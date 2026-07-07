"За Киргизстан Пакистан е южната порта към морето"

Предстоящата среща на президента на Пакистан Асиф Али Зардари в Киргизстан не е просто дипломатическо събитие, а възможност за откриване на перспективно сътрудничество, коментира пред киргизстанската новинарска агенция КАБАР политоложката Асел Омуракунова, предаде БТА.

Според нея за Киргизстан, който няма пряк излаз на море, всеки надежден транспортен коридор не е само въпрос на търговия, но и на икономическа стабилност.

„Между Киргизстан и Пакистан е заложена здрава основа на дипломатическите отношения, установени на 10 май 1992 година. Официалното посещение на президента Садир Жапаров в Пакистан през миналия декември придаде нов импулс на тези отношения. Тогава страните обсъдиха търговията, инвестициите, транспортно-логистичните връзки и хуманитарното сътрудничество“, отбеляза експертът.

Според нея не толкова дипломацията основен въпрос в днешните двустранни отношения, а логистиката.

„Образно казано, Пакистан е южна порта към морето за Киргизстан. В това отношение особено значение има пристанището Карачи. За страна, която няма пряк излаз на море, достъпът до такова пристанище е възможност да се интегрираме в широките регионални и глобални търговски вериги“, заяви Омуракунова.

Експертът подчерта, че икономиката започва с пътищата. Може да се произвеждат качествени фасул, месо, кожа и текстил, но ако доставката е скъпа и непредсказуема, стоката губи още преди да излезе на пазара.

„Стокооборотът между Киргизстан и Пакистан засега е малък, но потенциалът е огромен. Пакистан се интересува от киргизстанската земеделска продукция, от фасула, плодовете и кожите. Киргизстан на свой ред внася от Пакистан ориз, медикаменти и текстил. Затова довеждането на стокооборота до 200 млн. долара е напълно изпълнима практическа задача“, смята тя.

Според нея особено стратегическо значение придобива маршрутът Бишкек – Торугарт – Кашгар – Хунжераб – Исламабад – Карачи. Направлението открива път към пристанището Карачи и позволява на Киргизстан да получи алтернативен излаз на море.

„За Киргизстан е особено важно да има няколко транспортни маршрута. Това е въпрос на зрялата външна политика“, поясни експертът.

Омуракунова допълни, че значението на посещението на Зардари не се ограничава единствено до двустранната търговия. За Киргизстан Пакистан е Южна Азия, излаз на Арабско море, огромен пазар, развита текстилна и фармацевтична индустрия. За Исламабад Киргизстан и Централна Азия са енергетика, транзит, нови пазари и възможност за разширяване на връзките извън пределите на традиционните южноазиатски пазари.

„Тук има и човешко измерение. В Киргизстан се обучават хиляди пакистански студенти, основно медицински специалности. Това не е просто статистика. Тези младежи живеят по няколко години в Бишкек. Още и в други градове, познават отблизо киргизстанското общество. След 10-15 години много ще станат в Пакистан лекари, управляващи, бизнесвени. Личният им опит в Киргизстан ще стане част от имиджа на нашата страна“, отбеляза Асел Омуракунова.

Според нея посещението на президента на Пакистан трябва да се разглежда като възможност да се премине към конкретен дневен ред.

„Двустранните отношения отдавна се наричат перспективни. Сега е важно да ги изпълним с практическо съдържание. В днешната международна политика именно практическият резултат е най-добрият показател за истинското партньорство“, заключи тя.