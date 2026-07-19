Втори смъртен случай в резултат на епидемията от легионерска болест в Ню Йорк

Втори нюйоркчанин почина от легионерска болест, с което общият брой на случаите в града достигна 72, съобщи „Ню Йорк Поуст“, позовавайки се на местните власти.
Над 50 души са се нуждаели от хоспитализация. Бактерии Legionella са открити в 76 охладителни кули в Горен Ийст Сайд в Манхатън.
Според изданието, работата по дезинфекция на инфраструктурата е завършена и властите продължават да следят ситуацията.
Легионелозата („легионерска болест“) е остро инфекциозно заболяване, причинено от различни микроорганизми от рода Legionella. Характерните симптоми включват висока температура, обща интоксикация и увреждане на белите дробове, централната нервна система и храносмилателните органи. Името на заболяването произлиза от епидемия от тежко респираторно заболяване, подобно на пневмония, през 1976 г. сред участници в конгрес на Американския легион във Филаделфия. По време на тази епидемия 221 души се разболяват, от които 34 умират.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха, Ню Йорк и бърза помощ е бутафория
15:04 19.07.2026
2 Пустиня(к)
15:04 19.07.2026
3 жик так
Тия американци да не са яли прилепи ?
15:06 19.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":"...не съм чул нито един да се оплаче..."
Разбира се.
Изпълнил дълга си от Строго естествени причини 😁
Коментиран от #8
15:21 19.07.2026
6 мдаа
15:21 19.07.2026
7 Преброяване на тревопасните
15:29 19.07.2026
8 Гресиран козяк
До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":Явно глад мори добитъка ,сам си пишеш и отговоряш .Смучкай кафявия шоколадов палец при силен глад ☝️!
15:33 19.07.2026
9 Само
Коментиран от #10
15:33 19.07.2026
10 пръц
До коментар #9 от "Само":Що бе Пфайзер имат вече и ваксина срещу съответното заплащане и няколко бустера може и да оживееш.
15:39 19.07.2026
11 Механик
Но мен ме кефят резултатите. Няма значение от какво мрат тия там.
15:40 19.07.2026
12 Вижте в Ню Йорк
В тази система на капитализма няма общество, няма висок стандарт на медицина за мнозинството от народа. Същото стана и с нас, след 1989-та г. Появиха се болести, които по време на соца бяха абсолютно предотвратени и от десетилетия забравени. Няма висок стандарт на живот и медицината масово. Това е... Едните се къпят в шампанско, другите живеят в "палатков град", даже и в градове, като Лос Анджелис има такива...
15:44 19.07.2026
13 Дано се оправят загиналите
Да. Финансира убийството на деца в ИРАН
ФУТБОЛИСТИТЕ и те са съучастници
15:48 19.07.2026
14 Урсула и Кая
15:50 19.07.2026