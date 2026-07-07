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Нова ескалация в Ормузкия пролик: Неизвестен снаряд порази петролен танкер край Оман

Нова ескалация в Ормузкия пролик: Неизвестен снаряд порази петролен танкер край Оман

7 Юли, 2026 03:36, обновена 7 Юли, 2026 03:39 473 2

  • танкер-
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  • сащ

Въпреки възникналия пожар на левия борд, екипажът е невредим; инцидентът следва заплахите на Техеран за корабоплаването в региона

Нова ескалация в Ормузкия пролик: Неизвестен снаряд порази петролен танкер край Оман - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петролен танкер е бил ударен от „неидентифициран снаряд“, докато е плавал в южна посока източно от град Лима, Оман, в района на стратегическия Ормузки проток. Нападението е извършено на 8 морски мили (около 15 километра) от брега. То е предизвикало пожар на борда на плавателния съд. Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) потвърди инцидента и уточни, че ударът е бил в левия борд на кораба.

Към момента няма данни за жертви или пострадали сред екипажа. Корабните системи за безопасност и бреговите служби не докладват за изтичане на гориво или замърсяване на околната среда в района на инцидента.

Контекст и геополитическо напрежение

Инцидентът се случва в момент на крайно изострено напрежение по един от най-важните маршрути за глобални петролни доставки, през който преминава около 20% от световния износ на суров петрол. Макар никой все още официално да не е поел отговорност за атаката, инцидентът последва директно предупреждение от Корпуса на пазителите на ислямската революция на Иран (IRGC). Иранските сили обявиха, че всеки кораб, който не използва одобрения от Техеран маршрут, ще понесе „незабавен и мощен“ отговор.

Регионът на Ормузкия проток е сцена на постоянни сблъсъци и блокади. САЩ настояват за свободно корабоплаване съгласно международното морско право, докато Иран се опитва да наложи засилен контрол над водния път. Агенцията UKMTO призова всички търговски съдове в региона да плават с повишено внимание и незабавно да докладват за всякакви подозрителни дейности.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганев

    0 0 Отговор
    Какво значи « ПРОЛИК»?
    И как така хем неиндефициран, хем снаряд? Значи нещото което е ударило кораба е индефицирано, като снаряд. Друе е въпроса, дали се знае или не, кой е изстрелял лошия снаряд!
    Какъвто мисира, такива и мисирките!

    03:51 07.07.2026

  • 2 ЧукунДурак

    0 0 Отговор
    « неизвестен» означава нещо / някой за когото няма сведене, информацмя или е напълно непознат!!!!!
    Тук си имаме снаряд, бе! Значи това което е ждукнало корабчето е напълно известно!
    «Колко мъка има по този свят, Боже»

    04:01 07.07.2026

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