Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
В сериозна опасност! 6000 моряци отново са блокирани в Персийския залив

В сериозна опасност! 6000 моряци отново са блокирани в Персийския залив

8 Юли, 2026 18:59 920 10

  • иран-
  • сащ-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп-
  • петрол-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Часове по-рано Иран съобщи, че е извършил удари с ракети и дронове срещу американски цели в Бахрейн и Кувейт в отговор на подновените удари на Вашингтон срещу Техеран

В сериозна опасност! 6000 моряци отново са блокирани в Персийския залив - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP

Близо 6000 моряци остават блокирани в района на Персийския залив, предупреди генералният секретар на Международната морска организация (ММО) Арсенио Домингес, цитиран от "Франс прес".

Той призова за "максимална сдържаност и деескалация".

"Осъждам атаките през последните два дни срещу няколко кораба, преминаващи през Ормузкия проток", подчерта Домингес в официално изявление, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че примирието с Иран е свършено.

"Тези безразсъдни нападения отново изложиха невинни моряци на сериозна опасност", изтъкна Домингес.

На срещата на върха на НАТО в Турция Тръмп обяви, че преговорите с Иран са приключили и отправи остри критики към иранското ръководство, заявявайки: "Според мен всичко е свършено. Не искам да се занимавам с тях. Те са мръсници. Болни хора. Водени са от болни хора".

Часове по-рано Иран съобщи, че е извършил удари с ракети и дронове срещу американски цели в Бахрейн и Кувейт в отговор на подновените удари на Вашингтон срещу Техеран. Американските бомбардировки пък бяха провокирани от нови ирански атаки срещу кораби в Ормузкия проток.

Кувейт задейства сирени за въздушна тревога и осъди атаките като нарушение на своя суверенитет.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така ще е

    4 3 Отговор
    След като нито един евроатлантик не отиде да разблокира протока, така ще бъде.

    19:04 08.07.2026

  • 2 което не ви казват

    9 1 Отговор
    Политиката на сащ излажи близа над 6000 моряци на опасност.

    Коментиран от #8

    19:09 08.07.2026

  • 3 Трол

    6 0 Отговор
    Да му ядът главата на Тръмп идиота шизофрен

    19:14 08.07.2026

  • 4 селяк

    5 0 Отговор
    Миротворците от САЩ в действие

    19:28 08.07.2026

  • 5 Примати

    3 5 Отговор
    Радостни новини от Москва : ограниченията по бензиностанциите вече е 20 до 30 литра бензин и до 60 дизел. Също една забавна новост - Русия днес официално прекрати износа на дизел…

    19:35 08.07.2026

  • 6 До кога

    2 6 Отговор
    До кога светът ще търпи иранската военна хунта да го рекетира?! Кой ги крепи тези мародери?!

    19:40 08.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Бензин 5 евро за литър и всичко нагоре.

    19:44 08.07.2026

  • 8 мислещ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "което не ви казват":

    Не те слуша главата! Ама хич!!

    19:44 08.07.2026

  • 9 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Всяка нормална държава би извикала краварския посланик да обясни защо правителството на бай Дончо заплашва сигурността на техните граждани и пречи на свободната търговия с нефт,който спонсорите на Тръмп смятат за свой.

    20:07 08.07.2026

  • 10 Бих казал, че

    2 0 Отговор
    не толкова 6000 моряци са в опасност, колкото в опасност са 6 млрд. души.

    20:10 08.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания