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САЩ удариха Иран след атаки срещу танкери, петролът скочи рязко

САЩ удариха Иран след атаки срещу танкери, петролът скочи рязко

8 Юли, 2026 03:49, обновена 8 Юли, 2026 05:15 2 058 9

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  • ормузки проток

Централното командване на САЩ порази стратегически обекти в Южен Иран, Вашингтон върна най-строгите санкции върху Техеран

САЩ удариха Иран след атаки срещу танкери, петролът скочи рязко - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток достигна критична точка на ескалация, след като САЩ предприеха масирана вълна от въздушни удари срещу военни цели в Южен Иран. Операцията, ръководена от Централното командване на САЩ (USCENTCOM), е директен отговор на координирани атаки с ирански дронове срещу търговски плавателни съдове в Протока Ормуз.

Прецизни удари по бреговата отбрана

Мощни експлозии отекнаха в ключовия петролен хъб на остров Харг, пристанищния град Бандар Абас, както и на островите Кешм и Сирик. Американските сили са поразили противокорабни ракетни комплекси, радарни системи и полигони за изстрелване на безпилотни апарати. От министерството на външните работи в Техеран осъдиха ударите и предупредиха Вашингтон, че ще понесат „тежки последствия“ за сигурността в региона.

Криза с танкери и икономически ответни мерки

Повод за военната намеса станаха ирански удари, които нанесоха сериозни щети на два ключови кораба в Персийския залив:

  • Al Rekayyat – катарски танкер за втечнен природен газ (LNG), на който избухна пожар и екипажът беше спешно евакуиран.
  • Wedyan – супертанкер, плаващ под саудитски флаг, който също е претърпял поражения край бреговете на Оман.

В допълнение към военния отговор, Белият дом незабавно отмени извънредното разрешително („General License X“), с което се позволяваше на Иран да изнася петрол съгласно временното примирие от юни . Санкциите срещу иранския износ на суровини се завръщат в пълна сила [гулфнewс.цoм].

Шок на енергийните пазари

Световните пазари реагираха светкавично в ранната азиатска търговия. Международният бенчмарк Brent поскъпна до 76.04 долара за барел, а американският суров петрол WTI скочи с близо 3% до 72.39 долара за барел, засилвайки опасенията за нова глобална енергийна криза.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 наблюдател

    8 19 Отговор
    Иранската военна хунта не разбира от добро!

    04:01 08.07.2026

  • 2 БРАВО

    12 5 Отговор
    Иран може да си думка който си иска, най-вече кораби, предназначени за ционистите.

    04:55 08.07.2026

  • 3 Евгений Онанегин

    5 6 Отговор
    Ама нали Иран победи ? Вече нищо не разбирам.

    05:22 08.07.2026

  • 4 Кумшията

    1 5 Отговор
    Браво на Милен Ганев ! Много ми харесва как структурира информацията и всичко се разбира веднага. Кратко и ясно, безприсртастно и точно !

    Коментиран от #6

    05:28 08.07.2026

  • 5 дядото

    9 2 Отговор
    правят каквото си поискат.първо - неустановени снаряди,после- ирански,веднага след това - удари срещу иран и петрола нагоре.пфу.

    05:41 08.07.2026

  • 6 Не му пука

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Кумшията":

    от сарказма ти!

    05:42 08.07.2026

  • 7 БиДончо

    2 0 Отговор
    пу$$ята закъса,трябва да помагам!

    05:53 08.07.2026

  • 8 Сандо

    1 1 Отговор
    Поредното доказателство,че с краварите никакъв доовор не може да се сключва.Путин да се учи,но и не само той,а и алчните му и ненаситни руски олигарси.

    06:10 08.07.2026

  • 9 Кан Кубрат

    0 0 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    06:44 08.07.2026

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