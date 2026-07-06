Тайван: Икономическата зависимост от Китай е на исторически минимум

Тайванският Съвет по въпросите на континентален Китай (MAC) заяви, че икономическата зависимост на острова от Китай е достигнала исторически най-ниското си равнище. Пекин обаче отхвърли тази оценка и настоя, че икономическите отношения между двете страни остават тесни.

В изявление, публикувано по-рано миналата седмица, MAC посочва, че през последните години търговските и икономическите отношения между Тайван и Китай са претърпели „структурни промени“.

Според данните на институцията делът на износа на Тайван за Китай и Хонконг е намалял от 43,9% от общия износ през 2020 г. до 26,6% през 2025 г.

Същевременно делът на тайванските инвестиции, насочени към Китай, е спаднал от рекордните 83,8% през 2010 г. до 3,8% през 2025 г., а през първите пет месеца на 2026 г. е достигнал едва 0,9%.

От MAC обясняват тенденцията със засилващото се стратегическо съперничество между САЩ и Китай, забавянето на китайската икономика и икономическия натиск, упражняван от Пекин върху Тайван.

Повод за изявлението беше и 16-ата годишнина от подписването на Рамковото споразумение за икономическо сътрудничество между Тайван и Китай (ECFA), сключено през 2010 г. с цел намаляване на митата и търговските бариери между двете страни.

Според MAC износът на Тайван за Китай на стоки, включени в т.нар. „списък за ранна реколта“ по ECFA, е възлизал на 13,1 млрд. щатски долара през 2025 г., което представлява 13,1% от целия тайвански износ за Китай.

За сравнение, през 2016 г. този дял е бил 26,3%, което означава, че настоящото равнище е най-ниското от влизането на споразумението в сила.

Докато аргументите на Тайпе се основават основно на относителния дял на Китай в тайванската търговия и инвестиции, Пекин използва абсолютните стойности на двустранния стокообмен, за да оспори тези изводи.

Говорителят на китайската Служба по въпросите на Тайван подчерта, че двустранната търговия между Китай и Тайван е достигнала 314,33 млрд. щатски долара през 2025 г., което представлява ръст от 7,3% спрямо предходната година, през първите пет месеца на 2026 г. общият стокообмен е възлязъл на 150,84 млрд. долара — увеличение с 22% на годишна база.