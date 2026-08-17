Тръмп: Иран не може да има ядрено оръжие

Иран не може да има ядрено оръжие, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Тръмп повтори позицията си на фона на липсата на напредък в дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта и намаляване на напрежението в Близкия изток. Последните дипломатически опити между Вашингтон и Техеран остават в застой, а ситуацията около Ормузкия проток продължава да бъде източник на сериозно напрежение.
„Цел номер едно е и винаги ще бъде Иран да не може да има по никакъв начин ядрено оръжие“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.
Изявлението идва в момент, когато 60-дневният период за договаряне на мирно споразумение между САЩ и Иран изтече без постигнато окончателно решение, като двете страни остават на значително различни позиции по ключови въпроси.
Вашингтон продължава да оказва икономически натиск върху Техеран, включително чрез санкции, докато дипломатическите канали остават отворени, но без видим пробив.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лошо ле свърши тази война
14:32 17.08.2026
2 МОЖЕ МОЖЕ
14:32 17.08.2026
3 гост
14:33 17.08.2026
4 Ами
Коментиран от #6, #9
14:33 17.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
СамолетоБЕГАЧИТЕ избягаха на 1 000 мили от Иран- това явно е заради победата над Иран❗
Коментиран от #18
14:39 17.08.2026
6 Герги
До коментар #4 от "Ами":Израел има,докато Иран си има Мохамед и всичко зависи от това какво ще каже ТОЙ ако пижамите се сдобият с ядрено...нещата опират до здравият разум и до радикалният ислям.
Коментиран от #16
14:39 17.08.2026
7 Сатана Z
Коментиран от #23
14:39 17.08.2026
8 Просто и ясно
14:40 17.08.2026
9 Иран не може...
До коментар #4 от "Ами":Ама Кравария може... Гледай ти логика...
Американците като си имат ЯО, що не вземат доброволно да си го унищожат и нарежат...
14:42 17.08.2026
10 Шопо
Как мислиш Путин е платил за Шахедите, може би е дал петрол на Иран ?
14:43 17.08.2026
11 ЕГАСИ СТАНДАРТА ДВОЕН
14:44 17.08.2026
12 Край
14:45 17.08.2026
13 сащисан кравар
14:46 17.08.2026
14 Констатация
14:47 17.08.2026
15 Сатана Z
Сега Тръмп отново се готви да използва тактическо ЯО по настояване на ушатия Бени.Ще му в видим колко колко му е акъла на миротвореца Дончо Ормузки
14:48 17.08.2026
16 защо
До коментар #6 от "Герги":Не бъди скромен.
Израел си има и ядрено оръжие, и Йехова, и Ционизъм.
Пък може и да не си скромен.
Коментиран от #21
14:48 17.08.2026
17 ванс
14:50 17.08.2026
18 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":naMnepc, днес какви чорапки изглади на мунчо Рублев ?
14:50 17.08.2026
19 Теслатъ
14:51 17.08.2026
20 Аятолах Копейкин празнодумеца
14:52 17.08.2026
21 Герги
До коментар #16 от "защо":не съм скромен предпочитам Йехова или Ционизъм, пред Радикален Ислям...аз съм християнин.
Коментиран от #28, #30
14:52 17.08.2026
22 Феникс
Коментиран от #31
14:53 17.08.2026
23 Това е руска опорка
До коментар #7 от "Сатана Z":за Колин Пауър и прахът за пране. Той си призназа епруветката, но каза още: Прахът за пране прилича на истинското биологично оръжие което видях, но аз не съм луд да го донеса в сградата на ООН. Какво ще стане ако счупя епруветката по невнимание, затова донесох прах за пране.
Коментиран от #29, #39
14:56 17.08.2026
24 ТОЗИ МУШМОРОК
14:56 17.08.2026
25 Дон Дони
14:56 17.08.2026
26 ТРЪМП ще разруши “ВЕЛИКА“ Америка
Но така ще става , когато Тръмп има Путин за свой “прекрасен“ приятел и с когото е в отлични отношения..!!!
14:57 17.08.2026
27 ръвервертъеръ
14:57 17.08.2026
28 защо
До коментар #21 от "Герги":Явно не си скромен, иначе щеше да знаеш, кой предаде Христос.
Коментиран от #34
14:58 17.08.2026
29 И те после сринаха Ирак със земята
До коментар #23 от "Това е руска опорка":и намериха химическо оръжие.
Айде оди бегай, mърльо!
Коментиран от #32, #38
14:59 17.08.2026
30 гост
До коментар #21 от "Герги":тук само сюнетчии ли коментират..или слабоумни.
15:00 17.08.2026
31 Не е развалена плоча,
До коментар #22 от "Феникс":защо му е на Иран обогатен до 60% с U235? Свежото гориво за нашата АЕЦ е 4,7%. За научни и медицински цели е достатъчен и при по-ниска концентрация.
Коментиран от #33, #41
15:02 17.08.2026
32 гост
До коментар #29 от "И те после сринаха Ирак със земята":химическото оръжие беше едното,другото беше че Ирак нападна Кувейт ако не помниш,а ТЕ са дружка на САЩ.
15:02 17.08.2026
33 Герги
До коментар #31 от "Не е развалена плоча,":недей казва такива истини, че ще ги обидиш...
15:03 17.08.2026
34 Герги
До коментар #28 от "защо":всяко стадо си има мърша,докато при някой, цялото стадо е мърша..
15:04 17.08.2026
35 за сравнение
15:06 17.08.2026
36 за сравнение
15:06 17.08.2026
37 А САЩ и Израел
Коментиран от #40
15:08 17.08.2026
38 А химическият Али
До коментар #29 от "И те после сринаха Ирак със земята":изби 5000 жени, деца в Халабжа на 16.03.1988г. сигурно с прах за пране нали?
Коментиран от #45
15:09 17.08.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Това е руска опорка":ЛЪЖЕШ ❗ Като "отлежал РОМ" лъжеш ❗
" През 2007 година, Колин Пауъл СИ ПРИЗНА, че данните на неговото сателитно разузнаване за някакъв химически арсенал на Саддам Хюсеин БИЛИ НЕВЕРНИ, и те били подведени!
Тогава, в 2007 година тогавашния вицепрезидент, Доналд Ръмсфелд също СИ ПРИЗНА, че американското космическо разузнаване СГРЕШИЛО за Ирак, самият Джордж Буш също каза в интервю, че и той е бил подведен от своите разузнавателни служби за химическите запаси на режима на Саддам Хюсеин?!"
НЕ СТАВА само с лъжи, за лъжите на лъжците❗❗❗
Коментиран от #42, #43
15:09 17.08.2026
40 Герги
До коментар #37 от "А САЩ и Израел":Защо коментираш по хавата си...САЩ имат от време оно,заедно с СССР...Кимчо има ,но не е радикален ислямист...
15:11 17.08.2026
41 Феникс
До коментар #31 от "Не е развалена плоча,":Зашо чиф@тите имат ядрено оръжие а Иран да няма? Живеем в свободен свят , демокрация и неограничени възможности! :) Виждаме че в днешният свят няма междонародно право, само ядреното оръжие е спасение, срещу диваци от сорта на щатите и цион!
15:14 17.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 така е hуйчо,
До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":нападението над Кувейт също е измислица.
Коментиран от #46
15:15 17.08.2026
44 Исраел ше изчене
15:16 17.08.2026
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #38 от "А химическият Али":Ти там ли беше 🤔❓
Щото имаше доста записи с отровени😉 дето чакат за снимки❗
Като много от "мърдащите трупппове" в БУЧАта❗
15:25 17.08.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #43 от "така е hуйчо,":Нападението над Кувейт е друга бира, ама пак пише и ми приписваш глупости❗
Първо, не съм писал че е измислица,
ама пусти нали пишеш без да знаеш😛
Второ, писал съм, че тогава Садам е имал разговор със САШтинския посланик в Ирак и е получил уверение , че ШАШт няма да се намесват в техния "вътрешен" конфликт ❗
Ама ти откъде да знаеш, като нито четеш международни новини, нито четеш какво съм писал, та ми приписваш глупостите си‼️
15:29 17.08.2026