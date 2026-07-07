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Зеленски: Украинската ПВО сваля над 90% от атакуващите дронове „Шахед“
  Тема: Украйна

Зеленски: Украинската ПВО сваля над 90% от атакуващите дронове „Шахед“

7 Юли, 2026 16:57 986 54

  • володимир зеленски-
  • дронове-
  • шахед-
  • пво-
  • украйна

Украинският президент призова Европа да разработи собствени системи за противовъздушна и противоракетна отбрана и заяви, че Украйна има значителен отбранителен принос за НАТО

Зеленски: Украинската ПВО сваля над 90% от атакуващите дронове „Шахед“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската противовъздушна отбрана вече успява да сваля над 90% от атакуващите дронове тип „Шахед“, като определи този резултат като най-добрия в света. Думите му са цитирани от Би Би Си, предава БТА.

В изказване по време на форум на отбранителната индустрия в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара Зеленски подчерта натрупания от Украйна военен и технологичен опит след началото на войната, особено в разработването и използването на безпилотни системи.

„Наистина ли вярвате, че държава с такива отбранителни способности трябва да остане извън Алианса? Украйна в НАТО е източник на извънредни отбранителни възможности“, заяви украинският президент пред аудитория, сред която бяха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Зеленски посочи още, че украинските далекобойни дронове вече достигат дълбоко в руска територия, включително до град Омск. По думите му атаката срещу петролна рафинерия в сибирския град не е единичен случай.

„В Русия не остана нито една голяма петролна рафинерия, която да не е била атакувана от украинските въоръжени сили“, заяви той.

Украинският президент обърна внимание и на инициативата „Дронова сделка“, чрез която партньори на Украйна, включително държави от Европейския съюз и НАТО, както и Азербайджан и страни от Персийския залив, могат да получават украински безпилотни системи.

Според Зеленски единственото голямо военно предимство, което Русия все още запазва, са балистичните ракети. Поради тази причина той призова европейските държави възможно най-бързо да разработят и започнат масово производство на собствени системи за противовъздушна и противоракетна отбрана.

„Европа се нуждае от собствени системи за ПВО, които да могат да се произвеждат масово и да защитават от руските ракетни удари. Те трябва да бъдат разработени възможно най-скоро - още днес, а не в бъдеще“, подчерта Зеленски.

Той отправи и призив към съюзниците на Украйна да продължат доставките на ракети за противовъздушната отбрана.

„Докато тази война продължава, моля, помогнете ни с ракети за ПВО. Това е нашият основен приоритет. Всичко останало можем да направим сами“, заяви украинският президент.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Клети, нещастни копейки 🤪

    3 57 Отговор
    Колко ли тъпо се чувстват копейките, че са заложили на това ходещо на токчета нищожеcтво Путлер ?!
    Няма как да не са разбрали, че този npocт милиционер е патологичен лъжец, крадец и убиец, не вярвам природата да е била толкова жестока и да не ги е снабдила поне с няколко мозъчни клетки.

    17:00 07.07.2026

  • 2 Глюпости

    39 1 Отговор
    101%

    Коментиран от #43

    17:00 07.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Румен Решетников

    3 39 Отговор
    Украйна сваля безаналоговите оружия на Рассия? Ето невазмажна!
    Това е лъжа, другари!

    Коментиран от #15

    17:01 07.07.2026

  • 5 Кара Иван

    30 3 Отговор
    Аз пък свалям 99 % от украйнките на слънчака.

    17:03 07.07.2026

  • 6 Реалност

    56 37 Отговор
    Рашистите, копейките и вся ocтaльHaя … са глухи, неми, слепи, невежи за реалността. Те също като бункерната пепелянka повтарят мантрата за победа във Войната и точка.
    Но дори като по чудо да стане така, че да могат някак да кажат, че са победили, завземайки нещо възжелано от рода на разрушено до основи, важно някога градче в Донбас, точка няма да има, а двоеточие. И след него ще се изписват трагични за Раша слова - колапс, хаос, анархия, разпад. И най-страшната дума - мизерия.
    Запомнете тази толкова руска дума! Тя е не само близкото бъдеще на Рашистката Феодализация. Тя става постепенно настоящето й.
    Няма пари за социални дейности, за здраве, образование, наука, пенсии, поддържане на обществени и жилищни сгради, на “домове за престарели”, на психиатрични “тюрми”, на улици, на училища, на какво ли още не!
    Няма!
    Мизерия - твоето име утре ще бъде Русия.

    17:03 07.07.2026

  • 7 Сваля в болния мозък

    44 76 Отговор
    на един наркоман и по страниците на пропагандата. Престанете да ни занимавате с този наркоман и полуразложения труп Украйна.

    17:04 07.07.2026

  • 8 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    47 79 Отговор
    Ама, те тия Шахеди нали точно заради това се пускат, бе Зеленски.
    Първата вълна са някакви евтини дронове, по които да издумкате ракетите Пейтриът, а след това идва истинските поразяващи средства.
    Наистина трябва да си изключително пpоcт за да се кефиш на този oлигoфpен.

    Коментиран от #52

    17:04 07.07.2026

  • 9 гочето

    28 32 Отговор
    ХАХАХА
    Халюцинаций от белото са това

    17:04 07.07.2026

  • 10 Българският народ подкрепя Украйна !

    53 31 Отговор
    Следващата голяма цел ще е "Ямалският кръст“ - критичен газов възел в Западен Сибир (близо до река Правая Хета и Пангода, Ямало-Ненецки автономен окръг). Там се пресичат 17 магистрални газопровода, транспортиращи близо 85% от природния газ на Русия.
    Разстоянието до там е 2700 км. Напълно достижима цел.
    А в Русия газът осигурява 44÷46% от електричеството.

    Коментиран от #14

    17:06 07.07.2026

  • 11 Някой

    33 29 Отговор
    Аха, виждаме. Вижда е как Украйна пуши и гори. Това ще да е от отломките на свалените руски дронове.
    Глупак!

    Коментиран от #48

    17:08 07.07.2026

  • 12 Хеу мишоци

    17 27 Отговор
    ....спрете се най-после. Спрете да ли@же@те за центове сега. Преди за стотинки . Порасна ви езика !!

    17:09 07.07.2026

  • 13 Зеления

    25 30 Отговор
    притесних се, че днес имаше само една статия за Зеленски, но ето я и втората

    17:10 07.07.2026

  • 14 Някой

    33 41 Отговор

    До коментар #10 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    А, не говори от мое име. Аз и моите познати не подкрепяме фашистите от Украйна. Сигурен съм, че и поне 85% от народа не ги подкрепя. Тъй че, не злоупотребявай с българския народ.

    Коментиран от #32

    17:10 07.07.2026

  • 15 Атина Палада

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "Румен Решетников":

    Шахед не са руски орУжия

    17:10 07.07.2026

  • 16 РФ е един огромен КЕН eф !

    14 20 Отговор
    В кочината се осъществява транспортна реформа. Преминава се към екологичен транспорт с 0 въглеродни емисии.
    Търсенето на коне и магарета се е увеличило осем пъти.

    17:10 07.07.2026

  • 17 Летец Пешеходец

    20 5 Отговор
    Слава на Русия !

    17:10 07.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гост

    17 5 Отговор
    Това дроновете знаят ли го? Сигурно! Щото иначе попаденията са само от хвърчила, нали? Шмрък..., шмрък,..., опааааа!

    17:14 07.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Kaлпазанин

    18 7 Отговор
    Повръща ми се от нагло лъжливи евреи

    17:16 07.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Шкембе Войвода

    8 16 Отговор
    8 танкера от руския сенчест флот бяха атакувани и подпалени за 1 нощ от пилоти на 414 „Птиците на Мадяр “.
    Всички танкери са идентифицирани, под международни санкции

    17:19 07.07.2026

  • 27 Екологична катастрофа

    15 6 Отговор
    Над фронта бръмчат милиарди мухи, излюпени от неприбраните украински трупове и разнасят трупна зараза.

    17:19 07.07.2026

  • 28 Боа

    13 4 Отговор
    Пиар на евреина!

    17:23 07.07.2026

  • 29 Екологична катастрофа

    5 11 Отговор
    Угоени от украинските трупове мухи летят над руската армия и разнасят трупна зараза. Блестяща тактика на Зеленски! Да затрупа руската армия с разлагащи се трупове на укри!

    17:25 07.07.2026

  • 30 Най-великият Президент на 21 век

    6 13 Отговор
    Петър I Путлер от ТЕМУ е като пълзящ rлиcт пред Президент Зеленски !

    17:26 07.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тъй де

    10 12 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    85% от...12 те ЛЕПИЛАРА от МОЧАта!
    Крепостняците от блатата винаги са били до Битък за ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ
    Ха-ха-ха

    17:29 07.07.2026

  • 33 Вселенски

    9 16 Отговор
    След месец Украйна ще има балистични ракети и тогава Путлера ще разбере кон боб яде ли...

    17:31 07.07.2026

  • 34 Победата на Зеленски наближава!

    11 13 Отговор
    Затрупвайки руската армия с украински трупове, Зеленски ще предизвика епидемии в РФ и ще победи! Хитър еврей! Като нашия Соломон!

    Коментиран от #37

    17:32 07.07.2026

  • 35 Последния софиянец

    8 9 Отговор
    Бегачо от ГОТВАЧО пристигна ли за срещата Зеленски у.. Константиновка или пак избяга като магис трална Шлю ХА?
    👍😄

    Коментиран от #36

    17:33 07.07.2026

  • 36 Екологична катастрофа

    8 5 Отговор

    До коментар #35 от "Последния софиянец":

    В Константиновка е опасно за живота. Над 10000 неприбрани и вече разложени украински трупа разнасят зараза в руската армия.

    17:36 07.07.2026

  • 37 Нема се сдухваш Лепилар

    5 8 Отговор

    До коментар #34 от "Победата на Зеленски наближава!":

    Глей Как дронове ловуват , гърмят или пленяват.. монголья у нивята и полята !
    Хихихихихи

    Коментиран от #39

    17:37 07.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Екологична катастрофа

    9 2 Отговор

    До коментар #37 от "Нема се сдухваш Лепилар":

    Това не са дронове, а угоени от украинските трупове мухи. Бръмчат като кошер! Заглушават руските дронове.

    Коментиран от #41, #44

    17:39 07.07.2026

  • 40 А бе

    2 0 Отговор
    А спрете се тоя бв, дайте нещо за зулуса.

    17:42 07.07.2026

  • 41 Българин

    2 11 Отговор

    До коментар #39 от "Екологична катастрофа":

    Ние българите смятаме руснаците за добитък

    Коментиран от #42

    17:43 07.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Европеец

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Глюпости":

    Че са глупости, глупости са..... Зеленият просяк милионер продължава да лъже само себе си.... Руснаците добре поработиха на втори и на четвърти тоя месец, ако работят така всяка седмица само по един път войната бързо ще свърши..... Но все още се чудя защо либералния Путин не приключва с фашистката украинска хунта....

    Коментиран от #51

    17:47 07.07.2026

  • 44 3 дня в Киев, седмица в Лисабон

    1 8 Отговор

    До коментар #39 от "Екологична катастрофа":

    Ъхъ..... Украинските Бойни КОМАРИ , Лъвовете - вегетарианци и Агнетата ВЪЛКОДАВИ?
    АааааааХахахаха

    17:48 07.07.2026

  • 45 Българомохамеданин Петриът

    4 0 Отговор
    Свалям 99% от украинките на Слънчака. Един процент сваля Сабри байрактаря от махалата.

    17:52 07.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тома

    6 0 Отговор
    След като прочетох веднага си скъсах потника на две.Личи си че този е комедиант

    17:54 07.07.2026

  • 48 НаБаба си

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Фърчилото виждаш.

    17:58 07.07.2026

  • 49 ЛЕЛЕ ЛЕЛЕЕЕЕ

    1 2 Отговор
    АБЕ ЗЕЛЯЯЯЯ, ТАЯ БЕЛА ПЕПЕЛ МНОГО ТИ ОПРАЗНИ КУХИНАТА НАД ГЛАВАТА

    17:59 07.07.2026

  • 50 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    щоночі , като ударя три линии и ходя до Иран да свалям шахеди, щото у Росії немає шахеди ........они надсилають мені тільки герані.

    18:08 07.07.2026

  • 51 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Европеец":

    Обяснението е ,че хунтата в Киев са кукли на конци .И да приключи тези кукли,други кукли ще сложат господарите им..Целите са да приключи без ЯО господарите ,които назначават тези кукли

    18:14 07.07.2026

  • 52 Изобщо не ти са

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    ясни нещата ... ПъленОлигофрен

    Коментиран от #54

    18:17 07.07.2026

  • 53 Как

    3 0 Отговор
    Украйнеца Мъдяр , онзи с дроновата бригада се закани да измъди руснаците!

    18:20 07.07.2026

  • 54 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Изобщо не ти са":

    А на теб ясни ли са ти?:))))

    18:24 07.07.2026

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