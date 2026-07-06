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Тръмп отправи ново предупреждение към Иран: Или споразумение, или ще „довършим работата“

Тръмп отправи ново предупреждение към Иран: Или споразумение, или ще „довършим работата“

6 Юли, 2026 20:52 360 7

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  • сащ

Американският президент заяви, че Вашингтон предпочита дипломатическо решение, но предупреди, че САЩ са готови отново да използват сила, ако преговорите се провалят.

Тръмп отправи ново предупреждение към Иран: Или споразумение, или ще „довършим работата“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще постигне споразумение с Иран или ще „довърши работата“, като отново отправи предупреждение за възможни военни действия. Изказването му идва на фона на продължаващото напрежение между двете държави и липсата на напредък в последния кръг непреки преговори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Непреките разговори между САЩ и Иран приключиха миналата седмица без публични признаци за пробив, въпреки действащото 60-дневно примирие. То беше договорено с цел да създаде условия за дипломатически преговори след ударите на САЩ и Израел, които доведоха до ескалация на конфликта с Техеран.

„Или ще сключим споразумение, или ще довършим работата. И няма да е трудно да довършим работата. Предпочитам да сключим споразумение, защото не искам да засегна 91 милиона души“, заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом.

Американският президент допълни, че САЩ разполагат с възможности да нанесат сериозни удари по инфраструктурата на Иран.

„Можем да разрушим мостовете им за един час, можем да прекъснем енергоснабдяването им... Те вече нямат пари. Ние не сме им дали никакви пари“, каза още Тръмп.

Според Вашингтон 60-дневното примирие има за цел да възстанови дипломатическия диалог и да предотврати разработването на ирански ядрен арсенал. Засега обаче преговорите не показват признаци за напредък към трайно споразумение.


Иран (Ислямска Република)
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