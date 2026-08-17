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Тръмп: Иран не може да има ядрено оръжие

Тръмп: Иран не може да има ядрено оръжие

17 Август, 2026 14:38, обновена 17 Август, 2026 14:31 909 46

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • ядрено оръжие

Американският президент отново постави предотвратяването на ирански ядрен арсенал като основна цел на фона на буксуващите дипломатически усилия

Тръмп: Иран не може да има ядрено оръжие - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран не може да има ядрено оръжие, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Тръмп повтори позицията си на фона на липсата на напредък в дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта и намаляване на напрежението в Близкия изток. Последните дипломатически опити между Вашингтон и Техеран остават в застой, а ситуацията около Ормузкия проток продължава да бъде източник на сериозно напрежение.

Цел номер едно е и винаги ще бъде Иран да не може да има по никакъв начин ядрено оръжие“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Изявлението идва в момент, когато 60-дневният период за договаряне на мирно споразумение между САЩ и Иран изтече без постигнато окончателно решение, като двете страни остават на значително различни позиции по ключови въпроси.

Вашингтон продължава да оказва икономически натиск върху Техеран, включително чрез санкции, докато дипломатическите канали остават отворени, но без видим пробив.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лошо ле свърши тази война

    13 6 Отговор
    През септември ще е кулминацията

    14:32 17.08.2026

  • 2 МОЖЕ МОЖЕ

    30 1 Отговор
    И ОЩЕ КАК. ИДВА КРАЯЪ НА ИЗМИСЛЕН ИЗРАЕЛ.

    14:32 17.08.2026

  • 3 гост

    4 25 Отговор
    Блокада до последно,ирански кораби да не влизат и да напускат Ормуза...

    14:33 17.08.2026

  • 4 Ами

    27 1 Отговор
    то и Израел не трябва да има , ама си имат...

    Коментиран от #6, #9

    14:33 17.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 2 Отговор
    ТръНп обяви победа ❗
    СамолетоБЕГАЧИТЕ избягаха на 1 000 мили от Иран- това явно е заради победата над Иран❗

    Коментиран от #18

    14:39 17.08.2026

  • 6 Герги

    3 20 Отговор

    До коментар #4 от "Ами":

    Израел има,докато Иран си има Мохамед и всичко зависи от това какво ще каже ТОЙ ако пижамите се сдобият с ядрено...нещата опират до здравият разум и до радикалният ислям.

    Коментиран от #16

    14:39 17.08.2026

  • 7 Сатана Z

    27 1 Отговор
    Иран никога не е твърдял ,че иска и разработва ядрено оръжие,но Тръмп използва тази опорка като претекст за да унищожи Иран както направи с Ирак Джордж Буш джуниър след постановката с белия прах в ООН на Колин Пауър.Умеят ги тия неща Краварите и след това събират коалиция от съучастници в престъплението по заличаване на държави.

    Коментиран от #23

    14:39 17.08.2026

  • 8 Просто и ясно

    19 4 Отговор
    Да, Иран не трябва да притежава ядрени оръжия. Това не означава обаче, че не може да съхранява и охранява чужди ядрени оръжия, например руски. Това е гаранция, че нито Иран може да ги употреби и да нападне съседна държава, но и че нито САЩ, нито някой съсед може да нападне Иран, защото това ще застраши руския ядрен арсенал. Така мирът е гарантиран. Но дали американците искат мир и нищо друго? Съмнявам се.

    14:40 17.08.2026

  • 9 Иран не може...

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ами":

    Ама Кравария може... Гледай ти логика...
    Американците като си имат ЯО, що не вземат доброволно да си го унищожат и нарежат...

    14:42 17.08.2026

  • 10 Шопо

    8 3 Отговор
    Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия.
    Как мислиш Путин е платил за Шахедите, може би е дал петрол на Иран ?

    14:43 17.08.2026

  • 11 ЕГАСИ СТАНДАРТА ДВОЕН

    22 2 Отговор
    ЗА МЕНЕ МОЖЕ ,ЗА ТЕБЕ НЕ МОЖЕ. А ЗАЩО ?!

    14:44 17.08.2026

  • 12 Край

    7 6 Отговор
    Дали не може - само гледай. След тая атака към него задължително ще има ако не иска да последва съдбата на Ирак Либия и Сирия

    14:45 17.08.2026

  • 13 сащисан кравар

    6 3 Отговор
    Официално Бай Дончо удари коляно пред още един свой шеф Ким Повелителя на Севера😉

    14:46 17.08.2026

  • 14 Констатация

    8 2 Отговор
    А, Израел?

    14:47 17.08.2026

  • 15 Сатана Z

    16 2 Отговор
    Ядреното оръжие е за възпиране а не за нападение както го използваха САЩ в Япония.След това много им се искаше да го използват над Корея и Виетнам но СССР им охлади мераците.
    Сега Тръмп отново се готви да използва тактическо ЯО по настояване на ушатия Бени.Ще му в видим колко колко му е акъла на миротвореца Дончо Ормузки

    14:48 17.08.2026

  • 16 защо

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Герги":

    Не бъди скромен.
    Израел си има и ядрено оръжие, и Йехова, и Ционизъм.
    Пък може и да не си скромен.

    Коментиран от #21

    14:48 17.08.2026

  • 17 ванс

    12 1 Отговор
    Аман от тъпотиите на тоя!

    14:50 17.08.2026

  • 18 Клети съветски Zoмбита 🤪

    4 10 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    naMnepc, днес какви чорапки изглади на мунчо Рублев ?

    14:50 17.08.2026

  • 19 Теслатъ

    6 1 Отговор
    На междинните избори след два месеца и половина, бай Дончо шъ е аут от "реал политиката"...!!!

    14:51 17.08.2026

  • 20 Аятолах Копейкин празнодумеца

    3 7 Отговор
    Побратимите по харема на Копейкин какво мислят по въпроса ?

    14:52 17.08.2026

  • 21 Герги

    2 9 Отговор

    До коментар #16 от "защо":

    не съм скромен предпочитам Йехова или Ционизъм, пред Радикален Ислям...аз съм християнин.

    Коментиран от #28, #30

    14:52 17.08.2026

  • 22 Феникс

    5 1 Отговор
    Тази развалена плоча със химическото и ядрено оръжие не се ли изтърка вече?

    Коментиран от #31

    14:53 17.08.2026

  • 23 Това е руска опорка

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    за Колин Пауър и прахът за пране. Той си призназа епруветката, но каза още: Прахът за пране прилича на истинското биологично оръжие което видях, но аз не съм луд да го донеса в сградата на ООН. Какво ще стане ако счупя епруветката по невнимание, затова донесох прах за пране.

    Коментиран от #29, #39

    14:56 17.08.2026

  • 24 ТОЗИ МУШМОРОК

    13 0 Отговор
    Тръмп е първият в историята на САЩ, който превърна президентството си в едър семеен бизнес. Според финансовата му декларация за 2025 г., анализирана от Forbes, личното му състояние е нараснало с малко над 4,1 милиарда долара само за 1 година.

    14:56 17.08.2026

  • 25 Дон Дони

    2 1 Отговор
    Гризна големия! Така се оплете че няма оправяне, ако знаеше какво ги чака не би тръгнал? Коч в къпини!

    14:56 17.08.2026

  • 26 ТРЪМП ще разруши “ВЕЛИКА“ Америка

    5 2 Отговор
    Разузнаването на САЩ е предупредило Тръмп, че Русия всякак си подпомага с оръжие и логистика Иран във войната на Иран срещу САЩ и че скоро Иран може да има и руско ядрено оръжие с което да бомбардира САЩ...

    Но така ще става , когато Тръмп има Путин за свой “прекрасен“ приятел и с когото е в отлични отношения..!!!

    14:57 17.08.2026

  • 27 ръвервертъеръ

    4 0 Отговор
    Лощото е , че и психиатрите намаляха , а и в психиатриите няма много свободни места , иначе - какво му трябва на чиляк - една бяла риза с длъъъъъги ръкавели !

    14:57 17.08.2026

  • 28 защо

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Герги":

    Явно не си скромен, иначе щеше да знаеш, кой предаде Христос.

    Коментиран от #34

    14:58 17.08.2026

  • 29 И те после сринаха Ирак със земята

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Това е руска опорка":

    и намериха химическо оръжие.
    Айде оди бегай, mърльо!

    Коментиран от #32, #38

    14:59 17.08.2026

  • 30 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Герги":

    тук само сюнетчии ли коментират..или слабоумни.

    15:00 17.08.2026

  • 31 Не е развалена плоча,

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Феникс":

    защо му е на Иран обогатен до 60% с U235? Свежото гориво за нашата АЕЦ е 4,7%. За научни и медицински цели е достатъчен и при по-ниска концентрация.

    Коментиран от #33, #41

    15:02 17.08.2026

  • 32 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "И те после сринаха Ирак със земята":

    химическото оръжие беше едното,другото беше че Ирак нападна Кувейт ако не помниш,а ТЕ са дружка на САЩ.

    15:02 17.08.2026

  • 33 Герги

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Не е развалена плоча,":

    недей казва такива истини, че ще ги обидиш...

    15:03 17.08.2026

  • 34 Герги

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "защо":

    всяко стадо си има мърша,докато при някой, цялото стадо е мърша..

    15:04 17.08.2026

  • 35 за сравнение

    1 1 Отговор
    А 10 милионна Куба е под 60 годишен икономически натиск и пак е трън в петата на хамериканците.

    15:06 17.08.2026

  • 36 за сравнение

    1 1 Отговор
    А 10 милионна Куба е под 60 годишен икономически натиск и пак е трън в петата на хамериканците.

    15:06 17.08.2026

  • 37 А САЩ и Израел

    3 1 Отговор
    имат? Брей, ама вие ще кажете? Кой ви е упълномощил?

    Коментиран от #40

    15:08 17.08.2026

  • 38 А химическият Али

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "И те после сринаха Ирак със земята":

    изби 5000 жени, деца в Халабжа на 16.03.1988г. сигурно с прах за пране нали?

    Коментиран от #45

    15:09 17.08.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Това е руска опорка":

    ЛЪЖЕШ ❗ Като "отлежал РОМ" лъжеш ❗

    " През 2007 година, Колин Пауъл СИ ПРИЗНА, че данните на неговото сателитно разузнаване за някакъв химически арсенал на Саддам Хюсеин БИЛИ НЕВЕРНИ, и те били подведени!

    Тогава, в 2007 година тогавашния вицепрезидент, Доналд Ръмсфелд също СИ ПРИЗНА, че американското космическо разузнаване СГРЕШИЛО за Ирак, самият Джордж Буш също каза в интервю, че и той е бил подведен от своите разузнавателни служби за химическите запаси на режима на Саддам Хюсеин?!"

    НЕ СТАВА само с лъжи, за лъжите на лъжците❗❗❗

    Коментиран от #42, #43

    15:09 17.08.2026

  • 40 Герги

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "А САЩ и Израел":

    Защо коментираш по хавата си...САЩ имат от време оно,заедно с СССР...Кимчо има ,но не е радикален ислямист...

    15:11 17.08.2026

  • 41 Феникс

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Не е развалена плоча,":

    Зашо чиф@тите имат ядрено оръжие а Иран да няма? Живеем в свободен свят , демокрация и неограничени възможности! :) Виждаме че в днешният свят няма междонародно право, само ядреното оръжие е спасение, срещу диваци от сорта на щатите и цион!

    15:14 17.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 така е hуйчо,

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    нападението над Кувейт също е измислица.

    Коментиран от #46

    15:15 17.08.2026

  • 44 Исраел ше изчене

    1 1 Отговор
    В мига в който иран има атома

    15:16 17.08.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "А химическият Али":

    Ти там ли беше 🤔❓
    Щото имаше доста записи с отровени😉 дето чакат за снимки❗
    Като много от "мърдащите трупппове" в БУЧАта❗

    15:25 17.08.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "така е hуйчо,":

    Нападението над Кувейт е друга бира, ама пак пише и ми приписваш глупости❗
    Първо, не съм писал че е измислица,
    ама пусти нали пишеш без да знаеш😛
    Второ, писал съм, че тогава Садам е имал разговор със САШтинския посланик в Ирак и е получил уверение , че ШАШт няма да се намесват в техния "вътрешен" конфликт ❗
    Ама ти откъде да знаеш, като нито четеш международни новини, нито четеш какво съм писал, та ми приписваш глупостите си‼️

    15:29 17.08.2026

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