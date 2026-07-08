Нощен терор над Киев: Русия удари столицата с балистични ракети, има ранени и пожари

Украинската столица Киев стана мишена на нова масирана балистична атака в ранните часове на деня.
Руските сили изстреляха ракети, които задействаха сирените за въздушна тревога в града едва секунди преди първите взривове да разтърсят земята.
Пламъци от двете страни на Днепър
Кметът на Киев Витали Кличко потвърди чрез Telegram, че противовъздушната отбрана на страната е била активно задействана. Въпреки усилията на ПВО, отломки и преки попадения предизвикаха сериозни разрушения в два градски района:
- В Деснянския район избухна мащабен пожар в складова база.
- В Святошинския район бе засегната нежилищна сграда, където екипи на пожарната се бориха с огнената стихия.
Спешните медицински служби съобщават за най-малко двама ранени цивилни граждани, като единият от тях е транспортиран в болница в критично състояние. Въздушната тревога над столицата продължи точно един час.
Политическият контекст зад атаката
Военните анализатори отбелязват, че този среднощен удар не е случаен. Той се провежда броени часове преди официалното откриване на срещата на върха на НАТО в Анкара. Руската демонстрация на сила идва и непосредствено след като Украйна подписа нови мащабни споразумения за коалиция за доставка на модерни бойни дронове съвместно с Нидерландия, Естония и Дания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мнение
Коментиран от #23, #35
04:20 08.07.2026
3 Пусьо не знае
Какъв герой, какъв юнак!
Добавя си още точки към черното досие.
05:19 08.07.2026
4 Рашки откачалници!
Коментиран от #5, #20
05:21 08.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И нека
05:25 08.07.2026
7 Това е отчаян кремълски
05:25 08.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Софиянец
05:31 08.07.2026
10 Нема лабаво
05:31 08.07.2026
11 Хихихи
Коментиран от #26
05:37 08.07.2026
12 Оня
Коментиран от #25
05:42 08.07.2026
13 Оня
05:44 08.07.2026
14 стоян георгиев
Коментиран от #27
05:45 08.07.2026
15 Стойко
05:47 08.07.2026
16 Чудесни новини!
05:47 08.07.2026
17 Инна
„Токът е спрял в няколко района. Местните жители съобщават, че въздушните удари са станали преди тревогата за въздушна тревога. Предварителните доклади сочат, че е била ударена ТЕЦ № 5 – след експлозиите там е избухнал пожар“, пише каналът.
Според Mash, заводът „Визар“, който се използва за производство и съхранение на ракети, също е бил ударен. Складове в Деснянски район са се запалили, а нежилищна сграда в Святошински район се е запалила.
„Една от целите за съхранение на оборудване и боеприпаси, включително американски ракети „Ейбрамс“, е била унищожена“, се добавя в репортажа.
05:51 08.07.2026
18 Краварска медия
05:52 08.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Група Европейски Миротворци
До коментар #4 от "Рашки откачалници!":Ние поне събрахме от данъкплатците още милиарди за да нахраним Зеленски с оръжия!
05:56 08.07.2026
21 Инна
Освен това са били поразени цели близо до Балаклия в Харковска област, близо до Сновск в Черниговска област, а ракети „Герани“ атакуват вражески цели в Шостка в Сумска област. Местните медии съобщават за експлозии в Одеса.
Според администрацията, ракети „Герани“ са унищожили друга бензиностанция близо до Полтава.
05:57 08.07.2026
22 Европеец
До коментар #1 от "Гошо":Явно либералния Путин се взема в ръце, въпреки че вчера писах ,че не очаквам тая нощ да има заря, заради срещата в Истанбул..... Прогнозата ми беше несполучлива, но пък ако Путин се е взел в ръце и почва да прави заря в киев както на 15 юни,2 и 4 юли заслужава адмирации... Сега ще отворя украински и руски ли за какво и как е ударено....
06:11 08.07.2026
23 Европеец
До коментар #2 от "Мнение":В Грешка си.... Социопата не е в Кремъл.... Социопата седалището му е в района на улица банкова в kiев, сега се намира в Истанбул И с интерес ще наблюдавам как ще реве....
06:15 08.07.2026
24 Някой
06:17 08.07.2026
25 Приятелския подарък.
До коментар #12 от "Оня":Обеднен уран в Натовския склад в Вишневое - Киев скрит сред жилишните сгради е дружеския подарък от западните приятели до гроб. Да се тровят с веселба.Това е като с военните лаборатории в Украйна (забранени на територията на САЩ) със смъртоносни микроорганизми,
Коментиран от #31
06:19 08.07.2026
26 Антирашист 1140
До коментар #11 от "Хихихи":Свинете са в просия там са и фашистите !раистката злоба и безсилие нямат край !
06:19 08.07.2026
27 Антирашист 1141
До коментар #14 от "стоян георгиев":Фашизма е в просия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Ни спори а чети за фашистките държави !
06:22 08.07.2026
28 Механик
Гьобелс ви завижда, да знаете.
06:23 08.07.2026
29 Град Козлодуй
06:27 08.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Оня
До коментар #25 от "Приятелския подарък.":Така е пич ама нашите мисирки няма да мъцнат и думичка за тоя подарък! А иначе честита им радиациика!
06:31 08.07.2026
32 Одобрявам
06:31 08.07.2026
33 Станислав
06:32 08.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 О да, в Кремъл
До коментар #2 от "Мнение":са фашистите, а в Киев са истински херувимчета с бели дрешки и крилца... Всеки що годе грамотен чявек ще намери из мрежата информация кой какъв е и не е необходимо да се дават примери... Обвинявате Кремъл във фашизъм, но за типично фашистките действия на Киев и камарилата там пазите оглушителна тишина... Да ви попитам, господите/госпожо, защо така? Или ще кажете, че липсва информация? Има и още как!
06:44 08.07.2026