ама не руската пропаганда !!

    Коментиран от #27

    17:10 06.07.2026

  • 18 Град Козлодуй

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "Правилно":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #24

    17:12 06.07.2026

  • 19 СВО 1 593 дни РЕЗИЛ

    13 4 Отговор
    В друго интервю, прессекретарят на президента на РФ заяви, че „специална военна операция“ (СВО) се е превърнала в „истинска война“, за което били виновни единствено западните страни, които подкрепиха Украйна.

    „Има война, това е истинска война. Знаеш ли защо войната? Защото всичко започна като специална военна операция. Тя продължава като война, защото зад Киев са Берлин, Париж, Хага и Осло, и за съжаление, Вашингтон“, казва Песков в интервю за кореспондента на VGTRK Павел Зарубин.

    Според Песков „никой не трябва да се съмнява, че нашите военни вървят гладко, а ние виждаме конкретни резултати“.

    17:16 06.07.2026

  • 20 Никой

    9 5 Отговор
    В любимия Сан Стефански договор на русофилите никъде не е упомената държавата България . Руснаците в момента нямат изход от войната с Путин . Затова хората които стоят скрити зад службите подготвят сценарий като стоварят цялата вина срещу само и единствено Путин . Не затова , че е започнал престъпната война а , че я е водил бездарно - и останалите могат да останат на власт . Дори ще изградят легенда за " предателството на Путин " за бездарните му генерали и корумпираните военачалници . Така , че скоро ще дискредитират Путин като човек , който на може да доведе войната до победа . Но имат един огромен проблем какво ще правят с милионите ( престъпници ) войници връщащи се от фронта .

    17:17 06.07.2026

  • 21 сополиво соросне

    3 11 Отговор

    До коментар #13 от "Тогава за къв чеп":

    Бъди благодарен, яко не са тези учения и други действия, вместо да пада някой цент, ще се налага да бъркаме по кофите!

    17:21 06.07.2026

  • 22 руzко = боклук

    12 4 Отговор
    кледате ли как Омск гори? а? а? А?

    Коментиран от #28

    17:21 06.07.2026

  • 23 Московските BAPBAPИ !

    12 4 Отговор
    Пета година вече путин обстрелва жилищни сгради - блокове, болници, църкви, старчески домове и детски градини - и изминалата нощ не бе изключение. Лидерът на десетилетието - Зеленски, продължава да пази цивилните.
    Всеки, който подкрепя росия, нахлула в суверенна демократична държава и обявила ни за вражеска, е национален предател. Да подчертаем дебело: росия е била против Съединението ни, а почти всички наши бележити български комити са изпитвали ненавист към московията и имперската й политика.
    Всеки, който злорадства над нещастието, което сполетя братския ни украински народ, страда от неизлечима форма на сърдечна недостатъчност и акъл@липсис.

    Коментиран от #26

    17:21 06.07.2026

  • 24 Хи хи

    3 10 Отговор

    До коментар #18 от "Град Козлодуй":

    Русия е територия на БРИКС, затова ако маленкия зеля си праща дроновете, Китай ще го удари много лошо !!

    Коментиран от #35

    17:22 06.07.2026

  • 25 Поглед на дебил

    11 4 Отговор
    Руски !

    17:23 06.07.2026

  • 26 Хи хи

    4 12 Отговор

    До коментар #23 от "Московските BAPBAPИ !":

    маленкия зеля е лузър, загуби 20% територии, а урките избягаха от укрия !!

    17:24 06.07.2026

  • 27 Хапчетата

    3 12 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    Измислиците не помагат нито да се подмени историята, нито да се промени реялността. Справка: "ауу, какво стана в Константиновка"

    Коментиран от #31, #38

    17:25 06.07.2026

  • 28 Хи хи

    4 8 Отговор

    До коментар #22 от "руzко = боклук":

    гледаме Кийййййф как гори !!!!

    17:26 06.07.2026

  • 29 Бензин в Крим 3 евро за литър

    8 3 Отговор
    ВСУ запалиха едно от най-големите НПЗ та в Омск на 2000 километра от Украйна.На Путлер му останаха 2 здрави НПЗ та.

    17:29 06.07.2026

  • 30 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    9 3 Отговор
    ПЕСКОВ

    А ГДЕ БЕНЗИН САБАКА?

    ОМСК ГОРИ ЛИ ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    КАКВА ДВИЖУХА ВИ ЧАКА ,

    ДА ВИДИТЕ КАК СЕ БИЕ ПО МИРНО
    НАСЕЛЕНИЕ

    КРЕМЪЛСКИ ТЕРОРИСТИ.

    17:32 06.07.2026

  • 31 гост

    9 3 Отговор

    До коментар #27 от "Хапчетата":

    Именно , само че измислиците са руски , както винаги , за твое съжаление !!

    17:33 06.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Град Козлодуй

    9 3 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    17:37 06.07.2026

  • 34 ОМСКИЙ НПЗ

    9 3 Отговор
    Е СОБСТВЕНОСТ НА ГАЗПРОМ.

    САМО БЕНЗИНЪТ КОЙТО ПРОИЗВЕЖДА

    В ГОДИНА

    Е НАД 5 МИЛИОНА ЛИТРА.

    ВСЕКИ 8ми ЛИТЪР БЕНЗИН
    КОЙТО СЕ ПРОДАВА В
    РУСКАТА КОЧИНА

    ИДВА ОТ ОМСК.

    ПОЛОЖЕНИЕТО СЪС ПРОДЪЛЖАВА ДА
    ВЪРВИ КЪМ ПЪЛНА КАТАСТРОФАТА.

    УРААААА УРААААА УРААААА

    17:37 06.07.2026

  • 35 Абсурд

    8 3 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи":

    Китай официално заяви, че подкрепя териториалната цялост на Украйна и правото й на защита. Китай никога няма да се намеси във войната, защото Китай иска Русия да е бедна, слаба и зависима. Колкото повече воюва Русия, толкова по-зле за нея, а Китай иска точно това. :)

    Коментиран от #39

    17:41 06.07.2026

  • 36 ХИТЪР Е ДРУГАРЯ СИ

    7 3 Отговор
    ЩЕ НАБЛЮДАВА
    СЛАБИТЕ МЕСТА
    НА РУСКИТЕ ЛЕГЕНИ.

    ДА ЗНАЕ КАК ДА ГИ ПОТОПЯТ ПО БЪРЗО
    ПРИ АНЕКСИЯТА НА СИБИР

    17:41 06.07.2026

  • 37 Ехеее

    7 3 Отговор
    Пак изпуснаха пияният лалугер Песков от терариума 🥃😂

    17:43 06.07.2026

  • 38 Нищо различно от преди

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "Хапчетата":

    В Константиновка украинците разстрелват на гюме ватенки.Както беше в Покровск.

    17:47 06.07.2026

  • 39 Хи хи

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Абсурд":

    Разбира се, че Китай подкрепя териториалната цялост на урките, след като Русия си вземе нейните територии, и квото остане е урковско !!

    Коментиран от #40

    17:51 06.07.2026

  • 40 Вие съвсем се ошашавихте от тежкото

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Хи хи":

    положение на Русия и се объркахте в ситуацията. Не се вживявайте толкова, Русия се пробва в тази война и катастрофира. Голяма, работа, нас какво ни интересува. Русия е вражеска за България държава.

    Коментиран от #42

    17:54 06.07.2026

  • 41 Захарова

    0 0 Отговор
    Е то трябва да е луд някой да твърди такова нещо !

    17:59 06.07.2026

  • 42 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Вие съвсем се ошашавихте от тежкото":

    Русия е вражеска за вас тагаренковците, но приятел за нас българите. Ти изкопа ли си вече бункерче да се криеш, че като дойде Путин тука, както казва маленкий зеля, да те издърпаме за ушите ?

    18:00 06.07.2026

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