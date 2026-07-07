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Почетино след отпадането: Просто не беше нашият ден

Почетино след отпадането: Просто не беше нашият ден

7 Юли, 2026 07:30 573 3

  • маурисио почетино-
  • белгия-
  • сащ-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Селекционерът на САЩ призна превъзходството на Белгия и подчерта нуждата от анализ и поуки

Почетино след отпадането: Просто не беше нашият ден - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Приказката на домакините от САЩ на Световното първенство приключи на 1/8-финалите след тежка вечер в Сиатъл и загуба от Белгия. Американците така и не намериха ритъма си в двубоя, а веднага след последния сигнал селекционерът Маурисио Почетино направи откровен анализ на случилото се.

„Още от самото начало не влязохме в ритъма на мача. Дори когато изравнихме за 1:1, не успяхме да се върнем в играта. Белгия беше по-добра от нас. Просто днес не беше нашият ден“, заяви аржентинецът, подчертавайки, че тимът му не е показал обичайното си ниво.

Почетино бе категоричен, че поражението трябва да се превърне в урок за младия състав на САЩ. Според него анализът на причините за слабата игра е задължителен, за да може отборът да продължи да се развива.

„Трябва да се поучим. Да разберем защо не подходихме към мача по начина, по който го правихме през останалата част от турнира. Може би обяснението е просто – това не беше нашият ден, нито колективно, нито индивидуално. Основният виновен съм аз“, добави селекционерът.

САЩ напускат турнира с разочарование, но и с ясното съзнание, че този състав има потенциал за бъдещи успехи – стига да извлече правилните поуки от болезнения сблъсък с Белгия.


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  • 1 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    3-я и 4-я гол, такива неща и в женския футбол рядко се виждат.

    07:38 07.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Не се коркай

    0 0 Отговор
    Чичо Дончо ще се обади,и ще отстрани Белгия. Продължавате напред. Никой не може да илиминира краварите.

    07:48 07.07.2026

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