Гръцки данъчни служители започнаха протест, спират превантивните проверки до 26 август

Гръцки данъчни служители започнаха днес протестни действия, като до 26 август ще се въздържат от извършване на превантивни проверки, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, предава БТА.

Служителите ще останат на работните си места и ще продължат да обслужват гражданите, уточнява медията.

Генералният секретар на Федерацията на служителите в Министерството на финансите Йоргос Цагаракис заяви, че протестът е провокиран от недостига на персонал, увеличеното трудово натоварване, недостатъчното заплащане на извънредния труд и липсата на безопасни условия при извършването на данъчни проверки.

По думите му възможностите за диалог с ръководството вече са изчерпани, а протестните действия целят да окажат натиск за решаване на проблемите с кадровия дефицит, натоварването и възнагражденията.

Цагаракис постави и въпроса за данъчната справедливост. Според него превантивните проверки засягат в по-голяма степен малките и средните предприятия, докато големите компании разполагат с повече възможности да се възползват от специални данъчни разпоредби и механизми.

Протестът ще продължи до 26 август, като през този период данъчната администрация ще продължи да обслужва гражданите, но без да извършва превантивни проверки.