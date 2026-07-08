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Частично срутване на пет етажа в строящ се небостъргач в Ню Йорк

Частично срутване на пет етажа в строящ се небостъргач в Ню Йорк

8 Юли, 2026 10:37, обновена 8 Юли, 2026 10:35 538 4

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  • етаж

Инцидентът е станал след деформация на две носещи колони, а в сградата са установени пукнатини и провиснали тавани

Частично срутване на пет етажа в строящ се небостъргач в Ню Йорк - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пет етажа са се срутили частично в новострояща се 33-етажна сграда в центъра на Ню Йорк след деформация на две носещи колони. За инцидента съобщава телевизия „Пи Екс единадесет“, като се позовава на Пожарната служба на Ню Йорк, предава Фокус.

По информация на медията частичното срутване е засегнало етажите от 21-вия до 26-ия.

Сигналът за произшествието е подаден около 7:57 часа местно време, след като са получени съобщения за падащи тухли от строящата се сграда.

При огледа аварийните екипи са установили множество пукнатини по конструкцията, както и провисване на таваните, което е наложило незабавни мерки за обезопасяване на района.

Към момента няма информация за пострадали. Причините за деформацията на носещите колони и последвалото частично срутване се изясняват.


САЩ
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