Иран: АЕЦ "Бушер" е бил поразен от снаряди по време на американските удари

Периметърът на иранската АЕЦ "Бушер" е бил поразен от снаряди по време на американските удари срещу югозападната провинция Бушер, съобщава Анадолската агенция.

Ехсан Джаханиан - заместник-губернатор на Бушер по политическите, сигурностните и социалните въпроси, заяви, че няколко места в провинцията в южната част на страната са били атакувани.

"Сред обектите, поразени този следобед, бяха периметърът на АЕЦ "Бушер", военната база Чогадак и рибарски кей в южната част на провинцията", посочи той.

Джаханиан добави, че при друга американска атака по-рано днес е бил ударен кей в Асалуе, при което са се запалили рибарски лодки, собственост на местни жители.

Няма данни за жертви или пострадали.