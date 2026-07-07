Зеленски: Украинската ПВО сваля над 90% от атакуващите дронове „Шахед“

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската противовъздушна отбрана вече успява да сваля над 90% от атакуващите дронове тип „Шахед“, като определи този резултат като най-добрия в света. Думите му са цитирани от Би Би Си, предава БТА.

В изказване по време на форум на отбранителната индустрия в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара Зеленски подчерта натрупания от Украйна военен и технологичен опит след началото на войната, особено в разработването и използването на безпилотни системи.

„Наистина ли вярвате, че държава с такива отбранителни способности трябва да остане извън Алианса? Украйна в НАТО е източник на извънредни отбранителни възможности“, заяви украинският президент пред аудитория, сред която бяха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Зеленски посочи още, че украинските далекобойни дронове вече достигат дълбоко в руска територия, включително до град Омск. По думите му атаката срещу петролна рафинерия в сибирския град не е единичен случай.

„В Русия не остана нито една голяма петролна рафинерия, която да не е била атакувана от украинските въоръжени сили“, заяви той.

Украинският президент обърна внимание и на инициативата „Дронова сделка“, чрез която партньори на Украйна, включително държави от Европейския съюз и НАТО, както и Азербайджан и страни от Персийския залив, могат да получават украински безпилотни системи.

Според Зеленски единственото голямо военно предимство, което Русия все още запазва, са балистичните ракети. Поради тази причина той призова европейските държави възможно най-бързо да разработят и започнат масово производство на собствени системи за противовъздушна и противоракетна отбрана.

„Европа се нуждае от собствени системи за ПВО, които да могат да се произвеждат масово и да защитават от руските ракетни удари. Те трябва да бъдат разработени възможно най-скоро - още днес, а не в бъдеще“, подчерта Зеленски.

Той отправи и призив към съюзниците на Украйна да продължат доставките на ракети за противовъздушната отбрана.

„Докато тази война продължава, моля, помогнете ни с ракети за ПВО. Това е нашият основен приоритет. Всичко останало можем да направим сами“, заяви украинският президент.