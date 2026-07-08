Виетнам отпуска 300 хиляди долара хуманитарна помощ за Венецуела след земетресенията

Виетнам ще предостави спешна хуманитарна помощ на Венецуела в размер на 300 хиляди долара след разрушителните земетресения, които засегнаха страната на 24 юни. Това съобщи Виетнамската новинарска агенция, предава БТА.
Помощта е израз на традиционните приятелски отношения, солидарност и дългогодишна взаимна подкрепа между народите на Виетнам и Венецуела.
Очаква се средствата да подпомогнат венецуелските власти и местното население при справянето с последствията от природното бедствие, както и възстановяването на нормалния живот в засегнатите райони.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
14:20 08.07.2026
2 Трол
14:31 08.07.2026
3 Владимир Путин, президент
От Русия помощ като от умрел писмо 👆😄
Коментиран от #6
14:33 08.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Йоаким
14:43 08.07.2026
6 Здравей
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Русия отпуска помощ на уктайна. Много помощ под формата на топло желязо.
14:57 08.07.2026
7 Спомняте ли си виетнамците?
15:13 08.07.2026
8 Гориил
15:20 08.07.2026
9 а браво
15:59 08.07.2026