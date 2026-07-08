Нощен терор над Киев: Русия удари столицата с балистични ракети, има ранени и пожари

Украинската столица Киев стана мишена на нова масирана балистична атака в ранните часове на деня.

Руските сили изстреляха ракети, които задействаха сирените за въздушна тревога в града едва секунди преди първите взривове да разтърсят земята.

Пламъци от двете страни на Днепър

Кметът на Киев Витали Кличко потвърди чрез Telegram, че противовъздушната отбрана на страната е била активно задействана. Въпреки усилията на ПВО, отломки и преки попадения предизвикаха сериозни разрушения в два градски района:

В Деснянския район избухна мащабен пожар в складова база.

избухна мащабен пожар в складова база. В Святошинския район бе засегната нежилищна сграда, където екипи на пожарната се бориха с огнената стихия.

Спешните медицински служби съобщават за най-малко двама ранени цивилни граждани, като единият от тях е транспортиран в болница в критично състояние. Въздушната тревога над столицата продължи точно един час.

Политическият контекст зад атаката

Военните анализатори отбелязват, че този среднощен удар не е случаен. Той се провежда броени часове преди официалното откриване на срещата на върха на НАТО в Анкара. Руската демонстрация на сила идва и непосредствено след като Украйна подписа нови мащабни споразумения за коалиция за доставка на модерни бойни дронове съвместно с Нидерландия, Естония и Дания.