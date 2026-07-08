Новини
Свят »
Украйна »
Нощен терор над Киев: Русия удари столицата с балистични ракети, има ранени и пожари
  Тема: Украйна

Нощен терор над Киев: Русия удари столицата с балистични ракети, има ранени и пожари

8 Юли, 2026 04:09, обновена 8 Юли, 2026 05:14 1 898 35

  • украйна-
  • кличко-
  • киев-
  • русия-
  • удари

Атаката съвпада с откриването на ключовата среща на върха на НАТО в Анкара

Нощен терор над Киев: Русия удари столицата с балистични ракети, има ранени и пожари - 1
Снимка: t.me/Klymenko_MVS
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинската столица Киев стана мишена на нова масирана балистична атака в ранните часове на деня.

Руските сили изстреляха ракети, които задействаха сирените за въздушна тревога в града едва секунди преди първите взривове да разтърсят земята.

Пламъци от двете страни на Днепър

Кметът на Киев Витали Кличко потвърди чрез Telegram, че противовъздушната отбрана на страната е била активно задействана. Въпреки усилията на ПВО, отломки и преки попадения предизвикаха сериозни разрушения в два градски района:

  • В Деснянския район избухна мащабен пожар в складова база.
  • В Святошинския район бе засегната нежилищна сграда, където екипи на пожарната се бориха с огнената стихия.

Спешните медицински служби съобщават за най-малко двама ранени цивилни граждани, като единият от тях е транспортиран в болница в критично състояние. Въздушната тревога над столицата продължи точно един час.

Политическият контекст зад атаката

Военните анализатори отбелязват, че този среднощен удар не е случаен. Той се провежда броени часове преди официалното откриване на срещата на върха на НАТО в Анкара. Руската демонстрация на сила идва и непосредствено след като Украйна подписа нови мащабни споразумения за коалиция за доставка на модерни бойни дронове съвместно с Нидерландия, Естония и Дания.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мнение

    10 67 Отговор
    Кремълските фашисти просто вече не знаят какво да правят от безсилие и отчаяние. Типични социопати .

    Коментиран от #23, #35

    04:20 08.07.2026

  • 3 Пусьо не знае

    7 52 Отговор
    вече къде да се дене от злоба.
    Какъв герой, какъв юнак!
    Добавя си още точки към черното досие.

    05:19 08.07.2026

  • 4 Рашки откачалници!

    10 47 Отговор
    Няма да има кво да яде скоро, ама харчи за оръжия.

    Коментиран от #5, #20

    05:21 08.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И нека

    48 5 Отговор
    квиченето започне

    05:25 08.07.2026

  • 7 Това е отчаян кремълски

    8 48 Отговор
    зов за помощ. След рафинерииите молят да им ударят ответно всички летища, казарми и складове, че да се приключи, сами не можели да спрат. Така били програмирани. Да агресират, докато някой ги спре

    05:25 08.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Софиянец

    38 6 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини 🍻

    05:31 08.07.2026

  • 10 Нема лабаво

    38 4 Отговор
    Нема страшно те х0х0лите ги свалят балистиките с прашки!!!

    05:31 08.07.2026

  • 11 Хихихи

    32 3 Отговор
    Бандеровските свине пак са спали в каналите 🤭

    Коментиран от #26

    05:37 08.07.2026

  • 12 Оня

    33 4 Отговор
    Що не пишете нещичко за вторичните взривове!? Защо урките наредили всички да си затварят прозорците ( ако е възможно) !? Нещо за едни снаряди с обеднен уран да кажете? А за ония дето се мотат там с химически костюми? Защо района е отцепен?! А за скандала че са складирали снаряди с обеднен уран щедро предоставени им от коалицията на лаещите са в жилищен район?

    Коментиран от #25

    05:42 08.07.2026

  • 13 Оня

    21 4 Отговор
    А иначе фойерверките са били на ниво!

    05:44 08.07.2026

  • 14 стоян георгиев

    31 4 Отговор
    Екстра, екстра! Всяка нощ вече руски ракети денацифицират киiф от фашисти! 🇧🇬❤️🇷🇺

    Коментиран от #27

    05:45 08.07.2026

  • 15 Стойко

    22 3 Отговор
    Втричане на укри!

    05:47 08.07.2026

  • 16 Чудесни новини!

    26 3 Отговор
    Камък върху камък да не остане от нацистката столица!

    05:47 08.07.2026

  • 17 Инна

    22 2 Отговор
    Телеграм каналът Mash съобщава, че повече от десет експлозии са разтърсили Киев в рамките на половин час. Според канала руските сили атакуват града с ракети „Искандер“.

    „Токът е спрял в няколко района. Местните жители съобщават, че въздушните удари са станали преди тревогата за въздушна тревога. Предварителните доклади сочат, че е била ударена ТЕЦ № 5 – след експлозиите там е избухнал пожар“, пише каналът.

    Според Mash, заводът „Визар“, който се използва за производство и съхранение на ракети, също е бил ударен. Складове в Деснянски район са се запалили, а нежилищна сграда в Святошински район се е запалила.

    „Една от целите за съхранение на оборудване и боеприпаси, включително американски ракети „Ейбрамс“, е била унищожена“, се добавя в репортажа.

    05:51 08.07.2026

  • 18 Краварска медия

    26 2 Отговор
    А така Вова, стига бави фашагите

    05:52 08.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Група Европейски Миротворци

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "Рашки откачалници!":

    Ние поне събрахме от данъкплатците още милиарди за да нахраним Зеленски с оръжия!

    05:56 08.07.2026

  • 21 Инна

    16 3 Отговор
    Има съобщения и за ракетни удари и серия от експлозии в Харков, където местните власти съобщиха за попадения в Червонозаводски (украински: Основянски) и Фрунзенски (украински: Немишлянски) райони.

    Освен това са били поразени цели близо до Балаклия в Харковска област, близо до Сновск в Черниговска област, а ракети „Герани“ атакуват вражески цели в Шостка в Сумска област. Местните медии съобщават за експлозии в Одеса.
    Според администрацията, ракети „Герани“ са унищожили друга бензиностанция близо до Полтава.

    05:57 08.07.2026

  • 22 Европеец

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гошо":

    Явно либералния Путин се взема в ръце, въпреки че вчера писах ,че не очаквам тая нощ да има заря, заради срещата в Истанбул..... Прогнозата ми беше несполучлива, но пък ако Путин се е взел в ръце и почва да прави заря в киев както на 15 юни,2 и 4 юли заслужава адмирации... Сега ще отворя украински и руски ли за какво и как е ударено....

    06:11 08.07.2026

  • 23 Европеец

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    В Грешка си.... Социопата не е в Кремъл.... Социопата седалището му е в района на улица банкова в kiев, сега се намира в Истанбул И с интерес ще наблюдавам как ще реве....

    06:15 08.07.2026

  • 24 Някой

    12 2 Отговор
    И така до края бандерите. Всяка нощ и ден, поздрави от мен. ПУТИН.

    06:17 08.07.2026

  • 25 Приятелския подарък.

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "Оня":

    Обеднен уран в Натовския склад в Вишневое - Киев скрит сред жилишните сгради е дружеския подарък от западните приятели до гроб. Да се тровят с веселба.Това е като с военните лаборатории в Украйна (забранени на територията на САЩ) със смъртоносни микроорганизми,

    Коментиран от #31

    06:19 08.07.2026

  • 26 Антирашист 1140

    2 10 Отговор

    До коментар #11 от "Хихихи":

    Свинете са в просия там са и фашистите !раистката злоба и безсилие нямат край !

    06:19 08.07.2026

  • 27 Антирашист 1141

    2 10 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    Фашизма е в просия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Ни спори а чети за фашистките държави !

    06:22 08.07.2026

  • 28 Механик

    15 2 Отговор
    Начи, руските удари СЪВПАДАТ с откриването на срещата на нато, а американските удари по Иран не???
    Гьобелс ви завижда, да знаете.

    06:23 08.07.2026

  • 29 Град Козлодуй

    10 0 Отговор
    НАЙ МИ Е ДОБРЕ КОГАТО УКРИТЕ СА ЗЛЕ!ПЪСКАЙТЕ ГЪБАТА И ДА СЕ СВЪРШВА С БАНДЕРА!Всички укропи в ЕС-директно към Днепърските окопи за утилизация.

    06:27 08.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Оня

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Приятелския подарък.":

    Така е пич ама нашите мисирки няма да мъцнат и думичка за тоя подарък! А иначе честита им радиациика!

    06:31 08.07.2026

  • 32 Одобрявам

    9 0 Отговор
    Отидоа парите на есесовците. Жалко. Нафталина пак реве във Турция. Ама нещо все по често му дават от трите на дългото.

    06:31 08.07.2026

  • 33 Станислав

    8 0 Отговор
    Браво на Русия, много време ги бавиха.. Респект 👍🇷🇺🇧🇬

    06:32 08.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 О да, в Кремъл

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    са фашистите, а в Киев са истински херувимчета с бели дрешки и крилца... Всеки що годе грамотен чявек ще намери из мрежата информация кой какъв е и не е необходимо да се дават примери... Обвинявате Кремъл във фашизъм, но за типично фашистките действия на Киев и камарилата там пазите оглушителна тишина... Да ви попитам, господите/госпожо, защо така? Или ще кажете, че липсва информация? Има и още как!

    06:44 08.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания