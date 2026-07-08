Кога ще сложите край на войната? Доналд Тръмп и Володимир Зеленски се опитват да изглеждат сякаш се разбират

Срещата между президентите на Украйна Володимир Зеленски и на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара приключи, предаде Ройтерс, като се позова на говорител на американския президент, пише БТА.

В началото на срещата Тръмп заяви, че и двете страни във войната в Украйна искат да постигнат споразумение, но руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски са „с трудни характери“, допълва агенцията.

„Намерихме решение на много войни, а за тази война си мислех, че може би ще бъде най-лесна. Но Путин е труден човек, а и този тук е труден човек,“ каза Тръмп, визирайки застаналия до него Зеленски. Но после го похвали, че върши страхотна работа и че е много ефективен и заяви, че е изградил добри отношения с него.

„Убеден съм, че ще направите всичко възможно, за да спрете тази война,“ каза на свой ред Зеленски на Тръмп.

Той допълни, че приоритет за Украйна е противовъздушната отбрана. Украинският лидер добави, че иска да обсъди с Тръмп сделка относно дроновете. А Тръмп спомена, че двамата ще говорят за прехващачите за системите "Пейтриът". Той съобщи и, че САЩ ще дадат лиценз на Украйна за производството на ракети за „Пейтриът“.

„Ще им дадем правото да произвеждат „Пейтриът“. Ще им покажем как да го направят“, каза Тръмп, цитиран и от Асошиейтед прес.

Зеленски отдавна настоява за получаването на повече такива системи за отбрана, които са скъпи, силно търсени и отнемат много време за производство. Той многократно е призовавал Украйна да получи лиценз за производство на тази технология, отбелязва агенцията.

Тръмп каза, че компанията производител на „Пейтриът“ все още не е била информирана за намерението за предоставяне на лиценз за Украйна, но изрази увереност, че нещата ще се уредят, предаде Франс прес.

Тръмп спомена и, че ще отиде в Украйна, когато настъпи подходящия момент за това, предаде Ройтерс.

Относно дроновете американският лидер каза, че мисли, че може да бъде постигната сделка. „Ние ще купуваме техни дронове“, допълни той. Тръмп каза, че украинците произвеждат страхотни дронове и в големи количества. „Това е невероятна технология, тя е много евтина“, каза Тръмп. „Вие сте много талантлив народ“, допълни той. „Така, че ние ще сключим сделка“, добави Тръмп.

Преди началото на срещата със Зеленски Тръмп заяви, че вярва, че на хоризонта се очертава сделка за прекратяване на войната и добави, че САЩ ще работят по нещо като пакет от гаранции, които да бъдат предоставени на Украйна, посочва Асошиейтед прес. Тръмп не изключи част от този пакет от потенциални гаранции от страна на Вашингтон да бъдат и стъпки по обезпечаване на затварянето на украинското въздушно пространство.

В отговор на въпрос на Тръмп дали би пътувал до Москва за преговори, Зеленски пък се пошегува, че там има прекалено много украински дронове, допълва Укринформ. “Точно сега там е опасно. Има прекалено украински дронове там“, заяви той.

В миналото Зеленски каза, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин на което и да е друго място, без Москва.

Същевременно преди началото на разговорите с украинския лидер Тръмп засегна и други теми, освен украинското досие. Той например предупреди Иран, че САЩ вероятно ще нанесат нови удари по ирански цели тази вечер, предаде Ройтерс. „Ще отправя малко предупреждение: тази вечер ще ги ударим силно,“ заяви Тръмп пред репортери, преди да започне разговора със Зеленски.

Относно бъдещи удари по обекти в Иран Тръмп каза, че САЩ биха могли да извадят от строя електропреносната мрежа, или водноелектрически централи, но не искат да го правят. Той спомена, че САЩ биха могли и да превземат остров Харг.

Тръмп съобщи също така, че по време на ударите снощи са били извадени от строя 28 ирански плавателни съда и че вероятно САЩ се извадят от строя още и тази нощ

В началото на срещата със Зеленски Тръмп коментира и закритото заседание, което лидерите на страните от НАТО проведоха в Анкара, след което беше публикувана и декларация. Тръмп дефинира това заседание като „страхотно“. Президентът на САЩ дори каза, че „е имало много любов в залата“, в която се е провеждала срещата на върха, допълва Франс прес.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е провел ползотворна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, по време на която двамата са обсъдили укрепването на украинската противовъздушна отбрана на фона на засилените руски атаки, съобщи Ройтерс.

"С президента Тръмп обсъдихме няколко идеи, които биха могли да укрепят позициите ни и да приближат постигането на мир", написа Зеленски в социалната мрежа Екс след разговорите, състояли се в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Междувременно съветникът на украинския президент каза, че Зеленски, Тръмп и сирийският президент Ахмед аш Шараа са провели кратки разговори.

Доналд Тръмп за пореден път повтори набор от мантри за своята визия за световния ред и много наблюдатели смятат, че те нямат много общо със случващото се на място. Някои от неговите разкрития, честно казано, звучат не само неподходящо за украинците, но и направо обидно, пише кореспондентът на Би Би Си за Украйна Святослав Хоменко за пресконференцията на Зеленски и Тръмп в Анкара.

В петата година от войната, президентът на САЩ сравнява президентите на Русия и Украйна с момчета, които се карат в пясъчник. Той твърди, че Владимир Путин иска мир. Той казва, че украинците и руснаците не са толкова различни един от друг.

Но от друга страна, годината и половина на Доналд Тръмп като президент на САЩ научи украинците да бъдат изключително избирателни в това кои от неговите многословни размисли си струва да бъдат чути. Те също така са се примирили с факта, че Тръмп е жив пример за поговорката "дали ще се качи на шашка или ще се качи".

Главната новина днес е, че Вашингтон ще предостави на Киев лиценз за производство на ракети за системата за противовъздушна отбрана "Пейтриът" - единственото средство за борба с балистичните ракети, най-смъртоносното оръжие, останало в ръцете на руската армия. Този лиценз е може би основното искане, което украинската делегация е представила в Анкара.

Журналисти многократно питаха ръководителя на Белия дом за условията, при които Русия е готова да прекрати войната и какво казва в момента Владимир Путин по този въпрос.

В един момент Тръмп покани репортери да зададат въпрос на Владимир Путин, заявявайки, че възнамерява да се обади на руския президент. "Кога ще сложите край на войната?", попита един репортер. Тръмп призна, че никога не е задавал този въпрос, но предположи, че Путин иска войната да се сложи край "възможно най-скоро".

Обсъждайки потенциална среща между Путин и Зеленски, Тръмп заяви, че е обсъдил въпроса с руския президент, който потвърди готовността си да проведе такава среща в Москва. Въпреки това, дори Тръмп бързо призна, че Москва не е подходящото място. "Ще отидеш ли в Русия?", попита той Зеленски. "В Москва е трудно в момента, с украинските дронове", пошегува се в отговор украинският президент.

И от гледна точка на Киев, всъщност няма значение какво мисли Тръмп за отношенията си с Путин или какви други метафори измисля, за да опише войната, която руският лидер е започнал.

Основното е, че той няма да се противопостави на производството на противоракетни системи "Пейтриът" от Украйна, а това в дългосрочен план означава, че Зеленски ще има още един коз в ръката си и Украйна ще може да счете срещата на върха в Анкара за успех.

Разбира се, има едно "но". След разговорите си с украинския президент Доналд Тръмп обеща да се свърже с Владимир Путин и просто трябва да имаме предвид теоретичната възможност решимостта на американския лидер да предаде лицензите на Киев да се разсее след този разговор.