Иран предупреди САЩ: Не прибягвайте до нов военен авантюризъм

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди днес САЩ да не прибягват до какъвто и да било по-нататъшен „военен авантюризъм“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според изявление на МВнР на Иран в телефонен разговор с ръководителя на въоръжените сили на Пакистан Арагчи е осъдил американските удари по Иран като нарушение на меморандума за разбирателство от Исламабад.

Турският външен министър Хакан Фидан и иранският му колега Абас Арагчи обсъдиха ситуацията в Иран в телефонен разговор, съобщиха от Министерството на външните работи на Турция.

„По време на разговора бяха осъдени последните събития в региона и ситуацията с прекратяването на огъня“, пише в съобщението за разговора.

За последно подобен разговор между двамата е проведен на 15 юни. Сегашният идва на фона на изявлението на Тръмп от Анкара във вчерашния ден, че според него примирието е сложило край и на новите удари срещу Иран. Освен тях, след като три танкера бяха ударени от снаряди в Ормузкия проток, САЩ отмениха дерогация, позволяваща на Техеран да продава петрол.

Ситуацията с Иран беше и сред темите, които обсъдиха съюзниците от НАТО по време на срещата на върха на Алианса на 7 и 8 юли в Анкара, а генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че новите удари срещу Иран са били „необходими“. Думите му срещнаха отговор от говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, който заяви, че Европа трябва да бъде подведена под отговорност за съучастие във военната агресия срещу Иран.