Иран предупреди САЩ: Не прибягвайте до нов военен авантюризъм

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди днес САЩ да не прибягват до какъвто и да било по-нататъшен „военен авантюризъм“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Според изявление на МВнР на Иран в телефонен разговор с ръководителя на въоръжените сили на Пакистан Арагчи е осъдил американските удари по Иран като нарушение на меморандума за разбирателство от Исламабад.
Турският външен министър Хакан Фидан и иранският му колега Абас Арагчи обсъдиха ситуацията в Иран в телефонен разговор, съобщиха от Министерството на външните работи на Турция.
„По време на разговора бяха осъдени последните събития в региона и ситуацията с прекратяването на огъня“, пише в съобщението за разговора.
За последно подобен разговор между двамата е проведен на 15 юни. Сегашният идва на фона на изявлението на Тръмп от Анкара във вчерашния ден, че според него примирието е сложило край и на новите удари срещу Иран. Освен тях, след като три танкера бяха ударени от снаряди в Ормузкия проток, САЩ отмениха дерогация, позволяваща на Техеран да продава петрол.
Ситуацията с Иран беше и сред темите, които обсъдиха съюзниците от НАТО по време на срещата на върха на Алианса на 7 и 8 юли в Анкара, а генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че новите удари срещу Иран са били „необходими“. Думите му срещнаха отговор от говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, който заяви, че Европа трябва да бъде подведена под отговорност за съучастие във военната агресия срещу Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #2, #17
20:20 09.07.2026
2 Сорос
До коментар #1 от "Путин":Казах ти да си "многоходов".
Коментиран от #8
20:20 09.07.2026
3 ФАКТ
Коментиран от #19
20:21 09.07.2026
4 няма
Коментиран от #10, #20
20:22 09.07.2026
5 Да....
Да ви се и лондонските бухалки
Радикали ислямистки чалми ще хвърчат
Жалко , че персите са окупирани от тях
20:22 09.07.2026
6 Kaлпазанин
20:22 09.07.2026
7 Путин Лавров и Кабаева
Коментиран от #9
20:23 09.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Има
До коментар #4 от "няма":Но се крие в Питката на Зельонска!
20:28 09.07.2026
11 Груйо
20:29 09.07.2026
12 Мамалигара
20:31 09.07.2026
13 Ама кой
20:33 09.07.2026
14 Герги
20:35 09.07.2026
15 Помак
20:51 09.07.2026
16 мислещ
20:55 09.07.2026
17 споко
До коментар #1 от "Путин":Всичко ще се нареди. Русия ще си защити интересите ...
21:00 09.07.2026
18 хахаха
21:01 09.07.2026
19 добре ли си?
До коментар #3 от "ФАКТ":Нещо си се развълнувал.. намали кафето и новините малко..
21:01 09.07.2026
20 кой го казва?
До коментар #4 от "няма":сигурно разбираш от мъже..
21:04 09.07.2026