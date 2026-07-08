Частично срутване на пет етажа в строящ се небостъргач в Ню Йорк

Пет етажа са се срутили частично в новострояща се 33-етажна сграда в центъра на Ню Йорк след деформация на две носещи колони. За инцидента съобщава телевизия „Пи Екс единадесет“, като се позовава на Пожарната служба на Ню Йорк, предава Фокус.

По информация на медията частичното срутване е засегнало етажите от 21-вия до 26-ия.

Сигналът за произшествието е подаден около 7:57 часа местно време, след като са получени съобщения за падащи тухли от строящата се сграда.

При огледа аварийните екипи са установили множество пукнатини по конструкцията, както и провисване на таваните, което е наложило незабавни мерки за обезопасяване на района.

Към момента няма информация за пострадали. Причините за деформацията на носещите колони и последвалото частично срутване се изясняват.