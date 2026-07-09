Иран: АЕЦ "Бушер" е бил поразен от снаряди по време на американските удари

Периметърът на иранската АЕЦ "Бушер" е бил поразен от снаряди по време на американските удари срещу югозападната провинция Бушер, съобщава Анадолската агенция.
Ехсан Джаханиан - заместник-губернатор на Бушер по политическите, сигурностните и социалните въпроси, заяви, че няколко места в провинцията в южната част на страната са били атакувани.
"Сред обектите, поразени този следобед, бяха периметърът на АЕЦ "Бушер", военната база Чогадак и рибарски кей в южната част на провинцията", посочи той.
Джаханиан добави, че при друга американска атака по-рано днес е бил ударен кей в Асалуе, при което са се запалили рибарски лодки, собственост на местни жители.
Няма данни за жертви или пострадали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Володимир Зеленски, президент
Първо с Дубна таваришчи 👆
Коментиран от #4, #7, #11
16:21 09.07.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #28
16:21 09.07.2026
4 Зеленски
До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":После АЕЦ Козлодуй.И тя е руска
16:22 09.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Двете най-велики армии
16:23 09.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Лuлu nymин
16:30 09.07.2026
10 Йода не помага
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Само насища щитовидната, за да не може да поема радиоактивни вещества..
16:30 09.07.2026
11 лuлu nymин
До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":На какво си президент бе ? Президент бил. Смях в залата
16:31 09.07.2026
12 Така е
16:31 09.07.2026
13 Българин
16:33 09.07.2026
14 Хирошима и Нагазаки
16:34 09.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Някой
16:49 09.07.2026
18 селяк
16:55 09.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 УдоМача
Коментиран от #22
17:03 09.07.2026
21 ТАСС
17:04 09.07.2026
22 Някоя чалма
До коментар #20 от "УдоМача":с брада!
17:05 09.07.2026
23 оня с коня
17:13 09.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Феникс
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Лошото е че по някакви неизвестни причини йода в аптеките е трудно да бъде намерен! Но скоро няма да има нужда даже и от йод, ако нещата продължават така, до няколко години ще принудят Русия да използва ядрено оръжие!
Коментиран от #29
17:17 09.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Дзак
17:28 09.07.2026
28 калната ти вена
До коментар #3 от "Сатана Z":и тя!
17:35 09.07.2026
29 питух
До коментар #25 от "Феникс":по рано ще нахраниш червейти
Коментиран от #30
17:39 09.07.2026
30 Феникс
До коментар #29 от "питух":И теб това те чака бе драги, накрая всички ще ги нахраним, така е в природата, накрая червейте са върха на хранителната верига! :)
17:42 09.07.2026
31 Иран гори като бала сено
17:46 09.07.2026
32 Гадни мръсни кравари !
Коментиран от #37
17:50 09.07.2026
33 Бой по канчетата на янките
Коментиран от #35
17:52 09.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 фашистки рашастан в изолация
До коментар #33 от "Бой по канчетата на янките":Отивай на фронта да наторяваш украинските земи,че бункерното джудже от кремъл с име на дамски noлов орган е решил да се бие до последната русофилска noдлora !!
18:01 09.07.2026
36 Истинско обещание 🇮🇷
Коментиран от #39
18:02 09.07.2026
37 русия е ислям
До коментар #32 от "Гадни мръсни кравари !":Пускаш ли сълза за терористичните ти ислямски братя бе мръсен,долен и предателски фес
18:03 09.07.2026
38 България и българите мразят русия
18:07 09.07.2026
39 руска иzмет
До коментар #36 от "Истинско обещание 🇮🇷":Има по долна иzмет и тя се нарича русия !! Започвай да поленичиш пред корана чалмо !!!
18:08 09.07.2026