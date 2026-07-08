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Кога ще сложите край на войната? Доналд Тръмп и Володимир Зеленски се опитват да изглеждат сякаш се разбират
  Тема: Украйна

Кога ще сложите край на войната? Доналд Тръмп и Володимир Зеленски се опитват да изглеждат сякаш се разбират

8 Юли, 2026 20:41 1 554 77

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • русия-
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  • донбас

В петата година от войната, президентът на САЩ сравнява президентите на Русия и Украйна с момчета, които се карат в пясъчник

Кога ще сложите край на войната? Доналд Тръмп и Володимир Зеленски се опитват да изглеждат сякаш се разбират - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Срещата между президентите на Украйна Володимир Зеленски и на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара приключи, предаде Ройтерс, като се позова на говорител на американския президент, пише БТА.

В началото на срещата Тръмп заяви, че и двете страни във войната в Украйна искат да постигнат споразумение, но руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски са „с трудни характери“, допълва агенцията.

„Намерихме решение на много войни, а за тази война си мислех, че може би ще бъде най-лесна. Но Путин е труден човек, а и този тук е труден човек,“ каза Тръмп, визирайки застаналия до него Зеленски. Но после го похвали, че върши страхотна работа и че е много ефективен и заяви, че е изградил добри отношения с него.

„Убеден съм, че ще направите всичко възможно, за да спрете тази война,“ каза на свой ред Зеленски на Тръмп.

Той допълни, че приоритет за Украйна е противовъздушната отбрана. Украинският лидер добави, че иска да обсъди с Тръмп сделка относно дроновете. А Тръмп спомена, че двамата ще говорят за прехващачите за системите "Пейтриът". Той съобщи и, че САЩ ще дадат лиценз на Украйна за производството на ракети за „Пейтриът“.

„Ще им дадем правото да произвеждат „Пейтриът“. Ще им покажем как да го направят“, каза Тръмп, цитиран и от Асошиейтед прес.

Зеленски отдавна настоява за получаването на повече такива системи за отбрана, които са скъпи, силно търсени и отнемат много време за производство. Той многократно е призовавал Украйна да получи лиценз за производство на тази технология, отбелязва агенцията.

Тръмп каза, че компанията производител на „Пейтриът“ все още не е била информирана за намерението за предоставяне на лиценз за Украйна, но изрази увереност, че нещата ще се уредят, предаде Франс прес.

Тръмп спомена и, че ще отиде в Украйна, когато настъпи подходящия момент за това, предаде Ройтерс.

Относно дроновете американският лидер каза, че мисли, че може да бъде постигната сделка. „Ние ще купуваме техни дронове“, допълни той. Тръмп каза, че украинците произвеждат страхотни дронове и в големи количества. „Това е невероятна технология, тя е много евтина“, каза Тръмп. „Вие сте много талантлив народ“, допълни той. „Така, че ние ще сключим сделка“, добави Тръмп.

Преди началото на срещата със Зеленски Тръмп заяви, че вярва, че на хоризонта се очертава сделка за прекратяване на войната и добави, че САЩ ще работят по нещо като пакет от гаранции, които да бъдат предоставени на Украйна, посочва Асошиейтед прес. Тръмп не изключи част от този пакет от потенциални гаранции от страна на Вашингтон да бъдат и стъпки по обезпечаване на затварянето на украинското въздушно пространство.

В отговор на въпрос на Тръмп дали би пътувал до Москва за преговори, Зеленски пък се пошегува, че там има прекалено много украински дронове, допълва Укринформ. “Точно сега там е опасно. Има прекалено украински дронове там“, заяви той.

В миналото Зеленски каза, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин на което и да е друго място, без Москва.

Същевременно преди началото на разговорите с украинския лидер Тръмп засегна и други теми, освен украинското досие. Той например предупреди Иран, че САЩ вероятно ще нанесат нови удари по ирански цели тази вечер, предаде Ройтерс. „Ще отправя малко предупреждение: тази вечер ще ги ударим силно,“ заяви Тръмп пред репортери, преди да започне разговора със Зеленски.

Относно бъдещи удари по обекти в Иран Тръмп каза, че САЩ биха могли да извадят от строя електропреносната мрежа, или водноелектрически централи, но не искат да го правят. Той спомена, че САЩ биха могли и да превземат остров Харг.

Тръмп съобщи също така, че по време на ударите снощи са били извадени от строя 28 ирански плавателни съда и че вероятно САЩ се извадят от строя още и тази нощ

В началото на срещата със Зеленски Тръмп коментира и закритото заседание, което лидерите на страните от НАТО проведоха в Анкара, след което беше публикувана и декларация. Тръмп дефинира това заседание като „страхотно“. Президентът на САЩ дори каза, че „е имало много любов в залата“, в която се е провеждала срещата на върха, допълва Франс прес.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е провел ползотворна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, по време на която двамата са обсъдили укрепването на украинската противовъздушна отбрана на фона на засилените руски атаки, съобщи Ройтерс.

"С президента Тръмп обсъдихме няколко идеи, които биха могли да укрепят позициите ни и да приближат постигането на мир", написа Зеленски в социалната мрежа Екс след разговорите, състояли се в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Междувременно съветникът на украинския президент каза, че Зеленски, Тръмп и сирийският президент Ахмед аш Шараа са провели кратки разговори.

Доналд Тръмп за пореден път повтори набор от мантри за своята визия за световния ред и много наблюдатели смятат, че те нямат много общо със случващото се на място. Някои от неговите разкрития, честно казано, звучат не само неподходящо за украинците, но и направо обидно, пише кореспондентът на Би Би Си за Украйна Святослав Хоменко за пресконференцията на Зеленски и Тръмп в Анкара.

В петата година от войната, президентът на САЩ сравнява президентите на Русия и Украйна с момчета, които се карат в пясъчник. Той твърди, че Владимир Путин иска мир. Той казва, че украинците и руснаците не са толкова различни един от друг.

Но от друга страна, годината и половина на Доналд Тръмп като президент на САЩ научи украинците да бъдат изключително избирателни в това кои от неговите многословни размисли си струва да бъдат чути. Те също така са се примирили с факта, че Тръмп е жив пример за поговорката "дали ще се качи на шашка или ще се качи".

Главната новина днес е, че Вашингтон ще предостави на Киев лиценз за производство на ракети за системата за противовъздушна отбрана "Пейтриът" - единственото средство за борба с балистичните ракети, най-смъртоносното оръжие, останало в ръцете на руската армия. Този лиценз е може би основното искане, което украинската делегация е представила в Анкара.

Журналисти многократно питаха ръководителя на Белия дом за условията, при които Русия е готова да прекрати войната и какво казва в момента Владимир Путин по този въпрос.

В един момент Тръмп покани репортери да зададат въпрос на Владимир Путин, заявявайки, че възнамерява да се обади на руския президент. "Кога ще сложите край на войната?", попита един репортер. Тръмп призна, че никога не е задавал този въпрос, но предположи, че Путин иска войната да се сложи край "възможно най-скоро".

Обсъждайки потенциална среща между Путин и Зеленски, Тръмп заяви, че е обсъдил въпроса с руския президент, който потвърди готовността си да проведе такава среща в Москва. Въпреки това, дори Тръмп бързо призна, че Москва не е подходящото място. "Ще отидеш ли в Русия?", попита той Зеленски. "В Москва е трудно в момента, с украинските дронове", пошегува се в отговор украинският президент.

И от гледна точка на Киев, всъщност няма значение какво мисли Тръмп за отношенията си с Путин или какви други метафори измисля, за да опише войната, която руският лидер е започнал.

Основното е, че той няма да се противопостави на производството на противоракетни системи "Пейтриът" от Украйна, а това в дългосрочен план означава, че Зеленски ще има още един коз в ръката си и Украйна ще може да счете срещата на върха в Анкара за успех.

Разбира се, има едно "но". След разговорите си с украинския президент Доналд Тръмп обеща да се свърже с Владимир Путин и просто трябва да имаме предвид теоретичната възможност решимостта на американския лидер да предаде лицензите на Киев да се разсее след този разговор.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Втората армия в Света

    15 44 Отговор
    Ф16 е свалила каруцата СУ 35!!! Сигурно за това всички искат Ф16, аникой не ще руските каруци!

    Коментиран от #32, #65

    20:43 08.07.2026

  • 2 Сатана Z

    20 5 Отговор
    "Шаро баро - нанай глоги " казват в Костинброд

    Коментиран от #68

    20:43 08.07.2026

  • 3 ФАКТ

    8 23 Отговор
    ПРО сиа приклу4и

    Коментиран от #70

    20:43 08.07.2026

  • 4 Т90

    28 6 Отговор
    Тръмп нарече Зеленски, Путин...

    20:44 08.07.2026

  • 5 руската мечка

    9 32 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #16, #29

    20:44 08.07.2026

  • 6 Хе хе...

    38 8 Отговор
    Абе не е лесно да се оплескаш навсякъде. И на всичкото отгоре да загубиш дори и информационната война, при положение, че си блокирал всички руски и изобщо алтернативни източници на информация и храниш населението си само с дойче зеле и института за изследване на г0йн@Ta.

    20:46 08.07.2026

  • 7 Сатана Z

    27 6 Отговор
    Пушачите в Киев вече не си купуват кибрит или запалка защото цигара можеш да си запалиш навсякъде където се обърнеш

    Коментиран от #14, #15, #20

    20:46 08.07.2026

  • 8 име

    28 9 Отговор
    След като зеления наркоман писа писма на Путин, праща Абрамович да го моли за милост, праща посланниците на Англия, Франция и Германия при Лавров, писа оплаквания в ООН и на арменския поп, сега е опрал и до Тръмп.

    Коментиран от #18

    20:47 08.07.2026

  • 9 Тръмп

    7 21 Отговор
    беше подкрепян от русофилите. А точно той изигра основна роля за фалирането на Русия, отнемане на цялото й геополитическо влияние и поставянето и в крайно унизителна позиция.

    Коментиран от #21

    20:48 08.07.2026

  • 10 Хм...

    23 8 Отговор
    Единствения шанс за оживяване на зеле е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    Коментиран от #17

    20:48 08.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Факт

    7 20 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се моли на ООН за помощ срещу украинските дронове, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    20:49 08.07.2026

  • 13 Общо взето

    16 7 Отговор
    Тате ще ми купи колело....ама друг път.

    20:49 08.07.2026

  • 14 .....

    7 17 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Омск. Най-голямата руска рафинерия днес пуши наргиле.

    Коментиран от #61

    20:50 08.07.2026

  • 15 Хе хе...

    16 7 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    В склада във Вишневое вече трети ден не спират вторичните детонации, а днес руснаците изтърбушиха в Киев нещо дето изгърмя още по яко.
    Абе може и да се е събудил Путин.

    Коментиран от #22

    20:50 08.07.2026

  • 16 Бриджит Бардо

    14 7 Отговор

    До коментар #5 от "руската мечка":

    Накрая ще им свърши търпението и ще натиснат някое и друго червено копче. Приготви си йод и бял чаршаф за гробищата.

    Коментиран от #27, #30

    20:51 08.07.2026

  • 17 54321

    8 12 Отговор

    До коментар #10 от "Хм...":

    Путин да си нареди полет от висока сграда и да се приключва тази мъка!

    20:51 08.07.2026

  • 18 Фани се обесси

    10 16 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Песков се моли на Ердоган да каже на Зеленски да спре да удря кочината.

    Коментиран от #24, #33

    20:51 08.07.2026

  • 19 Мишел

    6 13 Отговор
    Пропагандната журналистика на Кремъл започна подготовка на руското население за загуба на Русия във войната. Един от символите на кремълската "журналистика" в лицето на "Московски комсомолец" публикува статия със заглавие: "Поразителни загуби: Когато геополитическите неуспехи могат да бъдат по-полезни от блестящите победи". В статията Дмитрий Краснов, адвокат и член на Московската гражданска камара, пише, че "големите геополитически поражения понякога са били по-полезни от победата". Според него "всеки срамен мир" е довел до "изчерпване на елитите и по-голяма свобода за народа", а като положителен ефект "победената страна започна бързо да набира сила".

    Коментиран от #26

    20:53 08.07.2026

  • 20 В Киев за три дни

    5 13 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Те и руснаците не си купуват запалки, рафинериите стават вече само за палене на цигари!

    20:53 08.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Еврокопейкa

    6 12 Отговор

    До коментар #15 от "Хе хе...":

    изсипеш си ракетите в Украйна, думнат ти 25 рафинерии, фалираш, гледаш по телевизията гордо, победоносно.

    20:53 08.07.2026

  • 23 Дон Корлеоне

    6 12 Отговор
    Хаяско щял да ходи в Константиновка.Само да дойде бензина от Индия.

    20:54 08.07.2026

  • 24 Поправка

    8 8 Отговор

    До коментар #18 от "Фани се обесси":

    Да спре да удря международните енергийни трасета, защото е международен терорист

    20:54 08.07.2026

  • 25 Блатна свиня

    7 10 Отговор

    До коментар #21 от "Дефицит":

    Спреш горивата на Европа, а в Москва се редят на опашки.

    20:54 08.07.2026

  • 26 Механик

    6 7 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Потвърждавам!!!

    20:55 08.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 нямаш карти

    3 12 Отговор
    Връщането на Крим с всички средства, включително военни, започна със закани "нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в затвора" и "безусловна подкрепа за Украйна колкото време е нужно", премина в "стратегическо поражение на Русия" и жеЛАЕНЕ на "мир чрез сила" и накрая се сгърчи в "справедлив рев", "преговори от позицията на надyпeния", "план за спасяване на неспасяемото" и молби за "достойна денацификация".

    Коментиран от #50

    20:57 08.07.2026

  • 29 Йордан

    11 7 Отговор

    До коментар #5 от "руската мечка":

    Както вие ,розовите либерасти сега играете по западна команда ли гоуньо.

    Коментиран от #31

    20:57 08.07.2026

  • 30 Втората армия в Света

    9 9 Отговор

    До коментар #16 от "Бриджит Бардо":

    Плашите гаргите, щом говорите за ЯОи червени линии, значи губите яко, пета година ви чета глупостите. Смешни сте!!!

    20:57 08.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 укро партенки

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "Втората армия в Света":

    Всички знаем, че хлабри окраински диверсанти унищожиха цялата руска авияция пред две години, няма как да та свалили Су35, което вече е унищожено.

    Коментиран от #37

    20:58 08.07.2026

  • 33 Йордан

    4 8 Отговор

    До коментар #18 от "Фани се обесси":

    Само надежди

    20:59 08.07.2026

  • 34 Във …

    13 7 Отговор
    Вишново село до Киев всичко е разрушено много жертви , хората са евакуирани защото има радиация от англииските ракети с уран . А Тръмп три пъти нарече зеленски Путин , голям веселба и в Киев и при наркомана просяк .

    Коментиран от #36

    20:59 08.07.2026

  • 35 Хахаха!🎺🥳😀

    8 7 Отговор
    Володомир Зеленски е вече Мира Грийн. Европа го храни, НАТО го брани, Ермак го пълни.

    21:01 08.07.2026

  • 36 АНАЛО - ГОВНЕТ

    8 8 Отговор

    До коментар #34 от "Във …":

    Тръгнеш да вземеш Киев за три дня, па на петата година не могат да те извадят от бункера, а цялото ти ПВО пази столицата.

    Коментиран от #38, #40

    21:02 08.07.2026

  • 37 Втора армия в Света

    7 8 Отговор

    До коментар #32 от "укро партенки":

    Мажи си ду+пето и поем+ай!!! Каруцата СУ35 отиде при Мас+ква! Благодарете на бай Дончо и Америка

    Коментиран от #48

    21:03 08.07.2026

  • 38 хихи

    5 9 Отговор

    До коментар #36 от "АНАЛО - ГОВНЕТ":

    Тръгнеш да вземеш Киев за три дня, па на петата година фалит на русия, дефицит на горива и дефицит на памперси в бункера 😅 😅 😅

    21:05 08.07.2026

  • 39 Володимир Зеленски, президент

    8 8 Отговор
    ".. момчета, които се карат в пясъчник..."

    Путин бая рушняк прати в Руския Мир !!!
    Продължаваме с "пабедите" 😄

    21:05 08.07.2026

  • 40 Мира Грийн 😁😜🤣

    9 3 Отговор

    До коментар #36 от "АНАЛО - ГОВНЕТ":

    Европа ме храни, НАТО ме брани, Ермак ме пълни. Шпритцен пълна програма.

    Коментиран от #41

    21:05 08.07.2026

  • 41 АНАЛО - ГОВНЕТ

    8 9 Отговор

    До коментар #40 от "Мира Грийн 😁😜🤣":

    ватенките са най-жалкото племе, няма толко некадърни същества като тях....великата сила е една жалка пародия 😂😂😂😂

    Коментиран от #45

    21:06 08.07.2026

  • 42 Орк

    3 6 Отговор

    До коментар #31 от "54321":

    По идиотизм все сте вне всякаква конкуренция!!!

    21:06 08.07.2026

  • 43 Механик

    1 4 Отговор
    Тая поговорка "дали ще се качи на шашка или ще се качи" си я измислихте вие или? Щото нищо не се разбира от нея.
    п.п.
    Научете го тоя английски бе! Никак не е труден, а и няма да се излагате с тия нелепи машинни преводи!

    21:07 08.07.2026

  • 44 Атина Палада

    7 6 Отговор
    Чорапа ще внася ли евтин дизел от Русия?

    Коментиран от #49

    21:07 08.07.2026

  • 45 Механик

    6 7 Отговор

    До коментар #41 от "АНАЛО - ГОВНЕТ":

    Съгласен съм.

    21:08 08.07.2026

  • 46 Дзак

    5 6 Отговор
    А кой, като дете, тропа в локвата с крачета.

    21:08 08.07.2026

  • 47 Прокопи

    5 8 Отговор
    когато, Русия Каже! 😁

    21:08 08.07.2026

  • 48 да питам

    7 10 Отговор

    До коментар #37 от "Втора армия в Света":

    Де бе, верно. Какво стана с крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    Коментиран от #57

    21:09 08.07.2026

  • 49 Афродита

    5 6 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Чорапа ще ни изкарва ли от НАТО и ЕС ?

    21:09 08.07.2026

  • 50 Орк

    7 2 Отговор

    До коментар #28 от "нямаш карти":

    То в крим какви ли ви няма по гробищата. От предишните опити. Welcome again!

    21:11 08.07.2026

  • 51 пиночет

    5 4 Отговор
    Кога товарим копейките?

    21:11 08.07.2026

  • 52 В Киев

    7 6 Отговор
    Говорят за висока радация от вишново . Снощи РФ нанесоха мащабен удар по завод Самсунг Украйна , по ТЕЦ 5 , пак по завод Визар , и предприятие на Филипс Морис , което е напълно разрошено . Очакваме следващата заря и отивам в метрото с одеялцето си .

    21:13 08.07.2026

  • 53 Край

    4 7 Отговор
    Коя държава е най опасния враг на САЩ. Китай! Кой е най опасния враг на Русия ?!? УкрЙна? Не. Китай е. САЩ и Русия са исторически съюзници във всички световни и не световни войни. Не бяха само когато Ссср си го мереше със САЩ и искаше световна соц революция. Това е минало и заминало. САЩ и Русия са най естествените съюзници само жълтопаветната пасмина още ме го е вденала.

    Коментиран от #60

    21:13 08.07.2026

  • 54 Мишел

    7 7 Отговор
    "Лоша новина за Русия. Казахстан затвори границите си с Русия. Казахстан наложи забрана за влизането и излизането на превозни средства през държавната граница, за да предотврати износа на гориво и смазочни материали."

    21:14 08.07.2026

  • 55 Как ми кеф

    6 11 Отговор
    ВСУ унижават руската армия пред очите на целия свят

    Коментиран от #67

    21:14 08.07.2026

  • 56 Ами

    5 4 Отговор
    На Зеленски му трябват пари, на Путин му трябват военопленици,
    а западните политици яко пълнят гушите.
    Вярно, народът плаща ... Но той винаги е плащал.
    Важното е че бизнесът си върви.
    Що да си развалят рахатлъка хората?

    Коментиран от #58, #59

    21:19 08.07.2026

  • 57 Жалките урки

    7 5 Отговор

    До коментар #48 от "да питам":

    имаха най-големия военен флот в Европа. Флотът им ИЗБЯГА В РУСИЯ, ЗАЕДНО С УКРАИНСКИЯ АДМИРАЛ! Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣😀❗
    Сега имат само гумени лодки, подарък от НАТО. Клоуни!

    21:24 08.07.2026

  • 58 Хахаха!🎺🥳😀

    6 4 Отговор

    До коментар #56 от "Ами":

    Русия има да строи газопроводи към Китай и да разширява жп линията Москва Пекин. Трябват и пленници.

    21:26 08.07.2026

  • 59 ами

    7 4 Отговор

    До коментар #56 от "Ами":

    и аз се чудя защо вселенски напъва да спира войната след като я печели .....да си върне границите от 1991 пък тогава, а европата се опитва да намери 800 милиарда за крадене, пардон за възстановяване

    21:29 08.07.2026

  • 60 Хахаха!🎺🥳😀

    2 4 Отговор

    До коментар #53 от "Край":

    Глупости! Китай и Русия са традиционни съюзници и обмислят Азиатско-Европейски Съединени Щати.

    21:30 08.07.2026

  • 61 КУРКО

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от ".....":

    ПУШИШ ПУРИ?

    21:30 08.07.2026

  • 62 Пътя на коприната

    0 5 Отговор
    ще минава през Благовещенск, по руската жп мрежа към Беларус и Европа.

    21:33 08.07.2026

  • 63 И сега като сте безпомощни

    6 4 Отговор
    Дедо Дони, хвърлихте стотици милиарди да унищожите Русия, а вие я закъсахте. Или се съгласявате с Русия или губите напълно Украйна и разширяване на НАТО.

    Коментиран от #64

    21:33 08.07.2026

  • 64 Хахаха!🎺🥳😀

    6 3 Отговор

    До коментар #63 от "И сега като сте безпомощни":

    Русия, Полша, Унгария, Румъния и Белорус си искат своето. Украйна е създадена от болшевиките на чужди земи.

    21:36 08.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ШМАТКА

    4 2 Отговор
    АКО ИМА СЛЕДВАЩА СРЕЩА ТРЪМП ЗЕЛЕНСКИ,ТРЪМП ЩЕ МУ ПРОДАДЕ ОЩЕ ЕДИН ЛИЦЕНЗ:ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОСМИЧЕСКИ КОРАБИ ДО БЕЗКРАЯ!

    21:40 08.07.2026

  • 67 Мухахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "Как ми кеф":

    Унищожават то за това зелю риве на умрело

    21:41 08.07.2026

  • 68 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Не знам какво говорят в Костинброд, но ми направи впечатление последния абзац.... Решителността на бай Дончо може да се изпари след разговора с руския президент Владимир Путин... Но ще поживеем и ще видим....

    21:43 08.07.2026

  • 69 Хахаха!🎺🥳😀

    4 2 Отговор
    Докато беше в състава на СССР, съседите на Украйна не смееха да претендират за заграбените от тях земи. С разпада на СССР всеки си иска своето. Украйна ще бъде изолиран отвсякъде бандеровски резерват с население 5 милиона, главно инвалиди и вдовици.

    21:43 08.07.2026

  • 70 Ба бааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Бегай пръдня

    21:44 08.07.2026

  • 71 Дзак

    2 1 Отговор
    Тръмп не може да преглътне, че Москва запази връзките с Иран!

    21:47 08.07.2026

  • 72 Хахаха!🎺🥳😀

    3 1 Отговор
    Европа удари гредата! Вместо да се вкопчи със зъби и нокти в руските газопроводи и нефт, тя ги хариза на Китай. Обединена Евразия ще изправи на границата на маломерната Европа своите дивизии, гарант на мира. На Руско-Китайския мир!

    21:50 08.07.2026

  • 73 Тиква

    3 1 Отговор
    Окрахиените на света,ставате само за сапун Дуру.

    21:52 08.07.2026

  • 74 Дика

    2 1 Отговор
    Войната е между Америка и Русия, а не между Украйна и Русия, тя само се води на украинска територия и умират украинци, а не американци. Страда и Европа. Путин глупаво се върза на кукичката, че Украйна ще влиза в Нато и се насади на пачи яйца, огромни загуби в човешки и финансов ресурс и реално никаква печалба, а Нато чрез Финландия е на границата. А и дори да стигне до западна Украйна сам ще се приближи към Нато, а нали това са му опорките, че Русия е заплашена щото Нато се приближава, защо сам се доближаваш до Нато. В края на краищата САЩ ще спечелят отслабвайки Русия с тази война, така както спечелиха студената. Губещи са Русия и Европа и това е крайната цел, след това към Китай, като там ще го отнесе Тайван, както сега Украйна.

    21:55 08.07.2026

  • 75 Горски

    2 1 Отговор
    Идва ред на следващия акцент. Случващото се в противниковия на НАТО лагер. Изтокът се готви за тотален военен отпор на НАТО. Виждаме, че НАТО губи войната в Украйна, в Иран не успя да мъцне. Китай вчера изстреля междуконтинентална балистична ракета с ядрен заряд от ниво поколение, демонстрация за НАТО. Изтокът, Югът, Африка и Латинска Америка въпреки всички противоречия имат потенциал да се обединят срещу глобалистите. И извън НАТО кипи толкова мощен живот и развитие, че не съм сигурна, че Западът е водещ в света. Затова НАТО вече не е факторът, който управлява процесите в света.

    21:55 08.07.2026

  • 76 Рундьо Фатмак- фръчилото

    1 0 Отговор
    През тва време им дайте ИЛЯДО ..томахавки и тауруси и да приключат с москаль!
    От другия месец и украинска Балистика
    Хихихихихи

    22:02 08.07.2026

  • 77 Възрожденец

    1 0 Отговор
    Че тя не приключи ли за 3 ДНЯ?!?
    Или...само у Сирия беше... ТРИДНЕВНАТА?!?
    Хъхъхъхъ

    22:07 08.07.2026

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