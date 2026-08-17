Тръмп: Иран не може да има ядрено оръжие

Иран не може да има ядрено оръжие, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Тръмп повтори позицията си на фона на липсата на напредък в дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта и намаляване на напрежението в Близкия изток. Последните дипломатически опити между Вашингтон и Техеран остават в застой, а ситуацията около Ормузкия проток продължава да бъде източник на сериозно напрежение.

„Цел номер едно е и винаги ще бъде Иран да не може да има по никакъв начин ядрено оръжие“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Изявлението идва в момент, когато 60-дневният период за договаряне на мирно споразумение между САЩ и Иран изтече без постигнато окончателно решение, като двете страни остават на значително различни позиции по ключови въпроси.

Вашингтон продължава да оказва икономически натиск върху Техеран, включително чрез санкции, докато дипломатическите канали остават отворени, но без видим пробив.