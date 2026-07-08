Виетнам отпуска 300 хиляди долара хуманитарна помощ за Венецуела след земетресенията

Виетнам ще предостави спешна хуманитарна помощ на Венецуела в размер на 300 хиляди долара след разрушителните земетресения, които засегнаха страната на 24 юни. Това съобщи Виетнамската новинарска агенция, предава БТА.

Помощта е израз на традиционните приятелски отношения, солидарност и дългогодишна взаимна подкрепа между народите на Виетнам и Венецуела.

Очаква се средствата да подпомогнат венецуелските власти и местното население при справянето с последствията от природното бедствие, както и възстановяването на нормалния живот в засегнатите райони.