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Норвегия предоставя 268 млн. евро за украинската противовъздушна отбрана

Норвегия предоставя 268 млн. евро за украинската противовъздушна отбрана

8 Юли, 2026 11:58 547 11

  • украйна-
  • норвегия-
  • противовъздушна отбрана

Средствата ще бъдат използвани за закупуване на ракети за системите „Пейтриът“ и за участие в европейска инициатива за разработване на нова система за ПВО

Норвегия предоставя 268 млн. евро за украинската противовъздушна отбрана - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Норвегия ще предостави 3 млрд. норвежки крони, или около 268 млн. евро, за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна. Средствата ще бъдат насочени основно към закупуването на ракети за системите „Пейтриът“, съобщава „Европейска правда“, предава Фокус.

Норвегия ще осъществи покупката съвместно с Дания, Германия и Канада чрез програмата „Пърл“, по която новите ракети ще бъдат поръчани директно от производствената база в Съединените щати.

От норвежкото правителство уточняват, че поради продължителните срокове за производство и доставка част от необходимите ракети ще бъдат закупени и от държави, които вече разполагат с такива, за да могат възможно най-бързо да достигнат до Украйна.

„Борбата на Украйна за нейната защита е и борба за нашата сигурност. Всеки ден страната се противопоставя на руски атаки срещу населението, градовете и енергийната инфраструктура. Украйна успява да сваля по-голямата част от дроновете и крилатите ракети, но се нуждае от по-силна защита срещу балистичните ракети“, заяви норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре.

Освен финансирането за ракети за противовъздушна отбрана, Норвегия ще отдели средства и за присъединяване към украинската инициатива за съвместно разработване на европейска система за противовъздушна отбрана. Според Осло това ще допринесе както за укрепването на украинската сигурност, така и за развитието на отбранителните способности на Европа.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    6 8 Отговор
    Закривайте руската зависимост, приятели украинци! 🇧🇬❤🇺🇦

    Коментиран от #7

    11:59 08.07.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    6 6 Отговор
    Страхотно! Още и още европейска помощ. И да победим.

    Коментиран от #6, #9

    12:00 08.07.2026

  • 3 Зеленски

    7 2 Отговор
    Ще мятаме пачки евро по руските ракети и ще ги сваляме.

    Коментиран от #4

    12:03 08.07.2026

  • 4 С тоалетни чинии

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Зеленски":

    също става, може и да не са златни.

    12:12 08.07.2026

  • 5 Атина Палада

    7 4 Отговор
    С 268 милиона евро може да си купят само от онези големите плажни чадъри :) да ги разперят над КииФ .:)))))

    12:13 08.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тиква

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Окрабандери вън от България ,хиени на света.

    12:18 08.07.2026

  • 8 И в същото време

    2 2 Отговор
    Норвежците казали на Китай да повлияят на Русия за спиране на войната. Няма как да стане.

    12:23 08.07.2026

  • 9 Ходи си

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    В Украйна, този език тук не го четем и говорим. От хотела на Слънчака лесно се пишат пропагандни постове. Не искам да ти плащам почивката тук.

    Коментиран от #11

    12:25 08.07.2026

  • 10 Чувал ли, Радню?

    1 0 Отговор
    Това се нарича Приятели в нужда се познават!
    Не като теб, с условия!

    12:58 08.07.2026

  • 11 Антирашист 1150

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ходи си":

    Рашистите и пусин са агресорите и носят пълна отговорност за всички жертви и разрушения !

    12:59 08.07.2026

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