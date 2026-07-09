Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран: АЕЦ "Бушер" е бил поразен от снаряди по време на американските удари

Иран: АЕЦ "Бушер" е бил поразен от снаряди по време на американските удари

9 Юли, 2026 16:19 1 881 39

  • иран-
  • бушер-
  • сащ-
  • пентагон-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • моджтаба хаменей

Ехсан Джаханиан - заместник-губернатор на Бушер по политическите, сигурностните и социалните въпроси, заяви, че няколко места в провинцията в южната част на страната са били атакувани

Иран: АЕЦ "Бушер" е бил поразен от снаряди по време на американските удари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Периметърът на иранската АЕЦ "Бушер" е бил поразен от снаряди по време на американските удари срещу югозападната провинция Бушер, съобщава Анадолската агенция.

Ехсан Джаханиан - заместник-губернатор на Бушер по политическите, сигурностните и социалните въпроси, заяви, че няколко места в провинцията в южната част на страната са били атакувани.

"Сред обектите, поразени този следобед, бяха периметърът на АЕЦ "Бушер", военната база Чогадак и рибарски кей в южната част на провинцията", посочи той.

Джаханиан добави, че при друга американска атака по-рано днес е бил ударен кей в Асалуе, при което са се запалили рибарски лодки, собственост на местни жители.

Няма данни за жертви или пострадали.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Володимир Зеленски, президент

    9 37 Отговор
    От утре почваме руските АЕЦ-ове !!!
    Първо с Дубна таваришчи 👆

    Коментиран от #4, #7, #11

    16:21 09.07.2026

  • 3 Сатана Z

    39 9 Отговор
    Бай Тръмп воюва с иранските рибари,а базата на 5 американски флот в Бахрейн е напълно разрушена .

    Коментиран от #28

    16:21 09.07.2026

  • 4 Зеленски

    9 20 Отговор

    До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":

    После АЕЦ Козлодуй.И тя е руска

    16:22 09.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Двете най-велики армии

    5 12 Отговор
    са с величие само срещу рибарски кейове и лодки, гари, автобусни спирки, релси на жп линии, супермаркети и междублокови беседки.Нищо чудно защо жужето и рижия църул се обичат толко много.

    16:23 09.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Лuлu nymин

    7 15 Отговор
    На какво си президент бе ? Президент бил. Смях в залата

    16:30 09.07.2026

  • 10 Йода не помага

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Само насища щитовидната, за да не може да поема радиоактивни вещества..

    16:30 09.07.2026

  • 11 лuлu nymин

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":

    На какво си президент бе ? Президент бил. Смях в залата

    16:31 09.07.2026

  • 12 Така е

    3 8 Отговор
    Като са ви криви снарядите сами ще се изпотепате

    16:31 09.07.2026

  • 13 Българин

    4 24 Отговор
    За да се прави на миротворец, Тръмп пипа много. меко. А американските интереси изискват персия да бъде остъклена. Иначе няма как да има мир!

    16:33 09.07.2026

  • 14 Хирошима и Нагазаки

    25 3 Отговор
    Американците се Славят с Хуманните си подходи.

    16:34 09.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Някой

    5 3 Отговор
    Май трябва нарочно да ескалираме всички военни конфликти, за да се навият да ги прекратят. Колкото пъти ще слушаме как щели да се договорят и на другия ден - БУМ! Хайде минирайте пак протока, тоя път за постоянно и да се свършва вече; световната икономика ще се адаптира.

    16:49 09.07.2026

  • 18 селяк

    11 2 Отговор
    Миротворците знаят къде да удрят.. Те и Хирошима и Нагазаки знаят

    16:55 09.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 УдоМача

    8 3 Отговор
    Интерено да видим иранците какво ще избушат в отговор ;)

    Коментиран от #22

    17:03 09.07.2026

  • 21 ТАСС

    1 2 Отговор
    Инсценировка!

    17:04 09.07.2026

  • 22 Някоя чалма

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "УдоМача":

    с брада!

    17:05 09.07.2026

  • 23 оня с коня

    1 6 Отговор
    дано вече гpъмне и нашия АЕЦ в козлодуй, че да затрие тоя Пpодажен евроатлантическиБългapcкиГeн

    17:13 09.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Феникс

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Лошото е че по някакви неизвестни причини йода в аптеките е трудно да бъде намерен! Но скоро няма да има нужда даже и от йод, ако нещата продължават така, до няколко години ще принудят Русия да използва ядрено оръжие!

    Коментиран от #29

    17:17 09.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дзак

    2 0 Отговор
    Целта на срещата в Анкара беше затягане на дисциплината и изисквате на одобрение за нови удари!

    17:28 09.07.2026

  • 28 калната ти вена

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    и тя!

    17:35 09.07.2026

  • 29 питух

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Феникс":

    по рано ще нахраниш червейти

    Коментиран от #30

    17:39 09.07.2026

  • 30 Феникс

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "питух":

    И теб това те чака бе драги, накрая всички ще ги нахраним, така е в природата, накрая червейте са върха на хранителната верига! :)

    17:42 09.07.2026

  • 31 Иран гори като бала сено

    0 1 Отговор
    Навремето италианските комунистически престъпници от п2 така взривиха свои хора в Болоня на митинг за да обвинят опозицията факт

    17:46 09.07.2026

  • 32 Гадни мръсни кравари !

    0 1 Отговор
    Същите са като евреискитенацисти ! От едно котило ли са ? Затова се обичат толкова много !

    Коментиран от #37

    17:50 09.07.2026

  • 33 Бой по канчетата на янките

    1 1 Отговор
    Всичките им бази във близкия изток да горят като бенгалски огън !!!!!

    Коментиран от #35

    17:52 09.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 фашистки рашастан в изолация

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Бой по канчетата на янките":

    Отивай на фронта да наторяваш украинските земи,че бункерното джудже от кремъл с име на дамски noлов орган е решил да се бие до последната русофилска noдлora !!

    18:01 09.07.2026

  • 36 Истинско обещание 🇮🇷

    1 1 Отговор
    Няма по долна из,мет от евреите и тяхните слуги американците и най вече оранжевия човеко убиец и съдист изтрещял терорист Доналд Дък ,дано Иран измете от лицето на земята Израел с балистични ракети

    Коментиран от #39

    18:02 09.07.2026

  • 37 русия е ислям

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Гадни мръсни кравари !":

    Пускаш ли сълза за терористичните ти ислямски братя бе мръсен,долен и предателски фес

    18:03 09.07.2026

  • 38 България и българите мразят русия

    0 0 Отговор
    Браво ,бой по гадните чалми и русофилските им слуги.Само от това разбират тея джагали

    18:07 09.07.2026

  • 39 руска иzмет

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Има по долна иzмет и тя се нарича русия !! Започвай да поленичиш пред корана чалмо !!!

    18:08 09.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания