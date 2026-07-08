Кога ще сложите край на войната? Доналд Тръмп и Володимир Зеленски се опитват да изглеждат сякаш се разбират

Срещата между президентите на Украйна Володимир Зеленски и на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара приключи, предаде Ройтерс, като се позова на говорител на американския президент, пише БТА.
В началото на срещата Тръмп заяви, че и двете страни във войната в Украйна искат да постигнат споразумение, но руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски са „с трудни характери“, допълва агенцията.
„Намерихме решение на много войни, а за тази война си мислех, че може би ще бъде най-лесна. Но Путин е труден човек, а и този тук е труден човек,“ каза Тръмп, визирайки застаналия до него Зеленски. Но после го похвали, че върши страхотна работа и че е много ефективен и заяви, че е изградил добри отношения с него.
„Убеден съм, че ще направите всичко възможно, за да спрете тази война,“ каза на свой ред Зеленски на Тръмп.
Той допълни, че приоритет за Украйна е противовъздушната отбрана. Украинският лидер добави, че иска да обсъди с Тръмп сделка относно дроновете. А Тръмп спомена, че двамата ще говорят за прехващачите за системите "Пейтриът". Той съобщи и, че САЩ ще дадат лиценз на Украйна за производството на ракети за „Пейтриът“.
„Ще им дадем правото да произвеждат „Пейтриът“. Ще им покажем как да го направят“, каза Тръмп, цитиран и от Асошиейтед прес.
Зеленски отдавна настоява за получаването на повече такива системи за отбрана, които са скъпи, силно търсени и отнемат много време за производство. Той многократно е призовавал Украйна да получи лиценз за производство на тази технология, отбелязва агенцията.
Тръмп каза, че компанията производител на „Пейтриът“ все още не е била информирана за намерението за предоставяне на лиценз за Украйна, но изрази увереност, че нещата ще се уредят, предаде Франс прес.
Тръмп спомена и, че ще отиде в Украйна, когато настъпи подходящия момент за това, предаде Ройтерс.
Относно дроновете американският лидер каза, че мисли, че може да бъде постигната сделка. „Ние ще купуваме техни дронове“, допълни той. Тръмп каза, че украинците произвеждат страхотни дронове и в големи количества. „Това е невероятна технология, тя е много евтина“, каза Тръмп. „Вие сте много талантлив народ“, допълни той. „Така, че ние ще сключим сделка“, добави Тръмп.
Преди началото на срещата със Зеленски Тръмп заяви, че вярва, че на хоризонта се очертава сделка за прекратяване на войната и добави, че САЩ ще работят по нещо като пакет от гаранции, които да бъдат предоставени на Украйна, посочва Асошиейтед прес. Тръмп не изключи част от този пакет от потенциални гаранции от страна на Вашингтон да бъдат и стъпки по обезпечаване на затварянето на украинското въздушно пространство.
В отговор на въпрос на Тръмп дали би пътувал до Москва за преговори, Зеленски пък се пошегува, че там има прекалено много украински дронове, допълва Укринформ. “Точно сега там е опасно. Има прекалено украински дронове там“, заяви той.
В миналото Зеленски каза, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин на което и да е друго място, без Москва.
Същевременно преди началото на разговорите с украинския лидер Тръмп засегна и други теми, освен украинското досие. Той например предупреди Иран, че САЩ вероятно ще нанесат нови удари по ирански цели тази вечер, предаде Ройтерс. „Ще отправя малко предупреждение: тази вечер ще ги ударим силно,“ заяви Тръмп пред репортери, преди да започне разговора със Зеленски.
Относно бъдещи удари по обекти в Иран Тръмп каза, че САЩ биха могли да извадят от строя електропреносната мрежа, или водноелектрически централи, но не искат да го правят. Той спомена, че САЩ биха могли и да превземат остров Харг.
Тръмп съобщи също така, че по време на ударите снощи са били извадени от строя 28 ирански плавателни съда и че вероятно САЩ се извадят от строя още и тази нощ
В началото на срещата със Зеленски Тръмп коментира и закритото заседание, което лидерите на страните от НАТО проведоха в Анкара, след което беше публикувана и декларация. Тръмп дефинира това заседание като „страхотно“. Президентът на САЩ дори каза, че „е имало много любов в залата“, в която се е провеждала срещата на върха, допълва Франс прес.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е провел ползотворна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, по време на която двамата са обсъдили укрепването на украинската противовъздушна отбрана на фона на засилените руски атаки, съобщи Ройтерс.
"С президента Тръмп обсъдихме няколко идеи, които биха могли да укрепят позициите ни и да приближат постигането на мир", написа Зеленски в социалната мрежа Екс след разговорите, състояли се в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара.
Междувременно съветникът на украинския президент каза, че Зеленски, Тръмп и сирийският президент Ахмед аш Шараа са провели кратки разговори.
Доналд Тръмп за пореден път повтори набор от мантри за своята визия за световния ред и много наблюдатели смятат, че те нямат много общо със случващото се на място. Някои от неговите разкрития, честно казано, звучат не само неподходящо за украинците, но и направо обидно, пише кореспондентът на Би Би Си за Украйна Святослав Хоменко за пресконференцията на Зеленски и Тръмп в Анкара.
В петата година от войната, президентът на САЩ сравнява президентите на Русия и Украйна с момчета, които се карат в пясъчник. Той твърди, че Владимир Путин иска мир. Той казва, че украинците и руснаците не са толкова различни един от друг.
Но от друга страна, годината и половина на Доналд Тръмп като президент на САЩ научи украинците да бъдат изключително избирателни в това кои от неговите многословни размисли си струва да бъдат чути. Те също така са се примирили с факта, че Тръмп е жив пример за поговорката "дали ще се качи на шашка или ще се качи".
Главната новина днес е, че Вашингтон ще предостави на Киев лиценз за производство на ракети за системата за противовъздушна отбрана "Пейтриът" - единственото средство за борба с балистичните ракети, най-смъртоносното оръжие, останало в ръцете на руската армия. Този лиценз е може би основното искане, което украинската делегация е представила в Анкара.
Журналисти многократно питаха ръководителя на Белия дом за условията, при които Русия е готова да прекрати войната и какво казва в момента Владимир Путин по този въпрос.
В един момент Тръмп покани репортери да зададат въпрос на Владимир Путин, заявявайки, че възнамерява да се обади на руския президент. "Кога ще сложите край на войната?", попита един репортер. Тръмп призна, че никога не е задавал този въпрос, но предположи, че Путин иска войната да се сложи край "възможно най-скоро".
Обсъждайки потенциална среща между Путин и Зеленски, Тръмп заяви, че е обсъдил въпроса с руския президент, който потвърди готовността си да проведе такава среща в Москва. Въпреки това, дори Тръмп бързо призна, че Москва не е подходящото място. "Ще отидеш ли в Русия?", попита той Зеленски. "В Москва е трудно в момента, с украинските дронове", пошегува се в отговор украинският президент.
И от гледна точка на Киев, всъщност няма значение какво мисли Тръмп за отношенията си с Путин или какви други метафори измисля, за да опише войната, която руският лидер е започнал.
Основното е, че той няма да се противопостави на производството на противоракетни системи "Пейтриът" от Украйна, а това в дългосрочен план означава, че Зеленски ще има още един коз в ръката си и Украйна ще може да счете срещата на върха в Анкара за успех.
Разбира се, има едно "но". След разговорите си с украинския президент Доналд Тръмп обеща да се свърже с Владимир Путин и просто трябва да имаме предвид теоретичната възможност решимостта на американския лидер да предаде лицензите на Киев да се разсее след този разговор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Втората армия в Света
Коментиран от #32, #65
20:43 08.07.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #68
20:43 08.07.2026
3 ФАКТ
Коментиран от #70
20:43 08.07.2026
4 Т90
20:44 08.07.2026
5 руската мечка
Коментиран от #16, #29
20:44 08.07.2026
6 Хе хе...
20:46 08.07.2026
7 Сатана Z
Коментиран от #14, #15, #20
20:46 08.07.2026
8 име
Коментиран от #18
20:47 08.07.2026
9 Тръмп
Коментиран от #21
20:48 08.07.2026
10 Хм...
Коментиран от #17
20:48 08.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Факт
20:49 08.07.2026
13 Общо взето
20:49 08.07.2026
14 .....
До коментар #7 от "Сатана Z":Омск. Най-голямата руска рафинерия днес пуши наргиле.
Коментиран от #61
20:50 08.07.2026
15 Хе хе...
До коментар #7 от "Сатана Z":В склада във Вишневое вече трети ден не спират вторичните детонации, а днес руснаците изтърбушиха в Киев нещо дето изгърмя още по яко.
Абе може и да се е събудил Путин.
Коментиран от #22
20:50 08.07.2026
16 Бриджит Бардо
До коментар #5 от "руската мечка":Накрая ще им свърши търпението и ще натиснат някое и друго червено копче. Приготви си йод и бял чаршаф за гробищата.
Коментиран от #27, #30
20:51 08.07.2026
17 54321
До коментар #10 от "Хм...":Путин да си нареди полет от висока сграда и да се приключва тази мъка!
20:51 08.07.2026
18 Фани се обесси
До коментар #8 от "име":Песков се моли на Ердоган да каже на Зеленски да спре да удря кочината.
Коментиран от #24, #33
20:51 08.07.2026
19 Мишел
Коментиран от #26
20:53 08.07.2026
20 В Киев за три дни
До коментар #7 от "Сатана Z":Те и руснаците не си купуват запалки, рафинериите стават вече само за палене на цигари!
20:53 08.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Еврокопейкa
До коментар #15 от "Хе хе...":изсипеш си ракетите в Украйна, думнат ти 25 рафинерии, фалираш, гледаш по телевизията гордо, победоносно.
20:53 08.07.2026
23 Дон Корлеоне
20:54 08.07.2026
24 Поправка
До коментар #18 от "Фани се обесси":Да спре да удря международните енергийни трасета, защото е международен терорист
20:54 08.07.2026
25 Блатна свиня
До коментар #21 от "Дефицит":Спреш горивата на Европа, а в Москва се редят на опашки.
20:54 08.07.2026
26 Механик
До коментар #19 от "Мишел":Потвърждавам!!!
20:55 08.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 нямаш карти
Коментиран от #50
20:57 08.07.2026
29 Йордан
До коментар #5 от "руската мечка":Както вие ,розовите либерасти сега играете по западна команда ли гоуньо.
Коментиран от #31
20:57 08.07.2026
30 Втората армия в Света
До коментар #16 от "Бриджит Бардо":Плашите гаргите, щом говорите за ЯОи червени линии, значи губите яко, пета година ви чета глупостите. Смешни сте!!!
20:57 08.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 укро партенки
До коментар #1 от "Втората армия в Света":Всички знаем, че хлабри окраински диверсанти унищожиха цялата руска авияция пред две години, няма как да та свалили Су35, което вече е унищожено.
Коментиран от #37
20:58 08.07.2026
33 Йордан
До коментар #18 от "Фани се обесси":Само надежди
20:59 08.07.2026
34 Във …
Коментиран от #36
20:59 08.07.2026
35 Хахаха!🎺🥳😀
21:01 08.07.2026
36 АНАЛО - ГОВНЕТ
До коментар #34 от "Във …":Тръгнеш да вземеш Киев за три дня, па на петата година не могат да те извадят от бункера, а цялото ти ПВО пази столицата.
Коментиран от #38, #40
21:02 08.07.2026
37 Втора армия в Света
До коментар #32 от "укро партенки":Мажи си ду+пето и поем+ай!!! Каруцата СУ35 отиде при Мас+ква! Благодарете на бай Дончо и Америка
Коментиран от #48
21:03 08.07.2026
38 хихи
До коментар #36 от "АНАЛО - ГОВНЕТ":Тръгнеш да вземеш Киев за три дня, па на петата година фалит на русия, дефицит на горива и дефицит на памперси в бункера 😅 😅 😅
21:05 08.07.2026
39 Володимир Зеленски, президент
Путин бая рушняк прати в Руския Мир !!!
Продължаваме с "пабедите" 😄
21:05 08.07.2026
40 Мира Грийн 😁😜🤣
До коментар #36 от "АНАЛО - ГОВНЕТ":Европа ме храни, НАТО ме брани, Ермак ме пълни. Шпритцен пълна програма.
Коментиран от #41
21:05 08.07.2026
41 АНАЛО - ГОВНЕТ
До коментар #40 от "Мира Грийн 😁😜🤣":ватенките са най-жалкото племе, няма толко некадърни същества като тях....великата сила е една жалка пародия 😂😂😂😂
Коментиран от #45
21:06 08.07.2026
42 Орк
До коментар #31 от "54321":По идиотизм все сте вне всякаква конкуренция!!!
21:06 08.07.2026
43 Механик
п.п.
Научете го тоя английски бе! Никак не е труден, а и няма да се излагате с тия нелепи машинни преводи!
21:07 08.07.2026
44 Атина Палада
Коментиран от #49
21:07 08.07.2026
45 Механик
До коментар #41 от "АНАЛО - ГОВНЕТ":Съгласен съм.
21:08 08.07.2026
46 Дзак
21:08 08.07.2026
47 Прокопи
21:08 08.07.2026
48 да питам
До коментар #37 от "Втора армия в Света":Де бе, верно. Какво стана с крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
Коментиран от #57
21:09 08.07.2026
49 Афродита
До коментар #44 от "Атина Палада":Чорапа ще ни изкарва ли от НАТО и ЕС ?
21:09 08.07.2026
50 Орк
До коментар #28 от "нямаш карти":То в крим какви ли ви няма по гробищата. От предишните опити. Welcome again!
21:11 08.07.2026
51 пиночет
21:11 08.07.2026
52 В Киев
21:13 08.07.2026
53 Край
Коментиран от #60
21:13 08.07.2026
54 Мишел
21:14 08.07.2026
55 Как ми кеф
Коментиран от #67
21:14 08.07.2026
56 Ами
а западните политици яко пълнят гушите.
Вярно, народът плаща ... Но той винаги е плащал.
Важното е че бизнесът си върви.
Що да си развалят рахатлъка хората?
Коментиран от #58, #59
21:19 08.07.2026
57 Жалките урки
До коментар #48 от "да питам":имаха най-големия военен флот в Европа. Флотът им ИЗБЯГА В РУСИЯ, ЗАЕДНО С УКРАИНСКИЯ АДМИРАЛ! Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣😀❗
Сега имат само гумени лодки, подарък от НАТО. Клоуни!
21:24 08.07.2026
58 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #56 от "Ами":Русия има да строи газопроводи към Китай и да разширява жп линията Москва Пекин. Трябват и пленници.
21:26 08.07.2026
59 ами
До коментар #56 от "Ами":и аз се чудя защо вселенски напъва да спира войната след като я печели .....да си върне границите от 1991 пък тогава, а европата се опитва да намери 800 милиарда за крадене, пардон за възстановяване
21:29 08.07.2026
60 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #53 от "Край":Глупости! Китай и Русия са традиционни съюзници и обмислят Азиатско-Европейски Съединени Щати.
21:30 08.07.2026
61 КУРКО
До коментар #14 от ".....":ПУШИШ ПУРИ?
21:30 08.07.2026
62 Пътя на коприната
21:33 08.07.2026
63 И сега като сте безпомощни
Коментиран от #64
21:33 08.07.2026
64 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #63 от "И сега като сте безпомощни":Русия, Полша, Унгария, Румъния и Белорус си искат своето. Украйна е създадена от болшевиките на чужди земи.
21:36 08.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 ШМАТКА
21:40 08.07.2026
67 Мухахаха
До коментар #55 от "Как ми кеф":Унищожават то за това зелю риве на умрело
21:41 08.07.2026
68 Европеец
До коментар #2 от "Сатана Z":Не знам какво говорят в Костинброд, но ми направи впечатление последния абзац.... Решителността на бай Дончо може да се изпари след разговора с руския президент Владимир Путин... Но ще поживеем и ще видим....
21:43 08.07.2026
69 Хахаха!🎺🥳😀
21:43 08.07.2026
70 Ба бааааа
До коментар #3 от "ФАКТ":Бегай пръдня
21:44 08.07.2026
71 Дзак
21:47 08.07.2026
72 Хахаха!🎺🥳😀
21:50 08.07.2026
73 Тиква
21:52 08.07.2026
74 Дика
21:55 08.07.2026
75 Горски
21:55 08.07.2026
76 Рундьо Фатмак- фръчилото
От другия месец и украинска Балистика
Хихихихихи
22:02 08.07.2026
77 Възрожденец
Или...само у Сирия беше... ТРИДНЕВНАТА?!?
Хъхъхъхъ
22:07 08.07.2026