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Иран предупреди САЩ: Не прибягвайте до нов военен авантюризъм

Иран предупреди САЩ: Не прибягвайте до нов военен авантюризъм

9 Юли, 2026 20:19 1 052 20

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  • доналд тръмп-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Според изявление на МВнР на Иран в телефонен разговор с ръководителя на въоръжените сили на Пакистан Арагчи е осъдил американските удари по Техеран като нарушение на меморандума за разбирателство от Исламабад

Иран предупреди САЩ: Не прибягвайте до нов военен авантюризъм - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди днес САЩ да не прибягват до какъвто и да било по-нататъшен „военен авантюризъм“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според изявление на МВнР на Иран в телефонен разговор с ръководителя на въоръжените сили на Пакистан Арагчи е осъдил американските удари по Иран като нарушение на меморандума за разбирателство от Исламабад.

Турският външен министър Хакан Фидан и иранският му колега Абас Арагчи обсъдиха ситуацията в Иран в телефонен разговор, съобщиха от Министерството на външните работи на Турция.

„По време на разговора бяха осъдени последните събития в региона и ситуацията с прекратяването на огъня“, пише в съобщението за разговора.

За последно подобен разговор между двамата е проведен на 15 юни. Сегашният идва на фона на изявлението на Тръмп от Анкара във вчерашния ден, че според него примирието е сложило край и на новите удари срещу Иран. Освен тях, след като три танкера бяха ударени от снаряди в Ормузкия проток, САЩ отмениха дерогация, позволяваща на Техеран да продава петрол.

Ситуацията с Иран беше и сред темите, които обсъдиха съюзниците от НАТО по време на срещата на върха на Алианса на 7 и 8 юли в Анкара, а генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че новите удари срещу Иран са били „необходими“. Думите му срещнаха отговор от говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, който заяви, че Европа трябва да бъде подведена под отговорност за съучастие във военната агресия срещу Иран.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    8 12 Отговор
    Ние не сме Иран и се мазним на САЩ

    Коментиран от #2, #17

    20:20 09.07.2026

  • 2 Сорос

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Казах ти да си "многоходов".

    Коментиран от #8

    20:20 09.07.2026

  • 3 ФАКТ

    5 15 Отговор
    Господин Сорос каза на многоходовото джудже да се евг и то веднага го послуша. Другото, което му каза е, че ако джуджето ескалира войната в Украйна, западът ще влезе в Украйна и ще занули многоходовата "армия" на Джуджето. Тези две заплахи превърнаха някога приемания за силен руски лидер Путин в многоходов

    Коментиран от #19

    20:21 09.07.2026

  • 4 няма

    4 16 Отговор
    Няма по-немъжествен лидер от страхливия руски гном Пуд к и н.

    Коментиран от #10, #20

    20:22 09.07.2026

  • 5 Да....

    4 13 Отговор
    Направо уплашихте Тръмп

    Да ви се и лондонските бухалки
    Радикали ислямистки чалми ще хвърчат

    Жалко , че персите са окупирани от тях

    20:22 09.07.2026

  • 6 Kaлпазанин

    11 3 Отговор
    Жадни ционисти за кръв и земя

    20:22 09.07.2026

  • 7 Путин Лавров и Кабаева

    4 12 Отговор
    Ние пак мълчим с пълни руски памперси.

    Коментиран от #9

    20:23 09.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Има

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "няма":

    Но се крие в Питката на Зельонска!

    20:28 09.07.2026

  • 11 Груйо

    2 8 Отговор
    Демек: моля ви се не ни бийте повече

    20:29 09.07.2026

  • 12 Мамалигара

    4 11 Отговор
    Удри бай Дончо чалмите. Никаква жал, набий им го сух без плюнка до макарите.

    20:31 09.07.2026

  • 13 Ама кой

    4 7 Отговор
    ви пита? Тръмп ви назова какви сте пред целия свят

    20:33 09.07.2026

  • 14 Герги

    4 9 Отговор
    Не прочетох да казва защо са ударили танкерите...защото не минавали по коридора на Иран...кои сте Вие ,пижамените герои...ако продължат с ударите по корабите,Клоуна няма да ги пожали..

    20:35 09.07.2026

  • 15 Помак

    2 0 Отговор
    Ас пак прочетох ...ИВан предупреди..пиши по нормално батко Анатоли

    20:51 09.07.2026

  • 16 мислещ

    0 4 Отговор
    Единственият път към траен мир е иранската военна хунта да сдаде багажа!

    20:55 09.07.2026

  • 17 споко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Всичко ще се нареди. Русия ще си защити интересите ...

    21:00 09.07.2026

  • 18 хахаха

    1 0 Отговор
    нидерландския плужек няма равен

    21:01 09.07.2026

  • 19 добре ли си?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Нещо си се развълнувал.. намали кафето и новините малко..

    21:01 09.07.2026

  • 20 кой го казва?

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "няма":

    сигурно разбираш от мъже..

    21:04 09.07.2026

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