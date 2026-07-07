Зеленски: Украинската ПВО сваля над 90% от атакуващите дронове „Шахед“

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската противовъздушна отбрана вече успява да сваля над 90% от атакуващите дронове тип „Шахед“, като определи този резултат като най-добрия в света. Думите му са цитирани от Би Би Си, предава БТА.
В изказване по време на форум на отбранителната индустрия в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара Зеленски подчерта натрупания от Украйна военен и технологичен опит след началото на войната, особено в разработването и използването на безпилотни системи.
„Наистина ли вярвате, че държава с такива отбранителни способности трябва да остане извън Алианса? Украйна в НАТО е източник на извънредни отбранителни възможности“, заяви украинският президент пред аудитория, сред която бяха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
Зеленски посочи още, че украинските далекобойни дронове вече достигат дълбоко в руска територия, включително до град Омск. По думите му атаката срещу петролна рафинерия в сибирския град не е единичен случай.
„В Русия не остана нито една голяма петролна рафинерия, която да не е била атакувана от украинските въоръжени сили“, заяви той.
Украинският президент обърна внимание и на инициативата „Дронова сделка“, чрез която партньори на Украйна, включително държави от Европейския съюз и НАТО, както и Азербайджан и страни от Персийския залив, могат да получават украински безпилотни системи.
Според Зеленски единственото голямо военно предимство, което Русия все още запазва, са балистичните ракети. Поради тази причина той призова европейските държави възможно най-бързо да разработят и започнат масово производство на собствени системи за противовъздушна и противоракетна отбрана.
„Европа се нуждае от собствени системи за ПВО, които да могат да се произвеждат масово и да защитават от руските ракетни удари. Те трябва да бъдат разработени възможно най-скоро - още днес, а не в бъдеще“, подчерта Зеленски.
Той отправи и призив към съюзниците на Украйна да продължат доставките на ракети за противовъздушната отбрана.
„Докато тази война продължава, моля, помогнете ни с ракети за ПВО. Това е нашият основен приоритет. Всичко останало можем да направим сами“, заяви украинският президент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Клети, нещастни копейки 🤪
Няма как да не са разбрали, че този npocт милиционер е патологичен лъжец, крадец и убиец, не вярвам природата да е била толкова жестока и да не ги е снабдила поне с няколко мозъчни клетки.
17:00 07.07.2026
2 Глюпости
Коментиран от #43
17:00 07.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Румен Решетников
Това е лъжа, другари!
Коментиран от #15
17:01 07.07.2026
5 Кара Иван
17:03 07.07.2026
6 Реалност
Но дори като по чудо да стане така, че да могат някак да кажат, че са победили, завземайки нещо възжелано от рода на разрушено до основи, важно някога градче в Донбас, точка няма да има, а двоеточие. И след него ще се изписват трагични за Раша слова - колапс, хаос, анархия, разпад. И най-страшната дума - мизерия.
Запомнете тази толкова руска дума! Тя е не само близкото бъдеще на Рашистката Феодализация. Тя става постепенно настоящето й.
Няма пари за социални дейности, за здраве, образование, наука, пенсии, поддържане на обществени и жилищни сгради, на “домове за престарели”, на психиатрични “тюрми”, на улици, на училища, на какво ли още не!
Няма!
Мизерия - твоето име утре ще бъде Русия.
17:03 07.07.2026
7 Сваля в болния мозък
17:04 07.07.2026
8 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Първата вълна са някакви евтини дронове, по които да издумкате ракетите Пейтриът, а след това идва истинските поразяващи средства.
Наистина трябва да си изключително пpоcт за да се кефиш на този oлигoфpен.
Коментиран от #52
17:04 07.07.2026
9 гочето
Халюцинаций от белото са това
17:04 07.07.2026
10 Българският народ подкрепя Украйна !
Разстоянието до там е 2700 км. Напълно достижима цел.
А в Русия газът осигурява 44÷46% от електричеството.
Коментиран от #14
17:06 07.07.2026
11 Някой
Глупак!
Коментиран от #48
17:08 07.07.2026
12 Хеу мишоци
17:09 07.07.2026
13 Зеления
17:10 07.07.2026
14 Някой
До коментар #10 от "Българският народ подкрепя Украйна !":А, не говори от мое име. Аз и моите познати не подкрепяме фашистите от Украйна. Сигурен съм, че и поне 85% от народа не ги подкрепя. Тъй че, не злоупотребявай с българския народ.
Коментиран от #32
17:10 07.07.2026
15 Атина Палада
До коментар #4 от "Румен Решетников":Шахед не са руски орУжия
17:10 07.07.2026
16 РФ е един огромен КЕН eф !
Търсенето на коне и магарета се е увеличило осем пъти.
17:10 07.07.2026
17 Летец Пешеходец
17:10 07.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гост
17:14 07.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Kaлпазанин
17:16 07.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Шкембе Войвода
Всички танкери са идентифицирани, под международни санкции
17:19 07.07.2026
27 Екологична катастрофа
17:19 07.07.2026
28 Боа
17:23 07.07.2026
29 Екологична катастрофа
17:25 07.07.2026
30 Най-великият Президент на 21 век
17:26 07.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Тъй де
До коментар #14 от "Някой":85% от...12 те ЛЕПИЛАРА от МОЧАта!
Крепостняците от блатата винаги са били до Битък за ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ
Ха-ха-ха
17:29 07.07.2026
33 Вселенски
17:31 07.07.2026
34 Победата на Зеленски наближава!
Коментиран от #37
17:32 07.07.2026
35 Последния софиянец
👍😄
Коментиран от #36
17:33 07.07.2026
36 Екологична катастрофа
До коментар #35 от "Последния софиянец":В Константиновка е опасно за живота. Над 10000 неприбрани и вече разложени украински трупа разнасят зараза в руската армия.
17:36 07.07.2026
37 Нема се сдухваш Лепилар
До коментар #34 от "Победата на Зеленски наближава!":Глей Как дронове ловуват , гърмят или пленяват.. монголья у нивята и полята !
Хихихихихи
Коментиран от #39
17:37 07.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Екологична катастрофа
До коментар #37 от "Нема се сдухваш Лепилар":Това не са дронове, а угоени от украинските трупове мухи. Бръмчат като кошер! Заглушават руските дронове.
Коментиран от #41, #44
17:39 07.07.2026
40 А бе
17:42 07.07.2026
41 Българин
До коментар #39 от "Екологична катастрофа":Ние българите смятаме руснаците за добитък
Коментиран от #42
17:43 07.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Европеец
До коментар #2 от "Глюпости":Че са глупости, глупости са..... Зеленият просяк милионер продължава да лъже само себе си.... Руснаците добре поработиха на втори и на четвърти тоя месец, ако работят така всяка седмица само по един път войната бързо ще свърши..... Но все още се чудя защо либералния Путин не приключва с фашистката украинска хунта....
Коментиран от #51
17:47 07.07.2026
44 3 дня в Киев, седмица в Лисабон
До коментар #39 от "Екологична катастрофа":Ъхъ..... Украинските Бойни КОМАРИ , Лъвовете - вегетарианци и Агнетата ВЪЛКОДАВИ?
АааааааХахахаха
17:48 07.07.2026
45 Българомохамеданин Петриът
17:52 07.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Тома
17:54 07.07.2026
48 НаБаба си
До коментар #11 от "Някой":Фърчилото виждаш.
17:58 07.07.2026
49 ЛЕЛЕ ЛЕЛЕЕЕЕ
17:59 07.07.2026
50 Хи хи хи
18:08 07.07.2026
51 Атина Палада
До коментар #43 от "Европеец":Обяснението е ,че хунтата в Киев са кукли на конци .И да приключи тези кукли,други кукли ще сложат господарите им..Целите са да приключи без ЯО господарите ,които назначават тези кукли
18:14 07.07.2026
52 Изобщо не ти са
До коментар #8 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":ясни нещата ... ПъленОлигофрен
Коментиран от #54
18:17 07.07.2026
53 Как
18:20 07.07.2026
54 Атина Палада
До коментар #52 от "Изобщо не ти са":А на теб ясни ли са ти?:))))
18:24 07.07.2026