Втори смъртен случай в резултат на епидемията от легионерска болест в Ню Йорк

Втори нюйоркчанин почина от легионерска болест, с което общият брой на случаите в града достигна 72, съобщи „Ню Йорк Поуст“, позовавайки се на местните власти.

Над 50 души са се нуждаели от хоспитализация. Бактерии Legionella са открити в 76 охладителни кули в Горен Ийст Сайд в Манхатън.

Според изданието, работата по дезинфекция на инфраструктурата е завършена и властите продължават да следят ситуацията.

Легионелозата („легионерска болест“) е остро инфекциозно заболяване, причинено от различни микроорганизми от рода Legionella. Характерните симптоми включват висока температура, обща интоксикация и увреждане на белите дробове, централната нервна система и храносмилателните органи. Името на заболяването произлиза от епидемия от тежко респираторно заболяване, подобно на пневмония, през 1976 г. сред участници в конгрес на Американския легион във Филаделфия. По време на тази епидемия 221 души се разболяват, от които 34 умират.