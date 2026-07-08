Тръмп нападна НАТО в Анкара заради отказа на Европа да подкрепи ударите срещу Иран

По време на закритите сесии от Срещата на върха на НАТО в Турция, президентът на САЩ Доналд Тръмп е нанесъл тежък дипломатически удар по европейските лидери.

В изказване в ранните часове на деня, Тръмп открито е разкритикувал трансатлантическите партньори за тяхната пасивност и липса на солидарност.

„Защо САЩ продължават да харчат милиарди долари за сигурността на Алианса, когато Европа отказва да застане рамо до рамо с нас срещу терористичните актове на Иран?“, е попитал реторично американският лидер пред присъстващите делегати.

Гневът на Вашингтон е породен от факта, че ключови европейски държави запазиха неутралитет и призоваха за дипломатическо сдържане, вместо да подкрепят военната офанзива на CENTCOM в Ормузкия проток.

Изказването засилва напрежението вътре в организацията и поставя под въпрос бъдещото координиране на общи отбранителни действия.