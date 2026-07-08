В сериозна опасност! 6000 моряци отново са блокирани в Персийския залив

Близо 6000 моряци остават блокирани в района на Персийския залив, предупреди генералният секретар на Международната морска организация (ММО) Арсенио Домингес, цитиран от "Франс прес".

Той призова за "максимална сдържаност и деескалация".

"Осъждам атаките през последните два дни срещу няколко кораба, преминаващи през Ормузкия проток", подчерта Домингес в официално изявление, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че примирието с Иран е свършено.

"Тези безразсъдни нападения отново изложиха невинни моряци на сериозна опасност", изтъкна Домингес.

На срещата на върха на НАТО в Турция Тръмп обяви, че преговорите с Иран са приключили и отправи остри критики към иранското ръководство, заявявайки: "Според мен всичко е свършено. Не искам да се занимавам с тях. Те са мръсници. Болни хора. Водени са от болни хора".

Часове по-рано Иран съобщи, че е извършил удари с ракети и дронове срещу американски цели в Бахрейн и Кувейт в отговор на подновените удари на Вашингтон срещу Техеран. Американските бомбардировки пък бяха провокирани от нови ирански атаки срещу кораби в Ормузкия проток.

Кувейт задейства сирени за въздушна тревога и осъди атаките като нарушение на своя суверенитет.