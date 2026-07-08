Иран заплаши САЩ с „тежки последствия“ след мощни американски удари в Ормузкия проток

Ситуацията в Близкия изток рязко ескалира през последните часове, изправяйки крехкото споразумение за прекратяване на огъня пред колапс. Преди по-малко от час Министерството на външните работи на Иран излезе с извънредно изявление, в което официално предупреди Вашингтон за „тежки последствия“. Техеран обвини САЩ в многократни нарушения на двустранния меморандум за разбирателство и обяви, че ще предприеме „решителни мерки за защита на своите интереси и национална сигурност“.

Хронология на ескалацията

Официалният сблъсък бе провокиран, след като ирански сили атакуваха три търговски кораба в стратегическия Ормузки проток, сред които петролни танкери на Саудитска Арабия и Катар. В отговор Белият дом действа незабавно на два фронта:

Военен удар: Силите на Централното командване на САЩ (CENTCOM) нанесоха масирани и „мощни“ въздушни удари по цели в Южен Иран. Поразени са обекти на противовъздушната отбрана, радарни системи и площадки за изстрелване на дронове на Ислямската революционна гвардия (IRGC) в районите на град Сирик, пристанището Бандар Абас и остров Кешм.

Силите на Централното командване на САЩ (CENTCOM) нанесоха масирани и „мощни“ въздушни удари по цели в Южен Иран. Поразени са обекти на противовъздушната отбрана, радарни системи и площадки за изстрелване на дронове на Ислямската революционна гвардия (IRGC) в районите на град Сирик, пристанището Бандар Абас и остров Кешм. Икономически санкции: Администрацията на президента Доналд Тръмп незабавно отмени временния 60-дневен лиценз, даващ право на Иран да продава петрол на световния пазар – ключова отстъпка, договорена в рамките на мирния процес.

Пазарите реагираха веднага

Новината за подновяването на военните действия и петролното ембарго моментално разтърси световната икономика. Цената на суровия петрол сорт Брент скочи с близо 6%, преминавайки границата от 76 долара за барел веднага след анулирането на иранския лиценз. Корабоплаването в протока, през който преминава близо 20% от световния петролен трафик, отново е блокирано и под сериозна заплаха.

Провал на дипломацията?

Напрежението се покачва на фона на продължаващите траурни церемонии в Иран за убития по-рано Върховен лидер аятолах Али Хаменей. Политическите анализатори отбелязват, че споразумението от юни 2026 г., целящо окончателно спиране на войната между САЩ и Иран, на практика е поставено на карта. Валутните и дипломатическите канали в Доха, където се провеждаха непреките технически преговори, са напълно замразени.

От CENTCOM бяха категорични, че „иранската агресия срещу невинни цивилни плавателни съдове в международен воден път няма да остане без сериозни последствия“, докато Иран твърди, че САЩ са излъгали за инцидентите, за да оправдаят незаконните си нападения.

Докато дипломатическите канали между Вашингтон и Техеран остават напълно блокирани, международната общност реагира остро на подновяването на открития военен конфликт. Ето какво сочат потвърдените данни от разузнавателните източници и изявленията на световните лидери.

Локации на поразените военни бази в Иран

Силите на Централното командване на САЩ (CENTCOM) са нанесли прецизни удари по три ключови стратегически точки по южното крайбрежие на Иран, целящи да парализират способността на страната да контролира корабоплаването:

Пристанищен град Сирик: Поразени са мобилни площадки за изстрелване на противокорабни ракети и радарни станции за ранно предупреждение.

Поразени са мобилни площадки за изстрелване на противокорабни ракети и радарни станции за ранно предупреждение. Пристанищен комплекс Бандар Абас: Ударени са командни центрове и складове за дронове-камикадзе на Ислямската революционна гвардия (IRGC).

Ударени са командни центрове и складове за дронове-камикадзе на Ислямската революционна гвардия (IRGC). Остров Кешм: Въздушни удари са неутрализирали позиции на противовъздушната отбрана (ПВО), които са прикривали разположените в близост ирански бързоходни атакуващи лодки.

Реакциите на регионалните сили (Саудитска Арабия и Катар)

Тъй като иранските удари бяха насочени срещу петролни танкери на Рияд и Доха, реакцията на двете столици бе светкавична:

Саудитска Арабия: Престолонаследникът принц Мохамед бин Салман свика извънредно заседание на Съвета за сигурност. Рияд обяви пълна бойна готовност на своите военноморски сили в Персийския залив и призова за спешно заседание на Арабската лига, определяйки иранските действия като „пряка заплаха за глобалната енергийна сигурност“.

Престолонаследникът принц Мохамед бин Салман свика извънредно заседание на Съвета за сигурност. Рияд обяви пълна бойна готовност на своите военноморски сили в Персийския залив и призова за спешно заседание на Арабската лига, определяйки иранските действия като „пряка заплаха за глобалната енергийна сигурност“. Катар: Доха се оказа в деликатна ситуация, тъй като в страната се провеждаха непреките технически преговори между САЩ и Иран. Катарското външно министерство изрази „дълбоко съжаление за провала на дипломацията“, но осъди атаките срещу цивилни търговски съдове и призова за незабавно прекратяване на огъня.

Позицията на европейските съюзници и НАТО

Новината за ударите свари европейските лидери в средата на работна сесия. Международният отзвук е категоричен:

Европейският съюз: В официално изявление от Брюксел се изразява сериозна тревога от опасността от пълномащабна регионална война. ЕС призова САЩ към сдържаност по отношение на икономическите санкции, за да не се затвори напълно вратата за преговори, но същевременно осъди иранската агресия в международни води.

В официално изявление от Брюксел се изразява сериозна тревога от опасността от пълномащабна регионална война. ЕС призова САЩ към сдържаност по отношение на икономическите санкции, за да не се затвори напълно вратата за преговори, но същевременно осъди иранската агресия в международни води. НАТО: Генералният секретар на Алианса заяви, че съюзниците координират действията си и подкрепят правото на свободна навигация. Очаква се засилване на морското присъствие на патрулни фрегати от европейски държави в региона на Арабско море за ескортиране на търговски кораби.