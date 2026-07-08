Тръмп нападна НАТО в Анкара заради отказа на Европа да подкрепи ударите срещу Иран

По време на закритите сесии от Срещата на върха на НАТО в Турция, президентът на САЩ Доналд Тръмп е нанесъл тежък дипломатически удар по европейските лидери.
В изказване в ранните часове на деня, Тръмп открито е разкритикувал трансатлантическите партньори за тяхната пасивност и липса на солидарност.
„Защо САЩ продължават да харчат милиарди долари за сигурността на Алианса, когато Европа отказва да застане рамо до рамо с нас срещу терористичните актове на Иран?“, е попитал реторично американският лидер пред присъстващите делегати.
Гневът на Вашингтон е породен от факта, че ключови европейски държави запазиха неутралитет и призоваха за дипломатическо сдържане, вместо да подкрепят военната офанзива на CENTCOM в Ормузкия проток.
Изказването засилва напрежението вътре в организацията и поставя под въпрос бъдещото координиране на общи отбранителни действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защото
Коментиран от #7
06:31 08.07.2026
2 Бончо М.
Коментиран от #3
06:35 08.07.2026
3 Европеец
До коментар #2 от "Бончо М.":Е какво отбранява досега, освен че напада беззащитни..... А иначе Дончо е прав....
06:38 08.07.2026
4 Тръмп
Коментиран от #6, #14
06:39 08.07.2026
5 Споко, Европейци!
Коментиран от #13
06:40 08.07.2026
6 И кво ми помагат...?!
До коментар #4 от "Тръмп":Румъния в стагнация...
България пред стагнация...
06:42 08.07.2026
7 Копейки,
До коментар #1 от "Защото":В коя страна в Европа има опашки и купони за бензин?
Коментиран от #12
06:45 08.07.2026
8 Ивоне
06:46 08.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Георги
06:48 08.07.2026
12 Европеец
До коментар #7 от "Копейки,":в соссия, никъде другаде
06:48 08.07.2026
13 Механик
До коментар #5 от "Споко, Европейци!":Било квото било с вашето нато. САЩ вече не се нуждае от НАТО. Оказа се, че САЩ и без нато могат да си нападат когото си искат. За какво им е да дават допълнително още едни пари? М?
Да не говорим, че тия пари ги и няма.
По-скоро ние, простите хора трябва да затягаме коланите, щото Уруслите ще ни цедят като лимони.
06:49 08.07.2026
14 Георги
До коментар #4 от "Тръмп":Трябва да се млатат чалмите и копейките им съдрани и продажни.
06:49 08.07.2026