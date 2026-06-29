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САЩ и Иран отново се споразумяха! Цената на петрола се стабилизира

САЩ и Иран отново се споразумяха! Цената на петрола се стабилизира

29 Юни, 2026 16:54 1 222 13

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  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Натиск върху котировките оказа възстановяването на доставките през Ормузкия проток, които достигнаха най-високото си ниво от началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари

САЩ и Иран отново се споразумяха! Цената на петрола се стабилизира - 1
Снимка: Shutterstock
Reuters Reuters

Цените на петрола се стабилизираха в понеделник, след като Съединените щати и Иран постигнаха споразумение за прекратяване на последните военни действия в Персийския залив и се договориха да подновят преговорите за Ормузкия проток, предава "Ройтерс".

Към 08:03 GMT (11:03 ч. българско време) фючърсите на суровия петрол Brent поскъпнаха с 4 цента до 72,03 долара за барел, а американският лек суров петрол West Texas Intermediate добави 44 цента, или 0,6%, до 69,67 долара за барел.

"Все още има много рискове за петролния пазар. Въпреки това, участниците изглежда... се фокусират върху това какво би означавало продължаващото възстановяване на петролните потоци за световния баланс", заявиха анализатори на ING в бележка в понеделник.

"Това самодоволство е странно и очевидно крие значителен риск от нарастване, ако възстановяването на доставките се окаже бавно."

Миналата седмица цената на сорта Brent се понижи с 10,6%, отбелязвайки трети пореден седмичен спад. Натиск върху котировките оказа възстановяването на доставките през Ормузкия проток, които достигнаха най-високото си ниво от началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари.

Данни за корабоплаването показват, че производителите от Близкия изток продължават да товарят петрол и втечнен природен газ въпреки новите атаки срещу кораби в Ормузкия проток и подновените удари между САЩ и Иран през последните дни.

Саудитската компания Aramco възобнови в петък товаренето на суров петрол от терминала Рас Танура, разположен западно от Ормузкия проток, след близо четиримесечно прекъсване. Операциите продължиха и след катастрофата на фирмен хеликоптер в неделя в Рас Танура, при която загинаха 14 души. Причината за инцидента засега остава неизвестна.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 До утре

    11 0 Отговор
    пак .

    16:57 29.06.2026

  • 2 честен ционист

    9 1 Отговор
    Тези се побратимиха, какво става обаче с Херкулесите на Враждебна?

    16:58 29.06.2026

  • 3 хехе

    16 0 Отговор
    Ще видим на "миротвореца" какво ще му щукне в кратуната след два часа.

    16:58 29.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Володя Пучкарьов

    5 11 Отговор
    Стига го натискахте тоз петрол! Аман! Уралсът падна на $57! Без шалвари ще ни оставите, пак ще трябва да целувам К.рана!

    Коментиран от #8

    17:02 29.06.2026

  • 6 Чебурашка

    8 1 Отговор
    Дони и Аятолаха клатят всички тъпаци по света и най вече ЕС. А на Вова му е през каиша и им гледа сеира на всичките мишки как се гърчат.

    Коментиран от #12

    17:07 29.06.2026

  • 7 Механик

    9 0 Отговор
    Ама Тръмп пак ли победи? Категорично и окончателно ли като предния път, или още по-категорично и окончателно?
    Не бе, щото оня ден се бе заканил да затрива Иран (отново). То му стана навик, дето се вика. Мине-немине и току фане та "заличи иранската цивилизация".

    Коментиран от #10

    17:08 29.06.2026

  • 8 Механик

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Володя Пучкарьов":

    Ти лично ще цалуваш на оджата мекия.

    17:09 29.06.2026

  • 9 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Кът младо семейство се. През деня се карат и бият, през нощта пускат управителя да оправи .....
    Та така

    17:25 29.06.2026

  • 10 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Приятелю ха да познаем КОЙ печели от тази сапунка? Залагам на най - големия износител на петрол по една случайност активен участник в сапунката. Жокерче не е Иран

    17:37 29.06.2026

  • 11 Ха ха

    1 0 Отговор
    Това ми заприлича като малките деца дай си ми количките аз ще си ти дам куклите.

    17:38 29.06.2026

  • 12 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чебурашка":

    Дали? Уралса стигна 57 долара единствен клиент Китай при това другаря Си си осигури 60% скидка така че плаща има няма 20 гущера за барел

    17:41 29.06.2026

  • 13 Факти

    1 1 Отговор
    Още в началото на войната ви казах, че лятото Тръмп ще върне цените където бяха, за да забравят американците всичко преди изборите наесен. Слушайте какво ви пее радиото. Казвам ви и че войната в Украйна вероятно ще върши до края на тази година, най-късно началото на следващата. Путин ще клекне и няма да вземе цял Донбас. Свършват му парите.

    17:55 29.06.2026