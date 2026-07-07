Нова ескалация в Ормузкия пролик: Неизвестен снаряд порази петролен танкер край Оман

Петролен танкер е бил ударен от „неидентифициран снаряд“, докато е плавал в южна посока източно от град Лима, Оман, в района на стратегическия Ормузки проток. Нападението е извършено на 8 морски мили (около 15 километра) от брега. То е предизвикало пожар на борда на плавателния съд. Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) потвърди инцидента и уточни, че ударът е бил в левия борд на кораба.

Към момента няма данни за жертви или пострадали сред екипажа. Корабните системи за безопасност и бреговите служби не докладват за изтичане на гориво или замърсяване на околната среда в района на инцидента.

Контекст и геополитическо напрежение

Инцидентът се случва в момент на крайно изострено напрежение по един от най-важните маршрути за глобални петролни доставки, през който преминава около 20% от световния износ на суров петрол. Макар никой все още официално да не е поел отговорност за атаката, инцидентът последва директно предупреждение от Корпуса на пазителите на ислямската революция на Иран (IRGC). Иранските сили обявиха, че всеки кораб, който не използва одобрения от Техеран маршрут, ще понесе „незабавен и мощен“ отговор.

Регионът на Ормузкия проток е сцена на постоянни сблъсъци и блокади. САЩ настояват за свободно корабоплаване съгласно международното морско право, докато Иран се опитва да наложи засилен контрол над водния път. Агенцията UKMTO призова всички търговски съдове в региона да плават с повишено внимание и незабавно да докладват за всякакви подозрителни дейности.