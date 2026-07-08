Норвегия предоставя 268 млн. евро за украинската противовъздушна отбрана

Норвегия ще предостави 3 млрд. норвежки крони, или около 268 млн. евро, за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна. Средствата ще бъдат насочени основно към закупуването на ракети за системите „Пейтриът“, съобщава „Европейска правда“, предава Фокус.

Норвегия ще осъществи покупката съвместно с Дания, Германия и Канада чрез програмата „Пърл“, по която новите ракети ще бъдат поръчани директно от производствената база в Съединените щати.

От норвежкото правителство уточняват, че поради продължителните срокове за производство и доставка част от необходимите ракети ще бъдат закупени и от държави, които вече разполагат с такива, за да могат възможно най-бързо да достигнат до Украйна.

„Борбата на Украйна за нейната защита е и борба за нашата сигурност. Всеки ден страната се противопоставя на руски атаки срещу населението, градовете и енергийната инфраструктура. Украйна успява да сваля по-голямата част от дроновете и крилатите ракети, но се нуждае от по-силна защита срещу балистичните ракети“, заяви норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре.

Освен финансирането за ракети за противовъздушна отбрана, Норвегия ще отдели средства и за присъединяване към украинската инициатива за съвместно разработване на европейска система за противовъздушна отбрана. Според Осло това ще допринесе както за укрепването на украинската сигурност, така и за развитието на отбранителните способности на Европа.