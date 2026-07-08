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Виетнам отпуска 300 хиляди долара хуманитарна помощ за Венецуела след земетресенията

Виетнам отпуска 300 хиляди долара хуманитарна помощ за Венецуела след земетресенията

8 Юли, 2026 14:16 500 9

  • венецуела-
  • виетнам-
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  • земетресение-
  • отпуска

Средствата ще бъдат насочени към подпомагане на пострадалото население и възстановяване на засегнатите райони

Виетнам отпуска 300 хиляди долара хуманитарна помощ за Венецуела след земетресенията - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Виетнам ще предостави спешна хуманитарна помощ на Венецуела в размер на 300 хиляди долара след разрушителните земетресения, които засегнаха страната на 24 юни. Това съобщи Виетнамската новинарска агенция, предава БТА.

Помощта е израз на традиционните приятелски отношения, солидарност и дългогодишна взаимна подкрепа между народите на Виетнам и Венецуела.

Очаква се средствата да подпомогнат венецуелските власти и местното население при справянето с последствията от природното бедствие, както и възстановяването на нормалния живот в засегнатите райони.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    6 4 Отговор
    Един прилага геодезическо оръжие, за да им открадне нефта, а друг проявява човечност към жертвите.

    14:20 08.07.2026

  • 2 Трол

    0 0 Отговор
    Да им пратят и малко виетконг на помощ.

    14:31 08.07.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор
    Въпроса е пачему Рассия - големия приятел на Мадуро и венецуелския народ не отпусна кьорава копейка или поне туба бензин за Венецуела ?
    От Русия помощ като от умрел писмо 👆😄

    Коментиран от #6

    14:33 08.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Йоаким

    5 0 Отговор
    Ей, хрантутници от ЕК, в Брюксел ли сте или в Могадишо! Виетнам помага, вие сте загрижени за нацистка Украйна!

    14:43 08.07.2026

  • 6 Здравей

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Русия отпуска помощ на уктайна. Много помощ под формата на топло желязо.

    14:57 08.07.2026

  • 7 Спомняте ли си виетнамците?

    1 0 Отговор
    В България имаше виетнамски общежития и огромен брой виетнамски работници и студенти. Сега дишаме прахта на Виетнам, където все още строят комунизма. Браво на тези хора, помагат на изпадналите в беда. А,пуделите от ЕС скимтят и показват своето нелепо шоу на Тръмп.

    15:13 08.07.2026

  • 8 Гориил

    6 1 Отговор
    Винаги съм казвал, че Виетнам ще се превърне в една от най-богатите и индустриализирани страни в Азия, ще се гордее с високи технологии и космически статус (в Северен Виетнам се строи гигантски космодрум, а руската корпорация „Росатом“ започна строителството на шестблокова атомна електроцентрала). Ще се похвали и с повишаване на жизнения стандарт, нарастващи доходи и социална подкрепа. Създадени са първите виетнамски модели автомобили, проектира се и високоскоростна железопътна мрежа. Виетнам бързо се превръща в световен лидер в научно-техническия прогрес, привличайки в сферата си на влияние страните от полуостров Индокитай, държавите от Индийския океан, Индонезия, Малайзия, Бруней и безбройните острови на Океания.

    15:20 08.07.2026

  • 9 а браво

    1 0 Отговор
    Сега с тази крупна сума могат много лесно да си купят гаросниера у Ботунец.

    15:59 08.07.2026