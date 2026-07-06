Кремъл: руско-китайските военноморски учения не са насочени срещу други държави

Кремъл заяви, че съвместните военноморски учения между Русия и Китай, които започнаха в понеделник във водите и въздушното пространство край китайския град Циндао, не са насочени срещу която и да е държава и имат за цел да допринесат за укрепване на регионалната сигурност, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Годишните маневри ще се проведат в периода 6-13 юли. Русия е изпратила за участие крайцер, корвета, дизел-електрическа подводница и спасителен кораб от Тихоокеанския си флот, съобщава руската държавна информационна агенция РИА.

Руският контраадмирал Сергей Синко заяви при откриването на ученията, че те ще издигнат военноморското сътрудничество между Москва и Пекин на по-високо ниво и подчерта, че имат отбранителен характер.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че маневрите не са насочени срещу нито една държава в региона и не трябва да се тълкуват като заплаха. По думите му сътрудничеството между Русия и Китай в тази сфера е важен фактор за предвидимост и сигурност в региона.