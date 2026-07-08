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Тръмп нападна НАТО в Анкара заради отказа на Европа да подкрепи ударите срещу Иран

Тръмп нападна НАТО в Анкара заради отказа на Европа да подкрепи ударите срещу Иран

8 Юли, 2026 06:24, обновена 8 Юли, 2026 06:26 715 14

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Американският президент постави под въпрос милиардите долари, които Вашингтон отделя за Алианса

Тръмп нападна НАТО в Анкара заради отказа на Европа да подкрепи ударите срещу Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на закритите сесии от Срещата на върха на НАТО в Турция, президентът на САЩ Доналд Тръмп е нанесъл тежък дипломатически удар по европейските лидери.

В изказване в ранните часове на деня, Тръмп открито е разкритикувал трансатлантическите партньори за тяхната пасивност и липса на солидарност.

„Защо САЩ продължават да харчат милиарди долари за сигурността на Алианса, когато Европа отказва да застане рамо до рамо с нас срещу терористичните актове на Иран?“, е попитал реторично американският лидер пред присъстващите делегати.

Гневът на Вашингтон е породен от факта, че ключови европейски държави запазиха неутралитет и призоваха за дипломатическо сдържане, вместо да подкрепят военната офанзива на CENTCOM в Ормузкия проток.

Изказването засилва напрежението вътре в организацията и поставя под въпрос бъдещото координиране на общи отбранителни действия.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защото

    16 6 Отговор
    Европата се е хванала с Украина и губи по всички линии !

    Коментиран от #7

    06:31 08.07.2026

  • 2 Бончо М.

    12 0 Отговор
    Все пак НАТО е създаден като отбранителен съюз, а не нападателен.

    Коментиран от #3

    06:35 08.07.2026

  • 3 Европеец

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бончо М.":

    Е какво отбранява досега, освен че напада беззащитни..... А иначе Дончо е прав....

    06:38 08.07.2026

  • 4 Тръмп

    0 4 Отговор
    Само България и Румъния помагат срещу Иран.

    Коментиран от #6, #14

    06:39 08.07.2026

  • 5 Споко, Европейци!

    4 2 Отговор
    Утре Бай-Дончо,или ще се гътне...,или ще го гътнат...,ще бъде сменен от друг...и всичко ще си тръгне,по старому, както сме свикнали-гладко и без сътресения...

    Коментиран от #13

    06:40 08.07.2026

  • 6 И кво ми помагат...?!

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмп":

    Румъния в стагнация...
    България пред стагнация...

    06:42 08.07.2026

  • 7 Копейки,

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Защото":

    В коя страна в Европа има опашки и купони за бензин?

    Коментиран от #12

    06:45 08.07.2026

  • 8 Ивоне

    1 0 Отговор
    Трябва ли ЕС да помага на държава агресор?!

    06:46 08.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Георги

    0 0 Отговор
    не му обръщайте внимание, той тромб така си говори. Иска нещо, ама обича да драматизира и си търси причина да изнудва.

    06:48 08.07.2026

  • 12 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Копейки,":

    в соссия, никъде другаде

    06:48 08.07.2026

  • 13 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Споко, Европейци!":

    Било квото било с вашето нато. САЩ вече не се нуждае от НАТО. Оказа се, че САЩ и без нато могат да си нападат когото си искат. За какво им е да дават допълнително още едни пари? М?
    Да не говорим, че тия пари ги и няма.
    По-скоро ние, простите хора трябва да затягаме коланите, щото Уруслите ще ни цедят като лимони.

    06:49 08.07.2026

  • 14 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмп":

    Трябва да се млатат чалмите и копейките им съдрани и продажни.

    06:49 08.07.2026

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