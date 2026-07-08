В сериозна опасност! 6000 моряци отново са блокирани в Персийския залив

Близо 6000 моряци остават блокирани в района на Персийския залив, предупреди генералният секретар на Международната морска организация (ММО) Арсенио Домингес, цитиран от "Франс прес".
Той призова за "максимална сдържаност и деескалация".
"Осъждам атаките през последните два дни срещу няколко кораба, преминаващи през Ормузкия проток", подчерта Домингес в официално изявление, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че примирието с Иран е свършено.
"Тези безразсъдни нападения отново изложиха невинни моряци на сериозна опасност", изтъкна Домингес.
На срещата на върха на НАТО в Турция Тръмп обяви, че преговорите с Иран са приключили и отправи остри критики към иранското ръководство, заявявайки: "Според мен всичко е свършено. Не искам да се занимавам с тях. Те са мръсници. Болни хора. Водени са от болни хора".
Часове по-рано Иран съобщи, че е извършил удари с ракети и дронове срещу американски цели в Бахрейн и Кувейт в отговор на подновените удари на Вашингтон срещу Техеран. Американските бомбардировки пък бяха провокирани от нови ирански атаки срещу кораби в Ормузкия проток.
Кувейт задейства сирени за въздушна тревога и осъди атаките като нарушение на своя суверенитет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 така ще е
19:04 08.07.2026
2 което не ви казват
Коментиран от #8
19:09 08.07.2026
3 Трол
19:14 08.07.2026
4 селяк
19:28 08.07.2026
5 Примати
19:35 08.07.2026
6 До кога
19:40 08.07.2026
7 Последния Софиянец
19:44 08.07.2026
8 мислещ
До коментар #2 от "което не ви казват":Не те слуша главата! Ама хич!!
19:44 08.07.2026
9 Сатана Z
20:07 08.07.2026
10 Бих казал, че
20:10 08.07.2026