САЩ и Иран отново се споразумяха! Цената на петрола се стабилизира

Цените на петрола се стабилизираха в понеделник, след като Съединените щати и Иран постигнаха споразумение за прекратяване на последните военни действия в Персийския залив и се договориха да подновят преговорите за Ормузкия проток, предава "Ройтерс".

Към 08:03 GMT (11:03 ч. българско време) фючърсите на суровия петрол Brent поскъпнаха с 4 цента до 72,03 долара за барел, а американският лек суров петрол West Texas Intermediate добави 44 цента, или 0,6%, до 69,67 долара за барел.

"Все още има много рискове за петролния пазар. Въпреки това, участниците изглежда... се фокусират върху това какво би означавало продължаващото възстановяване на петролните потоци за световния баланс", заявиха анализатори на ING в бележка в понеделник.

"Това самодоволство е странно и очевидно крие значителен риск от нарастване, ако възстановяването на доставките се окаже бавно."

Миналата седмица цената на сорта Brent се понижи с 10,6%, отбелязвайки трети пореден седмичен спад. Натиск върху котировките оказа възстановяването на доставките през Ормузкия проток, които достигнаха най-високото си ниво от началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари.

Данни за корабоплаването показват, че производителите от Близкия изток продължават да товарят петрол и втечнен природен газ въпреки новите атаки срещу кораби в Ормузкия проток и подновените удари между САЩ и Иран през последните дни.

Саудитската компания Aramco възобнови в петък товаренето на суров петрол от терминала Рас Танура, разположен западно от Ормузкия проток, след близо четиримесечно прекъсване. Операциите продължиха и след катастрофата на фирмен хеликоптер в неделя в Рас Танура, при която загинаха 14 души. Причината за инцидента засега остава неизвестна.