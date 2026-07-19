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Втори смъртен случай в резултат на епидемията от легионерска болест в Ню Йорк

Втори смъртен случай в резултат на епидемията от легионерска болест в Ню Йорк

19 Юли, 2026 15:00 1 114 14

  • ню йорк-
  • сащ-
  • легионерска болест-
  • болница

Над 50 души се нуждаят от хоспитализация

Втори смъртен случай в резултат на епидемията от легионерска болест в Ню Йорк - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Втори нюйоркчанин почина от легионерска болест, с което общият брой на случаите в града достигна 72, съобщи „Ню Йорк Поуст“, позовавайки се на местните власти.

Над 50 души са се нуждаели от хоспитализация. Бактерии Legionella са открити в 76 охладителни кули в Горен Ийст Сайд в Манхатън.

Според изданието, работата по дезинфекция на инфраструктурата е завършена и властите продължават да следят ситуацията.

Легионелозата („легионерска болест“) е остро инфекциозно заболяване, причинено от различни микроорганизми от рода Legionella. Характерните симптоми включват висока температура, обща интоксикация и увреждане на белите дробове, централната нервна система и храносмилателните органи. Името на заболяването произлиза от епидемия от тежко респираторно заболяване, подобно на пневмония, през 1976 г. сред участници в конгрес на Американския легион във Филаделфия. По време на тази епидемия 221 души се разболяват, от които 34 умират.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха, Ню Йорк и бърза помощ е бутафория

    8 1 Отговор
    Пак е някаква чума, която ни готвят.

    15:04 19.07.2026

  • 2 Пустиня(к)

    6 1 Отговор
    Тва некъв нов ковид ли е? Да вадиме парцалите от раклата?

    15:04 19.07.2026

  • 3 жик так

    7 2 Отговор
    Каква е разликата между ковида и това ?
    Тия американци да не са яли прилепи ?

    15:06 19.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Майор Деянов, на всеки километър

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    "...не съм чул нито един да се оплаче..."

    Разбира се.
    Изпълнил дълга си от Строго естествени причини 😁

    Коментиран от #8

    15:21 19.07.2026

  • 6 мдаа

    7 1 Отговор
    Сащ фалират и ще има пак локдауни за да спрат бунта на населението.

    15:21 19.07.2026

  • 7 Преброяване на тревопасните

    5 0 Отговор
    Пак някакви общи алибализми.

    15:29 19.07.2026

  • 8 Гресиран козяк

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Явно глад мори добитъка ,сам си пишеш и отговоряш .Смучкай кафявия шоколадов палец при силен глад ☝️!

    15:33 19.07.2026

  • 9 Само

    3 1 Отговор
    Много заблуден човек може да повярва, че ей така случайно някаква зараза попада във водоизточниците! Експериментират бърз начин за зараза, и разпространение на епидемия, и този път - със сигурна висока смъртност.

    Коментиран от #10

    15:33 19.07.2026

  • 10 пръц

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Само":

    Що бе Пфайзер имат вече и ваксина срещу съответното заплащане и няколко бустера може и да оживееш.

    15:39 19.07.2026

  • 11 Механик

    2 1 Отговор
    Уж най-развитата държава, па мрат от болести на лошата хигиена.
    Но мен ме кефят резултатите. Няма значение от какво мрат тия там.

    15:40 19.07.2026

  • 12 Вижте в Ню Йорк

    2 1 Отговор
    град, пълен с милионери и милиардери, да се появи такава "примитивна" болест? От застояла, топла вода, престояла под 60 градуса... се къпали! ЗАЩО?
    В тази система на капитализма няма общество, няма висок стандарт на медицина за мнозинството от народа. Същото стана и с нас, след 1989-та г. Появиха се болести, които по време на соца бяха абсолютно предотвратени и от десетилетия забравени. Няма висок стандарт на живот и медицината масово. Това е... Едните се къпят в шампанско, другите живеят в "палатков град", даже и в градове, като Лос Анджелис има такива...

    15:44 19.07.2026

  • 13 Дано се оправят загиналите

    1 1 Отговор
    Терориста Тъмп използва световното
    Да. Финансира убийството на деца в ИРАН
    ФУТБОЛИСТИТЕ и те са съучастници

    15:48 19.07.2026

  • 14 Урсула и Кая

    1 2 Отговор
    Трябва спешно да купим няколко милиарда ваксини . Отваряне търг за производители на ваксини . Победител - който би предложи най-висока комисионна .

    15:50 19.07.2026